Amazon, macchina caffè De'Longhi a prezzo stracciato e sconti all'85%: le offerte di oggi

L’evento Amazon dedicato ai quindici anni del sito di e-commerce è oramai agli sgoccioli. Sono rimaste pochissime ore per approfittare delle ottime promo al minimo storico e del codice sconto di 15 euro disponibile su tantissimi prodotti tech. Tra i protagonisti delle migliori offerte di oggi 4 settembre ci sono sempre gli smartphone, ma sono in ottima compagnia. Trovi al minimo storico anche smartwatch, con lo Xiaomi Smart Band 10 tra i prodotti più interessanti di oggi, smart TV ed elettrodomestici per la casa. Grazie al doppio sconto di oggi, la macchina per il caffè De’Longhi la trovi a un prezzo stracciato.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte. Le trovi tutte nella lista qui in basso e per ognuna c’è anche il link per accedere alla pagina prodotto su Amazon. Per alcuni prodotti le scorte stanno per terminare e ti consigliamo di approfittarne immediatamente.

Amazon, le migliori offerte del 4 settembre

Smartphone

Galaxy S25 Edge. Prezzo speciale per lo smartphone premium di Samsung da poco lanciato sul mercato. Il Galaxy S25 Edge è disponibile con uno sconto superiore ai 350 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . L’offerta non finisce qui: acquistandolo oggi ottieni in regalo anche il PC portatile Galaxy Book4 con processore i3 dal valore commerciale di circa 600 euro . Smartphone dalle prestazioni uniche e dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD. Fotocamera principale da 200 megapixel e batteria che dura tutto il giorno. Super sottile, lo puoi tenere comodamente in tasca nonostante le dimensioni generose.

Gadget lowcost

Power bank. Preparati a non rimanere mai senza carica con questo power bank da 10.000mAh , in offerta con uno sconto dell’ 85% e il prezzo crolla al minimo storico. Questa batteria portatile è l’accessorio indispensabile per le tue giornate fuori casa, in grado di ricaricare il tuo smartphone più volte. Con un design compatto e leggero, è perfetto per viaggi, lavoro o l’uso quotidiano.

Smartwatch

Xiaomi Smart Band 10. Minimo storico e prezzo crollato per la Xiaomi Smart Band 10 . L’activity tracker del produttore cinese è disponibile in promo con uno sconto del 20% e costa meno di 40 euro . Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Per il wearable si tratta di un’occasione irripetibile essendo stato lanciato sul mercato da poco tempo. Perfetto per l’utilizzo quotidiano: schermo ampio, autonomia fino a 21 giorni e un monitoraggio completo e avanzato della salute. Hai a disposizione anche più di 150 modalità di allenamento. Affare da non farsi sfuggire.

Computer portatile

Galaxy Book5 360. L’offerta “Back to School” per chi cerca un nuovo PC portatile. Da oggi trovi il Galaxy Book5 360 in promo con uno sconto esagerato di 600 euro. Minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Prestazioni elevatissime grazie al processore Intel Core Ultra 7 Serie 2, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Display da 15,6 pollici touch screen e lo puoi rotare fino a 360 gradi. Dotata anche di S Pen. Perfetto per lo studio e per il lavoro. Offerta esclusiva di Amazon.

Smart TV&Soundbar

Smart TV Samsung 50 pollici. Prezzo al minimo storico per il televisore Samsung da 50 pollic i. Grazie allo sconto del 30% lo paghi meno di 330 euro e fai un super affare. Schermo con risoluzione 4K, colori realistici grazie al processore Crystal 4K e alla funzione Upscaling. A bordo è presente il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Compatibile anche con Alexa e Google Assistant per controllare anche i dispositivi smart presenti in casa.

Elettrodomestici

roborock Qrevo. Sconto imperdibile su Amazon per il robot aspirapolvere roborock Qrevo . Solo per oggi lo trovi con uno sconto del 42% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Robot aspirapolvere con grande potenza di aspirazione e anche in grado di lavare il pavimento. Dotata di sensori che mappano accuratamente tutta l’abitazione e la puoi controllare anche da remoto con l’app dello smartphone.

