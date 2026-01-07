Amazon, lo smartwatch indistruttibile di Garmin crolla di prezzo e sconti all'85%

Garmin

Le feste sono ufficialmente terminate e per una gran parte di italiani e italiane è tempo di tornare al lavoro. Cosa può allietare questa giornata che per molti può risultare abbastanza pesante? Le nuove offerte lampo disponibili da oggi su Amazon. Il sito di e-commerce ci tira su il morale con promo che permettono di fare anche degli ottimi affari. È il caso, ad esempio, dell’iPhone Air che troviamo con uno sconto IVA che fa crollare il prezzo e risparmi più di 220 euro (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero). Ottima offerta anche tra gli smart TV, con i Fire TV di Amazon in promo al minimo storico con sconti che arrivano fino al 50%. Se, invece, sei alla ricerca di un nuovo elettrodomestico per la pulizia di casa, trovi su Amazon l’aspirapolvere e lavapavimenti senza fili di Lefant in promo con uno sconto esagerato del 66%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è una breve descrizione tecnica e il link per accedere alla pagina prodotto su Amazon. Per alcune offerte hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

Amazon, migliori offerte 7 gennaio

Smartphone

iPhone Air. La versione più innovativa dell’iPhone è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima. Parliamo dell ‘iPhone Air che trovi su Amazon con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 220 euro e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. L’iPhone Air è un modello completamente nuovo che esalta la raffinatezza stilistica Apple: super sottile e con un display da 6,5 pollici con ProMotion . A bordo trovi il chip A19 Pro, il più potente di sempre su un iPhone, e nella parte posteriore è presente la fotocamera Fusion da 48 megapixel. A questo prezzo è un super affare.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Una delle migliori promo che puoi trovare oggi su Amazon . Parliamo di questo paio di cuffie Bluetooth che solo per oggi trovi in promo con uno sconto dell’88% e il prezzo scende al minimo storico . Costano poco meno di 24 euro e risparmi più di 170 euro su quello di listino. Assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotate della cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Si collegano con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono un affare che non devi farti sfuggire.

Smartwatch

Garmin fenix 7 Pro Solar. Uno dei migliori orologi che puoi trovare oggi in offerta. Parliamo del Garmin fenix 7 Pro Solar , modello professionale e che si distingue per una resistenza unica alle cadute, agli urti ed è anche impermeabile. Non finisce qui: sulla scocca è presente una particolare lente PowerGlass che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia extra per la batteria (l’autonomia arriva fino a 22 giorni). Ideato per gli amanti dello sport all’aperto, supporta più di 30 attività sportive (alcune delle quali di livello professionale) e monitora in tempo reale i principali parametri vitali. Da oggi lo trovi con uno sconto di quasi 230 euro e lo puoi anche pagare a rate.

Smart TV

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.

Elettrodomestici

Mova Z50 Ultra. Occasione speciale per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Mova Z50 Ultra . Da oggi è disponibile in promo su Amazon con uno sconto speciale del 50% e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Modello top di gamma con una elevata potenza di aspirazion e, lava perfettamente il pavimento e grazie all’intelligenza artificiale rileva anche lo sporco che si annida negli angoli. Mappa alla perfezione la tua abitazione e pulisce il mocio con acqua calda in modo da non far proliferare batteri e muffa. Affare top.

Cuffie

JBL Tune 720 BT. Se cerchi un’esperienza audio di alta qualità a un prezzo imbattibile, le cuffie over-ear JBL Tune 720BT sono l’affare del giorno: le trovi con uno sconto del 41% al loro minimo storico. Puoi inoltre approfittare del pagamento in 3 rate a tasso zero. Queste cuffie over-ear offrono il suono JBL Pure Bass e un’autonomia fino a 76 ore con una sola ricarica. Grazie al Bluetooth 5.3 e al design leggero e ripiegabile, sono le compagne ideali per i tuoi viaggi o per le lunghe sessioni di ascolto quotidiano. Si collegano con qualsiasi smartphone.

Fai da te

Set di cacciaviti elettrici 66 in 1. Un’occasione incredibile per gli appassionati di elettronica e piccoli lavori di precisione: questo kit completo con cacciavite elettrico è disponibile con uno sconto del 64% e il prezzo crolla a soli 20 euro . Include ben 64 punte intercambiabili, un corpo motore ricaricabile tramite USB-C e una custodia magnetica per tenere tutto in ordine. È lo strumento perfetto per riparare smartphone, laptop, occhiali e piccoli gadget in totale comodità. Il cacciavite è dotato di 3 luci a LED, che ti semplificano la vita in ambienti con poca luce.

Igiene orale

Spazzolino elettrico Oral-B iO 2. Entra nel mondo degli spazzolini elettrici grazie alla promo unica di Amazon. Da oggi lo spazzolino Oral-B iO2 è protagonista di un’offerta lampo con il 56% di sconto. Solamente oggi lo paghi meno di 44 euro. Puoi anche scegliere di pagarlo in 3 rate a tasso zero. Questo modello offre la tecnologia micro-vibrante di Oral-B per una sensazione di pulito professionale e una testina tonda che avvolge ogni singolo dente, garantendo un’igiene profonda ma delicata sulle gengive.

