Amazon, arrivano i saldi e il prezzo degli smartphone crolla: 80% di sconto

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Oggi 4 luglio iniziano ufficialmente i saldi in gran parte d’Italia e anche Amazon adatta i suoi prezzi scontando tantissimi prodotti tech. Sulla piattaforme di e-commerce troviamo il meglio della tecnologia a prezzi mai visti prima, come ad esempio l’iPhone 17 al prezzo più basso di sempre e risparmi più di 100 euro con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Prezzo al minimo anche per il moto g67, smartphone medio di gamma che assicura ottime prestazioni. Anche gli smartwatch regalano grandi sorprese: il Garmin Venu 3 è disponibile con un super sconto del 30%.

Su Amazon è anche l’occasione per acquistare il tuo nuovo elettrodomestico per la pulizia di tutti i giorni. Il robot aspirapolvere Lefant M5 Pro è disponibile con uno sconto del 74% e risparmi 1250 euro. Super promo anche per l’aspirapolvere Philips Series 7000 Aqua in grado anche di lavare il pavimento. Non perdere altro tempo e approfitta delle migliori offerte disponibili oggi.

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Amazon, migliori offerte 4 luglio

Smartphone

iPhone 17 (prezzo al minimo e affare lampo)

Calo di prezzo improvviso e nuovo minimo storico per l’ iPhone 17 . Lo smartphone top di Apple è disponibile su Amazon con uno sconto di 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Questa ultima versione dell’iPhone è dotata del nuovo schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta le funzioni AI avanzate, doppia fotocamera Fusion con sensore principale da 48 megapixel, nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel e una batteria a lunga durata.

Calo di prezzo improvviso e per l’ . Lo smartphone top di Apple è disponibile su Amazon con uno e hai anche la possibilità di il in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Questa ultima versione dell’iPhone è dotata del con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta le funzioni AI avanzate, doppia fotocamera Fusion con sensore principale da 48 megapixel, nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel e una batteria a lunga durata. Google Pixel 10 (risparmi 300 euro e 5 rate a tasso zero)

Continua l’ottimo sconto disponibile per il Google Pixel 10 . Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi 300 euro su quello di listino. Le condizioni di acquisto sono impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone è dotato di un display Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzioni AI avanzate di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.

Continua disponibile per il . Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile su con uno e su quello di listino. Le condizioni di acquisto sono impreziosite dalla possibilità di il in . Lo smartphone è dotato di un display Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzioni AI avanzate di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno. Redmi Note 15 Pro (il più venduto su Amazon e sconto speciale)

Offerta esclusiva su Amazon per lo smartphone più venduto su Amazon in questo momento. Il Redmi Note 15 Pro è disponibile in offerta con uno sconto del 26% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e per finire una mega batteria da 6580 mAh che dura fino a due giorni. A questo prezzo è un vero best-buy.

Offerta esclusiva su Amazon per lo in questo momento. Il è disponibile in con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e per finire una che dura fino a due giorni. A questo prezzo è un vero best-buy. moto g67 (24% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Ottimo rapporto qualità-prezzo per il moto g67 . Lo smartphone di Motorola è disponibile su Amazon con un’ offerta esclusiva e uno sconto del 24% che ti fa risparmiare 100 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di uno schermo Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 6300, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5100 mAh .

per il . Lo smartphone di Motorola è disponibile su Amazon con un’ e uno che ti fa su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di uno con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 6300, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5100 mAh . moto g06 (costa pochissimo e va comprato subito)

Lo smartphone da comprare oggi se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon trovi il moto g06 con uno sconto del 38% e il prezzo scende a soli 118,10 euro. Prezzo mini per un telefono dotato di un display da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Dopopuntura Beurer BiteX Max (44% di sconto e super affare)

Il rimedio tecnologico definitivo contro le punture di zanzara è il più venduto su Amazon. Con l’estate nel vivo, l’accessorio salvavita da tenere sempre in borsa è il Beurer BiteX Max , che oggi scende con un forte sconto del 44% e costa meno di 25 euro , acquistabile anche in 3 rate a tasso zero . Questo dispositivo medico sfrutta il calore mirato (senza alcuna sostanza chimica) per decomporre le tossine rilasciate dalle zanzare e dagli insetti, bloccando il prurito e il gonfiore in pochissimi secondi. Sicuro anche per i bambini e per le pelli sensibili.

