Amazon, iPhone 17 crolla di prezzo e offerte con sconti fino all'80%

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L’ultimo weekend di ottobre non poteva aprirsi in modo migliore. Per celebrare Halloween e la fine del mese, trovi su Amazon tantissime occasioni per fare grandi affari sul meglio che può offrire la tecnologia. Da oggi sul sito di e-commerce trovi l’iPhone 17 a un prezzo che lo fa diventare un vero best-buy, mentre per chi è alla ricerca di un telefono con maxi batteria c’è il Redmi Note 17 Pro Max con uno sconto shock del 33% e risparmi ben 200 euro. Ottima anche la promo per il Google Pixel Watch 4 che trovi al minimo storico con uno sconto del 36%.

Se sei alla ricerca di un nuovo televisore, c’è lo smart TV LG OLED da 65 pollici con uno sconto superiore ai 1000 euro e fai un vero affare. Per la pulizia dell’abitazione trovi il robot aspirapolvere roborock con uno sconto del 42%, oppure la scopa elettrica Lefant con un maxi sconto del 68%. Non perdere altro tempo e approfitta delle migliori promo del giorno.

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Amazon, migliori offerte 30 ottobre

Smartphone

iPhone 17 (sconto di 180 euro e 5 rate a tasso zero)

Torna in offerta uno dei telefoni più desiderati dagli utenti. Da oggi su Amazon è disponibile l’iPhone 17 con uno sconto eccezionale che ti fa risparmiare ben 180 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Smartphone che conosciamo molto bene: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologie ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensori Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. Non perdere questa occasione.

Torna in offerta uno dei dagli utenti. Da oggi su Amazon è disponibile con uno sconto eccezionale che ti fa su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Smartphone che conosciamo molto bene: da 6,3 pollici con tecnologie ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. Non perdere questa occasione. Honor Magic V6 (risparmi 800 euro e prezzo in picchiata)

Più di 800 euro di risparmio sul pieghevole più sottile e con la batteria più grande della categoria: HONOR Magic V6 è disponibile su Amazon con il 36% di sconto. Dotato di una batteria al silicio-carbonio da 6.660 mAh che assicura un’autonomia che supera le 24 ore. I due display AMOLED LTPO (6,52" esterno e 7,95" interno ) arrivano a 120 Hz per una maggiore fluidità. Il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con 16 GB di RAM e 512 gigabyte di memoria interna assicura prestazioni fulminee, mentre la tripla fotocamera da 50 megapixel con teleobiettivo periscopico 3x da 64 MP e ultra-grandangolare da 50 MP copre ogni scena.

Più di 800 euro di risparmio sul pieghevole più sottile e con la batteria più grande della categoria: è disponibile su Amazon con il 36% di sconto. Dotato di una che assicura un’autonomia che supera le 24 ore. I due display (6,52" esterno e ) arrivano a per una maggiore fluidità. Il processore con e 512 gigabyte di memoria interna assicura prestazioni fulminee, mentre la tripla fotocamera da con teleobiettivo periscopico e ultra-grandangolare da 50 MP copre ogni scena. Redmi Note 17 Pro Max (33% di sconto e risparmi 200 euro)

Tra gli smartphone best-seller di oggi. Parliamo del Redmi Note 17 Pro Max che troviamo su Amazon con uno sconto del 33% che fa risparmiare 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone si caratterizza per una maxi batteria da 9210 mAh che porta l’autonomia a più di quattro giorni di utilizzo. La scheda tecnica si completa con uno schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione da 1,5K, processore Snapdragon di ultima generazione e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel .

Tra gli di oggi. Parliamo del che troviamo su con uno che fa su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone si caratterizza per una che porta l’autonomia a più di quattro giorni di utilizzo. La scheda tecnica si completa con uno schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione da 1,5K, processore Snapdragon di ultima generazione e doppia fotocamera posteriore con . moto g67 (prezzo al minimo e super affare)

Se sei alla ricerca di un telefono affidabile senza spendere cifre elevate, da oggi trovi in offerta il moto g67 con uno sconto del 24% e il risparmio netto è di 80 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e lo paghi poco più di un caffè al giorno. Telefono che si adatta alla perfezione all’utilizzo quotidiano: schermo Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria con cui arrivi a fine giornata senza troppi patemi.

