Amazon, iPhone crolla di prezzo e sconti all'80%

Anche nei giorni di festa Amazon ci riserva nuove offerte che ci permettono di fare ottimi affari. Oggi 8 dicembre trovi tantissimi prodotti al minimo storico e con sconti che superano anche l’80%, risparmiando centinaia di euro. Hai solo l’imbarazzo della scelta tra smartphone, smartwatch, smart TV, prodotti lowcost ed elettrodomestici per la pulizia della tua abitazione. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte che trovi oggi e sono raccolte nella lista qui in basso: per ogni prodotto hai sia il link per accedere alla pagina prodotto sia una breve descrizione tecnica. Non perdere queste promo: possono terminare da un momento all’altro.

Su Amazon sono ancora disponibili anche le promo sui alcuni dei servizi del sito di e-commerce. Puoi abbonarti gratis per tre mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio premium per ascoltare musica e podcast senza pubblicità. Invece, puoi abbonarti ad Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro al mese, mentre per Kindle Unlimited i mesi sono solamente due, ma il prezzo è lo stesso (0,99 euro). Audible è il servizio dedicato ai podcast, mentre Kindle Unlimited permette di accedere a una libreria praticamente infinita di e-book.

Amazon, migliori offerte 8 dicembre

Smartphone

iPhone Air. La versione più innovativa dell’iPhone è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima. Parliamo dell ‘iPhone Air che trovi su Amazon con un ottimo sconto di quasi 150 euro e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. L’iPhone Air è un modello completamente nuovo che esalta la raffinatezza stilistica Apple: super sottile e con un display da 6,5 pollici con ProMotion . A bordo trovi il chip A19 Pro, il più potente di sempre su un iPhone, e nella parte posteriore è presente la fotocamera Fusion da 48 megapixel. A questo prezzo è un super affare.

Dispositivi lowcost

Cuffie Bluetooth. Se vuoi spendere pochissimo per le tue cuffie Bluetooth , ecco la promo che devi cogliere al volo. Solo per oggi trovi questo modello con uno sconto dell’82% che fa scendere il prezzo a meno di 25 euro e ne risparmi più di cento. Auricolari Bleutooth che si connetto facilmente con qualsiasi smartphone e che assicurano una buona qualità del suono. Dotati della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 40 ore.

Smartwatch

Huawei Watch Fit 4. Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon per uno smartwatch. Trovi il Huawei Watch Fit 4 in promo con uno sconto del 33% e al prezzo più piccolo di sempre. Risparmi più di 50 euro e lo puoi pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Schermo ampio da 1,82 pollici e con luminosità elevata, più di 100 modalità di allenamento e un monitoraggio avanzato e continuo della salute. La batteria ha una durata fino a 10 giorni. Una promo esclusiva di Amazon che non devi assolutamente farti sfuggire.

Smart TV

Smart TV TCL da 43 pollici. Rapporto qualità-prezzo eccezionale per questo smart TV TCL da 43 pollici. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 120 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo con risoluzione 4K, ottima qualità delle immagini e colori reali. Facendo parte della famiglia dei Google TV supporta qualsiasi piattaforma di video streaming e ogni sera puoi scegliere quale film o serie TV vedere.

Lego Technic

Lego Technic F1 SF-24. In questi giorni troviamo anche ottimeofferte dedicate agli appassionati dei set Lego. Ad esempio, è disponibile il set Lego Technic F1 SF-24 dedicato alla monoposto della Scuderia di Maranello in promo un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 25%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 34,30 euro e approfitti del minimo storico. Composto da 1361 pezzi, permette di ricostruire la vettura in scala 1:8. Ottima idea regalo per Natale.

Tablet

Tablet GOODTEL. Ecco il tablet da comprare oggi se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon trovi questo modello GOODTEL in promo con uno sconto del 74% e lo paghi meno di 90 euro. Tablet progettato per il divertimento e per vedere film e serie TV mentre sei sdraiato sul divano. Scheda tecnica unica: schermo da 11 pollici, ottimo processore oca core, 8 gigabyte di RAM (più 8 gigabyte di RAM virtuale), processore octa-core e una batteria da 8600 mAh che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è anche un ottimo regalo in vista del Natale.

Console

PlayStation 5 Digital Edition. L’offerta perfetta per Natale. Grazie alla promo Black Friday trovi la PlayStation 5 Digital Edition in offerta con uno sconto del 30% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. La puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Console potente e con un SSD da 825 gigabyte per scaricare e installare tutti i tuoi videogame preferiti. Affare lampo da non farsi sfuggire.

Elettrodomestici

roborock Qrevo Curv S5X. Tra le migliori offerte disponibili oggi per un elettrodomestico per la pulizia domestica. Su Amazon trovi il roborock Qrevo Curv S5X in promo con un super sconto del 49% e lo paghi praticamente la metà risparmiando quasi 500 euro. Robot aspirapolvere e lavapavimenti con spazzola anti groviglio che assicura una pulizia completa della tua abitazione. Rilevamento intelligente dello sporco e con i sensori mappa alla perfezione tutta l’abitazione. Lo puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone.