Il rimedio tecnologico definitivo contro le Con l’estate nel vivo, l’accessorio salvavita da tenere sempre in borsa è il , che oggi scende con un forte , acquistabile anche in . Questo dispositivo medico sfrutta il calore mirato (senza alcuna sostanza chimica) per decomporre le tossine rilasciate dalle zanzare e dagli insetti, bloccando il prurito e il gonfiore in pochissimi secondi. Sicuro anche per i bambini e per le pelli sensibili. 12 testine Oral-B Cross Action (53% di sconto)

Maxi scorta e maxi sconto . Da oggi su Amazon trovi la confezione con 12 testine Oral-B Cross Action di colore nero in promo con uno sconto del 53% e le paghi poco più di 2 euro l’una . Compatibili con la maggior parte degli spazzolini Ora-B assicurano una pulizia profonda e gengive più sane dopo poche settimane di utilizzo. Sono dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere.

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Altra offerta shock da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi questa cassa Bluetooth con uno sconto del 71% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un ulteriore 15%. Il risultato finale è un prezzo di 30 euro e un risparmio totale che sfiora l’80%. Non a caso è la più venduta della sua categoria. Ottima qualità audio con bassi profondi, autonomia che arriva fino a 25 ore, si accoppia con qualsiasi cassa Bluetooth e la puoi utilizzare nelle feste con i tuoi amici al mare.

Smartwatch

Garmin Venu 3 (30% di sconto e minimo storico)

Super occasione per il Garmin Venu 3 , orologio smart per la vita di tutti i giorni dotato di tante funzioni per il monitoraggio della salute e più di 30 app per lo sport. Grazie allo sconto lampo del 30% approfitti del minimo storico e risparmi 130 euro su quello di listino. Schermo AMOLED ampio da 1,4 pollici, frequenza cardiaca al polso e ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo. La batteria ha una durata fino a 14 giorni.

Super occasione per il , orologio smart per la vita di tutti i giorni dotato di tante funzioni per il monitoraggio della salute e più di 30 app per lo sport. Grazie allo approfitti del e su quello di listino. Schermo AMOLED ampio da 1,4 pollici, frequenza cardiaca al polso e ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo. La batteria ha una durata fino a 14 giorni. Huawei Watch GT 5 (prezzo in picchiata e 5 rate a tasso zero)

Ottima occasione per lo smartwatch top di Huawei. Con uno sconto del 41% il prezzo crolla e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,43 pollici che puoi personalizzare scegliendo una delle tante watch faces disponibili. Sensori di ultima generazione per il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue e del sonno. Più di 100 modalità di allenamento, tra cui nuove funzioni per la corsa e il ciclismo. La batteria ha una durata fino a 14 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung Crystal da 43 pollici (39% di sconto e minimo storico)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo televisore, ma sei alla ricerca di un modello affidabile, solo per oggi su Amazon trovi il Samsung Crystal da 43 pollici in promo con uno sconto del 39% e risparmi ben 170 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, in modo da alleggerire la spesa iniziale. Pannello da 43 pollici con risoluzione 4K, processore Crystal e colori realistici. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Lefant M5 Pro (74% di sconto e risparmi 1250 euro)

Occ asione shock su Amazon per il Lefant M5 Pro , uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più completi della sua fascia. Con lo sconto lampo del 74% risparmi ben 1.250 euro sul prezzo di listino e puoi anche dilazionare il pagamento in comode rate. Il robot è dotato di navigazione laser dToF per una mappatura precisa degli ambienti, potenza di aspirazione fino a 18.000 Pa , rullo lavapavimenti con autopulizia a 75°C e stazione base che gestisce da sola svuotamento della polvere, acqua pulita e sporca. La batteria da 5.200 mAh garantisce fino a 180 minuti di autonomia. A questo prezzo è davvero un affare da non lasciarsi scappare.

