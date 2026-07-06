Amazon, il Black Friday è arrivato in anticipo: sconto fino all'85%
Settimana all'insegna delle offerte shock su Amazon. Da oggi trovi tanti prodotti tech al minimo storico e con sconti esagerati. Scopri le migliori offerte della settimana.
Inizia una nuova settimana e su Amazon tornano le offerte “da Black Friday”. L’inizio dei saldi combacia con una settimana di offerte veramente da urlo che ti permettono di fare grandissimi affari. Le occasioni non mancano: trovi, ad esempio, l’iPhone 17 Pro in promo con uno sconto di ben 140 euro e hai anche l’occasione di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Offerta da Prime Day per il Galaxy A57: con lo sconto di 200 euro acquisti un vero best-buy.
Tra i dispositivi indossabili cattura l’attenzione la Xiaomi Smart Band 10: costa solamente 35 euro ed è la più venduta su Amazon. Per la pulizia dell’abitazione non devi farti scappare la promo per il robot aspirapolvere Lefant, mentre per combattere il caldo trovi il climatizzatore portatile Electrolux Comfort 600 con uno sconto del 35%. Non perdere altro tempo e approfitta di queste occasioni uniche.
Sono ancora disponibili le promo sui servizi Amazon. Puoi iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per due mesi spendendo solamente 4,99 euro.
ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE
Amazon, migliori offerte della settimana
Smartphone
- iPhone 17 Pro (minimo storico e 5 rate a tasso zero)
Ulteriore calo di prezzo per l’iPhone 17 Pro. Lo smartphone top di Apple è disponibile su Amazon con uno sconto di ben 140 euro e il prezzo scende al minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Telefono dotato di un display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.
- Galaxy S25 FE (prezzo crollato e sconto eccezionale)
Un’offerta speciale per il Galaxy S25 FE. Da oggi il telefono di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 32% e il risparmio netto è superiore ai 220 euro. Con la promo lampo di oggi fai un super affare e acquisti un telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato. Dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Ottimo rapporto qualità-prezzo.
- Galaxy A57 (offerta da Prime Day e minimo storico)
Il Galaxy A57 torna allo stesso prezzo del Prime Day con uno sconto del 33% che fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Telefono uscito sul mercato da pochi mesi e dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e un’autonomia della batteria che dura per tutto il giorno.
- moto g67 (5 rate a tasso zero e offerta shock)
Per chi non vuole spendere cifre elevate, ma è alla ricerca di un telefono con buone prestazioni, il moto g67 è quello che fa per te. Su Amazon lo trovi con uno sconto di 80 euro e il prezzo scende al minimo storico. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero e alleggerire la spesa iniziale. Dotato di un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, un processore MediaTek Dimensity 6300 ad alte prestazioni, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno. Occasione da non farsi scappare.
- nubia Air (prezzo al minimo e sconto imperdibile)
La migliore soluzione della settimana per chi è alla ricerca di un telefono entry level. Il nubia Air è disponibile in offerta con uno sconto del 29% e il prezzo scende sotto i 180 euro. La scheda tecnica è molto interessante, soprattutto in relazione al prezzo: schermo AMOLED da 6,78 pollici, ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel con AI, 256 gigabyte di memoria interna e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Resiste anche all’acqua e alla polvere.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)
Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.
- Ciabatta elettrica compatta (49% di sconto ed è la più venduta su Amazon)
Hai poco spazio sulla scrivania ma hai bisogno di una ciabatta multipresa? Non preoccuparti, Amazon pensa a te. Grazie all’offerta lampo di oggi trovi questa ciabatta elettrica compatta in promo con uno sconto del 49% e la paghi solamente 18,36 euro. Dotata di quattro prese universali, 2 porte USB A e di 2 porte USB C. Al momento è la più venduta su Amazon e non devi fartela scappare per nessun motivo.
Smartwatch
- Amazfit Balance 2 (33% di sconto e prezzo in picchiata)
Ottimo sconto su Amazon per l’Amazfit Balance 2, lo smartwatch multisport pensato per chi allena corpo e mente senza compromessi. Con il 33% di sconto risparmi sul prezzo di listino e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di display AMOLED da 1,5 pollici con vetro zaffiro e luminosità fino a 2.000 nit, oltre 170 modalità di allenamento con la tecnologia BioTracker per il monitoraggio di frequenza cardiaca e sonno, GPS dual-band con 6 sistemi di posizionamento satellitare e una batteria che dura fino a 21 giorni. Resistente all’acqua fino a 10 ATM, è pronto anche per le immersioni.
- Xiaomi Smart Band 10 (la più venduta, costa pochissimo)
Offerta imperdibile per la Xiaomi Smart Band 10, la smart band più venduta su Amazon in questo momento. Con il 35% di sconto la porti a casa a soli 35 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Dotata di un ampio display AMOLED da 1,72 pollici con luminosità fino a 1.500 nit, oltre 150 modalità sportive con rilevamento automatico, monitoraggio h24 di battito cardiaco, ossigeno nel sangue e sonno, resistenza all’acqua fino a 5 ATM e una batteria che arriva fino a 21 giorni di autonomia. A questo prezzo è semplicemente il miglior fitness tracker della sua fascia.
Smart TV&Soundbar
- Smart TV Samsung 43 pollici (38% di sconto e prezzo mini)
Torna l’offerta sullo smart TV Samsung Crystal da 43 pollici, la scelta giusta per chi cerca un televisore affidabile senza spendere cifre esagerate. Con il 38% di sconto risparmi più di 160 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Pannello da 43 pollici con risoluzione 4K, processore Crystal per colori realistici e definiti, e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di streaming.
- Soundbar LG S40T (doppio sconto e 5 rate a tasso zero)
Doppio sconto su Amazon per la soundbar LG S40T, la soluzione perfetta per portare il cinema direttamente in salotto. Applicando il coupon aggiuntivo di 2,90 euro al già ottimo 40% di sconto, il risparmio diventa ancora più consistente, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il sistema audio a 2.1 canali eroga una potenza totale di 300W, con subwoofer wireless per bassi profondi e corposi, tecnologia AI Sound Pro che ottimizza il suono in base ai contenuti e connessione HDMI ARC, ottica e Bluetooth. Un vero salto di qualità rispetto all’audio del TV.
Cuffie
- Apple AirPods Max (sconto IVA e minimo storico)
Offerta interessante su Amazon per le Apple AirPods Max, le cuffie over-ear premium di Apple. Con lo sconto IVA risparmi 130 euro sul prezzo di listino e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotate di cancellazione attiva del rumore di livello pro grazie a otto microfoni dedicati, modalità Trasparenza per restare in contatto con l’ambiente circostante, audio spaziale personalizzato e driver dinamico da 40 mm per un suono ricco e dettagliato. L’autonomia arriva fino a 20 ore con ANC attiva.
- JBL Live Flex 3 (50% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Minimo storico su Amazon per gli auricolari true wireless JBL Live Flex 3. Con il 50% di sconto porti a casa un modello di fascia alta a un prezzo davvero aggressivo. Dotati di cancellazione adattiva del rumore True Adaptive che si regola in tempo reale in base all’ambiente, 6 microfoni per chiamate nitide, audio spaziale JBL e Hi-Res, oltre a una Smart Charging Case con touchscreen per gestire le impostazioni senza aprire l’app. L’autonomia totale arriva fino a 50 ore e la certificazione IP54 li rende resistenti a sudore e schizzi d’acqua.
Elettrodomestici
- Robot aspirapolvere Lefant M330 Plus (doppio sconto e prezzo al minimo)
Doppio sconto su Amazon per il Lefant M330 Plus, robot aspirapolvere e lavapavimenti compatto e completo. Applicando anche il coupon aggiuntivo del 5% al già ottimo 72% di sconto, lo porti a casa a meno di 135 euro. Il robot è dotato di una potenza di aspirazione elevata, navigazione laser dToF con mappatura fino a 3 piani, sistema Freemove per muoversi senza urti tra gli ostacoli e un mop magnetico che riconosce automaticamente le superfici, evitando il lavaggio sui tappeti. L’autonomia arriva fino a 150 minuti. Controllo completo via app, Alexa e Google Assistant.
- roborock Qrevo S Pro (offerta lampo e prezzo al minimo)
Offerta lampo su Amazon per il roborock Qrevo S Pro, uno dei robot aspirapolvere più interessanti della fascia media. Con il 34% di sconto porti a casa specifiche solitamente riservate ai modelli top di gamma. Dotato di aspirazione HyperForce elevatissima, spazzola laterale anti-groviglio con design asimmetrico, stazione multifunzionale che lava i panni con acqua calda a 75°C e li asciuga ad aria calda, oltre alla tecnologia con luce strutturata per un rilevamento ostacoli preciso. Il serbatoio si svuota da solo per fino a 65 giorni senza interventi manuali.
- Asciugatrice Candy Rapidò (minimo storico e prezzo crollato)
Ottimo sconto su Amazon per l’asciugatrice Candy Rapidò con cestello da 9 kg, ideale per famiglie numerose. Grazie al 39% di sconto risparmi quasi 250 euro sul prezzo di listino, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’elettrodomestico è dotato di sistema a pompa di calore per un consumo energetico ridotto di circa un terzo rispetto alle asciugatrici tradizionali, ben 7 cicli rapidi in meno di 90 minuti, funzione Kilo Detector che regola il ciclo in base al peso del carico e connessione Wi-Fi per il controllo completo da app.
- Robot piscina Sora 30 (36% di sconto e prezzo in picchiata)
Sconto importante su Amazon per il Beatbot Sora 30, il robot per la piscina senza fili top di gamma. Con il 36% di sconto risparmi più di 300 euro sul prezzo di listino. Il robot offre una potenza di aspirazione di 25.700 LPH, un cestello filtrante da 5 litri con filtro da 150 μm, pulizia completa di fondo, pareti, linea d’acqua e piattaforme fino a 20 cm di profondità, ed è adatto a piscine fino a 300 m². La batteria garantisce fino a 5 ore di autonomia, mentre il sistema di parcheggio intelligente lo riporta da solo in superficie per un recupero senza tuffi.
- Climatizzatore Electrolux 600 (prezzo al minimo e super affare)
Ottimo sconto su Amazon per il climatizzatore portatile Electrolux Comfort 600, la soluzione caldo/freddo per la casa tutto l’anno. Con il 35% di sconto risparmi più di 250 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di una capacità di raffreddamento e riscaldamento di 9.000 BTU, gas ecosostenibile R290 a basso impatto ambientale, connessione Wi-Fi con app dedicata per gestire temperatura e modalità da remoto, e un livello di rumorosità contenuto fino a 64 dB. Leggero, compatto e pronto all’uso in pochi minuti, senza bisogno di unità esterna. Lo puoi spostare facilmente di stanza in stanza ed è perfetto anche per l’ufficio.
Igiene orale
- Oral-B iO 6 (52% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Occasione da cogliere al volo su Amazon per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 6, uno dei modelli più apprezzati della gamma iO. Con lo sconto del 52% lo paghi meno della metà del prezzo di listino e nella confezione trovi anche 2 testine di ricambio, una custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro Expert in omaggio. Lo spazzolino è dotato di tecnologia magnetica con testina rotonda, 5 modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, pulizia profonda, sbiancante), display interattivo che mostra la modalità in uso e sensore di pressione per non spazzolare troppo forte. Un vero best-buy per la tua igiene orale.
- 12 testine Oral-B Cross Action (53% di sconto e super risparmio)
Torna il maxi sconto su Amazon per la confezione con 12 testine Oral-B Cross Action. Grazie al 53% di sconto le porti a casa a meno di 28 euro, un prezzo davvero conveniente per una scorta che dura mesi. Le testine sono dotate di setole a X in grado di raggiungere le zone più difficili, garantendo una pulizia profonda e gengive più sane già dopo poche settimane di utilizzo. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B. Un acquisto intelligente per non restare mai senza ricambi.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.