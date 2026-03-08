Amazon, Xiaomi 17 crolla di prezzo: sconti all'80%

Amazon

Un weekend all’insegna delle grandi offerte su Amazon e anche oggi 8 marzo troviamo promo molto interessanti su tanti dispositivi tech. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso.

Ad esempio, è ancora disponibile il bundle di lancio per lo Xiaomi 17. Acquistando lo smartphone, ricevi a un solo euro lo smart TV Xiaomi TV A Pro QLED da 50 pollici, con un risparmio netto che sfiora i 400 euro. Ottima offerta anche per il Galaxy S25 Edge: con lo sconto di oggi risparmi ben 600 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Super occasione anche tra gli elettrodomestici: il robot aspirapolvere Lefant M3 max è disponibile con uno sconto del 72% e risparmi più di 900 euro. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 8 marzo

Smartphone

Bundle Xiaomi 17. Offerta lancio incredibile su Amazon per lo Xiaomi 17 . Il nuovissimo smartphone top di gamma del colosso cinese è disponibile in promo con un bundle che non devi farti scappare: acquistandolo oggi, oltre al telefono, ricevi anche lo smart TV top di gamma Xiaomi TV A Pro QLED 50 pollici . Lo sconto sul bundle è di ben il 23% e il risparmio totale sfiora i 400 euro . Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Inoltre, è disponibile il servizio Trade-in di Xiaomi con una supervalutazione sul tuo telefono usato di ben 100 euro. Il telefono è quanto di meglio può offrire il mercato in questo momento: schermo CrystalRes da 6,3 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera posteriore con tre sensori Leica da 50 megapixel e fotocamera selfie sempre da 50 megapixel. Batteria da 6330 mAh che può durare fino a due giorni e con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Lo smart TV è dotato di un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K ed essendo un Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

incredibile su per lo . Il nuovissimo smartphone top di gamma del colosso cinese è disponibile in con un che non devi farti scappare: acquistandolo oggi, oltre al telefono, ricevi anche lo . Lo sconto sul è di e il . Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Inoltre, è disponibile il servizio Trade-in di Xiaomi con una supervalutazione sul tuo telefono usato di ben 100 euro. Il telefono è quanto di meglio può offrire il mercato in questo momento: schermo CrystalRes da 6,3 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon 8 Gen 5, con tre sensori Leica da 50 megapixel e fotocamera selfie sempre da 50 megapixel. Batteria da 6330 mAh che può durare fino a due giorni e con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Lo è dotato di un da con risoluzione 4K ed essendo un Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Galaxy S25 Edge. Continua a calare il prezzo dello smartphone premium di Samsung. Oggi il Galaxy S25 Edge è disponibile in offerta con uno sconto del 42% e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, fotocamera principale da 200 megapixel e una batteria a lunga durata. Cattura l’attenzione soprattutto il design super sottile.

a il dello di Oggi il è disponibile in con uno e su quello di listino. Disponibile anche il utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, e una batteria a lunga durata. Cattura l’attenzione soprattutto il design super sottile. POCO C85. Per chi non vuole spendere cifre esagerate e allo stesso tempo è alla ricerca di un telefono con un ottime caratteristiche, su Amazon è disponibile il POCO C85 di Xiaomi con uno sconto del 27% e lo paghi pochissimo , solamente poco più di 100 euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un telefono lowcost dotato di un display immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria immersiva da 6000 mAh che può durare fino a due giorni. Non perdere questa opportunità.

