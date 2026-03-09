Amazon, crolla il prezzo dello smartphone Redmi: sconti all'80%
Smartphone a prezzo stracciato e sconti che superano l'80%: scopri le migliori promo Amazon disponibili da oggi sul sito di e-commerce.
Manca sempre meno all’inizio della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon e sul sito di e-commerce aumentano il numero di prodotto in promo. Da oggi 9 marzo troviamo smartphone, smartwatch, elettrodomestici per la casa, tutto al minimo storico e con sconti mai visti prima. Offerte speciali che non devi farti assolutamente scappare se sei alla ricerca del miglior affare del giorno. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni dei migliori prodotti disponibili oggi e li trovi raccolti nella lista qui in basso.
Su Amazon tornano anche le promo per alcuni dei servizi più amati. Puoi abbonarti gratis per tre mesi ad Amazon Music Unlimited oppure per due mesi a Kindle Unlimited. L’abbonamento per tre mesi ad Audible, invece, costa solamente 0,99 euro. Non perdere queste opportunità e approfittane ora.
Amazon, migliori offerte 9 marzo
Smartphone
- Galaxy S25 Plus. Uno smartphone top a un prezzo mai visto prima. Tra le promo shock disponibili oggi su Amazon, c’è sicuramente il Galaxy S25 Plus. Il telefono di Samsung è disponibile con un super sconto del 40% che fa risparmiare più di 500 euro su quello di listino. Dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.
- Motorola edge 60 neo. Offerta lampo mai vista prima per lo smartphone top di Motorola. Solo per oggi trovi il Motorola edge 60 neo con uno sconto del 37% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Smartphone con una scheda tecnica molto interessante: schermo da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel, selfie camera da 32 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.
- Redmi Note 15 Pro. Lo smartphone che devi assolutamente acquistare oggi. Con un rapporto qualità-prezzo esagerato troviamo il Redmi Note 15 Pro al minimo storico. Il merito è dello sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 130 euro su quello di listino. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici super fluido, processore MediaTek di ultima generazione che assicura prestazioni top, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria massiva da 6580 mAh che può durare fino a due giorni.
- moto g56. L’occasione che stavi aspettando per uno degli smartphone lowcost più acquistati su Amazon. Da oggi è disponibile il moto g56 con un ottimo sconto del 46% e il prezzo scende a meno di 150 euro. Un telefono alla portata di molti e dotato di un rapporto qualità-prezzo unico. La scheda tecnica si basa su un display da 6,72 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek, fotocamera principale da 50 megapixel con sensore antisfarfallio e una batteria da 5200 mAh che può durare fino a due giorni.
Prodotti lowcost
- Cuffie AI con traduttore. Tra le promo shock disponibili oggi su Amazon ci sono le cuffie con traduzione simultanea AI, le più vendute della categoria. Sono disponibili con un super sconto del 71% che fa letteralmente crollare il prezzo di listino. Dotate di un sistema di intelligenza artificiale avanzato, permettono di tradurre decine di lingue in tempo reale, ideali per chi viaggia o lavora con l’estero. Offrono inoltre una qualità audio cristallina e una connessione Bluetooth stabile per ascoltare musica e gestire chiamate.
- Stazione meteo. Un‘offerta lampo mai vista prima per uno degli accessori per la casa più utili. Solo per oggi trovi la stazione meteo professionale con uno sconto del 51% e il prezzo scende a meno della metà. Dotata di un ampio display LCD che mostra previsioni meteo, umidità e temperatura interna ed esterna. Il sensore esterno wireless ha un raggio d’azione elevato, permettendo di avere dati climatici precisi in tempo reale direttamente sul tuo comodino o in cucina. Disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero.
- Scheda micro SD da 64 GB. L’accessorio che costa pochissimo e che devi assolutamente aggiungere al carrello. Con un ottimo sconto del 51%, la scheda microSD Lexar da 64 GB è disponibile a un prezzo irrisorio. Ideale per espandere la memoria di smartphone, tablet, console o telecamere di sicurezza. Assicura velocità di trasferimento elevate (fino a 100MB/s) e una resistenza estrema agli urti e alle temperature. Un acquisto obbligatorio per non restare mai senza spazio per foto e video.
