Amazom, Galaxy S25 crolla di prezzo e sconti all'80%

Anche in questo weekend lungo di dicembre continuano le ottime offerte su Amazon. Se sei alla ricerca dei primi regali in vista del Natale, il sito di e-commerce viene in tuo soccorso con tante nuove promo su alcuni dei dispositivi tech più amati. Da oggi 7 dicembre trovi l’iPhone 16 al minimo storico e con uno sconto di ben 200 euro, oppure il Redmi Note 14 a meno di 130 euro grazie allo sconto del 42%. Ottima anche la promo per il Garmin fenix 7 Pro Solar: lo sconto del 32% ti fa risparmiare ben 250 euro. Non finisce qui: ci sono anche tanti elettrodomestici con sconti che arrivano fino al 70%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto trovi sia il link per accedere alla pagina su Amazon sia una breve descrizione tecnica. Le offerta possono scadere da un momento all’altro: approfittane subito.

Amazon, migliori offerte 7 dicembre

Smartphone

iPhone 16. Offerta incredibile per l’ iPhone 16 . Lo smartphone top di Apple è disponibile su Amazon con un super sconto di 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Condizioni d’acquisto che lo rendono il miglior telefono che puoi regalare a Natale. La scheda tecnica si basa su uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, un processore A18 che supporta Apple Intelligence, una doppia fotocamera con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una batteria con la maggior autonomia di sempre su uno smartphone Apple. Non perdere questa occasione.

. Lo smartphone top di Apple è disponibile su con un di e lo puoi anche . Condizioni d’acquisto che lo rendono il miglior telefono che puoi regalare a Natale. La scheda tecnica si basa su uno da ad alta risoluzione, un processore A18 che supporta Apple Intelligence, una doppia fotocamera con da e una batteria con la maggior autonomia di sempre su uno smartphone Apple. Non perdere questa occasione. Galaxy S25. Super occasione per il Galaxy S25 . Lo smartphone top di Samsung è disponibile in promo con un ottimo sconto del 32% e il prezzo crolla al minimo storico . Risparmi ben 300 euro e lo puoi anche pagare a rate. Schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende uno dei più compatti sul mercato. Processore Snapdragon 8 Elite , tripla fotocamera posteriore (principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel), batteria che dura per tutto il giorno.

. Lo smartphone top di Samsung è disponibile in con un del e il al . Risparmi ben 300 euro e lo puoi anche pagare a rate. con risoluzione FHD e che lo rende uno dei più compatti sul mercato. Processore , tripla fotocamera posteriore (principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel), batteria che dura per tutto il giorno. Google Pixel 10. Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma, non devi sottovalutare l’ottima promo disponibile per il Google Pixel 10 . Lo smartphone del colosso di Mountain View è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 di nuova generazione, tripla fotocamera posteriore con funzioni AI avanzate.

. Lo smartphone del colosso di Mountain View è disponibile con uno e su quello di listino. Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 di nuova generazione, tripla fotocamera posteriore con funzioni AI avanzate. Google Pixel 9a. Se vuoi spendere un po’ di meno, Google offre un altro dei suoi smartphone usciti sul mercato quest’anno: il Google Pixel 9a . Telefono medio di gamma in grado di assicurare ottime prestazioni grazie a uno schermo ad altissima risoluzione, processore Tensor G4 che supporta le funzioni AI di Google e una doppia fotocamera posteriore che permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Sotto i 400 euro è uno dei migliori telefoni che puoi trovare oggi.

. Telefono medio di gamma in grado di assicurare ottime prestazioni grazie a uno schermo ad altissima risoluzione, che supporta le di Google e una doppia fotocamera posteriore che permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Sotto i 400 euro è uno dei migliori telefoni che puoi trovare oggi. Redmi Note 14. Torna allo stesso prezzo del Black Friday. Da oggi su Amazon trovi il Redmi Note 14 in offerta con un super sconto del 43% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi pochissimo, meno di 130 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Smartphone lowcost con un’ottima scheda tecnica: schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una batteria da 5500 mAh che può durare fino a due giorni.

Dispositivi lowcost

Cuffie lowcost. Se non vuoi spendere delle cifre esagerate per delle nuove cuffie, ecco l’offerta che fa per te. Oggi trovi questo modello economico con uno sconto del 72% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 7,20 euro. Lo sconto totale è dell’ 80% e le paghi veramente poco . Assicurano un’ottima qualità del suono, hanno un’autonomia fino a 36 ore utilizzando la custodia di ricarica e sono anche impermeabili. Si collegano con qualsiasi smartphone.

a cui un che ti fa Lo è dell’ e le . Assicurano un’ottima qualità del suono, hanno un’autonomia fino a 36 ore utilizzando la custodia di ricarica e sono anche impermeabili. Si collegano con qualsiasi smartphone. Apple AirTag. Prezzo al minimo storico per la confezione con ben quattro Apple AirTag che trovi su Amazon con uno sconto del 31% su quello di listino. L’ Apple AirTag ti aiuta a ritrovare facilmente i tuoi oggetti smarriti. Basta agganciarlo a chiavi, borse o qualsiasi cosa tu voglia tenere d’occhio, e potrai localizzarlo tramite l’ app Dov’è sul tuo iPhone, iPad o Mac. Utilizza la rete Dov’è, composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, per un tracciamento preciso e sicuro. Da oggi lo trovi al minimo storico e lo paghi veramente poco . Un’occasione da non farsi sfuggire.

ti aiuta a ritrovare facilmente i tuoi oggetti smarriti. Basta agganciarlo a chiavi, borse o qualsiasi cosa tu voglia tenere d’occhio, e potrai localizzarlo tramite l’ sul tuo iPhone, iPad o Mac. Utilizza la rete Dov’è, composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, per un tracciamento preciso e sicuro. Da oggi lo trovi al e lo . Un’occasione da non farsi sfuggire. UNO Teams. Non si tratta di un vero dispositivo tech, ma sono una delle migliori offerte in vista del Natale. Su Amazon trovi UNO Teams, versione a squadre di uno dei giochi di carte più amati, in offerta con uno sconto del 37% e lo paghi meno di 10 euro. Le regole sono leggermente differenti rispetto a quelle classiche e il divertimento raddoppia. Approfitta subito di questa promo unica.

