Amazon, macchina caffè De'Longhi prezzo crollato e sconti fino al 90%: le offerte di oggi

La Festa delle Offerte Prime sta per terminare e hai tempo fino a questa sera alle ore 23:59 per approfittare di offerte eccezionali su un gran numero di dispositivi tecnologici. Troviamo veramente di tutto, dagli smartphone top di gamma come il Galaxy S25 Ultra disponibile al minimo storico, fino agli elettrodomestici per la casa. E proprio tra gli elettrodomestici è disponibile una promo da cogliere al volo: la macchina per il caffè De’Longhi è disponibile con uno sconto del 41% al prezzo più basso di sempre. Ottime occasioni anche per gli smartwatch: il Galaxy Watch 8 lo trovi al minimo storico con uno sconto eccezionale.

Tra le promo di oggi trovi anche alcuni dei servizi Amazon più amati: li puoi utilizzare gratis per un periodo abbastanza lungo. Quattro mesi Amazon Music Unlimited, tre mesi ad Audible e tre mesi Amazon Music Unlimited.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che trovi oggi 8 ottobre su Amazon. Per ogni prodotto trovi una breve descrizione tecnica e il link per completare l’acquisto. Non perdere tempo e approfittane subito.

Tutte le promo della Festa delle Offerte Prime sono riservate agli utenti iscritti a Prime. Se non sei iscritto al servizio, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni: clicca qui.

OFFERTE FESTA DELLE OFFERTE PRIME 2025

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Per essere lo smartphone più venduto e apprezzato su Amazon devi avere delle caratteristiche speciali e soprattutto un prezzo mai visto prima . Tutto questo lo troviamo nel Galaxy S25 Ultra disponibile in promo con uno sconto del 36% e risparmi più di 650 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scheda tecnica con pochi eguali: schermo da 6,9 pollici con risoluzione 4K e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite con 12 gigabyte di RAM e 1 terabyte di memoria interna. Quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel.

è disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate. Telefono che si basa sul che supporta tutte le funzioni AI sviluppate da Google per il suo telefono. Schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione e doppia fotocamera professionale. La batteria dura tutto il giorno. Redmi Note 14 Pro+. Rapporto qualità-prezzo straordinario per lo smartphone top di gamma di Google. Da oggi è disponibile con uno sconto del 31% e approfitti del minimo storico . Risparmi 170 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo CrystalRes con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7S Gen 3 con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e funzioni AI. Per chiudere una batteria da 5100mAh che dura tutto il giorno.

per lo smartphone top di gamma di Google. Da oggi è disponibile con uno e . Risparmi 170 euro e lo puoi . Schermo CrystalRes con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7S Gen 3 con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e funzioni AI. Per chiudere una batteria da 5100mAh che dura tutto il giorno. Redmi 15. Uno degli ultimi telefoni lanciati sul mercato e che trovi già in offerta con uno sconto speciale . Parliamo del Redmi 15 disponibile con uno sconto del 28% e risparmi 70 euro su quello di listino. Smartphone con una scheda tecnica tipica di un medio di gamma: schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 3, fotocamera principale da 50 megapixel e una super batteria da 7000mAh che dura fino a due giorni.

Powerbank da 12.000 mAh. Un’occasione imperdibile per il powerbank da 12.000 mAh , in offerta con uno sconto pazzesco dell’ 86% e il prezzo crolla al minimo storico . Risparmi più di 100 euro . Questa batteria esterna ad alta capacità è l’accessorio perfetto per ricaricare il tuo smartphone e tablet più volte, assicurandoti di non rimanere mai senza energia quando sei fuori casa. Compatibile con qualsiasi smartphone, puoi collegare più dispositivi contemporaneamente.

Fire TV Stick HD. Partiamo dal modello più economico. Da oggi su Amazon il Fire TV Stick HD è disponibile a un prezzo di 23,99 euro grazie allo sconto del 47%. Questa chiavetta multimediale è adatta a tutti coloro che hanno un vecchio televisore e lo vogliono rendere smart spendendo pochissimo. La puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero.

Smartwatch

Garmin fenix 7X Pro Solar. Prezzo in picchiata per lo smartwatch super resistente di Garmin . Solo per oggi lo trovi con uno sconto del 25% che ti fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino. Orologio unico nel suo genere: resiste alle cadute, ai graffi, alle escursioni termiche ed è anche impermeabile fino a 100 metri. Dotato di ricarica solare, la batteria può durare fino a 37 giorni. Sensori di ultima generazione per il monitoraggio avanzato della salute (frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue) e supporta più di 30 app per lo sport. Occasione imperdibile.

Smart TV

Smart TV Samsung 55 pollici. Fai un affare per il televisore del tuo salotto: lo smart TV Samsung Crystal da 55 pollici è in offerta con uno sconto del 41% e ti fa risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino. Questo televisore 4K offre colori vivaci e una qualità d’immagine sorprendente grazie alla tecnologia Crystal . Con un design sottile e l’accesso completo alle app di streaming, è la soluzione perfetta per il tuo salotto. Compatibile con Alexa e Google Assistant.

PC portatili

MSI Modern 15. Un affare imperdibile per il notebook MSI Modern 15 , ora disponibile con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico . Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo laptop è perfetto per la produttività quotidiana e l’università, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni, portabilità e un ampio display da 15 pollici, tutto a un prezzo mai visto prima. Processore AMD Ryzen 7, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte.

Cuffie

AirPods 4. Un vero e proprio affare per tutti : le nuove AirPods 4 sono disponibili con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo storico . Questi auricolari wireless di ultima generazione offrono una qualità audio migliorata, un design rinnovato e l’integrazione perfetta con l’ecosistema Apple. Ideali per chi cerca semplicità, prestazioni e comodità. A questo prezzo sono da acquistare subito. Dotate dell’audio spaziale personalizzato e resistono all’acqua e al sudore.

Elettrodomestici

De’Longhi Magnifica Evo. Gli amanti del caffè in chicchi possono approfittare della macchina automatica De’Longhi Magnifica Evo , disponibile con uno sconto del 41% e un prezzo crollato . Puoi pagarla in 5 rate a tasso zero . Questa macchina ti permette di preparare facilmente il caffè espresso, il cappuccino e altre bevande con la pressione di un pulsante, grazie al macinacaffè integrato e al sistema LatteCrema per una schiuma perfetta. Sarà come avere il bar in casa.

