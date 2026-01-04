Amazon, spazzolino elettrico Oral-B crolla di prezzo e sconti al 90%: le offerte di oggi

Amazon

Il primo weekend del 2026 non poteva cominciare in maniera migliore. Anche oggi 4 gennaio troviamo su Amazon nuove promo per i tanti dispositivi tech presenti sul sito di e-commerce. Offerte che ti permettono di risparmiare centinaia di euro e approfitti di alcuni minimi storici, come ad esempio per il Motorola edge 60. Lo smartphone medio di gamma è disponibile con uno sconto del 44% e diventa un vero best-seller. Se, invece, sei alla ricerca di un PC portatile, trovi un ottimo modello lowcost con uno sconto del 75% e risparmi più di 1000 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto hai sia il link per accedere alla pagina prodotto, sia una breve descrizione tecnica con le caratteristiche principali. Non perdere queste occasioni, possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, migliori offerte 4 gennaio

Smartphone

iPhone 16e. Offerta lampo con doppio sconto . Solo per oggi su Amazon trovi l’ iPhone 16e in promo con uno sconto del 18% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 21,85 euro . Un risparmio che supera i 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici , processore A18 che supporta Apple Intelligence, la piattaforma AI sviluppata dall’azienda di Cupertino, fotocamera Fusion e una batteria che dura per tutto il giorno. Non farti sfuggire questa ottima opportunità.

Galaxy A56. Offerta lampo e minimo storico per lo smartphone top di Samsung. Da oggi trovi il Galaxy A56 in promo con uno sconto del 32% e risparmi quasi 130 euro su quello di listino. Per il telefono si tratta del minimo storico e di una delle migliori occasioni del giorno per un telefono dalle ottime prestazioni. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Motorola edge 60. Uno dei migliori smartphone sul mercato per rapporto qualità-prezzo. Il Motorola edge 60 è disponibile con uno sconto del 44% e approfitti del minimo storico. Lo paghi meno di 220 euro e fai un super acquisto. Il telefono è dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che può durare fino a due giorni. A questo prezzo va acquistato subito.

Honor 400 Lite. Offerta speciale per l'Honor 400 Lite. Da oggi lo smartphone medio di gamma di Honor è disponibile con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 120 euro su quello di listino. Schermo da 6,7 pollici immersivo e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Ecco una delle migliori occasioni disponibili oggi. Su Amazon trovi questo paio di cuffie lowcost con uno sconto dell’88% che fa crollare il prezzo al minimo storico e le paghi meno di 25 euro . Auricolari Bluetooth che assicurano un’ottima qualità del suono e dotati della cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 50 ore. Se non vuoi spendere cifre esagerate, sono le cuffie da acquistare oggi.

Norton 360 Premium. Occasione shock per l'abbonamento per un anno all'antivirus Norton 360 Premium. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 78% e lo paghi pochissimo. Ti protegge dai malware e dai virus e si aggiorna continuamente contro i nuovi pericoli della rete. Valido per 10 dispositivi e ottieni anche 75 gigabyte extra sul cloud per salvare i tuoi documenti.

per l’abbonamento per un anno all’ . Da oggi è disponibile su Amazon con uno e lo . Ti protegge dai malware e dai virus e si aggiorna continuamente contro i nuovi pericoli della rete. Valido per 10 dispositivi e ottieni anche sul per salvare i tuoi documenti. Mini compressore d’aria. Offerta lampo e sconto del 50% per questo mini compressore d’aria portatile che puoi mettere tranquillamente nel bagagliaio dell’automobile. Utilissimo da avere sempre con sé, gonfia automaticamente i pneumatici e non solo. Dotato anche di una mini torcia LED e di uno LCS. Solo oggi lo paghi 13 euro.

Smartwatch

Amazfit T-Rex 3. Torna in offerta e lo fa con un super sconto. Parliamo dell’Amazfit T-Rex 3, smartwatch super resistente disponibile da oggi su Amazon con un ottimo sconto del 37% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Si tratta di un orologio pensato per gli amanti dell’avventura all’aperto e che resiste alle cadute, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Monitoraggio avanzato della salute e ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo, supporta più di 170 modalità di allenamento e ha una batteria con un’autonomia fino a 27 giorni.

