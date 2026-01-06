Amazon, lo smartphone di Google crolla di prezzo e sconti al 90%

MisterGadget.Tech

La calza della Befana di Amazon ci porta tante nuove offerte con prezzi al minimo storico che ci fanno risparmiare centinaia di euro sui prodotti tech più amati, a partire dall’iPhone 17 Pro. Lo smartphone premium di Apple, infatti, è uno dei protagonisti della giornata con una promo con doppio sconto che fa crollare il prezzo e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottime occasioni anche per altri smartphone top, come lo Xiaomi 15 T. Tra gli smartwatch da segnalare l’offerta per il Google Pixel Watch 3 che trovi con uno sconto del 51%. Da non sottovalutare l’offerta per il robot aspirapolvere roborock: solo per pochissimo lo trovi con uno sconto del 52% e lo paghi meno della metà.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere tempo e approfittane ora: alcune offerte durano solamente poche ore.

Amazon, migliori offerte 6 gennaio

Smartphone

iPhone 17 Pro. Torna in offerta lo smartphone premium di Apple . Da oggi l ‘iPhone 17 Pro è disponibile in promo con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero . Si tratta di uno dei migliori telefoni sul mercato e basta vedere la scheda tecnica per capirlo. Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion (refresh rate fino a 10 Hz), processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera Fusion posteriore, fotocamera Center Stage frontale e una batteria che dura per tutto il giorno.

di . Da oggi l è disponibile in con uno che ti fa e hai anche la possibilità di dilazionare il . Si tratta di uno dei migliori telefoni sul mercato e basta vedere la scheda tecnica per capirlo. Schermo da con (refresh rate fino a 10 Hz), processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera Fusion posteriore, fotocamera Center Stage frontale e una batteria che dura per tutto il giorno. Xiaomi 15T. Offerta speciale e minimo storico di quest’ultimo periodo. Ecco un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi su Amazon lo Xiaomi 15T , smartphone top di gamma del colosso cinese, in promo con uno sconto di ben 150 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Promo esclusiva del sito di e-commerce. Display professionale da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel realizzata in collaborazione con Leica e una batteria da 5500 mAh che dura per tutto il giorno.

e di quest’ultimo periodo. Ecco un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi su lo , smartphone top di gamma del colosso cinese, in con uno di ben e lo puoi anche . Promo esclusiva del sito di e-commerce. Display professionale da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel realizzata in collaborazione con Leica e una che dura per tutto il giorno. Google Pixel 9a. Continua l’ ottima offerta per il Google Pixel 9a. Da oggi lo smartphone dell’azienda di Mountain View è disponibile in promo con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Schermo Actua con risoluzione elevatissima, processore Tensor G4 che assicura ottime prestazioni e supporta gli strumenti AI sviluppati da Google, doppia fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

per il Da oggi lo smartphone dell’azienda di Mountain View è disponibile in promo con uno che fa scendere il prezzo al e su quello di listino. Schermo Actua con risoluzione elevatissima, che assicura ottime prestazioni e supporta gli strumenti AI sviluppati da Google, doppia fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Honor 400 Lite. Offerta speciale per l’ Honor 400 Lite . Da oggi lo smartphone medio di gamma di Honor è disponibile con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 120 euro su quello di listino. Schermo da 6,7 pollici immersivo e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che dura per tutto il giorno.

. Da oggi lo smartphone medio di gamma di Honor è disponibile con uno che fa il al e risparmi quasi 120 euro su quello di listino. Schermo da 6,7 pollici immersivo e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, fotocamera principale da 108 megapixel e una che dura per tutto il giorno. moto g15. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone, ecco la promo che fa per te. Solo per oggi su Amazon trovi il moto g15 in promo con un super sconto del 43% e il prezzo dello smartphone scende al minimo storico e lo paghi solamente 130 euro. Ottimo prezzo per la versione con 8 gigabyte di RAM e ben 512 gigabyte di memoria interna, per installare tutte le applicazioni che vuoi. Schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD, processore ad alte prestazioni e fotocamera principale da 50 megapixel che assicura ottimi scatti. Batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Se sei alla ricerca di un paio di cuffie Bluetooth super economiche , da oggi trovi questo modello in promo con uno sconto incredibile dell’88% e il prezzo crolla a soli 23,99 euro . Un risparmio superiore ai 170 euro e approfitti di una delle migliori promo del giorno. Assicurano un’ottima qualità del suono, sono impermeabili e hanno un’autonomia fino a 50 ore. Grazie alla cancellazione del rumore le puoi utilizzare anche mentre fai allenamento. Si collegano con qualsiasi smartphone, anche gli iPhone.