Se sei alla ricerca di un telefono affidabile senza spendere cifre elevate, da oggi trovi in offerta il con uno e il risparmio netto è di 80 euro. Hai anche la possibilità di e lo paghi poco più di un caffè al giorno. Telefono che si adatta alla perfezione all’utilizzo quotidiano: con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria con cui arrivi a fine giornata senza troppi patemi. Galaxy A18 (offerta lancio e prezzo speciale)

Per chi non vuole spendere cifre esagerate, c’è in offerta il Galaxy A18 con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 60 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smartphone con design sottile e dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore Exynos che assicura buone prestazioni ed è ottimizzato appositamente per questo telefono. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e la batteria da 5000 mAh dura per tutto il giorno.

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Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (73% di sconto e affare immediato)

Non perdere questa opportunità. Da oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie lowcost in promo con uno sconto del 73% e il prezzo sprofonda . Le paghi meno di 24 euro e assicurano un’ottima qualità del suono, anche grazie alla presenza di quattro microfoni anti-rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo e approfittane ora: le scorte sono limitate.

Non perdere questa opportunità. Da oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie lowcost in promo con uno e il . Le e assicurano un’ottima qualità del suono, anche grazie alla presenza di quattro microfoni anti-rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo e approfittane ora: le scorte sono limitate. McAfee Total Protecion (82% di sconto + 30% di sconto)

McAfee Total Protection per 5 dispositivi costa meno di 15 euro , grazie a un doppio sconto: oltre allo sconto fisso dell’82% puoi aggiungere un ulteriore coupon 30% . L’ antivirus, potenziato dall’ intelligenza artificiale McAfee, protegge dalle nuove minacce ed è in continua evoluzione, mentre la VPN sicura si attiva in automatico sui Wi-Fi pubblici per proteggere dati, operazioni bancarie e acquisti. La protezione dalle truffe in tempo reale riconosce virus, SMS fraudolenti e codici QR rischiosi, e la navigazione sicura avvisa dei siti pericolosi e dei tentativi di phishing. Il monitoraggio dell’identità controlla email, documenti e numeri di telefono per individuare segni di violazione, e il gestore delle password genera e memorizza codici complessi. A questo prezzo è un best-buy.

per , grazie a un doppio sconto: oltre allo puoi aggiungere un . L’ potenziato dall’ McAfee, protegge dalle nuove minacce ed è in continua evoluzione, mentre la si attiva in automatico sui Wi-Fi pubblici per proteggere dati, operazioni bancarie e acquisti. La in tempo reale riconosce virus, SMS fraudolenti e codici QR rischiosi, e la avvisa dei siti pericolosi e dei tentativi di phishing. Il controlla email, documenti e numeri di telefono per individuare segni di violazione, e il genera e memorizza codici complessi. A questo prezzo è un best-buy. Booster avviamento auto (75% di sconto e costa meno di 40 euro)

Offerta del giorno e prodotto bestseller: il booster JDMCAR costa meno di 40 euro con il 75% di sconto. Con 11.000 A di corrente di picco avvia in pochi secondi batterie da 12 V di tantissimi veicoli. Il display LCD HD mostra batteria, tensione, potenza residua e temperatura, anche di notte, mentre 10 sistemi di protezione (cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento, inversione di polarità) con luce rossa e avviso acustico garantiscono sicurezza da -20°C a 50°C. Fa anche da power bank per smartphone e dispositivi USB, e la torcia LED ha luce fissa e SOS. Immancabile nella tua auto.

Smartwatch

Google Pixel Watch 4 (36% di sconto e minimo storico)

Il Google Pixel Watch 4 da 45 mm (il più grande tra le versioni disponibili) tocca il minimo storico con il 36% di sconto, e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Il display Actua 360 con vetro curvo AMOLED da 1,4" ha una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Gemini integrato risponde alle richieste vocali e suggerisce risposte rapide, mentre il GPS dual-frequency traccia i percorsi con precisione. Assicura un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. La batteria dura per tutto il giorno e hai sempre a disposizione le app più importanti di Google.

