Amazon, crolla il prezzo del Galaxy S25 e sconti all'85%: le offerte di oggi

Secondo weekend di gennaio e nuove opportunità per fare ottimi affari su Amazon. Da oggi, infatti, trovi sul sito di e-commerce promo molto interessanti su diversi dispositivi tech, a partire dagli amati smartphone. E proprio tra i telefoni troviamo alcune delle promo migliori. Ad esempio, è disponibile il Galaxy S25 con uno sconto del 34% e il prezzo crolla al minimo storico. Torna in offerta anche l’iPhone 17 e hai la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Non mancano le occasioni shock, come ad esempio un PC portatile disponibile con uno sconto shock dell’81% e risparmi più di 1000 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi sul sito di e-commerce e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere tempo: le promo possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 9 gennaio

Smartphone

Galaxy S25. Una promo speciale per cominciare al meglio l’anno. Da oggi trovi il Galaxy S25 con uno sconto del 34% e risparmi ben 330 euro su quello consigliato. Display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici, processore Snapdragon 8 Elite per prestazioni top, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel , obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. Uno dei migliori telefoni compatti che puoi acquistare oggi.

per cominciare al meglio l’anno. Da oggi trovi il con uno del e su quello consigliato. Display da 6,2 pollici, processore per prestazioni top, tripla fotocamera posteriore con da , obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. Uno dei migliori telefoni compatti che puoi acquistare oggi. iPhone 17. Calo di prezzo e nuovo minimo storico per l’ iPhone 17 . Il nuovo telefono top di gamma di Apple è disponibile in offerta e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Diverse le novità di questo ultimo modello: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion (refresh rate fino a 120 Hz), processore A19 che assicura prestazioni top e il supporto ad Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore Fusion e una batteria che dura per tutto il giorno.

e per l’ . Il nuovo telefono top di gamma di Apple è disponibile in offerta e hai anche la possibilità di . Diverse le novità di questo ultimo modello: da con (refresh rate fino a 120 Hz), processore A19 che assicura prestazioni top e il supporto ad Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore Fusion e una batteria che dura per tutto il giorno. POCO M8. Offerta lancio che non puoi farti scappare. Da oggi trovi su Amazon il nuovo POCO M8 in promo con uno sconto del 78% che fa crollare il prezzo da quello presente nella pagina prodotto. Ottimo telefono medio di gamma con cui puoi fare di tutto: schermo AMOLED Flow da 6,77 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 3, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5520 mAh che dura fino a due giorni. Non perdere questa opportunità.

in con uno che fa il da quello presente nella pagina prodotto. Ottimo telefono medio di gamma con cui puoi fare di tutto: da con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 3, doppia fotocamera posteriore con da e una batteria da 5520 mAh che dura fino a due giorni. Non perdere questa opportunità. Honor 400 Lite. Offerta speciale per l’ Honor 400 Lite . Da oggi lo smartphone medio di gamma di Honor è disponibile con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 120 euro su quello di listino. Schermo da 6,7 pollici immersivo e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che dura per tutto il giorno.

. Da oggi lo smartphone medio di gamma di Honor è disponibile con uno che fa il al e risparmi quasi 120 euro su quello di listino. Schermo da 6,7 pollici immersivo e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, fotocamera principale da 108 megapixel e una che dura per tutto il giorno. Redmi Note 12 Pro+. Altra offerta speciale che non puoi farti sfuggire per uno smartphone. Da oggi trovi il Redmi Note 12 Pro+ in promo con uno sconto del 67% che fa crollare il prezzo e risparmi quasi 350 euro su quello di listino. Nonostante sia uscito sul mercato da un po’ di tempo, assicura ottime prestazioni. Schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 1080, 8 gigabyte di RAM e memoria interna da 256 gigabyte. Fotocamera principale da 200 megapixel che assicura scatti professionali. Ricondizionato di livello eccellente.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartwatch , ecco l’ offerta che fa per te . Da oggi trovi su Amazon questo modello in promo con uno sconto del 71% che fa scendere il prezzo a meno di 20 euro . Schermo ampio e che mostra tutte le info principali, compreso il battito cardiaco, monitoraggio avanzato della salute e a supporto hai più di 110 modalità di allenamento . Un accessorio che non può mancare sul tuo polso.

