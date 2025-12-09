Amazon, Galaxy A56 a prezzo stracciato e sconti al 90%: le offerte di oggi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Samsung newsroom

Le offerte di Natale hanno fatto il loro debutto su Amazon: hai tempo fino al 23 dicembre per fare i tuoi regali ad amici e parenti risparmiando centinaia di euro su alcuni dei prodotti tech più amati. Ad esempio, da oggi 9 dicembre trovi l’iPhone 17 Pro al prezzo più basso di sempre e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non è l’unica promo da cogliere al volo: è disponibile anche il Galaxy A56 con uno sconto del 33% e fai un super affare. Le offerte non riguardano solamente gli smartphone, ma anche smartwatch, prodotti lowcost ed elettrodomestici. Li trovi tutti raccolti nella lista lista qui in basso: non perdere tempo e approfittane immediatamente.

Su Amazon sono ancora disponibili anche le promo sui alcuni dei servizi del sito di e-commerce. Puoi abbonarti gratis per tre mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio premium per ascoltare musica e podcast senza pubblicità. Invece, puoi abbonarti ad Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro al mese, mentre per Kindle Unlimited i mesi sono solamente due, ma il prezzo è lo stesso (0,99 euro). Audible è il servizio dedicato ai podcast, mentre Kindle Unlimited permette di accedere a una libreria praticamente infinita di e-book.

Amazon, migliori offerte 9 dicembre

Smartphone

iPhone 17 Pro. Tra le offerte di Natale non poteva di certo mancare lui, il re degli smartphone. Parliamo dell’ iPhone 17 Pro , ultima versione del telefono premium di Apple. Da oggi è disponibile con uno sconto di quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion per il refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, sistema di fotocamere professionali e una batteria che dura per tutto il giorno. Uno dei migliori telefoni sul mercato.

non poteva di certo mancare lui, il re degli smartphone. Parliamo dell’ , ultima versione del telefono premium di Apple. Da oggi è disponibile con uno di e hai anche la possibilità di . Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion per il refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, sistema di fotocamere professionali e una batteria che dura per tutto il giorno. Uno dei migliori telefoni sul mercato. Galaxy A56. Prezzo in picchiata per lo smartphone medio di gamma di Samsung . Da oggi trovi il Galaxy A56 in promo con uno sconto del 33% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo e con una scheda tecnica che strizza l’occhio ai top di gamma. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici , processore Exynos di ultima generazione ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. La b atteria da 5000 mAh ti accompagna per tutto il giorno.

. Da oggi trovi il in con uno e su quello di listino. Telefono con un e con una scheda tecnica che strizza l’occhio ai top di gamma. , processore Exynos di ultima generazione ottimizzato appositamente per questo modello, con sensore da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. La b ti accompagna per tutto il giorno. realme C75. Ottima soluzione se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone. Da oggi trovi il realme C75 in promo con uno sconto del 28% e risparmi ben 50 euro su quello di listino. Smartphone lowcost con componenti di ultima generazione a partire da un display da 6,72 pollici con risoluzione FHD e un processore MediaTek di ultima generazione. Ottima anche la qualità delle foto grazie alla fotocamera posteriore da 50 megapixel. Super batteria da 5828 mAh che può durare fino a due giorni. Inoltre, è uno degli smartphone più resistente tra quelli sul mercato.

per il tuo nuovo smartphone. Da oggi trovi il in con uno e su quello di listino. Smartphone lowcost con componenti di ultima generazione a partire da un con risoluzione FHD e un di ultima generazione. Ottima anche la qualità delle foto grazie alla fotocamera posteriore da 50 megapixel. che può durare fino a due giorni. Inoltre, è uno degli smartphone più resistente tra quelli sul mercato. Galaxy A16. Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartphone e sei alla ricerca di un modello con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il Galaxy A16 è il modello che fa per te. Solo per oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 41% al prezzo più basso di sempre e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Smartphone Samsung con caratteristiche molto interessanti, a partire dallo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos, 256 gigabyte di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Ecco una delle migliori offerte di oggi . Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con uno sconto dell’88% che fa scendere il prezzo a meno di 25 euro e ne risparmi quasi 200 su quello consigliato. Cuffie che assicura un’ottima qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia che può arrivare fino a un massimo di 50 ore . Impermeabili, si collegano a qualsiasi smartphone. Non perdere questa opportunità, la promo può terminare da un momento all’altro.

di . Su Amazon trovi questo paio di in con uno che fa il a e ne risparmi quasi 200 su quello consigliato. Cuffie che assicura un’ottima qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia che può arrivare fino a un . Impermeabili, si collegano a qualsiasi smartphone. Non perdere questa opportunità, la promo può terminare da un momento all’altro. Caricatore wireless INIU. Doppio sconto e prezzo stracciato per il caricatore wireless multifunzione della INIU . Solo per oggi lo trovi con uno sconto fisso del 42% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 41% . Permette di ricaricare tutti gli iPhone di ultima generazione ed è compatibile anche con le cuffie wireless. Un dispositivo tech che non può mancare sulla tua scrivania. Solo grazie alla promo di oggi lo paghi poco più di 10 euro .

e per il della . Solo per oggi lo trovi con uno del a cui un che ti fa . Permette di ricaricare tutti gli iPhone di ultima generazione ed è compatibile anche con le cuffie wireless. Un dispositivo tech che non può mancare sulla tua scrivania. Solo grazie alla di oggi lo . Termoventilatore verticale. Ecco un accessorio per la tua abitazione che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi trovi questo termoventilatore verticale della Midea in promo con uno sconto del 54% e lo paghi solamente 20 euro. Un mini elettrodomestico per la tua abitazione di cui non puoi fare a meno in questo periodo dell’anno. Consuma poca energia, ma riscalda la stanza in pochissimi minuti. Non farti scappare questa promo natalizia.

Smartwatch

Garmin fenix 7 Pro Solar. Offerta speciale per il Garmin fenix 7 Pro Solar . Da oggi trovi lo smartwatch super resistente di Garmin con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico. Orologio con caratteristiche e funzionalità uniche, a partire dalla resistenza esagerata e dalla presenza di una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria (autonomia che arriva fino a 22 giorni). Supporta più di 30 app per lo sport e assicura un monitoraggio continuo e avanzato della salute.

per il . Da oggi trovi lo con uno del che fa e su quello di listino. Si tratta del minimo storico. Orologio con caratteristiche e funzionalità uniche, a partire dalla resistenza esagerata e dalla presenza di una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria (autonomia che arriva fino a 22 giorni). Supporta più di 30 app per lo sport e assicura un monitoraggio continuo e avanzato della salute. Apple Watch Ultra 3. Prima vera offerta per l’Apple Watch Ultra 3, ultima versione dello smartwatch resistente dell’azienda di Cupertino. Da oggi lo trovi con uno sconto di 60 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo ampio, cassa realizzata con materiali super resistente, tante funzionalità avanzate che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Batteria con una durata mai vista prima su un Apple Watch. Un’ottima idea regalo in vista del Natale.

Smart TV

Smart TV Xiaomi TV F Pro 32. Prezzo stracciato per lo smart TV Xiaomi TV F Pro da 32 pollici. Solo per oggi lo trovi con un ottimo sconto del 35% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 150 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 32 pollici QLED per colori super realistici, sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Lo puoi anche controllare con la tua voce grazie alla presenza di Alexa. Al momento è il televisore più venduto su Amazon.

PC portatile

MacBook Pro 2024. La promo natalizia che non devi assolutamente farti scappare. Infatti, solo per oggi trovi il MacBook Pro versione 2024 con processore M4 in promo con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 550 euro su quello di listino. Si tratta di un computer portatile progettato per il mondo del lavoro con display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 1 terabyte. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Non farti sfuggire questa ottima opportunità.

