Amazon, il prezzo dello Xiaomi 17 cola a picco: sconti fino all'85%
Ultima giornata della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: scopri le migliori promo di oggi e approfitti i sconti incredibili.
Oggi alle 23:59 termina la Festa delle Offerte di Primavera 2026, il primo evento dedicato alle promo di Amazon. Ultimissime ore per approfittare di tante occasioni con sconti elevatissimi (superano l’85%) e prodotti disponibili al minimo storico. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte ancora disponibili e le trovi raccolte per categoria di prodotto qui in basso. Dagli smartphone agli elettrodomestici, passando per i prodotti per l’igiene orale, trovi veramente di tutto. Tra le promo che abbiamo selezionato c’è l’ottimo Galaxy S25 Edge disponibile al minimo storico con uno sconto di ben 600 euro, oppure il bundle di lancio per lo Xiaomi 17 che ti permette di avere uno smart TV dal valore di 400 euro a solo un euro. Tra gli elettrodomestici non devi farti sfuggire l’offerta per il robot aspirapolvere Lefant M1 disponibile con uno sconto del 76%. Non perdere altro tempo e scopri tutte le migliori offerte di oggi.
Su Amazon trovi anche le promo per alcuni dei servizi più amati. Puoi abbonarti gratis per tre mesi ad Amazon Music Unlimited oppure per due mesi a Kindle Unlimited. L’abbonamento per tre mesi ad Audible, invece, costa solamente 0,99 euro. Non perdere queste opportunità e approfittane ora.
Amazon, migliori offerte 16 marzo
Smartphone
- Galaxy S25 Edge. Tra le migliori offerte disponibili su Amazon per uno smartphone, troviamo il Galaxy S25 Edge. Il telefono premium di Samsung è disponibile con un super sconto del 42% e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici, processore Snapdragon 8 Elite, fotocamera principale da 200 megapixel che assicura scatti professionali. Il Galaxy S25 Edge si caratterizza anche per un design super sottile.
- Bundle Xiaomi 17. Offerta lancio incredibile su Amazon per lo Xiaomi 17. Il nuovissimo smartphone top di gamma del colosso cinese è disponibile in promo con un bundle che non devi farti scappare: acquistandolo oggi, oltre al telefono, ricevi anche lo smart TV top di gamma Xiaomi TV A Pro QLED 50 pollici. Lo sconto sul bundle è di ben il 23% e il risparmio totale sfiora i 400 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Inoltre, è disponibile il servizio Trade-in di Xiaomi con una supervalutazione sul tuo telefono usato di ben 100 euro. Il telefono è quanto di meglio può offrire il mercato in questo momento: schermo CrystalRes da 6,3 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera posteriore con tre sensori Leica da 50 megapixel e fotocamera selfie sempre da 50 megapixel. Batteria da 6330 mAh che può durare fino a due giorni e con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Lo smart TV è dotato di un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K ed essendo un Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.
- Redmi Note 15 Pro+. Offerta shock per il nuovo Redmi Note 15 Pro+. Lo smartphone top di Xiaomi è disponibile con uno sconto del 36% e risparmi 180 euro su quello di listino. La scheda tecnica è quella tipica di un top di gamma: schermo AMOLED CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel. Una delle caratteristiche più interessanti è la mega batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni e supporta la ricarica rapida fino a 100 W.
- moto g56. Offerta speciale per lo smartphone economico di Motorola. Da oggi è disponibile con uno sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà risparmiando più di 120 euro su quello di listino. Schermo da 6,72 pollici ad ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh è una garanzia e ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.
- Redmi 15C. Una promo esclusiva di Amazon che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon il Redmi 15C in promo con uno sconto del 35% e lo paghi solamente 130 euro. Telefono economico perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e intelligenza artificiale, e per finire una batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth. Ecco una delle migliori promo disponibili oggi su Amazon. Trovi questo paio di cuffie Bluetooth con uno sconto dell’86% e le paghi solamente poco più di 10 euro. Assicurano una qualità del suono elevata e un’autonomia fino a 60 ore. Comode da indossare, cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.
