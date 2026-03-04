Libero
Amazon, ora al minimo storico il portafoglio magnetico per smartphone

Portafoglio MagSafe con Find My, magnete 3000G e stand pieghevole: l’accessorio per iPhone oggi in sconto su Amazon.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon, ora al minimo storico il portafoglio magnetico per smartphone Amazon

Se cerchi un portafoglio MagSafe pratico e sicuro per il tuo iPhone, il Gugxiom MagSafe Wallet oggi è in offerta su Amazon con uno sconto del 20%. Parliamo di un accessorio magnetico con integrazione Find My per ritrovare facilmente l’oggetto e ricevere notifiche se lo dimentichi, pensato per un uso quotidiano senza stress. Il design sottile integra scomparti per le carte e un supporto pieghevole per la fruizione di contenuti in modalità hands-free, mentre il magnete ultra forte da 3000G garantisce un’aderenza salda al telefono.

La combinazione tra tracciamento intelligente, stand regolabile a 180° e formato compatto rende questo portafoglio una soluzione completa e moderna. La batteria del tracker si ricarica in modalità wireless e assicura un’autonomia prolungata, così non dovrai preoccuparti di ricariche frequenti. Scopri l’offerta finché è attiva.

Gugxiom MagSafe Wallet

Gugxiom MagSafe Wallet

27,19 €33,99 € -6,80 € (20%)

Gugxiom MagSafe Wallet: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Gugxiom MagSafe Wallet è proposto a 27,19€ con uno sconto del 20%. Considerando la riduzione, il risparmio è di circa 6,80 euro rispetto al prezzo pieno. Un’occasione interessante per portarsi a casa un accessorio magnetico con localizzazione integrata, perfetto per iPhone compatibili.

La promo è disponibile tramite il link diretto ad Amazon: vai all’offerta. Se vuoi coglierla, ti consigliamo di agire in fretta: le disponibilità possono variare.

Gugxiom MagSafe Wallet: le caratteristiche tecniche

Compatibile con iPhone 12/13/14/15/16/17, il portafoglio integra il tracker compatibile con Apple Find My per il tracciamento in tempo reale, avvisi sonori, notifiche sugli oggetti lasciati e modalità smarrimento. L’anello magnetico da 3000G offre una tenuta superiore alla media dei portafogli magnetici, mantenendo al sicuro carte e contanti.

Grazie al supporto pieghevole regolabile fino a 180°, puoi appoggiare lo smartphone per scattare foto, videochattare o guardare contenuti comodamente. Il profilo è sottile e leggero, con 3 scomparti dedicati e uno slot esterno per il pollice per un’estrazione rapida delle carte.

La batteria del tracker offre autonomia fino a 4 mesi con ricarica wireless (caricatore non incluso). Materiali: pelle PU e acciaio inox, per un giusto equilibrio tra robustezza e stile.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