per il tuo , ecco l’ . Da oggi trovi su questo in con uno del che fa il a . Schermo ampio e che mostra tutte le info principali, compreso il battito cardiaco, della e a supporto hai più di . Un accessorio che non può mancare sul tuo polso. Ripetitore Tp-Link. Se la connessione internet non raggiunge ogni stanza, questo extender è la soluzione definitiva, oggi disponibile con uno sconto del 56% a un prezzo mini . Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 , garantisce velocità elevate, minore latenza e una gestione ottimale di numerosi dispositivi contemporaneamente. È dotato di una porta Gigabit Ethernet per collegare via cavo console o smart TV e supporta la tecnologia OneMesh , permettendoti di creare una rete unificata senza interruzioni di segnale mentre ti sposti per casa.

a un . Grazie alla tecnologia , garantisce velocità elevate, minore latenza e una gestione ottimale di numerosi dispositivi contemporaneamente. È dotato di una porta per collegare via cavo console o smart TV e supporta la tecnologia , permettendoti di creare una rete unificata senza interruzioni di segnale mentre ti sposti per casa. Motorola Moto Tag. Il tracker Bluetooth definitivo di Motorola è in offerta con uno sconto del 50% e costa meno di 20 euro. Questo piccolo dispositivo si integra perfettamente con la rete “Trova il mio dispositivo” di Google, permettendoti di localizzare chiavi, zaini o bagagli in tutto il mondo con la massima privacy. È dotato di tecnologia UWB (Ultra-Wideband) per una localizzazione di precisione millimetrica, è certificato IP67 contro acqua e polvere e ha una batteria sostituibile che dura fino a un anno.

Smartwatch

Amazfit Balance. Se sei alla ricerca di uno smartwatch top che tenga sotto controllo i principali parametri vitali e che ti fornisca anche suggerimenti utili durante gli allenamenti, l’ Amazfit Balance è il modello che fa per te. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi ben 70 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo AMOLED da 1,5 pollici, più di 150 modalità di allenamento e una batteria che ha una durata fino a 14 giorni.

che tenga sotto controllo i principali parametri vitali e che ti fornisca anche suggerimenti utili durante gli allenamenti, l’ è il modello che fa per te. Da oggi lo trovi su con uno del e su quello di listino. Lo puoi anche . Schermo AMOLED da 1,5 pollici, più di 150 modalità di allenamento e una batteria che ha una durata fino a 14 giorni. Moto Watch Fit. Rapporto qualità-prezzo eccellente per il Moto Watch Fit. L’orologio intelligente di Motorola è disponibile con un ottimo sconto del 50% e lo paghi meno di 50 euro. Schermo da 1,9 pollici, monitoraggio della frequenza cardiaca e della salute in tempo reale, più di 100 modalità sportive e integra anche un chip GPS molto preciso. L’autonomia raggiunge i 16 giorni con un utilizzo normale.

Smart TV

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.

Computer&Tablet

MacBook Air 13″. Torna in offerta l’ ultima versione del MacBook Air , il PC top di gamma di Apple. Da oggi è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare ben 250 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente in pagina. PC top per il lavoro e la produttività: schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, processore M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Un PC compatto, leggero e che assicura ottime prestazioni.

del , il PC top di gamma di Apple. Da oggi è disponibile con uno che ti fa ben su quello di listino e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche utilizzando il servizio Amazon presente in pagina. PC top per il lavoro e la produttività: schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, processore M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Un PC compatto, leggero e che assicura ottime prestazioni. PC portatile lowcost. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo laptop, ecco il modello che fa per te. Da oggi su Amazon trovi questo PC portatile economico con uno sconto esagerato dell’ 83% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 1000 euro . Un’occasione imperdibile che non devi farti sfuggire. Schermo da 14 pollici con risoluzione FHD, ottimo processore, 6 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Perfetto per un utilizzo casalingo.