, da oggi trovi questo modello in con uno e il . Un risparmio superiore ai 170 euro e approfitti di una delle migliori promo del giorno. Assicurano un’ottima qualità del suono, sono impermeabili e hanno un’autonomia fino a 50 ore. Grazie alla cancellazione del rumore le puoi utilizzare anche mentre fai allenamento. Si collegano con qualsiasi smartphone, anche gli iPhone. Mini powerbank da 10.000 mAh. Compatto, ma con una grande capacità. Da oggi trovi questo power bank dalle dimensioni contenute e con una capacità di 10.000 mAh in promo con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 10 euro . Dotato anche di un cavo USB-C incorporato, permette di ricaricare lo smartphone in pochissimo tempo. Si collega con qualsiasi dispositivo. Un accessorio che non può mancare nel tuo zaino.

in con uno del e lo . Dotato anche di un cavo USB-C incorporato, permette di ricaricare lo smartphone in pochissimo tempo. Si collega con qualsiasi dispositivo. Un accessorio che non può mancare nel tuo zaino. 3 chiavette USB San Disk. Offerta scorta per questo pacco con tre chiavette USB della SanDisk da 32 gigabyte. Solo per oggi le trovi in promo con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e le paghi meno di 6 euro l’una. Utili da avere sempre con sé per spostare velocemente file da un computer all’altro. Puoi anche proteggere i file tramite password e codificare i documenti privati.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 51% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet.

che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il in con uno e . Hai anche la possibilità di il in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet. Galaxy Watch 8. Torna in offerta l’ultimo smartwatch lanciato sul mercato da Samsung. Da oggi è disponibile il Galaxy Watch 8 nella versione da 40 mm, la più compatta tra quelle sul mercato, in promo con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare poco più di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon. Orologio progettato per essere indossato ventiquattro ore su ventiquattro, assicura un monitoraggio avanzato della salute e supporta più di 90 modalità di allenamento. Grazie all’integrazione di Galaxy AI, i valori sulla frequenza cardiaca sono ancora più precisi.

Smart TV

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.+

PC portatile

PC portatile da gaming. Occasione incredibile per il PC portatile da gaming FUNYET. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 70% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 1200 euro su quello di listino. Approfitti di un’occasione unica che non devi farti sfuggire. Notebook dotato di un display da 15,6 pollici in alta risoluzione, processore AMD R5 7430U, 16GB di RAM e SSD da 1 terabyte. A bordo è presente anche il sistema operativo Windows 11 Pro.

Elettrodomestici

roborock Q10 X5+. Super occasione per il robot aspirapolvere roborock Q10 X5+ . In offerta da pochissime ore, lo trovi su Amazon con uno sconto eccezionale del 52% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno della metà. Il risparmio netto è di ben 220 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate. Oltre ad aspirare lo sporco, è anche in grado di lavare il pavimento ed è dotato di una stazione per lo svuotamento automatico. La spazzola con doppio sistema anti-groviglio raccoglie sia i peli degli animali sia i capelli. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Una delle migliori promo per un elettrodomestico che trovi oggi su Amazon.

