Amazon, prezzo crollato per lo smartwatch di Garmin e sconti all'80%: offerte irrinunciabili

Una giornata dedicata alle grandi offerte con sconti imperdibili e che ti permettono di risparmiare anche centinaia di euro su tanti prodotti tech. A farla da padrone come sempre sono gli smartphone, con il Galaxy S25 Ultra in promo al minimo storico e con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare fino a 600 euro. Ma non è il solo. Trovi con un ottimo sconto anche il Redmi Note 14 5G, smartphone lowcost e che paghi pochissimo (puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero). Offerta speicale anche per lo smartwatch indistruttibile Garmin fenix 7X Pro Solar: solo con lo sconto di oggi risparmi centinaia di euro. Non mancano le promo per gli elettrodomestici, con la friggitrice ad aria Cecotec che trovi a un prezzo stracciato.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Devi essere velocissimo, possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 9 novembre

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Offerta imperdibile per il Galaxy S25 Ultra . La versione con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna è disponibile su Amazon con uno sconto del 40% e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel , obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e doppio teleobiettivo. Batteria che dura per tutto il giorno. All’interno è presente anche la S Pen per utilizzare lo smartphone come se fosse un taccuino.

Prodotti lowcost

Ripetitore Mercusys Tp-Link ME10. Estendi il segnale Wi-Fi in ogni angolo della casa con il ripetitore wireless TP-Link ME10 . È in offerta con uno sconto del 41% e lo paghi meno di 10 euro . Una soluzione economica ed efficace per eliminare le zone non raggiunte dal segnale in casa. Facile da montare e da configurare, compatibile con qualsiasi modem e router. Non farti scappare questa super occasione.

in ogni angolo della casa con il . È in offerta con uno sconto del e lo paghi . Una soluzione economica ed efficace per eliminare le zone non raggiunte dal segnale in casa. Facile da montare e da configurare, compatibile con qualsiasi modem e router. Non farti scappare questa super occasione. Caraffa Philips filtrante. Vuoi ridurre la produzione di plastica? Ecco l’ acquisto da fare oggi . Su Amazon trovi la caraffa filtrante Philips in promo con uno che te la fa pagare meno di 25 euro. Nella confezione trovi anche 6 cartucce di ricambio per il filtro. Elimina cloro, calcare, metalli pesanti e microplastiche. Grandezza di 2.6 litri.

. Su Amazon trovi la in con uno che te la fa Nella confezione trovi anche 6 cartucce di ricambio per il filtro. Elimina cloro, calcare, metalli pesanti e microplastiche. Grandezza di 2.6 litri. Mini proiettore portatile. Offerta lampo per questo mini proiettore portatile super economico. Solo per oggi è disponibile con un coupon sconto del 50% e lo paghi meno di 35 euro. Si connette facilmente a smartphone, televisori e PC portatili. Assicura immagini in alta definizione ed è come avere il cinema in casa. Non perdere questa occasione, può terminare da un momento all’altro.

Smartwatch

Garmin fenix 7X Pro Solar. Tra le migliori offerte di oggi c’è sicuramente il Garmin fenix 7X Pro Solar . Lo smartwatch indistruttibile è disponibile su Amazon con uno sconto del 29% e risparmi ben 250 euro , approfittando anche del minimo storico. Hai, inoltre, la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Una delle particolarità di questo smartwatch è la presenza di una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria, che in questo modo può raggiungere i 37 giorni. Schermo grande molto luminoso, monitoraggio avanzato della salute con un report che ricevi tutte le mattine sulla tua condizione fisica e più di 30 app dedicate allo sport.

. Lo smartwatch indistruttibile è disponibile su con uno e , approfittando anche del minimo storico. Hai, inoltre, la possibilità di . Una delle particolarità di questo smartwatch è la presenza di una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria, che in questo modo può Schermo grande molto luminoso, monitoraggio avanzato della salute con un report che ricevi tutte le mattine sulla tua condizione fisica e più di Huawei Watch GT 5. Torna in offerta lo smartwatch top di Huawei. Su Amazon lo trovi con uno sconto del 28% e il prezzo scende al minimo storico, con un risparmio netto di ben 70 euro. Smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni: monitora costantemente i principali parametri vitali ed è dotato anche di più di 100 modalità di allenamento, tra cui la corsa e il ciclismo. La batteria ha una durata fino a 14 giorni con un utilizzo normale e ti dimenticherai di doverlo ricaricare.

