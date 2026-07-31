Saldi Amazon, ultime ore per le offerte da Prime Day, sconti fino all'85%

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Luglio sta per terminare, così come i saldi su Amazon. Ultimissimi giorni per approfittare di vere offerte da Prime Day con sconti che arrivano fino all’85% (per delle cuffie lowcost) e ti permettono di fare grandi affari. Tra i protagonisti di oggi c’è l’iPhone Air che troviamo in offerta con uno sconto del 27% e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Super sconto anche per il Galaxy S26 che trovi al minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Le offerte non terminano di certo agli smartphone. Ci sono ottime promo anche per gli smart TV, con l’Hisense da 65 pollici disponibile con un iper sconto di 500 euro. Tra gli elettrodomestici, invece, c’è il robot aspirapolvere roborock Qrevo Curv 2 Pro con uno sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà. Scopri tutte le migliori promo di oggi, scorrendo l’articolo qui in basso.

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Amazon, offerte 31 luglio

Smartphone

iPhone Air (super sconto e prezzo al minimo)

Occasione imperdibile per l’ iPhone Air , lo smartphone Apple super sottile e tra i più interessanti usciti in questi ultimi mesi. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 27% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di poco superiore ai 300 euro. Oltre a un design unico, il telefono dotato di caratteristiche tecniche da top di gamma, come il display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, potente processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplici.

Occasione imperdibile per l’ , lo smartphone Apple super sottile e tra i più interessanti usciti in questi ultimi mesi. Su Amazon è disponibile con uno e il con un risparmio netto di poco superiore ai 300 euro. Oltre a un design unico, il telefono dotato di caratteristiche tecniche da top di gamma, come il display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplici. Galaxy S26 (minimo storico e pagamento a rate a tasso zero)

Ad Apple risponde Samsung con un super sconto del 27% per il Galaxy S26 . Acquistando oggi lo smartphone risparmi quasi 300 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Tra i telefoni più compatti disponibili sul mercato, integra solamente componenti premium: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici, processore Exynos 2600 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Ad Apple risponde Samsung con un per il . Acquistando oggi lo smartphone risparmi quasi 300 euro e puoi anche il in . Tra i telefoni più compatti disponibili sul mercato, integra solamente componenti premium: da 6,2 pollici, processore Exynos 2600 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Google Pixel 10 (33% di sconto e risparmi 300 euro)

Continua anche oggi l’offerta speciale per il Google Pixel 10 , ultima versione del telefono top dell’azienda di Mountain View. Grazie allo sconto lampo del 33% risparmi ben 300 euro e puoi anche dilazionare la spesa in 12 o 5 rate a tasso zero . Schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, tripla fotocamera posteriore avanzata, processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzioni AI di Google e per finire una batteria con autonomia fino a ventiquattro ore.

Continua anche oggi l’offerta speciale per il , ultima versione del telefono top dell’azienda di Mountain View. Grazie allo risparmi ben 300 euro e puoi anche la in . Schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, tripla fotocamera posteriore avanzata, progettato appositamente per le funzioni AI di Google e per finire una batteria con autonomia fino a ventiquattro ore. realme 16 Pro (29% di sconto e prezzo al minimo)

Rapporto qualità-prezzo speciale per il realme 16 Pro che trovi da oggi su Amazon con uno sconto del 29% e risparmi 140 euro su quello di listino. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da ben 200 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e una mega batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni.

Rapporto qualità-prezzo speciale per il che trovi da oggi su Amazon con uno e su quello di listino. Disponibile anche il . Schermo AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, con stabilizzatore ottico dell’immagine e una mega batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni. Galaxy A17 (costa pochissimo)

Non poteva mancare uno smartphone con un prezzo alla portata di tutti. Il protagonista della promo di oggi è il Galaxy A17 che trovi su Amazon con uno sconto del 27% e lo paghi solamente 152 euro. Perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore che supporta tutte le app principali, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh a lunga durata.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

Ecco una delle della e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo in con un e il Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate. Bundle sicurezza (56% di sconto e prezzo minimo)

Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione spendendo pochissimo, questa è la promo che fa per te. Trovi in offerta in bundle la telecamera Blink Mini Pan-Tilt con la videocamera Blink Mini con uno sconto del 56% e le paghi pochissimo, meno di 33 euro. Le puoi posizionare entrambe all’interno della tua abitazione e ti avvisano se notano qualcosa di anomalo. La differenza principale tra i due modelli è la capacità della Blink Mini Pan-Tilt di ruotare orizzontalmente e verticalmente e di coprire a 360 gradi la stanza.

Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione spendendo pochissimo, questa è la promo che fa per te. Trovi in offerta in bundle la con la con uno e le Le puoi posizionare entrambe all’interno della tua abitazione e ti avvisano se notano qualcosa di anomalo. La differenza principale tra i due modelli è la capacità della Blink Mini Pan-Tilt di ruotare orizzontalmente e verticalmente e di coprire a 360 gradi la stanza. Powerbank da 27.000 mAh (43% di sconto e prezzo al minimo)

Per chi è sempre in viaggio per lavoro o per chi sta per partire in vacanza, ecco il powerbank di cui non puoi fare a meno. Da oggi su Amazon trovi questo modello INIU da 27.000 mAh con una potenza pari a 140 W in promo con uno sconto del 43% e fai un super affare. Compartibile con qualsiasi smartphone e anche con i miglior notebook sul mercato. Puoi ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Utilissimo da avere sempre con sé.

Smartwatch

Apple Watch 11 (25% di sconto e minimo storico)

Torna in offerta al minimo storico l’Apple Watch Series 11 . Grazie allo sconto del 25% disponibile oggi risparmi 120 euro su quello di listino e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero . Si tratta della versione con cassa da 46 mm, la più grande tra quelle disponibili. Questa ultima versione dell’orologio Apple ha un avanzato sistema per il monitoraggio della salute e del sonno. Ti aiuta anche a tenerti allenato e a migliorare la tua forma fisica.

Torna in al . Grazie allo disponibile oggi su quello di listino e puoi pagarlo in . Si tratta della versione con cassa da 46 mm, la più grande tra quelle disponibili. Questa ultima versione dell’orologio Apple ha un avanzato sistema per il monitoraggio della salute e del sonno. Ti aiuta anche a tenerti allenato e a migliorare la tua forma fisica. Amazfit Balance 2 (100 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)

Continua l’ottima offerta per l’Amazfit Balance 2 che da oggi trovi con uno sconto del 33% e risparmi 100 euro su quello di listino. Per alleggerire la spesa è disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,5 pollici con luminosità elevata, GPS ad alta precisione con mappe offline e più di 170 modalità sportive. Monitoraggio accurato della salute con frequenza cardiaca in tempo reale. Il dispositivo ideale per il monitoraggio psico-fisico.

Smart TV&Soundbar

Smart TV Hisense MiniLED da 65 pollici (risparmi 500 euro)

L’affare del giorno se sei alla ricerca di un nuovo televisore. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV Hisense MiniLED da 65 pollici con refresh rate fino a 144 Hz in promo con uno sconto del 42% e risparmi ben 500 euro . Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Qualità delle immagini elevatissima e con neri profondi, audio professionale e sistema operativo VIDAA che supporta tantissime applicazioni.

L’affare del giorno se sei alla ricerca di un nuovo televisore. Da oggi su Amazon trovi lo con refresh rate fino a 144 Hz in con uno e . Puoi anche dilazionare il . Qualità delle immagini elevatissima e con neri profondi, audio professionale e sistema operativo VIDAA che supporta tantissime applicazioni. Soundbar Samsung Serie B (44% di sconto e prezzo al minimo)

Prezzo stracciato per la soundbar Samsung Serie B con audio a 2.1 canali e 3 speaker. Grazie alla promo lampo di Amazon è disponibile con uno sconto del 44% con un risparmio netto di circa 100 euro su quello di listino. Oltre all’altoparlante centrale è dotata di un subwoofer per bassi profondi. Si collega facilmente con qualsiasi televisore, ma con gli smart TV Samsung hai funzioni extra. Occasione imperdibile.

Elettrodomestici

roborock Qrevo Curv 2 Pro (46% di sconto e risparmi 600 euro)

Il roborock Qrevo Curv 2 Pro è in offerta Amazon con uno sconto del 46% e risparmi 600 euro sul prezzo di listino. Il design ultrasottile da soli 7,98 cm , reso possibile dalla torre laser retrattile RetractSense, gli permette di infilarsi anche sotto i mobili più bassi. L’aspirazione HyperForce arriva a 25.000 Pa. La tecnologia FlexiArm estende spazzola e mop laterale per pulire a fondo angoli e bordi, e il riconoscimento Reactive AI identifica ed evita oltre 200 tipi di oggetti comuni, giorno e notte. La stazione multifunzione lava i panni con acqua calda a 100°C e li asciuga con aria calda a 55°C, per evitare la formazione di batteri e muffe. Mappa perfettamente l’abitazione e lo puoi controllare da remoto.

Il è in offerta Amazon con uno sconto del 46% e risparmi 600 euro sul prezzo di listino. Il design ultrasottile da soli , reso possibile dalla torre laser retrattile RetractSense, gli permette di infilarsi anche sotto i mobili più bassi. L’aspirazione La tecnologia estende spazzola e mop laterale per pulire a fondo angoli e bordi, e il riconoscimento identifica ed evita oltre 200 tipi di oggetti comuni, giorno e notte. La stazione multifunzione lava i panni con acqua calda a e li asciuga con aria calda a 55°C, per evitare la formazione di batteri e muffe. Mappa perfettamente l’abitazione e lo puoi controllare da remoto. MOVA M50 (37% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Prezzo speciale per la lavapavimenti MOVA M50 disponibile con un super sconto del 37% e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La caratteristica distintiva è l’impugnatura Flex-Master Pro , estendibile da 120 a 131 cm e pieghevole fino a 180°, che permette di pulire sotto letti e mobili bassi senza doversi piegare. Con una pressione di lavaggio elevata, gestisce senza sforzo sia sporco secco che liquido, mentre il sensore integrato regola automaticamente aspirazione ed erogazione d’acqua in base al tipo di sporco rilevato. Il sistema di asciugatura combina la centrifuga con aria calda a 85°C , e l’autonomia arriva fino a 40 minuti, gestibile anche da remoto tramite l’app MOVAhome.

Prezzo speciale per la disponibile con un e la possibilità di dilazionare il pagamento in . La caratteristica distintiva è l’impugnatura , estendibile da 120 a 131 cm e pieghevole fino a 180°, che permette di pulire sotto letti e mobili bassi senza doversi piegare. Con una pressione di lavaggio elevata, gestisce senza sforzo sia sporco secco che liquido, mentre il sensore integrato regola automaticamente aspirazione ed erogazione d’acqua in base al tipo di sporco rilevato. Il sistema di asciugatura combina la con a , e l’autonomia arriva fino a 40 minuti, gestibile anche da remoto tramite l’app MOVAhome. Friggitrice ad aria Princess (39% di sconto e prezzo stracciato)

La friggitrice ad aria Princess SlimFry scende del 39% su Amazon , restando sotto i 60 euro nonostante una capienza generosa. Il design salvaspazio , sviluppato in lunghezza anziché in larghezza, la rende perfetta anche per le cucine più piccole, senza però rinunciare al cestello da 8 litri , capace di contenere fino a 2,5 kg di patatine in un solo ciclo. Il motore da 2000W garantisce una cottura rapida ed efficiente, con temperatura regolabile da 80°C a 200°C e 8 programmi preimpostati selezionabili dal pannello touch. La finestra di visualizzazione permette di controllare la cottura senza aprire il cestello, disperdendo calore e allungando i tempi, mentre le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie per una pulizia rapida.

La su , restando sotto i 60 euro nonostante una capienza generosa. Il design , sviluppato in lunghezza anziché in larghezza, la rende perfetta anche per le cucine più piccole, senza però rinunciare al , capace di contenere fino a 2,5 kg di patatine in un solo ciclo. Il motore da garantisce una cottura rapida ed efficiente, con temperatura regolabile da e selezionabili dal pannello touch. La finestra di visualizzazione permette di controllare la cottura senza aprire il cestello, disperdendo calore e allungando i tempi, mentre le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie per una pulizia rapida. Ventilatore Ardes FLOOR 26 (33% di sconto e costa poco)

Il ventilatore box Ardes Floor 26 scende del 33% su Amazon, fermandosi a soli 21 euro, un acquisto fondamentale per combattere le giornate più calde. Dotato di 6 pale da 26 cm di diametro e una potenza di 45W, offre 3 velocità regolabili in base alle proprie esigenze, con rotazione della griglia a 360° per direzionare il flusso d’aria in ogni angolo della stanza. Il timer fino a 60 minuti permette di programmare lo spegnimento automatico, ideale anche per la notte, mentre le dimensioni compatte e il design leggero lo rendono facile da spostare da una stanza all’altra.

Il su Amazon, fermandosi a soli 21 euro, un acquisto fondamentale per combattere le giornate più calde. Dotato di e una potenza di 45W, offre regolabili in base alle proprie esigenze, con per direzionare il flusso d’aria in ogni angolo della stanza. Il permette di programmare lo spegnimento automatico, ideale anche per la notte, mentre le dimensioni compatte e il design leggero lo rendono facile da spostare da una stanza all’altra. Sbattitore elettrico Girm (47% di sconto e costa meno di 15 euro)

Lo sbattitore elettrico Girmi SB02 è in offerta su Amazon con uno sconto del 47%, restando sotto i 15 euro nonostante una dotazione completa. Con una potenza di 170W, ha 5 velocità regolabili più funzione Turbo per la massima potenza quando serve, ideali sia per miscelare ingredienti compatti che per montare panna e albumi a neve. In dotazione trovi sia le fruste in acciaio inox per emulsionare sia i ganci per impastare dolci e salati, coprendo così la maggior parte delle preparazioni in cucina.

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