Smart TV

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.

Smart TV Samsung da 50 pollici. Offerta lampo per questo smart TV Samsung da 50 pollici. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 33% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Immagini in 4K con tecnologia HDR10+ che rende i colori più realistici e i contrasti più accentuati, sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Un'occasione irripetibile valida solo per poche ore.

PC portatile

Computer portatile FUNYET. Se sei alla ricerca di un PC portatile con un ottimo rapporto qualità-prezzo , ecco l’offerta che fa per te. Solo per oggi su Amazon trovi questo modello FUNYET in promo con uno sconto esagerato del 75% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 1000 euro su quello di listino. Notebook con ottime caratteristiche: schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore i5, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. La batteria dura per tutto il giorno. PC portatile versatile che puoi utilizzare sia per l’intrattenimento sia per lavorare e studiare. Difficile trovare di meglio in questa fascia di prezzo.

Asus Vivobook 15. Offerta lampo per l'ottimo notebook Asus Vivobook 15 F150. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 26% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore Intel i7 di dodicesima generazione, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. A bordo è presente anche il sistema Windows 11. Leggero, compatto, perfetto per essere portato sempre con sé.

Elettrodomestici

Lefant M2 Pro. Occasione speciale per il robot aspirapolvere Lefant M2 Pro . Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto eccezionale del 67% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Oltre ad aspirare lo sporco è anche in grado di lavare il pavimento e di mappare accuratamente tutta l’abitazione. Evita gli ostacoli che incontra lungo il tragitto e lo puoi anche controllare tramite l’app dello smartphone per una pulizia personalizzata dell’abitazione. Non perdere altro tempo, difficilmente trovi qualcosa di meglio allo stesso prezzo.

roborock Q10 S5. Altra ottima offerta per un robot aspirapolvere. Su Amazon è disponibile il roborock Q10 S5 in promo con uno sconto del 34% al prezzo più basso di sempre e lo paghi meno di 190 euro. Buona potenza di aspirazione, spazzola anti groviglio ed è dotato di sensori che mappano accuratamente la tua abitazione e sono anche in grado di evitare gli ostacoli. Dotato anche di una strategia ad hoc per i tappeti. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l'app dello smartphone.

per un . Su Amazon è disponibile il in con uno al e lo paghi meno di 190 euro. Buona potenza di aspirazione, spazzola anti groviglio ed è dotato di sensori che mappano accuratamente la tua abitazione e sono anche in grado di evitare gli ostacoli. Dotato anche di una strategia ad hoc per i tappeti. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Moulinex Easy Fry Silence. Offerta lampo speciale per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 36% al prezzo più basso di sempre e risparmi ben 50 euro. Come si intuisce dal nome, si tratta di una friggitrice ad aria molto silenziosa, perfetta per chi non può far troppo rumore in cucina. Cestello da 5 litri e puoi scegliere tra 10 programmi differenti che ti permettono di cucinare qualsiasi cosa. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Scaldaletto in pile. Stai soffrendo il freddo di queste giornate invernali? Ecco la promo che fa per te. Solo per oggi su Amazon trovi questo scaldaletto in pile in promo con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 20 euro. Un'ottima soluzione economica e anche sicura grazie a un sistema ad hoc che ti protegge da eventuali surriscaldamenti. Puoi impostare tra tre livelli di temperatura e lo puoi anche lavare in lavatrice.

Igiene orale

Spazzolino elettrico Oral-B iO 2. Entra nel mondo degli spazzolini elettrici grazie alla promo unica di Amazon. Da oggi lo spazzolino Oral-B iO2 è protagonista di un’offerta lampo con il 56% di sconto. Solamente oggi lo paghi meno di 44 euro. Puoi anche scegliere di pagarlo in 3 rate a tasso zero. Questo modello offre la tecnologia micro-vibrante di Oral-B per una sensazione di pulito professionale e una testina tonda che avvolge ogni singolo dente, garantendo un’igiene profonda ma delicata sulle gengive.