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19... 949,49 € -16% 1.129,00 € Risparmi 179,51 € Acquista su Amazon McAfee Total Protection - 5 Dispositiv 2026, 15 mesi, Esclus... 18,49 € -82% 99,95 € Risparmi 81,46 € Acquista su Amazon 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝐀 Booster Avviamento Auto - Avviatore... 38,48 € -75% 156,99 € Risparmi 118,51 € Acquista su Amazon Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracke... 354,00 € -36% 549,00 € Risparmi 195,00 € Acquista su Amazon LG OLED AI 65 Pollici, Serie B6E 2026 Smart TV 4K - OLED65B6... 1.271,00 € -45% 2.299,00 € Risparmi 1.028,00 € Acquista su Amazon

Smart TV

Smart TV Hisense MiniLED da 144 Hz (42% di sconto e risparmi più di 500 euro)

Poco più di 500 euro di sconto lo smart TV Hisense Mini LED da 65 pollici diventa un vero affare. Il merito è dello sconto del 42% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La retroilluminazione Mini LED con filtro Hi-QLED migliora contrasto e colori, mentre il refresh rate nativo a 144 Hz con Game Mode è pensati per console e PC. Dolby Vision IQ e HDR10+ adattano l’immagine alla luce, e l’audio Dolby Atmos 2.1 by Devialet con subwoofer integrato dà più corpo a film e partite. La piattaforma VIDAA offre tutte le app di streaming. Uno schermo grande per film, sport e giochi.

di lo smart TV Hisense Mini LED da 65 pollici diventa un vero affare. Il merito è dello sconto del 42% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La retroilluminazione con filtro migliora contrasto e colori, mentre il refresh rate nativo a con è pensati per console e PC. e adattano l’immagine alla luce, e l’audio con subwoofer integrato dà più corpo a film e partite. La piattaforma offre tutte le app di streaming. Uno schermo grande per film, sport e giochi. Smart TV LG OLED AI da 65 pollici (risparmi più di 1000 euro e 45% di sconto)

Altra mega offerta da non fari scappare. Per pochissimo trovi lo smart TV LG OLED AI da 65 pollici con il 45% di sconto e risparmi poco più di 1000 euro. A rendere tutto più appetibile la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Il nero perfetto certificato garantisce un contrasto eccezionale e colori vividi, mentre il processore α8 Gen3 ricostruisce i dettagli in 4K.. AI Search con Google Gemini risponde a ogni richiesta, l’AI Hub riconosce la voce e consiglia i contenuti, e l’AI Magic Remote si usa con un gesto del polso. Con webOS Re:New e LG Shield hai 5 anni di aggiornamenti e più protezione dei dati.

Elettrodomestici

roborock Qrevo Edge 2 (42% di sconto e prezzo in picchiata)

Il roborock Qrevo Edge 2 è in offerta con il 42% di sconto e risparmi quasi 400 euro. L’aspirazione HyperForce da 25.000 Pa con il doppio sistema anti-groviglio DuoDivide raccoglie polvere e peli senza grovigli, mentre il corpo ha uno spesso di appena 7,98 cm con LiDAR retrattile e passa sotto i mobili bassi. La spazzola FlexiArm Arc si estende fino a 2,5 cm oltre il corpo per raggiungere angoli e battiscopa, e i due mop rotanti si sollevano sui tappeti. La stazione lava i mop con acqua calda a 80°C , li asciuga a 55°C , svuota il robot (fino a 65 giorni ) e ricarica l’acqua. Reactive AI riconosce oltre 280 oggetti , e la batteria arriva a 188 minuti .

