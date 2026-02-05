Amazon, l'orologio di Google a prezzo stracciato: sconti fino al 90%

MisterGadget.Tech

Amazon è il luogo perfetto se vuoi fare ottimi affari senza spendere cifre esagerate. Oramai abbiamo imparato a conoscere molto bene il sito di e-commerce e ogni giorno ci riserva occasioni che non possiamo farci sfuggire. Ad esempio, continua l'ottima promo per l'iPhone Air, ultima versione del telefono Apple che trovi su Amazon con uno sconto del 27% e risparmi quasi 350 euro. Grandi occasioni anche gli elettrodomestici, con frullatori e friggitrici ad aria disponibili a meno di metà prezzo.

Amazon, le offerte del 5 febbraio

Smartphone

iPhone Air. Ultime ore per approfittare di una delle migliori offerte del giorno. Su Amazon è disponibile l’ iPhone Air in promo con uno sconto che ti fa risparmiare ben 340 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Un’occasione shock per un telefono Apple uscito sul mercato da pochissimi mesi e che ha catturato l’attenzione per il suo design innovativo e super sottile. Schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro e fotocamera Fusion da 48 megapixel. La batteria è una garanzia.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Ecco una delle offerte top del giorno. Da oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth economiche in promo con uno sconto del 77% e le paghi meno di 30 euro . Assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotate della cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Tramite il piccolo schermo LED puoi controllare le funzioni principali e lo stato della batteria. Si collegano con qualsiasi smartphone.

Smartwatch

Apple Watch Series 11. Offerta lampo e minimo storico per l’ Apple Watch Series 11 , ultima versione dello smartwatch top del colosso di Cupertino. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 22% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Uno dei migliori orologi disponibili sul mercato, con un design iconico e assicura un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD. Ultime ore per approfittare della super promo disponibile per il Fire TV Stick HD . Da oggi trovi su Amazon il Fire TV Stick HD in promo con uno sconto del 38% e lo paghi pochissimo . Rende più intelligente il tuo televisore e permette l’accesso a tutte le piattaforme di video streaming. Nella confezione è presente il telecomando Alexa con il quale puoi controllare tutti i dispositivi smart presenti in casa.

Smart TV

Smart TV LG OLED evo AI G5. Torna in offerta con un super sconto uno dei televisori più interessanti disponibili su Amazon. Parliamo di questo modello LG OLED evo AI G5 con schermo da 55 pollici disponibile con uno sconto eccezionale del 43% e risparmi quasi 1000 euro su quello di listino. Ha tutto quello che cerchi in un televisore premium: qualità delle immagini elevatissima e con neri assoluti, processore α11 Gen2 che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini e a bordo è presente il sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

PC portatile

Notebook FUNYET. Ecco l’offerta che non puoi farti scappare se sei alla ricerca di un orologio economico. Da oggi trovi su Amazon questo modello con uno sconto del 60% che ti fa risparmiare ben 600 euro su quello di listino. Schermo da 16 pollici, buone prestazioni, 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte. A bordo è presente anche Windows 11 nella versione Pro. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere e lavapavimento SwitchBot S20. Lo SwitchBot S20 è oggi protagonista di un’offerta imperdibile che vede uno sconto netto del 50% , permettendoti di risparmiare ben 400 euro sul prezzo di listino. Questo robot non si limita ad aspirare, ma offre una gestione intelligente della mappatura e una potenza di aspirazione che lo colloca ai vertici della categoria. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

