Amazon, smartphone e smart TV crollano di prezzo: 3000 euro di sconto

Offerte incredibili su Amazon per smartphone, smartwatch e smart TV e risparmi fino a 3000 euro. Scopri tutte le promo di oggi.

Una domenica all’insegna delle grandi offerte e di sconti mai visti prima. Su Amazon sono disponibili tante promo interessanti per alcuni dei prodotti tech più amati, come ad esempio l’iPhone Air, il nuovo modello di smartphone Apple caratterizzato da un design unico e super sottile. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è in promo il moto g86: con lo sconto di oggi lo paghi la metà. Tra gli elettrodomestici catturano l’attenzione le offerte disponibili sui prodotti Lefant con sconti che arrivano fino al 70%. Impossibile non citare lo smart TV LG da 98 pollici disponibile con uno sconto di quasi 3000 euro (non si tratta di un refuso, lo sconto è realmente così elevato).

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle offerte più interessanti disponibili oggi e sono raccolte tutte qui in basso. Non perdere questa opportunità.

Amazon, migliori offerte 8 febbraio

Smartphone

iPhone Air. Una delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon per uno smartphone. Parliamo dell ‘iPhone Air disponibile con uno sconto del 27% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni top, fotocamera Fusion da 48 megapixel che assicura scatti perfetti e una batteria che dura per tutto il giorno.

elevatissimo per il Lo smartphone medio di gamma di Motorola è disponibile con uno e su quello di listino. Ha tutte le caratteristiche che cerchi solitamente in un dispositivo di questo tipo: con refresh rate fino a 120 Hz, , batteria da 5200 mAh e fotocamera principale da 50 megapixel con sensore antisfarfallio. Non perdere questa occasione. POCO C85. Il nome potrebbe trarre in inganno, ma questo smartphone di “poco” non ha nulla. Brand che fa capo a Xiaomi, il POCO C85 è un telefono lowcost con ottime caratteristiche. La scheda tecnica si basa si un display da 6,9 pollici con refresh rate elevato, ottimo processore MediaTek e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 6000 mAh può durare fino a due giorni.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Doppio sconto e prezzo stracciato per questo paio di cuffie lowcost . Da oggi le trovi su Amazon con uno sconto dell’83% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 3 euro. Il prezzo finale è di soli 23,99 euro e ne risparmi più di 130. Assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotate della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 48 ore. Si collegano con qualsiasi smartphone.

Smartwatch

Xiaomi Watch S1 Active. L’orologio smart che devi acquistare oggi. Su Amazon è disponibile lo Xiaomi Watch S1 Active in promo con uno sconto del 47% e lo paghi quasi la metà, risparmiando poco meno di 100 euro. Orologio che tiene sotto controllo i tuoi parametri vitali, supporta ben 117 modalità di allenamento e ha una batteria che può durare fino a 12 giorni. Schermo da 1,43 pollici con luminosità elevata. Leggero, lo puoi indossare per tutto il giorno.

Smart TV

Smart TV LG QNED da 98 pollici. Extra large nelle dimensioni e anche nell’offerta. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV LG QNED da 98 pollici in promo con uno sconto del 54% che ti fa risparmiare ben 2700 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Le dimensioni sono incredibili, così come la qualità delle immagini grazie al pannello 4K e al processore che sfrutta l’intelligenza artificiale. A bordo trovi il sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

ha lanciato in Italia la . E per il li tutti in con . Ad esempio, il è disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche Immagini in alta definizione e supporta qualsiasi piattaforma di video streaming. Il telecomando con Alexa integrata permette anche di gestire i dispositivi smart presenti in casa. Sempre in offerta è disponibile anche la versione da 40 pollici. Fire TV Serie 4. Tra i nuovi modelli lanciati c’è anche la seconda generazione del Fire TV Serie 4 . Disponibile in tre grandezze: 43 pollici, 50 pollici e 55 pollici. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e dettagli vividi. Dotata anche della modalità ambiente Fire TV che ti permette di personalizzare il televisore scegliendo tra più di duemila opere d’arte. Il sistema operativo Fire TV è una garanzia. Lo sconto lancio va dal 40% per il modello da 43 pollici, fino allo sconto del 43% per il modello da 55 pollici.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant M210P. Una delle migliori occasioni di oggi. Su Amazon trovi il robot aspirapolvere Lefant M210P in promo con uno sconto del 70% a cui aggiungere un ulteriore coupon del 12% . Il prezzo finale è di circa 80 euro e lo paghi pochissimo. Buona potenza di aspirazione e lo puoi anche controllare tramite l’app dello smartphone. Perfetto per per chi ha animali domestici e per i pavimenti duri. Sottilissimo, passa sotto i mobili senza troppi problemi.

Cuffie Bluetooth

Galaxy Buds3. Le cuffie Galaxy Buds3 sono disponibili con un ottimo sconto del 45% che porta il prezzo al suo minimo assoluto . Questi auricolari non colpiscono solo per il nuovo design con stelo che migliora l’ergonomia, ma anche per l’integrazione profonda con l’intelligenza artificiale di Galaxy AI, capace di tradurre conversazioni in tempo reale direttamente nelle vostre orecchie. Per rendere l’offerta ancora più invitante, è possibile dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero , un’occasione perfetta per assicurarsi un audio Hi-Fi e una cancellazione del rumore adattiva di alto livello.