di con uno e lo , solamente poco più di 100 euro. Disponibile anche il Si tratta di un telefono lowcost dotato di un display immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria immersiva da 6000 mAh che può durare fino a due giorni. Non perdere questa opportunità. Redmi A5. Se hai un budget limitatissimo per acquistare il tuo nuovo smartphone, ecco l’offerta che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi su Amazon il Redmi A5, telefono lowocst di Xiaomi, in promo a un prezzo di poco superiore ai 75 euro. Non assicura prestazioni esagerate, ma per le funzioni principali (telefonate, inviare messaggi, vedere video, scattare qualche foto) è perfetto. Schermo immersivo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 32 megapixel e una batteria da 5200 mAh che può durare fino a due giorni. Non perdere tempo e approfitta di questa occasione.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Se non vuoi spendere cifre esagerate per le cuffie Bluetooth, questa è la promo di oggi che non devi farti scappare. Su Amazon trovi questo paio di auricolari economici in promo con uno sconto del 70% e li paghi solamente 23 euro . Assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotati della cancellazione del rumore e di un’autonomia fino a 40 ore. Impermeabili, li puoi utilizzare anche per gli allenamenti all’aperto. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

in promo con uno e li . Assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotati della cancellazione del rumore e di un’autonomia fino a 40 ore. Impermeabili, li puoi utilizzare anche per gli allenamenti all’aperto. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Caricatore Belkin. Un accessorio che non può mai mancarti quando sei in viaggio. Da oggi trovi su Amazon il caricatore Belkin con doppia porta USB-C in promo con uno sconto del 54% e lo paghi meno meno della metà. Compatibile con qualsiasi smartphone, ti permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Un accessorio economico di cui non puoi fare assolutamente a meno.

con doppia porta USB-C in promo con uno e lo Compatibile con qualsiasi smartphone, ti permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Un accessorio economico di cui non puoi fare assolutamente a meno. Powerbank magnetico. Offerta lampo e prezzo mini. Da oggi su Amazon trovi il powerbank magnetico MagSafe da 5.000 mAh in promo con uno sconto del 40% e lo paghi solamente 11 euro. Powerbank compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone, permette di avere sempre lo smartphone carico anche quando sei in viaggio. Compatto, si “attacca” direttamente al retro del tuo telefono. Approfittane subito, la promo può terminare da un momento all’altro.

Smartwatch

Huawei Band 10. Non è uno smartwatch, ma ha molte funzionalità degli orologi intelligenti. E soprattutto da oggi lo trovi in promo con uno sconto del 45% che fa crollare il prezzo e lo paghi solamente 26,99 euro . Stiamo parlando della Huawei Band 10 , un activity tracker compatto e leggero perfetto per tenere sotto controllo i principali parametri vitali e i tuoi allenamenti quotidiani. I sensori presenti sotto la scocca monitorano in tempo reale frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e la qualità del riposo. Dotato anche di tante modalità di allenamento e di una batteria che può durare fino a 14 giorni.

che fa e lo . Stiamo parlando della , un activity tracker compatto e leggero perfetto per tenere sotto controllo i principali parametri vitali e i tuoi allenamenti quotidiani. I sensori presenti sotto la scocca monitorano in tempo reale frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e la qualità del riposo. Dotato anche di tante modalità di allenamento e di una batteria che può durare fino a 14 giorni. Apple Watch SE 3. Occasione che non puoi farti scappare. Solo per pochissimi giorni trovi l’Apple Watch SE 3 in promo con uno sconto IVA che ti fa risparmiare decine di euro e approfitti del minimo storico. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Un orologio con un rapporto qualità-prezzo elevato e che ti aiuta a tenere sotto controllo il tuo benessere psico-fisico. Dotato di tutte le funzioni più avanzate sviluppate da Apple e anche di una batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

Smart TV

Smart TV Hisense da 32 pollici. Ecco un’offerta a vendita rapida che non bisogna farsi scappare. Lo smart TV Hisense da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi decine di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 32 pollici ad alta risoluzione, dimensioni compatte che la rende perfetta per la camera o per la cucina e sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Non perdere questa opportunità: può terminare da un momento all’altro.