Smartwatch

Garmin fenix 7 Pro Solar. Tra le migliori offerte che troviamo oggi c’è sicuramente il Garmin fenix 7 Pro Solar . Lo smartwatch super resistente di Garmin è disponibile in offerta con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 250 euro su quello di listino. Orologio come se ne trovano pochi sul mercato: resiste a qualsiasi condizione e ambiente, è impermeabile, supporta più di 30 app professionali per lo sport e monitora tutti i principali parametri vitali. Non solo: è dotato anche di una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in e nergia extra per la batteria che così può arrivare fino a 22 giorni di autonomia.

che troviamo oggi c’è sicuramente il . Lo smartwatch super resistente di Garmin è disponibile in con uno del che ti fa ben su quello di listino. Orologio come se ne trovano pochi sul mercato: resiste a qualsiasi condizione e ambiente, è impermeabile, supporta più di 30 app professionali per lo sport e monitora tutti i principali parametri vitali. Non solo: è dotato anche di una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in e per la che così può arrivare fino a Redmi Watch 5. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il nuovo smartwatch, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi il Redmi Watch 5 in promo con uno sconto del 36% e lo paghi meno di 70 euro. Un orologio completo e con tante funzioni utili per tenere sotto controllo i principali parametri vitali e l’allenamento quotidiano. Schermo AMOLED da 2 pollici, controllo della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue e supporta più di 150 modalità di allenamento. La batteria dura fino a un massimo di 24 giorni.

Smart TV

Xiaomi TV F 65. Ottima occasione per lo smart TV Xiaomi TV F da 65 pollici. Da oggi lo trovi in promo con uno sconto del 30% al prezzo più basso di sempre. Acquistandolo oggi risparmi quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Schermo con risoluzione 4K, ottimo processore, modalità Game Boost per una maggiore fluidità quando giochi e sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Computer portatile

MacBook Air 13 pollici. Torna in offerta al minimo storico il MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione con processore M4. Da oggi è disponibile con uno sconto del 26% e risparmi 300 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Display Liquid Retina da 13,6 pollici ad altissima risoluzione, chip M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. PC perfetto per la produttività e il lavoro. Al momento è il più venduto su Amazon e ti consigliamo di approfittarne subito.

Elettrodomestici

Lefant M2S. Offerta shock per questo robot aspirapolvere Lefant . Solo per oggi è disponibile in promo con uno sconto del 70% e il prezzo crolla al minimo storico . Risparmi quasi 500 euro e fai un super affare. Robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di una grande potenza di aspirazione e mappa alla perfezione tutta l’abitazione. Lo puoi controllare anche da remoto tramite l’app dello smartphone ed è in grado di evitare autonomamente gli ostacoli.

per questo . Solo per oggi è disponibile in promo con uno e il . Risparmi quasi 500 euro e fai un super affare. Robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di una grande potenza di aspirazione e mappa alla perfezione tutta l’abitazione. Lo puoi controllare anche da remoto tramite l’app dello smartphone ed è in grado di evitare autonomamente gli ostacoli. Aspirapolvere Ariete Evo 2 in 1. Se sei alla ricerca di un aspirapolvere economico , ecco l’ offerta che fa per te . Da oggi su Amazon trovi questo modello Ariete senza fili in promo con uno sconto del 40% e lo paghi pochissimo. All’occorrenza lo puoi utilizzare anche come aspirabriciole. Tecnologia ciclonica senza sacco ed è dotato anche del filtro HEPA. Una delle migliori soluzioni che puoi trovare oggi se vuoi spendere poco.

, ecco l’ . Da oggi su Amazon trovi questo senza fili in promo con uno del e lo All’occorrenza lo puoi utilizzare anche come aspirabriciole. Tecnologia ciclonica senza sacco ed è dotato anche del filtro HEPA. Una delle migliori soluzioni che puoi trovare oggi se vuoi spendere poco. Termoventilatore Rowenta. Se stai soffrendo il freddo di questi giorni di inizio dicembre, ecco la promo che non devi farti sfuggire. Su Amazon trovi il termoventilatore Rowenta Intense Comfort in promo con un ottimo sconto del 36% e al prezzo più basso di sempre. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Riscalda rapidamente tutta la stanza ed è dotato di una modalità turbo. Lo puoi portare facilmente da una stanza all’altra della tua abitazione.

in con un del e al prezzo più basso di sempre. Lo puoi anche . Riscalda rapidamente tutta la stanza ed è dotato di una modalità turbo. Lo puoi portare facilmente da una stanza all’altra della tua abitazione. Levapelucchi Severin. Ecco un dispositivo tech super economico che non puoi farti scappare. Solo per oggi trovi il levapelucchi Severin in promo con uno sconto del 38% e lo paghi solamente 8 euro. Facile da utilizzare, rimuove i pelucchi da qualsiasi maglia in pochissimi secondi. Puoi anche pensare di regalarlo per Natale.

