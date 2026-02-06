Amazon svende tutto: smartphone a prezzo stracciato e sconti all'85%

leungchopan/123RF.com

Se stavi aspettando l’occasione giusta per acquistare il tuo nuovo smartphone, oppure per rinnovare gli elettrodomestici in casa, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon troviamo tante offerte lampo che non bisogna farsi scappare e che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Tra gli smartphone, ad esempio, c’è il moto g56 con uno sconto del 44% e lo paghi pochissimo. Molto interessanti anche le promo lancio dei nuovi smart TV realizzati proprio da Amazon: lo sconto arriva fino al 43%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ognuna trovi sia il link per accedere alla pagina prodotto sia una breve descrizione tecnica. Approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 6 febbraio

Smartphone

iPhone 17 Pro. Torna in offerta e al minimo storico l’iPhone 17 Pro . Lo smartphone top di gamma di Apple è disponibile con un ottimo sconto e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo ProMotion da 6,3 pollici, processore A19 Pro che assicura prestazioni incredibili, tripla fotocamera Pro Fusion nella parte posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Tra i migliori telefoni disponibili sul mercato.

e al . Lo smartphone top di gamma di Apple è disponibile con un e hai anche la possibilità di utilizzando il presente nella pagina prodotto. processore A19 Pro che assicura prestazioni incredibili, tripla fotocamera Pro Fusion nella parte posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Tra i migliori telefoni disponibili sul mercato. Galaxy S24 Ultra. Un’occasione da non farsi sfuggire. Su Amazon è disponibile il Galaxy S24 Ultra , smartphone top di gamma di Samsung, in promo con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Un telefono con pochi eguali sul mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 3, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno.

, smartphone top di gamma di Samsung, in promo con uno che fa il al e su quello di listino. Un telefono con pochi eguali sul mercato: da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 3, quadrupla fotocamera posteriore con da e una batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno. Google Pixel 9A. Offerta imperdibile per l’ottimo Google Pixel 9A . Da oggi lo smartphone top del colosso di Mountain View è disponibile con uno sconto del 32% che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. La scheda tecnica è molto interessante: schermo Actua ad altissima risoluzione, processore Tensor progettato appositamente per questo dispositivo e che supporta le funzioni avanzate AI, doppia fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno.

per l’ottimo . Da oggi lo smartphone top del colosso di Mountain View è disponibile con uno che ti fa su quello di listino. La scheda tecnica è molto interessante: schermo Actua ad altissima risoluzione, processore Tensor progettato appositamente per questo dispositivo e che supporta le funzioni avanzate AI, doppia fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. moto g56. Lo smartphone lowcost da acquistare oggi. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il nuovo telefonino, oggi su Amazon trovi il moto g56 in promo con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo a meno di 150 euro. Schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, una fotocamera posteriore da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Powerbank da 10.000 mAh. Altra ottima occasione che non puoi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi questo powerbank economico da 10.000 mAh in promo con uno sconto dell’84% e lo paghi solamente 12 euro . Utilissimo da avere sempre con sé, permette di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche quelli di ultima generazione. Dotato di un piccolo schermo LED che mostra il livello di carica della batteria.

che non puoi farti sfuggire. Da oggi su trovi questo da in con uno e lo . Utilissimo da avere sempre con sé, permette di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche quelli di ultima generazione. Dotato di un piccolo schermo LED che mostra il livello di carica della batteria. Cuffie lowcost. Altra offerta top disponibile oggi che non devi assolutamente farti sfuggire. Parliamo di questo paio di cuffie lowcost disponibili su Amazon con uno sconto del 70% e le paghi meno di 24 euro. Il prezzo non deve trarre in inganno: assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotate della cancellazione del rumore e di un’autonomia fino a 40 ore utilizzando la custodia di ricarica. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

disponibili su con uno e le Il prezzo non deve trarre in inganno: assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotate della cancellazione del rumore e di un’autonomia fino a 40 ore utilizzando la custodia di ricarica. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Telecamera Ezviv. Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione senza spendere cifre esagerate, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la telecamera di sicurezza per l’esterno di Ezviz in promo con uno sconto del 54% e la paghi pochissimo. Impermeabile e facile da installare, ti avvisa in tempo reale nota qualche movimento anomalo. Visione notturna a colori fino a 30 metri e la puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone.

Smartwatch

Apple Watch Series 11. Offerta lampo e minimo storico per l’ Apple Watch Series 11 , ultima versione dello smartwatch top del colosso di Cupertino. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 22% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Uno dei migliori orologi disponibili sul mercato, con un design iconico e assicura un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica.

e per l’ , ultima versione dello smartwatch top del colosso di Cupertino. Su Amazon è disponibile con uno del e su quello di listino. Non finisce qui: puoi anche dilazionare il . Uno dei migliori orologi disponibili sul mercato, con un design iconico e assicura un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Garmin Instinct E. Uno smartwatch per gli amanti dell’attività fisica e per chi ama fare le escursioni all’aperto. Parliamo del Garmin Instinct E, disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Hai a tua disposizione più di 70 app per lo sport, monitoraggio accurato dell’attività fisica e una batteria che può durare fino a 14 giorni.

Smart TV&Soundbar

Fire TV Serie 2. Amazon ha lanciato in Italia la seconda generazione dei suoi smart TV . E per il lancio li troviamo tutti in promo con sconti eccezionali . Ad esempio, il Fire TV Serie 2 da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 39% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Immagini in alta definizione e supporta qualsiasi piattaforma di video streaming. Il telecomando con Alexa integrata permette anche di gestire i dispositivi smart presenti in casa. Sempre in offerta è disponibile anche la versione da 40 pollici.

ha lanciato in Italia la . E per il li tutti in con . Ad esempio, il è disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche Immagini in alta definizione e supporta qualsiasi piattaforma di video streaming. Il telecomando con Alexa integrata permette anche di gestire i dispositivi smart presenti in casa. Sempre in offerta è disponibile anche la versione da 40 pollici. Fire TV Serie 4. Tra i nuovi modelli lanciati c’è anche la seconda generazione del Fire TV Serie 4 . Disponibile in tre grandezze: 43 pollici, 50 pollici e 55 pollici. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e dettagli vividi. Dotata anche della modalità ambiente Fire TV che ti permette di personalizzare il televisore scegliendo tra più di duemila opere d’arte. Il sistema operativo Fire TV è una garanzia. Lo sconto lancio va dal 40% per il modello da 43 pollici, fino allo sconto del 43% per il modello da 55 pollici.

. Disponibile in tre grandezze: 43 pollici, 50 pollici e 55 pollici. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e dettagli vividi. Dotata anche della che ti permette di personalizzare il televisore scegliendo tra più di duemila opere d’arte. Il sistema operativo Fire TV è una garanzia. Lo sconto lancio va dal 40% per il modello da 43 pollici, fino allo sconto del 43% per il modello da 55 pollici. Fire TV Serie Omni QLED. Ottima offerta anche per il Fire TV serie Omni QLED di seconda generazione . Rispetto agli altri modelli è dotato di un pannello QLED con risoluzione 4K, HDR10+ e Dolby Vision . Processore quad-core che assicura immagini più definiti e colori super realistici. Oltre al modello da 50 pollici disponibile in promo con uno sconto del 31% , trovi anche la versione da 55 pollici (sconto del 34%) e da 65 pollici (sconto del 35%).

di . Rispetto agli altri modelli è dotato di un con . Processore quad-core che assicura immagini più definiti e colori super realistici. Oltre al disponibile in con uno , trovi anche la versione da 55 pollici (sconto del 34%) e da 65 pollici (sconto del 35%). Soundbar Samsung HW-B66CF. Prezzo al minimo per la soundbar Samsung Serie B. Questo modello top è disponibile con uno sconto del 47% che fa scendere il prezzo alla metà e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di una soundbar dotata di un altoparlante centrale e di un subwoofer wireless. Qualità audio elevata e si collega facilmente con qualsiasi televisore.

Elettrodomestici

LEFANT M210P. Se il tuo obiettivo è smettere di passare la scopa senza spendere cifre esagerate, il robot aspirapolvere Lefant M210P è l’affare che stavate aspettando. Grazie a uno sconto del 70% , il prezzo crolla e lo potete acquistare a meno di 90 euro . Nonostante il costo incredibilmente contenuto, questo robot ha un design ultra-sottile perfetto per infilarsi sotto divani e letti, dove la polvere si accumula più facilmente, offrendo una potenza di aspirazione sorprendente per la sua categoria. Lo puoi controllare con l’app dello smartphone.

è l’affare che stavate aspettando. Grazie a uno , il prezzo crolla e lo potete acquistare a . Nonostante il costo incredibilmente contenuto, questo robot ha un design ultra-sottile perfetto per infilarsi sotto divani e letti, dove la polvere si accumula più facilmente, offrendo una potenza di aspirazione sorprendente per la sua categoria. Lo puoi controllare con l’app dello smartphone. Tineco FLOOR ONE i5. Per chi invece non si accontenta di aspirare ma vuole pavimenti igienizzati e brillanti, la lavapavimenti e aspirapolvere Tineco Floor One i5 Stretch tocca oggi il suo minimo storico con uno sconto del 37% . La particolarità di questo modello “Stretch” risiede nella sua capacità di inclinarsi completamente fino a terra, permettendo di lavare anche sotto i mobili più bassi. Aspira i liquidi e lava contemporaneamente con acqua pulita, lasciando le superfici asciutte e senza aloni in una sola passata.

e tocca oggi il suo . La particolarità di questo modello “Stretch” risiede nella sua capacità di inclinarsi completamente fino a terra, permettendo di lavare anche sotto i mobili più bassi. Aspira i liquidi e lava contemporaneamente con acqua pulita, lasciando le superfici asciutte e senza aloni in una sola passata. De’Longhi Rivelia. La macchina per il caffè automatico De’Longhi Rivelia è protagonista di un’ offerta shock che permette di risparmiare ben 270 euro sul prezzo di listino. Per rendere l’acquisto ancora più leggero, è possibile approfittare del pagamento in 5 rate a tasso zero . Questa macchina è dotata di un sistema di contenitori per chicchi intercambiabili, che permette di passare da una miscela all’altra con estrema facilità, portando l’esperienza di una caffetteria professionale direttamente sul bancone della tua cucina. Hai la possibilità di preparare fino a 8 bevande differenti.

per il è protagonista di un’ che permette di sul prezzo di listino. Per rendere l’acquisto ancora più leggero, è possibile approfittare del pagamento in . Questa macchina è dotata di un sistema di contenitori per chicchi intercambiabili, che permette di passare da una miscela all’altra con estrema facilità, portando l’esperienza di una caffetteria professionale direttamente sul bancone della tua cucina. Hai la Stiratrice verticale Philips Serie 3000. La stiratrice verticale Philips Serie 3000, la più venduta su Amazon nella sua categoria, da oggi è disponibile a metà prezzo. È la soluzione definitiva per chi ha poco tempo o per chi viaggia spesso, perché permette di eliminare pieghe e rinfrescare i tessuti direttamente sulla gruccia in pochi secondi, senza bisogno dell’ingombrante asse da stiro.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui