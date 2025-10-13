Amazon, ora a metà prezzo questo tablet Android 11" con tastiera, penna e custodia

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Tablet 11'' con display fluido, batteria molto capiente e accessori inclusi: oggi il DOOGEE U11 è in sconto a metà prezzo, un’offerta decisamente conveniente

L’offerta del momento su Amazon premia chi cerca un tablet versatile per studio, intrattenimento e produttività. Il DOOGEE U11 è proposto con uno sconto del 54%: scopri i dettagli direttamente dalla pagina prodotto tramite questo link.

Il pacchetto è completo: in confezione trovi tastiera, penna, mouse e custodia, così puoi iniziare subito a lavorare e prendere appunti. Completano il profilo lo sblocco Face ID e la memoria espandibile, per un dispositivo pronto a tutto.

DOOGEE U11: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il DOOGEE U11 è in offerta su Amazon a 119,99€ con uno sconto del 54%. In pratica, il taglio di prezzo equivale a un risparmio di circa 140 euro rispetto al listino, rendendo la proposta particolarmente allettante.

Segnaliamo inoltre un regalo a tempo limitato: è possibile risparmiare fino a 20€ (sconto del 100%) su un supporto per tablet aggiungendo supporto e dispositivo al carrello. L’iniziativa è a disponibilità ridotta, con solo 10 unità indicate e attiva fino al ritiro. Se ti interessa, conviene approfittarne finché è disponibile.

DOOGEE U11: le caratteristiche tecniche

Il cuore del DOOGEE U11 combina Android 16 con un chipset Unisoc T7200 Octa Core per una gestione fluida del multitasking. La dotazione prevede 16GB di RAM (4GB fisici + 12GB di memoria virtuale), 128GB di archiviazione e ampliamento fino a 2TB tramite scheda TF. Presente la certificazione GMS e Widevine L1 per accedere ai principali servizi di streaming in HD.

Il display IPS da 11 pollici con risoluzione 1280×800 offre refresh a 90Hz, riduzione della luce blu e luminosità gestita in modo confortevole. Per il comparto fotografico trovi una posteriore da 13MP e una frontale da 5MP, con Face ID per lo sblocco rapido. La connettività copre Dual WLAN 2,4/5GHz, mentre a bordo ci sono porta Type‑C, jack audio da 3,5 mm e OTG con ricarica inversa a 5W.

La batteria da 8580mAh privilegia l’autonomia. Il corpo in metallo è sottile (circa 8 mm) e leggero (circa 537 g), pratico da portare in borsa o nello zaino. Nella confezione trovi un vero kit all‑in‑one: tastiera Bluetooth, mouse, penna touch, custodia, pellicola protettiva e caricabatterie. È supportata la modalità PC, utile per lavorare con tastiera e stilo come su un notebook leggero.

