Amazon, ecco gli smartphone da comprare oggi: sconti fino all'80%

La fiera dello smartphone è arrivata su Amazon. Per questi ultimi giorni di gennaio sul sito di e-commerce trovi tanti smartphone in promo e con sconti mai visti prima. Come ad esempio il Google Pixel 10 disponibile con uno sconto superiore ai 300 euro e approfitti del minimo storico. Ottima offerta anche per il Redmi Note 15: il nuovo telefono economico di Xiaomi è disponibile con una promo lancio che ti fa risparmiare quasi 100 euro. Ottima occasione anche per l’Apple Watch 11: con lo sconto del 24% approfitti del miglior prezzo di tutto il web e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso: non perdere altro tempo e approfittane immediatamente.

Amazon, migliori offerte 31 gennaio

Smartphone

Google Pixel 10. Lo smartphone top da acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel 10 al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 36% che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Prestazioni top grazie allo schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate elevato, processore Tensor G5 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e i sistemi AI di Google, tripla fotocamera posteriore avanzata e un’autonomia di oltre 24 ore.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost. Se cerchi un orologio intelligente completo senza spendere cifre da capogiro, l’offerta su questo orologio OUKITEL è imbattibile: 73% di sconto e prezzo al minimo storico . Parliamo di un dispositivo con un ampio display luminoso, monitoraggio costante dei parametri vitali (frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e stress) e con tante modalità di allenamento. Resistente all’acqua, è l’affare del giorno per chi vuole rimettersi in forma.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Tra i Fire TV Stick di Amazon è il più recente e anche uno dei più economici. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select in promo a un prezzo di soli 29,99 euro con uno sconto del 45% su quello di listino. Si tratta di una promo speciale che non devi farti scappare. Modello base che supporta la risoluzione 4K e che permette di vedere tutti i tuoi contenuti preferiti, dai film alle serie TV fino ai documentari e allo sport. Facile da configurare e da utilizzare. Nella confezione anche il telecomando con Alexa.

Smartwatch

Apple Watch Series 11. Cala ulteriormente il prezzo dell’Apple Watch Series 11, ultimo modello lanciato sul mercato dall’azienda di Cupertino. Da oggi è disponibile con uno sconto del 24% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Devi essere velocissimo nell’approfittarne: le scorte stanno per terminare. Modello con tecnologie avanzate, monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Approfittane subito.

Smart TV

Fire TV Serie 2. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo televisore, da oggi trovi il Fire TV Serie 2 di Amazon da 32 pollici in promo con uno sconto del 39% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Assicura immagini in alta definizione, dimensioni super compatte ed è perfetto per la camera o per la cucina. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick, e supporta tutte le principali app di streaming.

Tablet

Pc portatile. Un doppio sconto da cogliere al volo. Solo per oggi trovi su Amazon questo PC portatile economico in promo con uno sconto del 73% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro. Il risparmio totale è di ben 750 euro e approfitti di una delle migliori occasioni di oggi. Schermo da 14 pollici, buone prestazioni, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte, che puoi espandere fino a 1 terabyte con una scheda TF. Leggero, compatto, perfetto per un utilizzo domestico e anche per il lavoro e lo studio. Non perdere tempo: il doppio sconto può terminare da un momento all’altro.

Elettrodomestici

Dyson V11 Advanced. Torna in promo al minimo storico l’ aspirapolvere top di Dyson . Da oggi il modello V11 Advanced è disponibile con un ottimo sconto del 33% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Oltre a fare un ottimo affare, acquisti anche una scopa elettrica con pochi rivali: grandissima potenza di aspirazione, spazzola Motorbar che si adatta a qualsiasi pavimento e con tecnologia anti-groviglio, tecnologia ciclonica che separa l’aria sporca da quella pulita. Nella confezione sono disponibili anche utili accessori. Non perdere questa opportunità: è una delle più vendute su Amazon.

Fai da te

Kit fai da te Bosch 46 pezzi. Uno dei migliori affari della giornata per gli amanti del bricolage: questo kit completo per il fai da te della Bosch è scontato del 67% e costa pochissimo . Il kit include cacciaviti a cricchetto, chiavi a bussola e una vasta gamma di bit, il tutto racchiuso in una valigetta robusta e organizzata. È l’acquisto perfetto sia per chi inizia a comporre la propria cassetta degli attrezzi, sia per chi desidera un set di emergenza affidabile e di qualità.