- Set Bosch da 46 pezzi. Un affare per tutti gli amanti del fai-da-te. Questo set professionale Bosch è in sconto del 45% e lo paghi meno di 20 euro. Dotato di punte per ogni esigenza (taglio, croce, Torx), girardadi e un pratico cacciavite manuale a cricchetto. Tutto è racchiuso in una custodia robusta e organizzata. Non può mancare nella tua cassetta degli attrezzi.
Prodotti Amazon
- Fire TV Stick 4K Select. Prezzo al minimo per il Fire TV Stick 4K Select, ultima versione della chiavetta multimediale di Amazon. Grazie allo sconto del 47% la paghi meno di 30 euro e fai un super affare. Pagamento in 5 rate a tasso zero e nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata. Facile da installare e da configurare, permette di accedere facilmente a tutte le piattaforme di video streaming. La soluzione più economica per chi ha un TV 4K.
- Fire TV Stick 4K Plus. Se vuoi un po’ più di prestazioni, puoi approfittare della promo per il Fire TV Stick 4K Plus. Da oggi è disponibile con uno sconto del 46% e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Maggiore fluidità nell’apertura delle applicazioni e nella transizione da un episodio a un altro della tua serie TV preferita. Grazie all’integrazione con Alexa puoi gestire facilmente i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale. Supporta il Wi-Fi 6 che assicura una fluidità più elevata durante lo streaming.
- Bundle sicurezza Blink. Tra le migliori offerte disponibili oggi su Amazon. Il bundle dedicato alla sicurezza domestica composto dal telecamera per l’esterno Outdoor 4 e il videocitofono Blink è disponibile con uno sconto del 70% e lo paghi meno di 40 euro. Con una spesa irrisoria migliori la sicurezza della tua abitazione e in momento sei a conoscenza se qualche malintenzionato sta cercando di entrare nella tua abitazione. Li puoi controllare tramite l’app dello smartphone e ricevi notifiche in tempo reale se notano qualche movimento anomalo.
Smartwatch
- Galaxy Watch8. Ottima la promo disponibile per il Galaxy Watch8. L’ultima versione dello smartwatch top di Samsung è disponibile con uno sconto del 30% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto che supera i 110 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Orologio top di gamma progettato per essere utilizzato in ogni momento della giornata: tiene sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 90 modalità sportive. Sfrutta l’intelligenza artificiale per valori e parametri ancora più precisi. A bordo è presente il sistema operativo Wear OS con tutte le principali app di Google.
- Amazfit Active 2. L’orologio per gli sportive. L’Amazfit Active 2 è disponibile al minimo storico con uno sconto eccezionale del 29% e lo paghi solamente poco più di 70 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Un orologio da utilizzare per migliorare le proprie prestazioni giorno dopo giorno grazie a un’analisi scientifica dei propri allenamenti. Supporta più di 160 modalità di allenamento e non manca un monitoraggio avanzato della salute. Una delle migliori scelte che puoi fare oggi.
Smart TV
- Fire TV Serie 2. Se sei alla ricerca di un TV compatto e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa è la promo che fa per te. Su Amazon tornano in promo i televisori Fire TV Serie 2. Parliamo al plurale perché i modelli disponibili sono due: da 32″ e da 40 pollici. Le offerte sono molto allettanti: la versione da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 43%, mentre il modello da 40 pollici lo trovi con uno sconto del 37%. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Ottima qualità delle immagini e sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.
Tablet&PC
- Microsoft Surface Pro. Offerta lampo per l’ottimo PC 2 in 1 Microsoft Surface Pro. Dispositivo compatto che all’occorrenza puoi utilizzare come se fosse un tablet. Le prestazioni, però, sono quelle di un computer: schermo OLED da 13 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon X Elite, 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte. Perfetto per il lavoro, lo studio e anche il divertimento. Solo per oggi lo trovi con uno sconto del 40% e risparmi ben 800 euro su quello di listino. Una vera occasione da non farsi sfuggire.
- TABWEE T60. Se sei alla ricerca di un tablet top di gamma e non vuoi spendere cifre esagerate questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Tabwee T60 in promo con un doppio sconto imperdibile. Oltre a quello fisso del 10%, puoi aggiungere un coupon del valore di 140 euro e lo paghi praticamente la metà. Schermi da 12 pollici con risoluzione QHD, ottimo processore e 256 gigabyte di memoria interna. Grazie alla fotocamera posteriore puoi anche scattare ottime foto, oppure fare call di lavoro. La batteria dura per tutto il giorno. Nella confezione trovi un mouse, una tastiera e la penna Bluetooth che lo trasformano in un mini-PC.
