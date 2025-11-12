Amazon, ora a metà prezzo il rasoio Braun Series X per barba e corpo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Regolabarba e rasoio 2-in-1 con lama 4D, testina flessibile e protezione SkinShield. Impermeabile e con autonomia di 45 minuti, ora a metà prezzo

Se cerchi un dispositivo versatile per barba e corpo, l’offerta sul Braun Series X XT3200 è da cogliere al volo: su Amazon è proposto con uno sconto del 50% che rende il prezzo estremamente conveniente. Scopri la promo dal link diretto.

Il prodotto unisce solidità costruttiva e un’impugnatura in gomma per una presa salda, garantendo un taglio preciso senza irritazioni fastidiose. L’autonomia è adeguata all’uso regolare e il set di pettini permette di gestire diverse lunghezze in modo semplice. Funziona bene anche sotto la doccia, così integri la rasatura nella tua routine quotidiana con praticità.

Braun Series X XT3200: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi su Amazon il Braun Series X XT3200 è in offerta a 29,99€ con sconto del 50%. In termini di risparmio, significa tenere in tasca 29,99€ rispetto al prezzo di listino. Una promo incisiva per chi vuole un regolabarba/rasoio affidabile per viso e corpo senza spendere una fortuna. Per verificare la disponibilità aggiornata e finalizzare l’acquisto, accedi alla pagina prodotto dal link ufficiale.

Braun Series X XT3200: le caratteristiche tecniche

Il Braun Series X XT3200 è pensato per radere, rifinire e regolare con un unico strumento. La lama 4D in acciaio inossidabile offre un’area di taglio più ampia e fino a 450 movimenti al secondo, garantendo rapidità e precisione. La testina flessibile oscillante e i pettini a due direzioni facilitano lo styling anche nelle zone più difficili.

La protezione SkinGuard e il design della lama "a gabbia" mantengono la pelle al riparo dal contatto diretto, risultando delicati anche nelle aree sensibili. Il manico antiscivolo in gomma assicura controllo durante l’uso, mentre la struttura è impermeabile al 100% per una manutenzione semplice e l’utilizzo sotto la doccia. L’autonomia arriva a 45 minuti senza fili, ideale per più sessioni tra una ricarica e l’altra.

In dotazione trovi una lama 4D con testina flessibile, 2 pettini per il viso (1 mm e 3 mm), 1 pettine per il corpo (3 mm), un pettine per le aree sensibili, cappuccio di protezione e una custodia con cordino. Le dimensioni sono 12,55 x 5,6 x 22 cm per 188,94 g. Un set completo che lo rende una soluzione pratica e resistente nel tempo, adatta tanto alla rifinitura quotidiana quanto alla rasatura completa.