PC portatile

Lenovo Thinkpad. Ecco una delle migliori promo di oggi. Su Amazon è disponibile il PC portatile Lenovo Thinkpad con schermo da 15,6 pollici, processore Intel i5, 16 GB di RAM e SSD da 256 gigabyte in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 74%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 30 euro. Il risparmio totale supera i 1000 euro e approfitti di una super occasione. A bordo è presente anche Windows 11 nella versione Pro. Si tratta di un PC ricondizionato con uno stato eccellente. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate.

Elettrodomestici

Lefant M3 Max. Tra le migliori promo disponibili oggi su Amazon. Parliamo del robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 Max disponibile su Amazon con uno sconto del 72%, che ti permette di risparmiare oltre 900 euro . Non è solo un robot: è una stazione di pulizia totale. Navigazione LiDAR millimetrica, aspirazione potente e, soprattutto, una base che non solo svuota la polvere ma asciuga i panni con aria calda per evitare muffe e cattivi odori. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

e disponibile su con uno . Non è solo un robot: è una stazione di pulizia totale. Navigazione LiDAR millimetrica, aspirazione potente e, soprattutto, una base che non solo svuota la polvere ma per evitare muffe e cattivi odori. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Aspirapolvere BISSELL Vac & Steam Titanium. Per chi non si fida dei robot e preferisce la potenza dell’ aspirapolvere a vapore . Da oggi trovi il modello BISSELL Vac & Steam Titanium in un’ offerta lampo che ti fa risparmiare ben il 57% e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Questo dispositivo 2-in-1 aspira i detriti e contemporaneamente igienizza con la forza del vapore, eliminando il 99,9% di germi e batteri senza prodotti chimici. Ideale per chi ha bambini che gattonano o animali in casa e vuole pavimenti sempre puliti.

. Da oggi trovi il in un’ e puoi dilazionare il pagamento in . Questo e contemporaneamente igienizza con la forza del vapore, eliminando il 99,9% di germi e batteri senza prodotti chimici. Ideale per chi ha bambini che gattonano o animali in casa e vuole pavimenti sempre puliti. Robot tosaerba MOVA 1000. La primavera è alle porte e questo è il momento perfetto per smettere di faticare in giardino: il robot tosaerba professionale MOVA 1000 è disponibile con uno sconto del 38% e risparmi ben 450 euro . Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero . È progettato per coprire aree fino a 1000 metri quadrati , gestisce pendenze importanti e torna alla base da solo quando piove o la batteria è scarica.

è disponibile con uno . Puoi pagarlo in . È progettato per coprire aree fino a 1000 , gestisce pendenze importanti e torna alla base da solo quando piove o la batteria è scarica. Tostapane Braun PurShine. Un tostapane solido, con fessure ampie e funzione di centratura automatica per una doratura perfetta su entrambi i lati. E da oggi disponibile con uno sconto del 50% che fa crollare il prezzo e lo paghi meno di 25 euro (disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero). Puoi scegliere tra 8 differenti funzioni di tostatura ed è dotato anche della funzione di scongelamento.

Igiene orale

Oral-B iO 3. Ottima occasione per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3. Da oggi lo spazzolino elettrico è disponibile in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 60 euro. Puoi anche dividere la spesa in 3 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Nella confezione è presente anche una testina di ricambio, una custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Advanced Protezione Gengive. Lo spazzolino assicura ottimi risultati dopo solo poche settimane di utilizzo.

per lo Da oggi lo spazzolino elettrico è disponibile in promo con uno e lo Puoi anche la in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Nella confezione è presente anche una testina di ricambio, una custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Advanced Protezione Gengive. Lo spazzolino assicura ottimi risultati dopo solo poche settimane di utilizzo. 10 testine Oral-B CrossAction. Chiudiamo con un’offerta “scorta” imbattibile: il pacco da 10 di testine CrossAction è scontato del 55%. In pratica, le paghi meno di 2,5 euro l’una. Si tratta delle testine originali con setole angolate per una pulizia profonda tra dente e dente. Uno dei prodotti più acquistati su Amazon in questi giorni: ti consigliamo di approfittarne subito.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui