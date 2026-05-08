Amazon, macchina caffè De'Longhi crolla di prezzo e sconti all'85%

Amazon

Le offerte del giorno di Amazon catturano l’attenzione anche oggi. Sul sito di e-commerce troviamo tante promo al minimo storico che permettono di fare grandissimi affari e di risparmiare centinaia di euro. A tenere banco è ancora la promo disponibile per il Galaxy S26 Ultra: oltre ad approfittare dello sconto di 300 euro, puoi richiedere in regalo il Galaxy Tab S10 FE, tablet dal valore commerciale superiore ai 500 euro. Per chi vuole spendere un po’ meno, ma è sempre alla ricerca di uno smartphone top c’è il Redmi Note 15 Pro Plus con uno sconto del 38%.

Ottima offerta anche per lo Xiaomi Watch 2: lo smartwatch che tiene sotto controllo i tuoi parametri vitali è disponibile con uno sconto del 39%. Tra gli elettrodomestici, invece, trovi la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa con uno sconto del 35% e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Trovi le migliori offerte di oggi raccolte nella lista qui in basso: non perdere queste occasioni.

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Amazon, offerte 8 maggio

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (prezzo al minimo e tablet in regalo)

Tra le migliori promo di oggi c’è sicuramente il Galaxy S26 Ultra. Lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno sconto superiore ai 300 euro e approfitti del minimo storico. Acquistandolo oggi puoi richiedere in omaggio sul sito di Samsung il Galaxy Tab S10 FE e la tastiera wireless, un bundle dal valore di mercato superiore ai 300 euro. Sullo smartphone non c’è molto da dire, si tratta di uno dei migliori smartphone Android sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen5 , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Tra le migliori promo di oggi c’è sicuramente il Lo di Samsung è disponibile con uno e approfitti del Acquistandolo oggi puoi in sul sito di e la tastiera wireless, un bundle dal valore di mercato superiore ai 300 euro. Sullo smartphone non c’è molto da dire, si tratta di uno dei migliori smartphone Android sul mercato. da con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, che dura per tutto il giorno. Google Pixel 10 (33% di sconto e 300 euro di sconto)

Torna in offerta con un ottimo sconto il Google Pixel 10 . Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno sconto del 28% che ti fa risparmiare più di 250 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Inoltre, se sei iscritto a Prime Student ricevi uno sconto aggiuntivo di 50 euro . Smartphone dotato di display Actua da 6,3 pollici super fluido, processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria adatta all’utilizzo quotidiano.

Torna in con un il . Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno che ti fa e lo puoi anche . Inoltre, se sei iscritto a Prime Student ricevi uno . Smartphone dotato di display Actua da 6,3 pollici super fluido, processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria adatta all’utilizzo quotidiano. Redmi Note 15 Pro+ (offerta lampo e minimo storico)

Uno smartphone top al prezzo di un medio di gamma . Il merito è dell’ottima promo disponibile oggi su Amazon per il Redmi Note 15 Pro+ . Grazie allo sconto del 38% risparmi quasi 200 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Per un telefono uscito sul mercato da poche settimane si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen4 , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6500 mAh che dura per due giorni.

Uno al . Il merito è dell’ottima promo disponibile oggi su per il . Grazie allo su quello di listino e approfitti del Per un telefono uscito sul mercato da poche settimane si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire. da fino a 120 Hz, , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6500 mAh che dura per due giorni. Honor 400 Lite (costa poco e ottimo rapporto qualità-prezzo)

Prezzo in picchiata per l’ Honor 400 Lite . Lo smartphone lowcost è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 37% e costa solamente 190 euro . Un rapporto qualità-prezzo elevatissimo per un telefono dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici , processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una fotocamera principale da 108 megapixel che assicura scatti professionali. La batteria da 5230 mAh è la classica ciliegina sulla torta.

per l’ . Lo smartphone lowcost è disponibile in su con uno e . Un per un telefono dotato di un , processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una fotocamera principale da 108 megapixel che assicura scatti professionali. La da è la classica ciliegina sulla torta. moto g06 (costa meno di 90 euro e offerta lampo)

L’occasione del giorno se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone. Parliamo del moto g06 disponibile su Amazon con uno sconto del 36% e lo paghi meno di 90 euro. Telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano: schermo ampio da 6,88 pollici ad alta risoluzione con cui poter vedere anche le tue serie TV preferite, buone prestazioni, fotocamera da 50 megapixel con funzioni AI avanzate e una batteria che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Booster avviamento batteria auto (88% di sconto e prezzo crollato)

Offerta incredibile su Amazon per l’accessorio che salva la tua auto in ogni emergenza. Questo avviatore di emergenza è oggi disponibile con uno sconto dell’88% , permettendoti di risparmiare oltre 300 euro sul prezzo di listino. Non a caso è il più venduto nella sua categoria : compatto ma potentissimo, permette di far ripartire la batteria della tua auto in pochi secondi senza bisogno di un’altra vettura. Un dispositivo indispensabile da tenere sempre nel bagagliaio, ora disponibile a un prezzo mai visto prima . Compatibile con qualsiasi tipologia di motore.

su Amazon per l’accessorio che salva la tua auto in ogni emergenza. Questo è oggi disponibile con uno , permettendoti di sul prezzo di listino. Non a caso è il : compatto ma potentissimo, permette di far ripartire la batteria della tua auto in pochi secondi senza bisogno di un’altra vettura. Un dispositivo indispensabile da tenere sempre nel bagagliaio, ora disponibile a un . Compatibile con qualsiasi tipologia di motore. Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo mini)

Doppio sconto e prezzo crollato per questa cassa Bluetooth economica . Da oggi è disponibile con uno sconto del 69% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 20% e la paghi pochissimo . Una promo lampo che non devi assolutamente farti scappare. Assicura una qualità del suono elevata con bassi profondi e un’autonomia che raggiunge le 25 ore. Si collega con qualsiasi smartphone ed è l’anima delle tue feste con gli amici.

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Maxi scorta e maxi sconto per la confezione con 10 testine Oral-B Cross Action. Su Amazon è in offerta con uno sconto del 55% e la paghi meno di 25 euro. Praticamente ogni testina ti viene a costare meno di 2,5 euro l’una. Rimuove fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B.

Smartwatch

Garmin fenix 8 (200 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)

Lo smartwatch super resistente di Garmin è disponibile in offerta con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Un orologio in grado di resistere a urti, cadute e alle condizioni ambientali più difficili. Schermo AMOLED da 1,3 pollici super luminoso, monitoraggio avanzato della salute e più di 90 app dedicate allo sport. La batteria ha una durata fino a 10 giorni. Il compagno ideale per le tue avventure all’aperto.

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Offerta lampo e prezzo crollato per lo Xiaomi Watch 2. Lo smartwatch per la vita di tutti i giorni di Xiaomi è disponibile in promo con uno sconto del 39% e approfitti del minimo storico. Orologio dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici, sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 160 modalità di allenamento. Il sistema operativo Wear OS supporta le app di Google, a partire dalle Mappe dal Wallet per i pagamenti contactless.

Smart TV

Smart TV Samsung 50 pollici (35% di sconto e prezzo al minimo)

Offerta lampo speciale per lo smart TV Samsung Neo QLED da 50 pollici di ultima generazione. Grazie allo sconto lampo del 35% approfitti del minimo storico dell’ultimo periodo e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Pannello con risoluzione 4K e tecnologia Mini LED, processore NQ4 AI Gen 2 che utilizza gli algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini, sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di videostreaming.

Elettrodomestici

Macchina caffè De’Longhi Stilosa (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Torna in offerta su Amazon la De’Longhi Stilosa , la macchina per il caffè perfetta per chi non vuole rinunciare al gusto dell’espresso tradizionale. Grazie allo sconto del 35% la paghi pochissimo e puoi anche scegliere il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il suo design moderno e compatto nasconde una pompa a 15 bar per risultati cremosi e professionali, oltre a un cappuccinatore in acciaio inox per preparare schiume dense per i tuoi cappuccini. La puoi utilizzare sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E.

Torna in offerta su Amazon la , la macchina per il caffè perfetta per chi non vuole rinunciare al gusto dell’espresso tradizionale. Grazie allo la paghi pochissimo e puoi anche scegliere il pagamento in . Il suo design moderno e compatto nasconde una pompa a 15 bar per risultati cremosi e professionali, oltre a un per preparare schiume dense per i tuoi cappuccini. La puoi utilizzare sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. Lefant M210 P(70% di sconto e costa meno di 90 euro)

Sconto del 70% per il robot aspirapolvere Lefant M210P , uno dei migliori modelli per rapporto qualità-prezzo disponibili oggi. Con lo sconto di Amazon lo paghi meno di 90 euro , una cifra bassissima per un dispositivo dotato di tecnologia FreeMove 3.0 che evita ogni ostacolo. Il suo design ultra-sottile gli permette di infilarsi sotto divani e letti dove la polvere si accumula di più, garantendo una pulizia profonda su ogni tipo di pavimento. Se cerchi un robot affidabile, potente ed economico, questa è il modello da acquistare oggi.

per il robot aspirapolvere , uno dei migliori modelli per rapporto qualità-prezzo disponibili oggi. Con lo sconto di Amazon lo paghi , una cifra bassissima per un dispositivo dotato di tecnologia FreeMove 3.0 che evita ogni ostacolo. Il suo gli permette di infilarsi sotto divani e letti dove la polvere si accumula di più, garantendo una pulizia profonda su ogni tipo di pavimento. Se cerchi un robot affidabile, potente ed economico, Ecovacs Deebot X11 OMYNCYLONE (42% di sconto e risparmi 450 euro)

Prezzo in picchiata per uno dei top di gamma del settore. L’ Ecovacs Deebot X11 OMNICYCLONE è in promo su Amazon con uno sconto del 42% , che ti permette di risparmiare ben 450 euro e di dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti completamente autonomo, dotato di una stazione multifunzione che svuota la polvere e pulisce i moci da sola. Potenza d’aspirazione ai vertici e navigazione intelligente per una casa sempre pulita senza alcuno sforzo.

per uno dei top di gamma del settore. L’ è in promo su Amazon con uno , che ti permette di e di dilazionare la spesa in . Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti completamente autonomo, dotato di una stazione multifunzione che svuota la polvere e pulisce i moci da sola. Potenza d’aspirazione ai vertici e navigazione intelligente per una casa sempre pulita senza alcuno sforzo. Friggitrice ad aria Panasonic NF-CC600 (47% di sconto e prezzo in picchiata)

Quasi metà prezzp per la friggitrice ad aria Panasonic NF-CC600, oggi disponibile al suo minimo storico. Con uno sconto del 47%, questo elettrodomestico diventa l’affare del giorno per chi vuole cucinare sano senza rinunciare al gusto. Grazie alla tecnologia a vapore integrata, i cibi restano croccanti fuori e succosi dentro. Il cestello spazioso e il vetro trasparente per monitorare la cottura la rendono pratica e versatile per ogni tipo di ricetta.

Droni

DJI Neo Combo (offerta per tutti e minimo storico)

Se hai sempre desiderato un drone professionale, oggi è il giorno giusto. Il DJI Neo Combo, che include ben tre batterie per sessioni di volo lunghissime, è disponibile su Amazon al suo minimo storico grazie a uno sconto del 31%. Ultra-leggero, facilissimo da pilotare e capace di riprese video in altissima definizione, è lo strumento perfetto per catturare immagini mozzafiato dei tuoi viaggi o dei tuoi eventi.

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