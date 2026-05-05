Amazon, crolla il prezzo del Galaxy S26 Ultra e sconti all'85%

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Un inizio di messe scoppiettante su Amazon. Maggio si conferma essere un periodo d’oro per le offerte tech e anche oggi 5 maggio troviamo tante occasioni da non farsi assolutamente scappare. Non stiamo esagerando. Ad esempio, tra le promo speciali di oggi c’è il Galaxy S26 Ultra disponibile con una promo incredibile. Oltre allo sconto superiore ai 300 euro presente in pagina, puoi richiedere in regalo il Galaxy Tab S10 FE, tablet dal valore superiore ai 500 euro. Se vuoi spendere di meno per il tuo nuovo smartphone trovi invece il Redmi 15C: costa poco meno di 110 euro e fai un super affare.

Le offerte speciali non terminano qui: se sei alla ricerca di uno smartwatch trovi il Polar Ignite 2 con uno sconto del 57% e lo paghi meno della metà. Ottima anche la promo per il PC portatile Surface Pro: lo sconto del 40% ti fa risparmiare quasi 500 euro. In chiusura c’è anche il robot aspirapolvere roborock Saros Z70 in offerta con un super sconto di 700 euro e al minimo storico.

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Amazon, offerte 5 maggio

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (doppio sconto, tablet in regalo e risparmi più di 550 euro)

Ecco l’offerta che sta facendo più parlare di sé in queste ultime ore. Su Amazon è disponibile il Galaxy S26 Ultra in promo con uno sconto del 18% che fa risparmiare più di 300 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. L’offerta non finisce qui. Infatti, acquistando oggi questo smartphone puoi richiedere in omaggio il Galaxy Tab S10 FE , tablet dal valore commerciale superiore ai 500 euro. Una promo davvero unica e che ti permette di acquistare due ottimi dispositivi a un prezzo mai visto prima. Display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, funzione Privacy per lo schermo che ti protegge da sguardi indiscreti, processore Snapdragon 8 Gen5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 5000 mAh .

Ecco l’offerta che sta facendo più parlare di sé in queste ultime ore. Su è disponibile il in con uno che fa e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. L’offerta non finisce qui. Infatti, acquistando oggi questo smartphone puoi in il , tablet dal valore commerciale superiore ai 500 euro. Una promo davvero unica e che ti permette di acquistare due ottimi dispositivi a un prezzo mai visto prima. con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, funzione Privacy per lo schermo che ti protegge da sguardi indiscreti, processore Snapdragon 8 Gen5, quadrupla fotocamera posteriore con e una da . iPhone 16 (minimo storico e sconto IVA)

Offerta speciale per l’ iPhone 16 . Lo smartphone top di Apple è disponibile con un ottimo sconto del 22% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate. Nonostante sia uscito sul mercato da poco più di un anno, resta uno dei migliori telefono sul mercato. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici , processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion, batteria che dura per tutto il giorno. Un’occasione irripetibile.

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Il rapporto qualità-prezzo disponibile per lo Xiaomi 15T lo fa diventare uno dei best-buy del giorno. Da oggi lo smartphone del colosso cinese è disponibile con uno sconto del 26% e risparmi poco meno di 150 euro su quello di listino. Il telefono è un vero top di gamma e basta vedere la scheda tecnica per capirlo: schermo CrystalRes da 6,83 pollici , processore MediaTek ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5500 mAh che dura per tutto il giorno.

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Torna in offerta lo smartphone medio di gamma di Samsung, uno dei più venduti degli ultimi mesi. Da oggi il Galaxy A56 è disponibile su Amazon con uno sconto del 29% e risparmi poco meno di 150 euro su quello di listino. Parliamo di uno smartphone versatile e con ottime caratteristiche: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

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Non manca l’offerta per chi vuole spendere pochissimo per il suo nuovo smartphone. Da oggi su Amazon trovi il Redmi 15C con uno sconto che fa scendere il prezzo a meno di 110 euro. Un prezzo alla portata di molti e che lo fa diventare un vero best-buy. Schermo immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una super batteria da 6000 mAh che dura fino a due giorni. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Prodotti lowcost

Cuffie con traduzione automatica (doppio sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth dotate della traduzione istantanea in promo con uno sconto del 50% a cui aggiungere un ulteriore coupon del 50% . Il risparmio totale è superiore ai 100 euro e approfitti di una super offerta . Oltre ad assicurare un’ottima qualità del suono, supportano la traduzione in tempo reale in 198 lingue , tra cui cinese, inglese, giapponese, coreano, russo, tedesco, francese e spagnolo. Si collegano con qualsiasi smartphone.

Ecco una delle del Da oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth dotate della traduzione istantanea in con uno a cui . Il risparmio totale è e approfitti di una . Oltre ad assicurare un’ottima qualità del suono, supportano la in in , tra cui cinese, inglese, giapponese, coreano, russo, tedesco, francese e spagnolo. Si collegano con qualsiasi smartphone. Power bank INIU (doppio sconto e prezzo al minimo)

Un accessorio che non ti può mancare quando sei in viaggio. Parliamo del powerbank, che permette di estendere la batteria dei propri dispositivi tech nel momento del bisogno. Da oggi è disponibile la batteria portatile INIU da 10.000 mAh in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 16%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 40% e lo paghi meno di 20 euro . Permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente ed è compatibile con tutti gli smartphone, anche gli ultimi modelli di iPhone.

