Amazon, dall'iPhone 16 ai droni DJI al minimo storico: le offerte della settimana
Settimana con offerte speciali su Amazon. Da oggi trovi tanti prodotti tech al minimo storico, a partire dall'iPhone 16 e dai droni DJI.
La settimana pasquale è appena terminata, ma non sono concluse le offerte speciali su Amazon. Anche questa settimana di aprile troviamo in promo tanti prodotti molto interessanti, a partire dai classici smartphone fino ad arrivare agli elettrodomestici. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di questa settimana e le trovi raccolte qui in basso.
Tra le migliori occasioni c’è il Galaxy S25 Ultra disponibile in promo con un doppio sconto che ti fa risparmiare ben 500 euro su quello di listino. Non è l’unica offerta shock: ancora per pochi giorni trovi i Fire TV Stick di Amazon con sconti che arrivano fino al 47%. Troviamo anche i droni DJI semiprofessionali con sconti che arrivano fino al 30%. Tra gli elettrodomestici, invece, c’è il robot aspirapolvere Lefant M210 Pro Omni con uno sconto del 65% e risparmi ben 650 euro su quello di listino. Non perdere queste opportunità: possono terminare in pochissimo tempo.
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Amazon, migliori offerte 6 – 12 aprile
Smartphone
- Galaxy S25 Ultra (doppio sconto, risparmi 500 euro)
Offerta pasquale da cogliere al volo. Il Galaxy S25 Ultra, uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato, è disponibile in promo con uno sconto del 30% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 44 euro. Il risparmio totale è di ben 500 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Sulla scheda tecnica c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5.000 mAh che dura per tutto il giorno.
- iPhone 16 (sconti IVA e risparmi 200 euro)
Prezzo in picchiata per l’iPhone 16. Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con il servizio Cofidis. Il telefono è quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che assicura ottime prestazioni e supporta la piattaforma Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.
- Redmi Note 15 Pro (32% di sconto e risparmi centinaia di euro)
Scorte quasi terminate per il Redmi Note 15 Pro. Lo smartphone top di Xiaomi è disponibile in offerta con uno sconto del 32% e risparmi poco più di 120 euro su quello di listino. Un’occasione speciale per un telefono dotato di una scheda tecnica molto interessante, soprattutto il relazione al prezzo. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, una fotocamera principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6580 mAh che può durare fino a due giorni.
- Galaxy A36 (offerta lampo e risparmi 100 euro)
Offerta imperdibile per il Galaxy A36. Lo smartphone di Samsung è disponibile con uno sconto del 26% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Un telefono versatile perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura prestazioni top e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. La batteria da 5000 mAh è la classica ciliegina sulla torta.
- POCO C85 (prezzo mini e 5 rate a tasso zero)
Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco la promo che fa per te. Da oggi è disponibile il POCO C85 con uno sconto del 27% e risparmi decine di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Uno smartphone che vale molto più di quanto lo paghi: schermo immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 6000 mAh che dura fino a due giorni.
Prodotti Amazon
- Fire TV Stick HD (40% di sconto e prezzo mini)
Tornano in offerta i prodotti Amazon e il Fire TV Stick HD cattura subito l’attenzione. Disponibile in offerta con uno sconto del 40% e il prezzo scende a soli 26,99 euro. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Trasforma il tuo vecchio televisore in uno smart TV e permette l’accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming. Facile da installare e da configurare, permette anche di gestire i dispositivi smart presenti in casa grazie al telecomando con Alexa integrato presente nella confezione. A questo prezzo è un must have.
- Fire TV Stick 4K Select (47% di sconto e prezzo crollato)
L’ultima versione della chiavetta multimediale di Amazon è in offerta con uno sconto del 47% e approfitti anche del prezzo più basso di sempre. La paghi solamente 28,99 euro e fai un super affare. Rendi ancora più intelligente il tuo smart TV e assicura una qualità 4K di qualsiasi contenuto. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e grazie al telecomando con Alexa integrata puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa. Supporta anche Xbox Game Pass Ultimate per giocare in cloud con tutti i tuoi titoli preferiti.
- Fire TV Stick 4K Plus (46% di sconto e minimo storico)
Il modello Plus assicura prestazioni un po’ più elevate e una maggiore fluidità nell’apertura delle applicazioni. La qualità dello streaming è senza intoppi grazie al supporto al Wi-Fi 6. Si collega facilmente allo smart TV tramite la porta HDMI e nella confezione trovi sempre il telecomando con Alexa integrata. Un modello molto amato dagli utenti, tra i più venduti su Amazon e che da oggi trovi in promo con uno sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.
- Fire TV Stick 4K Max (40% di sconto e offerta lampo)
Il modello più performante tra i Fire TV Stick. Il modello 4K Max è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 40% e il prezzo scende al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ideale per lo streaming con la miglior risoluzione possibile e senza la paura di rallentamenti. Supporta tutte le principali piattaforme video e trasforma il tuo televisore in una console grazie alla possibilità di installare lo Xbox Game Pass Ultimate. Facile da installare e con il telecomando con Alexa integrata. La promo che non devi farti scappare.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (85% di sconto e costano solo 11 euro)
Ecco l’offerta della settimana che non devi farti scappare. Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% che fa scendere il prezzo a soli 11 euro. Economiche, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Assicurano un suono con bassi profondi e sono dotate della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.
- Spazzolino elettrico Oral-B iO 3 (57% di sconto e 3 rate a tasso zero)
Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è in offerta con un ottimo sconto del 57% a un prezzo mai visto prima. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Pro-Repair. Questo spazzolino elettrico Oral-B assicura una pulizia profonda delle gengive e risultati straordinari dopo poche settimane di utilizzo.
- Proiettore portatile (offerta lampo e costa la metà)
Trasforma ogni stanza in una sala cinematografica con un investimento minimo: questo proiettore portatile è protagonista di uno sconto del 50% e oggi costa solo 40 euro. Nonostante le dimensioni compatte che lo rendono facilissimo da trasportare, garantisce immagini luminose e una connettività versatile per goderti film, serie TV e video ovunque ti trovi. Una soluzione perfetta per le serate in compagnia o per i viaggi, garantendo il massimo del divertimento con una spesa piccolissima.
Smartwatch
- Amazfit Balance (45% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Lo smartwatch che coniuga perfettamente eleganza e tecnologia raggiunge un prezzo incredibile: l’Amazfit Balance è oggi in sconto del 45% con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Questo dispositivo non si limita a monitorare l’attività fisica, ma offre un’analisi completa del benessere psicofisico e della composizione corporea, aiutandoti a trovare l’equilibrio perfetto tra allenamento e recupero. Con il suo display AMOLED ultra-nitido e il GPS integrato, è il compagno ideale per chi cerca prestazioni da top di gamma al polso.
Smart TV
- Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).
Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 42% e il 46% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.
PC portatile
- Notebook economico (68% di sconto a cui aggiungere un coupon di 20 euro)
Un’offerta eccezionale che non puoi farti scappare. Se sei alla ricerca di un notebook economico, ma con buone caratteristiche tecniche, ecco la promo che fa per te. Questa settimana trovi in promo questo modello dotato di un display da 16 pollici, processore ad alte prestazioni, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte con uno sconto del 68% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro. Risparmi ben 700 euro. Un notebook perfetto per l’utilizzo quotidiano e che puoi usare anche per lavorare.
Droni
- DJI Mini 3 (29% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Per chi vuole catturare immagini mozzafiato dall’alto con una qualità professionale, il DJI Mini 3 è in sconto del 29% con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Leggero, compatto e incredibilmente facile da pilotare, questo drone offre un’autonomia di volo generosa e una fotocamera capace di registrare video in 4K HDR con riprese verticali native, perfette per i social media. È la scelta ideale sia per i principianti che per i creatori di contenuti che cercano affidabilità e grande portabilità.
- DJI Mini 4K (30% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Il punto d’ingresso perfetto nel mondo dei droni professionali tocca un prezzo imperdibile: il DJI Mini 4K è disponibile con uno sconto mai visto prima che ti permette di risparmiare quasi 100 euro, oltre alla possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo drone garantisce riprese ultra-definite e una stabilità di volo impeccabile anche in condizioni di vento moderato. Una soluzione versatile e sicura per iniziare a volare e documentare i tuoi viaggi con una prospettiva totalmente nuova.
Elettrodomestici
- Lefant M210 Pro Omni (65% di sconto e risparmi 650 euro)
La pulizia domestica non è mai stata così semplice ed economica: il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M210 Pro Omni crolla di prezzo con uno sconto del 65%, permettendoti di risparmiare ben 650 euro. Questo sistema avanzato non si limita a pulire i pavimenti, ma grazie alla sua stazione intelligente gestisce in autonomia lo svuotamento della polvere e l’autopulizia dei moci, garantendo un’igiene profonda senza alcuno sforzo da parte tua. La mappatura precisa e la navigazione intelligente lo rendono l’alleato perfetto per ogni tipo di abitazione. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.
- roborock QV 35A (41% di sconto e offerta shock)
La qualità premium di roborock diventa accessibile grazie a una promozione imperdibile: il modello roborock QV 35A è disponibile con uno sconto del 41%, permettendoti di risparmiare ben 240 euro sul prezzo di listino. Questo concentrato di tecnologia offre una potenza di aspirazione elevata e un sistema di navigazione laser intelligente che mappa la tua abitazione in tempo reale, ottimizzando i percorsi per non lasciare indietro nemmeno un granello di polvere. Un vero top di gamma per chi non vuole scendere a compromessi.
- Dyson V8 Cyclone (30% di sconto e prezzo al minimo)
Occasione imperdibile per l’aspirapolvere senza filo Dyson V8 Cyclone. Questa settimana è disponibile con un’offerta lampo al suo minimo storico e risparmi più di 100 euro. Ottima potenza di aspirazione e un sistema di filtraggio avanzato che cattura il 99,99% delle particelle microscopiche. Questo modello include accessori specifici per ogni superficie e una tecnologia anti-groviglio ideale per chi ha animali in casa.
- Friggitrice ad aria Ariete (prezzo in picchiata e sconto mai visto prima)
La friggitrice ad aria di Ariete tocca il suo minimo storico con uno sconto del 41% e pagamento in 5 rate a tasso zero. Con i suoi programmi preimpostati e la temperatura regolabile, permette di preparare fritti croccanti con pochissimo olio, ma anche di arrostire e cuocere come in un forno ventilato. È la soluzione ideale per chi vuole risparmiare tempo e calorie senza rinunciare al gusto. Il cestello da ben 9 chilogrammi permette di cucinare cibo per 5-6 persone senza nessuna fatica. I programmi di cottura disponibili sono ben nove.
- De’Longhi Dedica Duo (offerta lampo e prezzo crollato)
L’offerta ideale per gli amanti dell’espresso: la macchina manuale De’Longhi Dedica Duo scende al minimo storico grazie allo sconto del 34% e hai anche la comodità delle 5 rate a tasso zero. Questa macchina manuale è larga solo 15 cm, ma nasconde una pompa a 15 bar per caffè cremosi. Grazie al doppio sistema di riscaldamento Thermoblock, puoi passare dal caffè al vapore per il cappuccino in pochissimi secondi. Compatibile sia con le cialde sia con il caffè in polvere.
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