Amazon, sprofonda il prezzo del Galaxy A56 e sconti al 90%

Amazon chiude il 2025 nel migliore dei modi con tante offerte speciali al minimo storico che ti fanno risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti tech più amati. Ad esempio, trovi il Galaxy S25 Ultra in promo con uno sconto del 32% che ti fa risparmiare ben 500 euro su quello di listino. Non manca ottime occasioni anche per gli smartwatch, i prodotti lowcost, smart TV ed elettrodomestici. Per molti prodotti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

Amazon, migliori offerte 31 dicembre

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy S25 Ultra . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 32% che ti fa risparmiare quasi 500 euro su quello di listino. Si tratta di uno dei migliori telefoni Android disponibili sul mercato e lo si intuisce dalla scheda tecnica: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Ecco una delle migliori occasioni che trovi oggi. Su Amazon è disponibile questo paio di cuffie lowcost con un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre a quello fisso dell’83% puoi aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 4 euro e lo sconto totale sfiora il 90% . Si tratta di auricolari Bluetooth con cancellazione del rumore e che assicura un’ottima qualità del suono. Autonomia fino a 42 ore e sono anche impermeabili, perfette per chi fa allenamento all’aperto. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Occasione speciale last minute. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select con uno sconto del 41% e costa meno di 35 euro. Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale.

Smartwatch

Xiaomi Smart Band 10. Rapporto qualità-prezzo unico per la Xiaomi Smart Band 10. L’activity tracker del colosso cinese è disponibile al prezzo più basso di sempre e con uno sconto mai visto prima . La paghi meno di 40 euro e approfitti di un’occasione che non devi assolutamente farti scappare. Schermo AMOLED da 1,72 pollici con luminosità elevata, dimensioni compatte e molto leggero, supporta più di 150 modalità sportive e assicura un monitoraggio continuo della salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio del sonno con consigli ad hoc su come migliorare il riposo notturno e la batteria ha una durata fino a 21 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung Crystal da 43 pollici. Ottima occasione per lo smart TV economico Samsung Crystal da 43 pollici . Grazie allo sconto del 30% disponibile su Amazon lo trovi al minimo storico e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Pannello con risoluzione 4K, processore Crystal 4K che assicura colori realistici con qualsiasi tipologia di contenuto. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di videostreaming.

Tablet

Galaxy Tab A11+. Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy Tab A11+, tablet di Samsung molto versatile e che puoi utilizzare per diverse attività. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 25% e risparmi ben 70 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo da 11 pollici con risoluzione FHD, perfetto per vedere film e serie TV quando sei comodamente seduto sul divano, ottime prestazioni grazi ai 6 gigabyte di RAM e ai 128 gigabyte di memoria interna, fotocamera che permette di fare videochiamate di lavoro e una batteria che dura per tutto il giorno.

Elettrodomestici

Lefant M2 Pro. Occasione speciale per il robot aspirapolvere Lefant M2 Pro . Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto eccezionale del 67% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Oltre ad aspirare lo sporco è anche in grado di lavare il pavimento e di mappare accuratamente tutta l’abitazione. Evita gli ostacoli che incontra lungo il tragitto e lo puoi anche controllare tramite l’app dello smartphone per una pulizia personalizzata dell’abitazione. Non perdere altro tempo, difficilmente trovi qualcosa di meglio allo stesso prezzo.