Un accessorio che non ti può mancare quando sei in viaggio. Parliamo del che permette di estendere la batteria dei propri dispositivi tech nel momento del bisogno. Da oggi è disponibile la in promo con un che fa il Oltre a quello fisso del 16%, puoi un che ti fa e lo . Permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente ed è compatibile con tutti gli smartphone, anche gli ultimi modelli di iPhone. Idropulitrice professionale (offerta shock e risparmi centinaia di euro)

Altra offerta shock che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi questa idropulitrice professionale con uno sconto dell’88% e risparmi più di 700 euro sul prezzo consigliato. Solo dai numeri si intuisce che si tratta di un’offerta da cogliere al volo. Pressione dell’acqua elevata, utilissima da avere in casa per pulire l’auto, il terrazzo e per tantissimi altri lavoretti.

Smartwatch

Polar Ignite 2 (prezzo stracciato e costa meno della metà)

Offerta shock per lo smartwatch Polar Ignite 2: grazie allo sconto del 57% il prezzo crolla al minimo storico e risparmi più di 130 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Orologio per il fitness dotato di GPS e che supporta tantissime modalità sportive. Offre anche allenamenti personalizzati per migliorare le proprie prestazioni e un monitoraggio avanzato del recupero. Compatto, leggero, perfetto per la vita di tutti i giorni e per gli amanti dello sport.

Smart TV

Smart TV Hisense da 65 pollici (offerta lampo e prezzo al minimo)

Questa è anche la settimana delle promo sui prodotti Hisense, tra cui gli smart TV. Ad esempio, da oggi è disponibile lo smart TV Hisense da 65 pollici in promo con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Schermo QLED da 65 pollici con risoluzione 4K per vedere al meglio qualsiasi contenuto, audio Dolby Atmos e sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis.

PC portatile

Microsoft Surface Pro (40% di sconto e offerta shock)

Prezzo crollato per il Surface Pro , tablet 2 in 1 che all’occorrenza puoi utilizzare anche come PC. Dotato di sistema operativo Windows, supporta tutti i programmi per la produttività e le app per lo streaming. Schermo touchscreen da 12 pollici , processore Snapdragon X Plus, 16 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Grazie allo sconto del 40% presente su Amazon risparmi più di 450 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

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Altra super offerta per un notebook. Da oggi è disponibile l’Asus Vivobook S con uno sconto del 29% e il prezzo scende al minimo storico, con un risparmio superiore ai 300 euro. Notebook con schermo OLED da 14 pollici. processore AMD Ryzen AI 7 350, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Dotato anche di Copilot+. Perfetto per il lavoro e l’intrattenimento.

Elettrodomestici

Lefant M210P (70% di sconto e prezzo mini)

Crolla il prezzo su Amazon per il robot aspirapolvere Lefant M210P . Grazie allo sconto del 70% , oggi lo paghi meno di 90 euro , una cifra bassissima per un dispositivo così completo. Grazie al suo design ultra-sottile , riesce a infilarsi sotto letti, divani e mobili dove la polvere si accumula maggiormente. È dotato di sensori anti-collisione e anti-caduta, e puoi controllarlo comodamente tramite l’app sul tuo smartphone.

Crolla il prezzo su Amazon per il . Grazie allo , oggi lo paghi , una cifra bassissima per un dispositivo così completo. Grazie al suo , riesce a infilarsi sotto letti, divani e mobili dove la polvere si accumula maggiormente. È dotato di sensori anti-collisione e anti-caduta, e puoi controllarlo comodamente tramite l’app sul tuo smartphone. roborock Saros Z70 (47% di sconto e prezzo in picchiata)

Offerta speciale su Amazon per il r oborock Saros Z70 , robot aspirapolvere con tecnologie innovative che oggi raggiunge un prezzo mai visto prima. Grazie allo sconto del 47% risparmi la bellezza di 700 euro sul prezzo di listino. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione è dotato di una potenza d’aspirazione elevaitssimae di un sistema di lavaggio che elimina anche le macchie più ostinate. La sua mappatura intelligente riconosce gli ostacoli con precisione chirurgica. Inoltre, il braccio robotico permette un’esperienza d’uso mai provata prima.

per il , robot aspirapolvere con tecnologie innovative che oggi raggiunge un prezzo mai visto prima. Grazie allo risparmi la bellezza di sul prezzo di listino. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione è dotato di una potenza d’aspirazione elevaitssimae di un sistema di lavaggio che elimina anche le macchie più ostinate. La sua riconosce gli ostacoli con precisione chirurgica. Inoltre, il braccio robotico permette un’esperienza d’uso mai provata prima. Dyson Big Ball Absolute 2 (offerta lampo e minimo storico)

Prezzo al minimo storico su Amazon per l’aspirapolvere a trainol Dyson Big Ball Absolute 2 . Oggi approfitti di uno sconto di 100 euro su un modello progettato per non perdere mai potenza d’aspirazione. Grazie alla sua forma unica, è l’unico aspirapolvere che si raddrizza da solo se si ribalta, rendendo le pulizie molto più fluide. La spazzola pneumatica si adatta automaticamente a ogni tipo di pavimento, catturando anche la polvere più sottile.

su Amazon per l’aspirapolvere a trainol . Oggi approfitti di uno su un modello progettato per non perdere mai potenza d’aspirazione. Grazie alla sua forma unica, è l’unico aspirapolvere che se si ribalta, rendendo le pulizie molto più fluide. La spazzola pneumatica si adatta automaticamente a ogni tipo di pavimento, catturando anche la polvere più sottile. Friggitrice ad aria Severin (50% di sconto e costa pochissimo)

Una promo lowcost che non devi assolutamente farti scappare. La friggitrice ad aria Severin con cestello da 4 litri è disponibile su Amazon con uno sconto del 50% e la paghi meno di 40 euro. Nonostante il prezzo mini, puoi anche decidere di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. È l’alleato perfetto per cucinare in modo sano, veloce e senza cattivi odori, ideale per piccole famiglie o per chi ha poco spazio in cucina. Piccolo schermo touch screen che permette di scegliere uno degli otto programmi di cottura.

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