Mova Z60 Ultra (risparmi più di 400 euro e 5 rate a tasso zero)

Continua l’ottima offerta per il MOVA Z60 Ultra , robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma. Su Amazon risparmi più di 400 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il robot vanta una potenza di aspirazione fino a 28.000 Pa, il sistema di lavaggio HydroForce con rullo mop che spruzza acqua pulita in tempo reale, la tecnologia AutoShield che protegge tappeti e moquette dall’umidità e il sistema StepMaster per superare ostacoli fino a 8 cm . Un vero concentrato di tecnologia per la pulizia della casa.

Continua , robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma. Su sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di il in Il robot vanta una potenza di aspirazione fino a 28.000 Pa, il sistema di lavaggio HydroForce con rullo mop che spruzza acqua pulita in tempo reale, la tecnologia AutoShield che protegge tappeti e moquette dall’umidità e il sistema StepMaster per . Un vero concentrato di tecnologia per la pulizia della casa. Aspirapolvere Philips Serie 7000 (prezzo in picchiata e risparmi 150 euro)

Minimo storico su Amazon per l’aspirapolvere Philips Serie 7000 Aqua . Grazie allo sconto del 36% porti a casa un aspirapolvere di fascia alta a un prezzo davvero conveniente . Dotato di tecnologia PowerCyclone per un’aspirazione potente e costante nel tempo, contenitore raccogli polvere rimovibile e facile da svuotare, e soprattutto di una spazzola dedicata alla lavapavimenti che permette di aspirare e lavare in un solo passaggio. La soluzione ideale per chi cerca un aspirapolvere versatile senza spendere una cifra esagerata.

su per . Grazie allo porti a casa un aspirapolvere di fascia alta a un . Dotato di tecnologia PowerCyclone per un’aspirazione potente e costante nel tempo, contenitore raccogli polvere rimovibile e facile da svuotare, e soprattutto di una alla che permette di aspirare e lavare in un solo passaggio. La soluzione ideale per chi cerca un aspirapolvere versatile senza spendere una cifra esagerata. Macchina per il caffè De’Longhi Dedica Style (offerta esclusiva Amazon e minimo storico)

Offerta esclusiva su Amazon per la De’Longhi Dedica Style , macchina da caffè manuale compatta e sottile. Con lo sconto del 41% risparmi parecchio sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Macchina dotata di pressione a 15 bar e tecnologia Thermoblock per un riscaldamento rapido e preciso, cappuccino system regolabile per passare dal latte montato alla schiuma cremosa, e un design compatto di appena 15 cm di larghezza che si adatta a qualsiasi cucina. Il caffè del bar, direttamente a casa tua.

su per la , macchina da caffè manuale compatta e sottile. Con lo risparmi parecchio sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di il in . Macchina dotata di pressione a 15 bar e tecnologia Thermoblock per un riscaldamento rapido e preciso, per passare dal latte montato alla schiuma cremosa, e un design compatto di appena 15 cm di larghezza che si adatta a qualsiasi cucina. Il caffè del bar, direttamente a casa tua. Frullatore a immersione Bosch (62% di sconto e costa pochissimo)

Prezzo mini per un grande classico. Il frullatore a immersione Bosch è disponibile su Amazon con uno sconto del 62% e costa pochissimo, solo 30 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Dotato di un motore da 600 Watt in grado di lavorare anche gli ingredienti più duri, lama a 4 ali in acciaio inox con design anti-schizzi, 12 velocità variabili più funzione turbo e tritatutto incluso per erbe, noci e formaggio. A questo prezzo è un vero best-buy da comprare subito.

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