Elettrodomestici

roborock Saros 10. Uno dei migliori robot aspirapolvere che puoi trovare oggi in offerta su Amazon . Parliamo del roborock Saros 10 che trovi su Amazon con un ottimo sconto del 40% e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Dotato di una grande potenza di aspirazione, è anche in grado di lavare il pavimento e dosa il detergente in modo automatico. Mappa alla perfezione tutta l’abitazione e grazie alla stazione per lo svuotamento automatico non avrai nessun problema con la manutenzione ordinaria. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

che puoi trovare oggi in su . Parliamo del che trovi su con un e su quello di listino. Dotato di una grande potenza di aspirazione, è anche in grado di lavare il pavimento e dosa il detergente in modo automatico. Mappa alla perfezione tutta l’abitazione e grazie alla stazione per lo svuotamento automatico non avrai nessun problema con la manutenzione ordinaria. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H15 Pro Heat. Prezzo più basso di sempre per l’aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H15 Pro Heat . Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino. Modello top di gamma con una spazzola anti groviglio perfetta per chi ha animali domestici. I pavimenti sono lavati con acqua pulita a 85 °C, e la spazzola riscaldata a 55 °C, per una pulizia profonda ed efficace. Elimina qualsiasi macchia. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

per . Solo per oggi è disponibile con uno che ti fa su quello di listino. Modello top di gamma con una spazzola anti groviglio perfetta per chi ha animali domestici. I pavimenti sono lavati con acqua pulita a 85 °C, e la spazzola riscaldata a 55 °C, per una pulizia profonda ed efficace. Elimina qualsiasi macchia. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Lavatrice slim Hisense. Se non ha molto spazio in casa, ecco la lavatrice che fa per te. Solo per oggi trovi la lavatrice slim Hisense con cestello da 7 chilogrammi in promo con uno sconto del 28% e risparmi poco più di 100 euro. La puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis . Dotata di p rogrammi a vapore, per capi morbidi e sanificati, che rimuovono anche i cattivi odori e ammorbidiscono le fibre senza la necessità di ammorbidente. Risparmi anche sulla bolletta della corrente grazie alla classe energetica A.

con in con uno e La puoi anche . Dotata di p Telecamera Xiaomi Smart Camera C301. Per migliorare la sicurezza della tua abitazione non devi spendere cifre elevatissime. Da oggi trovi la telecamera Xiaomi Smart Camera C301 in promo con uno sconto del 33% e la paghi meno di 20 euro. Assicura immagini in altissima risoluzione e copre tutta la stanza grazie al sistema pan-tilt. I sensori rilevano le persone presenti nell’abitazione e ti avvisano in tempo reale se notano qualcosa di anomalo. A questo prezzo è un super affare.

Giardinaggio

Tagliaerba Greenworks. Il tagliaerba Greenworks è disponibile in un’offerta lampo con uno sconto del 29% . Questo modello a batteria offre la comodità di un tosaerba senza fili, ideale per giardini di piccole e medie dimensioni. È leggero, facile da manovrare e rispettoso dell’ambiente, garantendo un taglio preciso e un’esperienza di giardinaggio adatta a tutti. Nella confezione trovi anche utili accessori: un sacco da giardiniere, due batterie extra e il caricabatterie.

è disponibile in con uno . Questo modello a batteria offre la comodità di un tosaerba senza fili, ideale per giardini di piccole e medie dimensioni. È leggero, facile da manovrare e rispettoso dell’ambiente, garantendo un taglio preciso e un’esperienza di giardinaggio adatta a tutti. Nella confezione trovi anche utili accessori: un sacco da giardiniere, due batterie extra e il caricabatterie. Greenworks Tagliabordi a batteria. Completa la cura del tuo prato con il tagliabordi a batteria Greenworks, disponibile con uno sconto del 52% e lo paghi meno della metà. Leggero e facile da maneggiare, è l’ideale per rifinire i bordi del prato e le aree difficili da raggiungere. Ideale per giardini medi e piccoli, ha un’ampiezza di taglio di 30 centimetri. La sostituzione del filo è molto semplice. Nella confezione trovi anche il caricabatteria.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui