Amazon, Fire TV crollano di prezzo e sconti all'80%: le offerte di oggi

Amazon

Se questo è solamente l’inizio, il 2026 si candida a essere un ottimo anno per chi è alla ricerca di occasioni speciali su smartphone, smartwatch, smart TV ed elettrodomestici. Anche oggi 8 gennaio, infatti, troviamo nuove offerte su alcuni dei dispositivi tech più ricercati e amati. Da pochissime ore, infatti, sono disponibili in offerta tanti dispositivi Samsung, a partire dal Galaxy 25, ultima versione dello smartphone top del colosso sud-coreano. Offerte speciali anche tra gli smartwatch, con l’Amazfit Active 2 disponibile con uno sconto che fa crollare il prezzo. Tra gli elettrodomestici, trovi il robot aspirapolvere Lefant in promo con un doppio sconto e lo paghi pochissimo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto è presente sia il link per accedere alla pagina prodotto sia una breve descrizione tecnica. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 8 gennaio

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Giornata all’insegna delle grandi offerte sui prodotti Samsung. Iniziamo con il Galaxy S25 Ultra , uno dei migliori telefoni disponibili ora sul mercato, disponibile su Amazon con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 500 euro su quello di listino. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico: nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel e secondo teleobiettivo da 10 megapixel. La batteria da 5000 mAh ti permette di arrivare a fine giornata senza problemi. Nella scocca è presente anche la S Pen, il pennino che lo trasforma in un taccuino digitale.

sui prodotti Samsung. Iniziamo con il , uno dei migliori telefoni disponibili ora sul mercato, disponibile su Amazon con uno che ti fa su quello di listino. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico: nella parte posteriore è presente una con da obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel e secondo teleobiettivo da 10 megapixel. La batteria da 5000 mAh ti permette di arrivare a fine giornata senza problemi. Nella scocca è presente anche la S Pen, il pennino che lo trasforma in un taccuino digitale. iPhone Air. La versione più innovativa dell’iPhone è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima. Parliamo dell ‘iPhone Air che trovi su Amazon con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 220 euro e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. L’iPhone Air è un modello completamente nuovo che esalta la raffinatezza stilistica Apple: super sottile e con un display da 6,5 pollici con ProMotion . A bordo trovi il chip A19 Pro, il più potente di sempre su un iPhone, e nella parte posteriore è presente la fotocamera Fusion da 48 megapixel. A questo prezzo è un super affare.

su a un Parliamo dell che trovi su con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 220 euro e approfitti del . Hai anche la possibilità di dilazionare il utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. L’iPhone Air è un modello completamente nuovo che esalta la raffinatezza stilistica Apple: super sottile e con un . A bordo trovi il chip A19 Pro, il più potente di sempre su un iPhone, e nella parte posteriore è presente la fotocamera Fusion da 48 megapixel. A questo prezzo è un super affare. Motorola edge 60. Tra le migliori occasioni che trovi oggi. Su Amazon è disponibile il Motorola edge 60 con uno sconto del 44% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 160 euro s u quello di listino. Schermo da 6,67 pollici pOLED con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel, batteria da 5200 mAh con supporto alla ricarica super rapida.

con uno del che fa il al e u quello di listino. Schermo da 6,67 pollici pOLED con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel, batteria da 5200 mAh con supporto alla ricarica super rapida. Galaxy A05s. Super occasione per chi vuole uno smartphone economico . Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy A05s in offerta a un prezzo inferiore ai 120 euro grazie allo sconto del 34% . Telefono lowcost perfetto per chi vuole spendere pochissimo e con una scheda tecnica molto interessante. Schermo da 6,7 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni grazie al processore integrato, 128 gigabyte di memoria interna e fotocamera principale da 50 megapixel. Batteria da 5000 mAh che dura fino a due giorni con un utilizzo normale.

. Da oggi su Amazon è disponibile il in a un ai grazie allo . Telefono lowcost perfetto per chi vuole spendere pochissimo e con una scheda tecnica molto interessante. Schermo da 6,7 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni grazie al processore integrato, 128 gigabyte di memoria interna e fotocamera principale da 50 megapixel. che dura fino a due giorni con un utilizzo normale. OUKITEL C3. Ecco la promo che fa per te se vuoi spendere pochissimo. Solo per oggi su Amazon trovi lo smartphone lowcost OUKITEL C3 in promo con uno sconto del 29% lo paghi solamente 70 euro. Smartphone con schermo da 6,52 pollici, buone prestazioni, fotocamera da 13 megapixel e una batteria da 5000 mAh. Se lo utilizzi solamente per telefonare e inviare messaggi, difficilmente troverai di meglio.

Prodotto lowcost

Cassa Bluetooth. Una delle migliori occasioni disponibili oggi. Su Amazon è disponibile questa cassa Bluetooth in promo con uno sconto del 76% che fa crollare il prezzo e la paghi meno di 25 euro . Un dispositivo tech economico, ma con ottime qualità. Assicura una buona qualità del suono, un audio a 360 gradi e con un’autonomia fino a 20 ore. Si collega con qualsiasi smartphone e diventa l’anima delle tue feste.

in con uno del che fa e la . Un dispositivo tech economico, ma con ottime qualità. Assicura una buona qualità del suono, un audio a 360 gradi e con un’autonomia fino a 20 ore. Si collega con qualsiasi smartphone e diventa l’anima delle tue feste. Power bank Belkin. Il powerbank da acquistare oggi. Su Amazon trovi questo powerbank della Belkin da 20.000mAh in promo con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 20 euro . Un accessorio tech utilissimo da avere sempre con sé e che permette di ricaricare lo smartphone per almeno 3-4 volte. Dotato di tre porte USB e anche di un cavo. Compatibile con qualsiasi telefono, anche gli iPhone di ultima generazione.

della da in con uno del e lo . Un accessorio tech utilissimo da avere sempre con sé e che permette di ricaricare lo smartphone per almeno 3-4 volte. Dotato di tre porte USB e anche di un cavo. Compatibile con qualsiasi telefono, anche gli iPhone di ultima generazione. Caricatore wireless Belkin. Una delle migliori soluzioni per fare ordine sulla scrivania o sul comodino: oggi il prezzo del caricatore Belkin wireless è letteralmente crollato grazie allo sconto del 50%. Questo dispositivo permette di ricaricare contemporaneamente, e in modalità wireless, il tuo iPhone, l’Apple Watch e le AirPods. Certificato per la ricarica rapida, garantisce la massima sicurezza per i tuoi dispositivi in un design compatto ed elegante.

Smartwatch

Amazfit Active 2. Se il tuo proposito per il nuovo anno è rimetterti in forma, l’Amazfit Active 2 è oggi disponibile al suo minimo storico con uno sconto del 31%. È possibile acquistare questo smartwatch anche approfittando del pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Si tratta di un dispositivo leggero ed elegante che integra funzioni avanzate di monitoraggio della salute (battito cardiaco, ossigeno nel sangue, stress e sonno) e un assistente AI per gli allenamenti. La batteria a lunga durata e il GPS integrato lo rendono il compagno ideale per ogni attività quotidiana.

Smart TV

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.

Tablet&Computer

Galaxy Book5 Pro. Un PC portatile premium per il mondo del lavoro a un prezzo speciale. Da oggi trovi il Galaxy Book5 Pro in promo con uno sconto del 25% che ti fa risparmiare ben 500 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zer o utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di un notebook che assicura prestazioni elevatissime grazie al processore Intel Core Ultra 7 Serie 2 supportato da 16 gigabyte di RAM e da un SSD da 1 terabyte. Display touch da 14 pollici con risoluzione 3K e una batteria con autonomia elevatissima. Soluzione professionale che non devi farti scappare.

per il mondo del lavoro a un prezzo speciale. Da oggi trovi il in promo con uno che ti fa ben su quello di listino. Hai anche la possibilità di o utilizzando il presente nella pagina prodotto. Si tratta di un notebook che assicura prestazioni elevatissime grazie al supportato da di e da un da Display touch da 14 pollici con risoluzione 3K e una batteria con autonomia elevatissima. Soluzione professionale che non devi farti scappare. DOOGEE Tab A9. Offerta lampo che non devi farti scappare. Se vuoi spendere pochissimo per il nuovo tablet, questa è la promo che fa per te. Solo per oggi trovi su Amazon il DOOGEE Tab A9 in promo con uno sconto del 56% e il prezzo scende a meno di 80 euro. Perfetto per un utilizzo casalingo, è dotato di uno schermo da 10 pollici, buone prestazioni con 12 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna (espandibili fino a 2 terabyte utilizzando una scheda TF) e una batteria che dura per tutto il giorno. Lo puoi utilizzare sdraiato sul divano per vedere film e serie TV.

Elettrodomestici

Lefant M210P. È una delle migliori promo della giornata: il robot Lefant M210P è disponibile con uno sconto del 67% , a cui puoi aggiungere un ulteriore coupon del 10% selezionabile sulla pagina. Il prezzo è letteralmente crollato per questo alleato domestico dotato di tecnologia FreeMove 3.0 per evitare incastri, una potente aspirazione e un design ultra-sottile che gli permette di arrivare anche sotto i mobili più bassi. Ideale per chi ha animali domestici e per raccogliere lo sporco anche dalla moquette.

è disponibile con uno , a cui puoi aggiungere un ulteriore selezionabile sulla pagina. Il prezzo è letteralmente crollato per questo alleato domestico dotato di tecnologia FreeMove 3.0 per evitare incastri, una potente aspirazione e un design ultra-sottile che gli permette di arrivare anche sotto i mobili più bassi. Ideale per chi ha animali domestici e per raccogliere lo sporco anche dalla moquette. Aspirapolvere Hoover HF2. Se preferisci la praticità di una scopa elettrica, la Hoover HF2 è in offerta con uno sconto del 50% e raggiunge il prezzo minimo . La convenienza è massima grazie alla possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero . Leggera, maneggevole e dotata di una spazzola motorizzata efficace su tutti i tipi di pavimento, è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e massima libertà di movimento. Nella confezione è presente anche un kit di accessori per una pulizia completa.

è in offerta con uno e raggiunge il . La convenienza è massima grazie alla possibilità di pagare in . Leggera, maneggevole e dotata di una spazzola motorizzata efficace su tutti i tipi di pavimento, è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e massima libertà di movimento. Nella confezione è presente anche un kit di accessori per una pulizia completa. Stufetta elettrica da tavolo Midea. Per affrontare queste giornate fredde, Amazon propone un’ offerta lampo sulla stufetta compatta Midea disponibile con uno sconto del 30% . Costa pochissimo ed è perfetta da tenere sulla scrivania o in piccoli ambienti. Nonostante le dimensioni ridotte, garantisce un riscaldamento rapido e silenzioso, con sistemi di sicurezza integrati contro il surriscaldamento e il ribaltamento.

sulla stufetta compatta Midea disponibile con uno . Costa pochissimo ed è perfetta da tenere sulla scrivania o in piccoli ambienti. Nonostante le dimensioni ridotte, garantisce un riscaldamento rapido e silenzioso, con sistemi di sicurezza integrati contro il surriscaldamento e il ribaltamento. Telecamera Tapo C501GW. Proteggi la tua abitazione con la telecamera per l’esterno di TP-Link disponibile al miglior prezzo di sempre. La Tapo C501GW è scontata del 40% e fai un ottimo affare. Questa videocamera offre una visione nitida, resistenza alle intemperie e ha funzioni intelligenti come il rilevamento di persone e la visione notturna avanzata. Un investimento minimo per una sicurezza domestica professionale e facile da gestire tramite app.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui