Amazon, sprofonda il prezzo dell'iPhone 17: 80% di sconto

Un inizio di marzo scoppiettante su Amazon. Grazie alle promo anticipate per le Offerte di Primavera e agli sconti lampo disponibili su smartphone, smartwatch ed elettrodomestici, puoi fare ottimi affari spendendo molto meno rispetto al prezzo di listino. A catturare l’attenzione trovi la promo disponibile per l’iPhone 17 e per il Galaxy S25+, due telefoni top al minimo storico e con sconti che arrivano fino al 40%. Ottime anche le offerte per gli elettrodomestici: il robot aspirapolvere roborock con stazione per lo svuotamento automatico è in offerta a metà prezzo.

Su Amazon tornano anche le promo per alcuni dei servizi più amati. Puoi abbonarti gratis per tre mesi ad Amazon Music Unlimited oppure per due mesi a Kindle Unlimited. L’abbonamento per tre mesi ad Audible, invece, costa solamente 0,99 euro. Non perdere queste opportunità e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 5 marzo

Smartphone

iPhone 17. Ultimi giorni per approfittare dell’ ottima offerta disponibile per l’iPhone 17 , ultima versione dello smartphone top di Apple. Da oggi è disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Schermo da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion , processore A19 che assicura prestazioni top, doppia fotocamera posteriore Fusion e nuova fotocamera frontale Center Stage. La batteria dura per tutto il giorno.

disponibile per , ultima versione dello smartphone top di Apple. Da oggi è disponibile con uno che fa il al e puoi anche il a a Schermo da 6,3 pollici con , processore A19 che assicura prestazioni top, e nuova fotocamera frontale Center Stage. La batteria dura per tutto il giorno. Galaxy S25+. Ecco un’occasione che non devi farti scappare per fare un super affare. Su Amazon trovi il Galaxy S25+ in promo con uno sconto del 40% e risparmi ben 500 euro su quello consigliato. Si tratta di un telefono con prestazioni top: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici e risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

in promo con uno e su quello consigliato. Si tratta di un telefono con prestazioni top: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici e risoluzione QHD, , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Redmi Note 15 Pro. Continua l’ ottima promo per il Redmi Note 15 Pro , smartphone uscito da poche settimane sul mercato e disponibile con uno sconto speciale del 31% che fa scendere il prezzo al minimo storico . Il risparmio è di quasi 125 euro e fai un super affare. Si tratta di un telefono che si posiziona tra i top e i medio di gamma: schermo AMOLED CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek ad alte prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel. Uno dei punti forti del dispositivo è la batteria da 6580 mAh che può durare fino a due giorni.

per il , smartphone uscito da poche settimane sul mercato e disponibile con uno del che fa il al . Il è di e fai un super affare. Si tratta di un telefono che si posiziona tra i top e i medio di gamma: da con risoluzione FHD, processore MediaTek ad alte prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel. Uno dei punti forti del dispositivo è la da che può durare fino a due giorni. moto g56. Il telefono più venduto nella sua categoria su Amazon. Parliamo del moto g56, telefono medio di gamma che paghi meno di 150 euro. Scheda tecnica molto interessante: schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7060, fotocamera principale da 50 megapixel con sensore anti sfarfallio e una batteria da 5200 mAh che risolve tutti i problemi sull’autonomia.

Prodotti lowcost

Cuffie traduzione AI. Super occasione per questo paio di cuffie Bluetooth dotate anche della funzione AI per la traduzione istantanea . Da oggi è disponibile con uno sconto del 69% e al prezzo più basso di sempre . Utilissime da avere sempre con sé grazie alla possibilità di tradurre fino a 164 lingue . Assicurano anche una buona qualità del suono con la cancellazione del rumore integrata. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

per questo paio di dotate anche della per la . Da oggi è disponibile con uno e al . Utilissime da avere sempre con sé grazie alla di a . Assicurano anche una buona qualità del suono con la cancellazione del rumore integrata. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Belkin BoostCharge. Occasione imperdibile per gli utenti Apple : la stazione di ricarica magnetica Belkin è scontata del 54% e costa meno della metà . Puoi inoltre dilazionare la spesa in 3 rate a tasso zero . Permette di caricare contemporaneamente iPhone (con tecnologia MagSafe), Apple Watch e AirPods, eliminando il disordine dei cavi sul comodino o sulla scrivania con un design elegante e certificato.

per gli : la stazione di ricarica magnetica Belkin è del . Puoi inoltre dilazionare la spesa in . Permette di caricare contemporaneamente iPhone (con tecnologia MagSafe), Apple Watch e AirPods, eliminando il disordine dei cavi sul comodino o sulla scrivania con un design elegante e certificato. DashCam Auto. Sicurezza stradale a metà prezzo: grazie a un coupon sconto del 50%, questa dash cam diventa un affare da non farsi sfuggire. Registrazione in alta definizione, sensore G per il salvataggio automatico dei filmati in caso di urto e visione notturna avanzata. Un dispositivo compatto e discreto che può fare la differenza nella vita di tutti i giorni.

Smartwatch

Huawei Watch GT 5. Offerta shock per lo smartwatch top di Huawei . Da oggi il Watch GT 5 è disponibile con uno sconto del 43% e risparmi ben 150 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Un orologio versatile e che puoi utilizzare in ogni momento della giornata: schermo ampio e con luminosità elevata, monitoraggio avanzato della salute e più di 100 modalità di allenamento . Ottima anche la batteria che può durare fino a un massimo di quattordici giorni.

per lo . Da oggi il è disponibile con uno e su quello di listino e hai anche la possibilità di il in . Un orologio versatile e che puoi utilizzare in ogni momento della giornata: schermo ampio e con luminosità elevata, monitoraggio avanzato della e . Ottima anche la batteria che può durare fino a un massimo di quattordici giorni. Google Pixel Watch 3. Altra super offerta che non puoi farti scappare. Da oggi è disponibile il Google Pixel Watch 3 con uno sconto del 55% e lo paghi meno della metà risparmiando quasi 250 euro. Pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Smartwatch dotato di funzioni avanzate AI che migliorano il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. A bordo è presente il sistema operativo Google Wear e tutta la suite dell’app di Mountain View, tra cui Maps e Wallet (per i pagamenti contactless).

Smart TV

Smart TV Hisense 32 pollici. Offerta lampo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi trovi su Amazon lo smart TV Hisense da 32 pollici in promo con uno sconto del 30% e lo paghi meno di 140 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Un televisore che assicura immagini in alta definizione e che supporta tutte le principali piattaforme di streaming, a partire dalle più utilizzate. Compatta, perfetta per la camera da letto o per la cucina.

Tablet&PC portatile

Lenovo Thinkpad. Ecco una delle migliori promo di oggi. Su Amazon è disponibile il PC portatile Lenovo Thinkpad con schermo da 15,6 pollici , processore Intel i5, 16 GB di RAM e SSD da 256 gigabyte in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre a quello fisso del 74% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 30 euro . Il risparmio totale supera i 1000 euro e approfitti di una super occasione. A bordo è presente anche Windows 11 nella versione Pro. Si tratta di un PC ricondizionato con uno stato eccellente. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate.

con , processore Intel i5, 16 GB di RAM e SSD da 256 gigabyte in promo con un che fa . Oltre a quello , puoi aggiungere un che fa il di . Il e approfitti di una super occasione. A bordo è presente anche Windows 11 nella versione Pro. Si tratta di un PC ricondizionato con uno stato eccellente. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate. iPad Pro 11″. Primo vero calo di prezzo per l’ultima versione dell’iPad Pro 11″ con processore M5. Da oggi lo trovi con uno sconto di 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Ultra Retina XDR da 11 pollici con tecnologia ProMotion, fotocamera anteriore e posteriore da 12 megapixel e memoria interna da 1 terabyte. Tablet che puoi utilizzare anche per il mondo del lavoro collegando una tastiera e l’Apple Pencil. Non perdere questa ottima opportunità.

Elettrodomestici

roborock Q10 S5+. Offerta speciale a vendita rapida per uno dei robot aspirapolvere più evoluti della gamma roborock: lo trovi con uno sconto del 48%, che ti permette di risparmiare oltre 200 euro . Dotato di navigazione LiDAR di ultima generazione e una potenza di aspirazione che non teme i tappeti, è la soluzione definitiva per chi cerca una mappatura millimetrica e una pulizia profonda e automatizzata. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico e lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

più evoluti della gamma roborock: lo trovi con uno . Dotato di navigazione LiDAR di ultima generazione e una potenza di aspirazione che non teme i tappeti, è la soluzione definitiva per chi cerca una mappatura millimetrica e una pulizia profonda e automatizzata. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico e lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. BISSELL Vac&Steam. Prezzo letteralmente crollato per questo l’aspirapolvere a vapore 2-in-1 di BISSELL : lo trovi con uno sconto del 57% . Questo dispositivo aspira e igienizza contemporaneamente grazie alla forza del vapore, eliminando il 99,9% di batteri e allergeni senza l’uso di detergenti chimici. È l’alleato perfetto per chi ha bambini o animali in casa e vuole pavimenti sterili in un’unica passata.

: lo trovi con uno . Questo dispositivo aspira e igienizza contemporaneamente grazie alla forza del vapore, il e allergeni senza l’uso di detergenti chimici. È l’alleato perfetto per chi ha bambini o animali in casa e vuole pavimenti sterili in un’unica passata. Moulinex Easy Fry Silence. La friggitrice ad aria più silenziosa sul mercato è al suo minimo storico con uno sconto del 36% . Oltre al prezzo imbattibile, puoi approfittare del pagamento in 5 rate a tasso zero . Con la Moulinex Easy Fry Silence puoi cucinare piatti croccanti con l’85% di grassi in meno senza il fastidioso rumore delle ventole tradizionali. Con un cestello di 5 litri e più di 10 programmi a disposizione, ti permette di preparare tutto quello che vuoi, dalla patate al forno alla carne alla griglia.

ad più silenziosa sul mercato è al suo . Oltre al prezzo imbattibile, puoi approfittare del pagamento in . Con la puoi cucinare piatti croccanti con l’85% di grassi in meno senza il fastidioso rumore delle ventole tradizionali. Con un cestello di 5 litri e più di 10 programmi a disposizione, ti permette di preparare tutto quello che vuoi, dalla patate al forno alla carne alla griglia. Moulinex QuickChef 3in1. Prezzo mini per questo versatile frullatore a immersione della Moulinex: oggi è scontato del 40% e puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero. Il kit include il tritatutto e la frusta, rendendolo uno strumento completo per ogni preparazione. Con 1000W di potenza e 10 velocità regolabili, gestisce con facilità anche gli ingredienti più duri, garantendo vellutate e salse perfette. Nella confezione sono presenti anche utilissimi accessori.

