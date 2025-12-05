Amazon, offerte di Natale con sconti all'80%: le migliori offerte

MisterGadget.Tech

Il Natale è oramai alle porte e su Amazon arrivano tantissime offerte sui prodotti tech per facilitare i tuoi regali. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che trovi oggi 5 dicembre su Amazon e sono raccolte qui in basso. Ci sono promo veramente incredibili per tantissimi prodotti, dagli smartphone (come ad esempio l’iPhone 17 Pro) agli smartwatch fino agli elettrodomestici per la casa. Tanti dispositivi che puoi regalare ad amici e parenti per Natale.

Su Amazon sono ancora disponibili anche le promo sui alcuni dei servizi del sito di e-commerce. Puoi abbonarti gratis per tre mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio premium per ascoltare musica e podcast senza pubblicità. Invece, puoi abbonarti ad Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro al mese, mentre per Kindle Unlimited i mesi sono solamente due, ma il prezzo è lo stesso (0,99 euro). Audible è il servizio dedicato ai podcast, mentre Kindle Unlimited permette di accedere a una libreria praticamente infinita di e-book.

Amazon, migliori offerte 5 dicembre

Smartphone

iPhone 17 Pro. Continua l’ offerta strepitosa per l ‘iPhone 17 Pro . Lo smartphone Apple è disponibile in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico . L’offerta non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Sullo smartphone c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori modelli disponibili oggi sul mercato. Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion (refresh rate fino a 120 Hz), processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera con sensori Pro Fusion e una batteria che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost. Non vuoi spendere cifre elevate per il tuo nuovo smartwatch? Ecco l’offerta che fa per te . Da oggi trovi su Amazon questo modello lowcost con uno sconto del 77% e il prezzo crolla a meno di 30 euro . Un orologio con uno schermo grande, più di 120 modalità di allenamento e un monitoraggio h24 dei principali parametri vitali. Smartwatch perfetto da indossare anche con abiti eleganti grazie al design ricercato. Non perdere questa occasione.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Ottima occasione se sei alla ricerca di uno smartwatch top di gamma. Da oggi trovi il Google Pixel Watch 3 con uno sconto del 47% e risparmi quasi 200 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartwatch di Google è progettato per la vita di tutti i giorni e assicura funzionalità avanzate, come il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Inoltre, è dotato di tutte le app di Google, tra cui le mappe, Google Fit e anche il wallet per i pagamenti contactless. Una delle migliori soluzioni che puoi trovare come regalo di Natale.

Computer portatile

MacBook Air 13 pollici. Torna in offerta al minimo storico il MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione con processore M4 . Da oggi è disponibile con uno sconto del 26% e risparmi 300 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Display Liquid Retina da 13,6 pollici ad altissima risoluzione, chip M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. PC perfetto per la produttività e il lavoro. Al momento è il più venduto su Amazon e ti consigliamo di approfittarne subito.

Elettrodomestici

Aspirapolvere Hoover. Super occasione per questo aspirapolvere Hoover H-Free 100 . Su Amazon è disponibile con uno sconto del 58% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno della metà. Scopa elettrica senza fili e senza sacco maneggevole e comoda da utilizzare. Grazie alla tecnologia ciclonica separa la polvere dall’aria in modo da non rovinare il motore. Nella confezione trovi anche una spazzola mini turbo. Autonomia fino a 40 minuti. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