Elettrodomestici
- Mova Z50 Ultra. Il robot aspirapolvere top Mova Z50 Ultra è protagonista di uno sconto incredibile del 58%, che ti permette di risparmiare ben 700 euro su quello di listino. Elevata potenza di aspirazione accoppiata a un sistema di lavaggio con mop rotanti a pressione. La stazione base all-in-one è un aiuto importante nella manutenzione quotidiana: svuota il contenitore della polvere, lava i panni con acqua pulita e li asciuga con aria calda per prevenire odori e batteri. Grazie alla navigazione laser di precisione e al riconoscimento degli oggetti tramite IA, questo robot pulisce ogni centimetro di casa in totale autonomia. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.
- Lefant M1. Se il budget è la tua priorità ma non vuoi rinunciare alla mappatura intelligente, questa è l’offerta che fa per te. Il Lefant M1 è in sconto del 76% e il prezzo è letteralmente in picchiata, con un risparmio di quasi 400 euro. La scheda tecnica sorprende per la fascia di prezzo: integra la tecnologia Lidar Navigation, che permette al robot di mappare la casa e seguire percorsi di pulizia logici ed efficienti, evitando di passare due volte nello stesso punto. È un modello 2-in-1 che aspira e lava contemporaneamente, con un design ultra-sottile pensato per raggiungere anche lo sporco sotto i mobili più bassi.
- Friggitrice ad aria Ninja MAX PRO. La regina delle friggitrici ad aria è al minimo storico con uno sconto del 35% e la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. La Ninja Max Pro garantisce una capienza generosa grazie al cestello da 6,2 litri e una velocità di cottura superiore del 50% rispetto ai forni ventilati. Grazie alla tecnologia Max Crisp e ai diversi programmi preimpostati (frittura ad aria, arrosto, essiccazione, riscaldamento), potrai cucinare piatti croccanti con il 75% di grassi in meno.
- Tineco Floor One S9 Artist. L’offerta lampo che stavate aspettando per la lavasciuga pavimenti top del mercato. La Tineco Floor One S9 Artist raggiunge il minimo storico grazie allo sconto del 37%, facendoti risparmiare quasi 300 euro. La scheda tecnica vanta il sensore intelligente iLoop, che rileva lo sporco in tempo reale e regola automaticamente potenza di aspirazione e flusso d’acqua. In una sola passata, la Tineco Floor One S9 Artist rimuove macchie ostinate e liquidi, lasciando il pavimento pulito e immediatamente asciutto. Il design esclusivo e il display animato la rendono efficiente e bella da vedere.
- De’Longhi Perfetto Magnifica S. Per iniziare la giornata con un espresso degno del miglior bar, la De’Longhi Perfetto Magnifica S è oggi in sconto del 44% con un risparmio superiore ai 200 euro e pagamento in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica si basa sul sistema “Bean-to-Cup”: la macchina macina i chicchi al momento per preservare tutto l’aroma. Puoi personalizzare lunghezza, intensità e temperatura del caffè, mentre il cappuccinatore manuale ti permette di creare una schiuma di latte ricca e cremosa. È una macchina solida, facile da pulire e progettata per durare nel tempo.
Igiene orale
- Oral-B iO 3. Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è in sconto del 57% e costa meno della metà. La scheda tecnica include la tecnologia magnetica iO per una sensazione di pulizia profonda ma delicata e un sensore di pressione intelligente che ti avvisa se stai spazzolando troppo forte. La confezione è ricchissima: oltre allo spazzolino, ricevi una custodia da viaggio, una testina di ricambio e un tubetto di dentifricio Oral-B Advanced Prevenzione Tartaro. Un pacchetto completo per la tua salute dentale a un prezzo imbattibile.
- 16 testine Oral-B Precisione Clean. Chiudiamo con l’occasione perfetta: la confezione con 16 testine Oral-B Precision Clean è in sconto del 57%, il che significa che le paghi meno di 2 euro l’una. Profettate per avvolgere ogni singolo dente e rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B.
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