Il roborock Qrevo Edge 2 è in offerta con il 42% di sconto e risparmi quasi 400 euro. L’aspirazione con il doppio sistema anti-groviglio raccoglie polvere e peli senza grovigli, mentre il corpo ha uno spesso di appena con e passa sotto i mobili bassi. La spazzola si estende fino a 2,5 cm oltre il corpo per raggiungere angoli e battiscopa, e i si sollevano sui tappeti. La stazione lava i mop con , li asciuga a , svuota il robot (fino a ) e ricarica l’acqua. riconosce oltre , e la batteria arriva a . Lefant V1 (68% di sconto e prezzo mini)

Offerta shock per la scopa elettrica Lefant V1: 68% di sconto e meno di 110 euro . L’aspirazione da 40.000 Pa raccoglie polvere, briciole e peli su pavimenti e tappeti, mentre il sistema anti-groviglio tiene la spazzola libera da capelli e fibre. La filtrazione a 5 stadi con HEPA trattiene il 99,9% delle particelle da 0,3 micron, e la batteria rimovibile assicura un’autonomia fino a 42 minuti . Il display LED touch mostra lo stato in tempo reale, e il design autoportante la fa stare in piedi da sola.

Offerta shock per la scopa elettrica Lefant V1: . L’aspirazione da raccoglie polvere, briciole e peli su pavimenti e tappeti, mentre il sistema tiene la spazzola libera da capelli e fibre. La trattiene il da 0,3 micron, e la assicura un’autonomia fino a . Il mostra lo stato in tempo reale, e il design la fa stare in piedi da sola. Battimaterasso antiacaro (70% di sconto e costa pochissimo)

Il battimaterasso antiacaro 4 in 1 costa meno di 60 euro con il 70% di sconto : pulizia profonda di materassi, divani e tessuti, per un ambiente più sano. Con un solo tasto si attivano insieme la battitura da 4.000 vibrazioni al minuto , l’ aspirazione da 15 kPa , il riscaldamento a 60°C e la sterilizzazione UV-C . La lampada UV si accende solo quando l’apparecchio è premuto sulla superficie e si spegne subito al sollevamento, per la sicurezza di bambini e animali. Il doppio contenitore da 1 litro si lava e si riutilizza, e il cavo da 5 metri lo rende subito pronto all’uso, senza attese di ricarica. Utile per materassi, cuscini, divani, tappeti e coperte, soprattutto per chi soffre di allergie.

Il battimaterasso antiacaro 4 in 1 costa : pulizia profonda di materassi, divani e tessuti, per un ambiente più sano. Con un solo tasto si attivano insieme la , l’ , il e la . La lampada UV si accende solo quando l’apparecchio è premuto sulla superficie e si spegne subito al sollevamento, per la sicurezza di bambini e animali. Il si lava e si riutilizza, e il lo rende subito pronto all’uso, senza attese di ricarica. Utile per materassi, cuscini, divani, tappeti e coperte, soprattutto per chi soffre di allergie. Macchina per il caffè americano De’Longhi (offerta lampo)

La macchina per caffè americano De’Longhi costa pochissimo ed è disponibile con uno sconto del 28% che ti permette di pagarla in 3 rate a tasso zero. Prepara fino a 5 tazze e ha un filtro permanente in nylon, mentre la funzione Aroma rallenta l’erogazione per un caffè più corposo. La piastra scalda-caraffa mantiene il caffè caldo e il sistema antigoccia evita sgocciolamenti. Il filtro addolcitore migliora il gusto, e caraffa e portafiltro sono lavabili in lavastoviglie.

Scelto per te Lefant V1 109,98 € -68% 339,99 € Risparmi 230,01 € Acquista su Amazon

Igiene orale

Spazzolino Oral-B iO 3 (57% di sconto e costa meno di 60 euro)

L’Oral-B iO 3 costa meno di 60 euro con il 57% di sconto, anche in 3 rate a tasso zero, e nella confezione trovi la custodia di ricarica e un tubetto di dentifricio Gengive & Smalto Pro-Repair. La testina rotonda con micro-vibrazioni rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a un manuale, per gengive più sane in una settimana. Il sensore di pressione con anello luminoso segnala se spazzoli troppo forte o troppo piano, mentre le 3 modalità e il timer da 2 minuti guidano la routine. La batteria dura fino a 2 settimane

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