PC portatile

bvate W8. Ecco una delle migliori occasioni che puoi trovare oggi e che non devi assolutamente farti sfuggire. Su Amazon trovi il PC portatile bvate W8 in promo con uno sconto dell’82% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Non si tratta di un refuso, il risparmio supera realmente i 1000 euro. Schermo da 14 pollici, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio di archiviazione che puoi aumentare fino a 1 terabyte. Leggero e compatto, perfetto per lo studio e il lavoro.

Cuffie Bluetooth

AirPods Pro 3. Prima vera occasione per le AirPods Pro 3 , l’ultima versione delle cuffie premium di Apple, uscite sul mercato da poche settimane. Grazie allo sconto lampo di oggi risparmi decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Inoltre, puoi effettuare il reso gratuito fino al 16 gennaio 2026 . Qualità audio incredibile, cancellazione attiva del rumore e audio spaziale. Tra le caratteristiche innovative, c’è anche il rilevamento della frequenza cardiaca.

per le , l’ultima versione delle cuffie premium di Apple, uscite sul mercato da poche settimane. Grazie allo sconto lampo di oggi e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Inoltre, puoi effettuare il fino al . Qualità audio incredibile, cancellazione attiva del rumore e audio spaziale. Tra le caratteristiche innovative, c’è anche il rilevamento della frequenza cardiaca. Cuffie lowcost. Se non vuoi spendere cifre elevatissime per un paio di cuffie Bluetooth, ecco l’offerta che fa per te. Solo per oggi trovi questo paio di auricolari in promo con uno sconto del 73% e li paghi meno di 25 euro. Buona qualità del suono, cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Si collegano a qualsiasi smartphone, anche l’iPhone.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot T50 Max Pro Gen2. Super offerta per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs di ultima generazione. Da oggi è disponibile con uno sconto del 39% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate con il servizio Cofidis. Grande potenza di aspirazione, lava perfettamente il pavimento ed è anche in grado di aspirare la polvere sui tappeti. Dotata anche di una spazzola laterale per arrivare fino agli angoli più difficili. Non manca la stazione per lo svuotamento automatico.

e di ultima generazione. Da oggi è disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate con il servizio Cofidis. Grande potenza di aspirazione, lava perfettamente il pavimento ed è anche in grado di aspirare la polvere sui tappeti. Dotata anche di una spazzola laterale per arrivare fino agli angoli più difficili. Non manca la stazione per lo svuotamento automatico. Dreame H14. Super offerta per la lavapavimenti senza filo Dreame H14 . Da oggi è disponibile con uno sconto del 30% e risparmi ben 120 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Facilissima da utilizzare, grazie al design piatto puoi passare sotto a qualsiasi mobile. Oltre a lavare il pavimento, aspira anche la polvere per pulire sia lo sporco secco sia quello umido. Un elettrodomestico per la pulizia 2 in 1 che non puoi non avere.

per la . Da oggi è disponibile con uno e Hai anche la possibilità di dilazionare il . Facilissima da utilizzare, grazie al design piatto puoi passare sotto a qualsiasi mobile. Oltre a lavare il pavimento, aspira anche la polvere per pulire sia lo sporco secco sia quello umido. Un elettrodomestico per la pulizia 2 in 1 che non puoi non avere. Friggitrice ad aria Cecotec. Occasione imperdibile per la regina degli elettrodomestici. Da oggi trovi la friggitrice ad aria Cecotec con cestello da 8 litri in promo con uno sconto del 41% e approfitti del minimo storico. Un prezzo mai visto prima e la paghi pochissimo. Doratura perfetta e puoi scegliere tra diverse modalità di cottura. Non perdere questa opportunità e approfittane ora.

con in con uno e approfitti del Un prezzo mai visto prima e la paghi pochissimo. Doratura perfetta e puoi scegliere tra diverse modalità di cottura. Non perdere questa opportunità e approfittane ora. Macchina caffè Philips 5400. Per un caffè come quello del bar, da oggi trovi la macchina da caffè Philips 5400 in promo con uno sconto del 28% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Puoi preparare fino a 12 bevande differenti e le puoi scegliere facilmente dal menu touch intuitivo. Puoi anche memorizzare fino a quattro profili utente differenti. Dotata anche di un montalatte per preparare un cappuccino come quello del bar.

