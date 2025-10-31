Amazon, ora a meno di 100€ il bundle tablet con tastiera e penna

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il tablet TECLAST P50Case merita attenzione: oggi è in offerta Amazon con sconto del 38%. L’esperienza d’uso punta su una navigazione fluida grazie al display a 90Hz e su un sistema Android 15 reattivo, supportato da piattaforma octa‑core e da un comparto memoria generoso. L’ampia autonomia e il bundle di accessori (tastiera, custodia, penna, auricolari e altro) lo rendono subito pronto all’uso, ideale per streaming, app, appunti e produttività quotidiana.

La memoria interna è ampia e si può estendere fino a 4TB, così come le opzioni di connessione sono complete per rimanere sempre operativi. Per approfittare della promo, vai al link diretto: scopri qui lo sconto del 38%.

TECLAST P50Case: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il TECLAST P50Case è proposto a 99,99€ grazie allo sconto del 38%. Considerando il taglio applicato, il risparmio è di circa 60 euro, un valore particolarmente interessante per un tablet che include una dotazione completa di accessori. Il prezzo è competitivo nella sua fascia, soprattutto per chi cerca un dispositivo pronto all’uso fin dal primo avvio.

TECLAST P50Case: le caratteristiche tecniche

Il cuore del P50Case è Android 15 con processore octa‑core e grafica Mali‑G57, pensati per fluidità e reattività nelle attività di tutti i giorni. La memoria è ampia: 12GB di RAM e 128GB di archiviazione, espandibili tramite microSD fino a 4TB, così da conservare app, documenti e contenuti multimediali senza compromessi.

Lo schermo IPS da 11 pollici a 90Hz (1280×800) valorizza la visione con tecnologia T‑color 3.0, mentre il touch G+G assicura precisione nel controllo. La batteria da 7000mAh offre fino a 10 ore di utilizzo medio, supportata da connettività completa: Wi‑Fi 2.4/5GHz, Bluetooth 5.0, GPS e OTG. Per lo streaming è presente Widevine L1. Sul fronte multimediale trovi doppio altoparlante, jack da 3,5 mm e fotocamera posteriore da 5MP.

La dotazione è uno dei veri punti di forza: nella confezione sono inclusi tastiera, custodia, penna, auricolari, mouse, supporto, pellicola, adattatore OTG, cavo Type‑C e caricabatterie. Un pacchetto che differenzia il P50Case da molti concorrenti, offrendo subito un ecosistema completo per studio, lavoro e tempo libero.

