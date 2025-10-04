Amazon, Xiaomi 15T crolla di prezzo e sconti all'80%: le migliori offerte di oggi

MisterGadget.Tech

Ci avviciniamo sempre di più alla Festa delle offerte Prime, l’evento autunnale di Amazon dedicato alle offerte lampo e che avrà la durata di due giorni: dalla mezzanotte del 7 ottobre fino alle 23:59 dell’8 ottobre. Come capita spesso con questi eventi, alcune promo sono attive fin dai giorni prima e in questo articolo abbiamo raccolto alcune delle migliori offerte disponibili su Amazon. Trovi veramente di tutto, dagli smartphone al minimo storico, con lo Xiaomi 15T disponibile con un triplo sconto, fino ai prodotti per la smart home, come il Ring Intercom di Amazon in promo con uno sconto del 64%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è anche una breve descrizione delle caratteristiche tecniche. Non perdere tempo e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 4 ottobre

Smartphone

Xiaomi 15T. Continua l’ottima offerta per il nuovissimo smartphone top di gamma di Xiaomi. Oggi trovi lo Xiaomi 15T con un triplo sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro (oltre a quello fisso puoi aggiungere due coupon sconto presenti in pagina). L’offerta non finisce qui: ricevi in regalo la stampante portatile Xiaomi Photo Printer Pro dal valore di quasi 120 euro e Xiaomi super valuta il tuo vecchi smartphone di ben 100 euro. Se sei iscritto a Prime Student hai diritto a uno sconto aggiuntivo di 50 euro. Schermo AMOLED da 6,83 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra, sistema di fotocamere professionali realizzate da Leica e una batteria da 5500mAh che dura fino a due giorni.

Gadget lowcost

Powerbank MagSafe da 10.000mAh. Sconto del 70% e prezzo in picchiata per il powerbank magnetico MagSafe. Solo per oggi lo paghi meno di 30 euro ed è dotato anche di un classico cavo USB-C per caricare il telefono in modo tradizionale. La ricarica wireless, invece, supporta tutti gli ultimi modelli di iPhone. Batteria portatile da 10.000mAh che ti permette di ricaricare il telefono per almeno un paio di volte.

Fire TV Stick

Fire TV Stick HD. Partiamo dal modello più economico. Da oggi su Amazon il Fire TV Stick HD è disponibile a un prezzo di 23,99 euro grazie allo sconto del 47%. Questa chiavetta multimediale è adatta a tutti coloro che hanno un vecchio televisore e lo vogliono rendere smart spendendo pochissimo. La puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero.

Smartwatch

Galaxy Watch8. Primo calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy Watch8, ultima versione dello smartwatch top di gamma di Samsung. Oggi è disponibile con uno sconto di 80 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dimensioni compatte, schermo luminoso e che fornisce tutte le info di cui hai bisogno, funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dello sport con supporto dell’intelligenza artificiale. Resistente agli urti.

Smart TV

Smart TV Samsung da 32 pollici. Non farti scappare questa occasione unica. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV Samsung da 32 pollici in promo con uno sconto del 40% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo da 32 pollici QLED FHD che assicura immagini in altissima definizione, sistema operativo Tizen per installare qualsiasi piattaforma di video streaming e lo puoi controllare con gli assistenti vocali.

Elettrodomestici

roborock Q7 L5+. Ecco uno dei migliori robot aspirapolvere che puoi comprare oggi. Il roborock Q7 L5+ è disponibile in promo con uno sconto di ben il 45% al prezzo più basso di sempre . Lo paghi praticamente la metà e fai un super affare. Grande potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. Riconosce i tappeti e aumenta la potenza. Non perdere questa occasione e fai questo super affare.

Prodotti Amazon

Ring Intercom. Il Ring Intercom è disponibile su Amazon con uno sconto esagerato del 64% e approfitti del minimo storico.. Questo dispositivo ti permette di aggiornare il tuo citofono esistente per sbloccare l’accesso al tuo palazzo direttamente dal tuo smartphone, anche quando sei fuori casa. Puoi parlare con i visitatori, aprire la porta e concedere l’accesso a parenti e amici in modo sicuro, il tutto tramite l’app Ring. È la soluzione ideale per una gestione più smart e sicura dell’ingresso di casa.