Smartwatch
- Huawei Watch GT 5. Offerta shock per lo smartwatch top di Huawei. Da oggi il Watch GT 5 è disponibile in bundle con le cuffie FreeBuds 5i con uno sconto del 43% e risparmi ben 150 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un orologio versatile e che puoi utilizzare in ogni momento della giornata: schermo ampio e con luminosità elevata, monitoraggio avanzato della salute e più di 100 modalità di allenamento. Ottima anche la batteria che può durare fino a un massimo di quattordici giorni.
Smart TV
- Smart TV Samsung Neo QLED da 50 pollici. Ottima promo per lo smart TV Samsung Neo QLED da 50 pollici di ultima generazione. Grazie alla promo lampo di Amazon, approfitti dello sconto del 34% e risparmi poco meno di 300 euro su quello di listino. Immagini in 4K, processore NQ4 AI Gen2 che migliora in tempo reale qualsiasi contenuto e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo e offerta da cogliere al volo.
Elettrodomestici
- roborock Saros 10R. L’occasione che stavi aspettando per il robot aspirapolvere top di gamma di roborock. Solo per oggi trovi il Saros 10R con uno sconto incredibile del 43% e risparmi ben 650 euro rispetto al listino. Potenza d’aspirazione ai vertici della categoria, mappatura laser ultra-rapida e una stazione all-in-one che lava i mop con acqua a 80°C per una igienizzazione profonda. Il design a profilo ribassato gli permette di arrivare dove gli altri si fermano, garantendo una pulizia totale sotto ogni mobile.
- Lefant M2 Pro. Altra super occasione per un robot aspirapolvere. Con un rapporto qualità-prezzo esagerato troviamo il Lefant M2 Pro al minimo storico grazie a un doppio sconto: 67% di base a cui puoi aggiungere un coupon del 5%. Un robot aspirapolvere compatto ma estremamente potente, dotato di sensori anti-collisione avanzati e una batteria a lunga durata. È perfetto per chi ha poco spazio in casa ma non vuole rinunciare alla comodità di un pavimento sempre pulito, gestibile comodamente tramite app dedicata. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico.
- Dyson V8 Cyclone. L’occasione che stavi aspettando per uno degli aspirapolvere senza filo più desiderati sul sito di e-commerce. Da oggi è disponibile il Dyson V8 Cyclone con un’offerta speciale che ti fa risparmiare 100 euro e tocca il minimo storico su Amazon. La scheda tecnica si basa sul potente motore digitale Dyson V8, tecnologia ciclonica 2 Tier Radial e spazzola Motorbar progettata per districare automaticamente peli e capelli. Una scopa elettrica leggera, bilanciata e dotata di un’autonomia che permette di pulire tutta casa in un’unica passata.
- Macchina caffè Nespresso INISSIA. La combinazione perfetta per chi ama il caffè a un prezzo shock. Tra le promozioni top di oggi c’è la macchina Nespresso Inissia con uno sconto del 31% e un bundle che include ben 100 capsule Nespresso originali. Una macchina compatta, veloce e facilissima da usare, capace di raggiungere la temperatura ideale in soli 25 secondi. Grazie alla pompa ad alta pressione da 19 bar, garantisce un espresso cremoso e intenso ogni mattina. Con le 100 capsule in regalo, il risparmio è davvero importante.
- Frullatore a immersione Moulinex QuickChef 3 in 1. Il frullatore a immersione più venduto su Amazon oggi è protagonista di un’offerta speciale. Il Moulinex QuickChef 3 in 1 è disponibile con un ottimo sconto del 40% e il prezzo crolla ai minimi della categoria. La scheda tecnica si basa su un motore da 1000W ad alte prestazioni, tecnologia Powelix per risultati più fluidi e un selettore a 20 velocità retroilluminato. Il kit include il tritatutto da 500ml, la frusta in metallo e il bicchiere graduato da 800ml, rendendolo l’alleato perfetto per ogni preparazione in cucina.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.