trovi con uno dell’ che fa il al e di . Un’occasione imperdibile che non devi farti sfuggire. Schermo da 14 pollici con risoluzione FHD, ottimo processore, 6 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Perfetto per un utilizzo casalingo. Galaxy Tab S10 FE. Un tablet con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che puoi utilizzare anche per lavorare. Da oggi trovi il Galaxy Tab S10 FE in promo con uno sconto del 31% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Display da 10,9 pollici ad alta risoluzione. processore che assicura prestazioni top, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. La batteria da 8000 mAh dura per tutto il giorno. Il tablet è dotato anche della S Pen che lo trasforma in un taccuino digitale e lo puoi utilizzare anche per lavorare sui documenti di lavoro.

Elettrodomestici

Moulinex Easy Fry Infrared. Torna in offerta al minimo storico la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrare d, modello lanciato sul mercato da poco e dotato di un’innovativa tecnologia che utilizza gli infrarossi per cucinare in maniera più veloce e rende i cibi più croccanti. Con lo sconto del 35% disponibile oggi su Amazon risparmi decine di euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero .

al la d, modello lanciato sul mercato da poco e dotato di un’innovativa tecnologia che utilizza gli infrarossi per cucinare in maniera più veloce e rende i cibi più croccanti. Con lo del disponibile oggi su risparmi decine di euro e lo puoi anche in . roborock Q10 X5. Economico e con una super offerta che lo fa diventare un vero best-buy. Da oggi trovi il robot aspirapolvere roborock in promo con uno sconto del 45% e il prezzo scende a meno di 160 euro . Un elettrodomestico per la pulizia della tua abitazione facile da utilizzare e che assicura risultati perfetti. Grande potenza di aspirazione, doppio sistema anti-groviglio per aspirare anche i peli degli animali. Lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone.

in con uno del e il a di . Un elettrodomestico per la pulizia della tua abitazione facile da utilizzare e che assicura risultati perfetti. Grande potenza di aspirazione, doppio sistema anti-groviglio per aspirare anche i peli degli animali. Lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone. Dyson V11 Advanced. Continua la promo speciale per l’aspirapolvere top di Dyson. Su Amazon è disponibile con un’offerta del 33% e risparmi 200 euro su quello di listino. Si tratta di una scopa elettrica senza fili con tecnologie innovative, una grande potenza di aspirazione e una spazzola che si adatta a qualsiasi tipologia di pavimento. Una soluzione professionale che non devi farti scappare.

Cuffie

Beats Studio Pro. Crolla il prezzo delle cuffie top di gamma Beats Studio Pro, modello over-ear che copre alla perfezione i padiglioni auricolari. Dotate della cancellazione del rumore professionale e dell’audio spaziale personalizzato. Si collegano con qualsiasi smartphone senza troppi problemi. Da oggi sono disponibili su Amazon con uno sconto del 56% e risparmi più di 200 euro.

Igiene orale

Confezione da 2 di Oral-B iO 2. Prendi 2 paghi 1 . Occasione imperdibile sul sito di e-commerce per questa confezione con all’interno due spazzolini elettrici Oral-B iO 2 . Perfetti per una coppia, su Amazon sono disponibili con uno sconto del 58% e risparmi più di 110 euro . Nella confezione anche la custodia da viaggio e il caricatore. Modelli che assicurano ottime prestazioni e da oggi a un prezzo speciale. Pagamento in 5 rate a tasso zero .

. Occasione imperdibile sul sito di e-commerce per questa confezione con all’interno . Perfetti per una coppia, su Amazon sono disponibili con uno del e . Nella confezione anche la custodia da viaggio e il caricatore. Modelli che assicurano ottime prestazioni e da oggi a un prezzo speciale. . Oral-B iO 3. Lo sconto è uno di quelli da cogliere al volo. Da oggi su Amazon è disponibile lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 in promo con uno sconto del 57% e fai un super affare. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e una confezione del dentifricio Oral-B Advanced Protezione Gengive. Gengive più sane dopo poche settimane di utilizzo e lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