per il . In offerta da pochissime ore, lo trovi su Amazon con uno del che fa il al e lo Il è di e hai anche la possibilità di pagarlo a rate. Oltre ad aspirare lo sporco, è anche in grado di lavare il pavimento ed è dotato di una stazione per lo svuotamento automatico. La spazzola con doppio sistema anti-groviglio raccoglie sia i peli degli animali sia i capelli. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Una delle migliori promo per un elettrodomestico che trovi oggi su Amazon. Dyson V11 Advanced. Torna in offerta al minimo storico l’ aspirapolvere Dyson V11 Advanced . Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 200 euro . Maneggevole e con una grande potenza di aspirazione che permette di aspirare tutto lo sporco presenti sul pavimento. La spazzola Motorbar è una garanzia e raccoglie anche i peli degli animali grazie alla tecnologia avanzata anti-groviglio. Autonomia fino a 60 minuti ed è dotata anche di un piccolo schermo LED che ti mostra il livello di ricarica e quando è necessario fare la manutenzione ordinaria.

al l’ . Da oggi è disponibile con un del che fa il al e . Maneggevole e con una grande potenza di aspirazione che permette di aspirare tutto lo sporco presenti sul pavimento. La spazzola Motorbar è una garanzia e raccoglie anche i peli degli animali grazie alla tecnologia avanzata anti-groviglio. Autonomia fino a 60 minuti ed è dotata anche di un piccolo schermo LED che ti mostra il livello di ricarica e quando è necessario fare la manutenzione ordinaria. Impastatrice Kenwood Go. La soluzione perfetta per chi vuole prestazioni professionali in uno spazio compatto. Oggi l’ impastatrice Kenwood Go è disponibile con un’ offerta lampo e uno sconto del 33% che ti fa risparmiare 100 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . È progettata per gestire impasti pesanti pur occupando il minimo ingombro sul piano cucina. Tre stumenti per la miscelazione e puoi scegliere tra 6 velocità.

è disponibile con un’ e uno che ti fa risparmiare 100 euro. La puoi anche pagare in . È progettata per gestire impasti pesanti pur occupando il minimo ingombro sul piano cucina. Tre stumenti per la miscelazione e puoi scegliere tra 6 velocità. Spremiagrumi elettrico Girmi. Un classico indispensabile per la colazione: questo spremiagrumi della Girmi costa pochissimo grazie allo sconto del 36%. Semplice da usare e da pulire, dispone della funzione di rotazione alternata per estrarre fino all’ultima goccia di succo dai tuoi agrumi preferiti. Perfetto per questo periodo dell’anno.

Cuffie

Cuffie Sony WH-1000XM5. Occasione lampo che non devi farti scappare. Solo per pochissimo tempo trovi le cuffie over-ear Sony WH-1000XM5 in promo con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo e approfitti del minimo storico. Grazie a componenti top di gamma e agli otto microfoni integrati, offrono una qualità audio e una soppressione del rumore ambientale senza paragoni. Autonomia fino a 30 ore e si collegano con qualsiasi smartphone.

Fai da te&Giardinaggio

Set Bosh da 60 pezzi. Il kit di accessori definitivo per il fai-da-te, e anche il più venduto su Amazon . Parliamo di questo kit della Bosch da 60 pezzi che da oggi trovi con uno sconto del 44% , e costa meno di 15 euro . Contiene 11 punte per metallo HSS-TIN ø 1,5-6,5 mm; 4 punte per muro ø 4-7 mm; 4 punte per legno ø 4-8 mm; 3 punte fresatrici piatte, titanium; ø 162232 mm; 16 bit di avvitamento, l = 25 mm; (PH 123, pz 123, s 467, hex 3456, t 1520251); portabit universale, magnetico; 1 svasatore.

. Parliamo di questo kit della Bosch da 60 pezzi che da oggi trovi con uno , e costa . Contiene Sega potatrice Greenworks. Questa sega a batteria della Greenworks è in offerta con uno sconto del 47% e costa quasi la metà. Ideale per potare rami alti in totale sicurezza senza l’uso di scale, grazie all’asta telescopica estensibile e alla facilità di manovra garantita dal peso bilanciato. Nella confezione trovi sia la batteria sia il caricabatteria. La puoi pagare in 5 rate a tasso zero e devi essere velocissimo: le scorte stanno per terminare.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui