Amazon, iPhone 17 crolla di prezzo e offerte con sconti fino all'80%
Dall'iPhone 17 passando per il Google Pixel Watch 4 fino ad arrivare alla scopa elettrica Lefant V1: scopri le migliori offerte del giorno.
L’ultimo weekend di ottobre non poteva aprirsi in modo migliore. Per celebrare Halloween e la fine del mese, trovi su Amazon tantissime occasioni per fare grandi affari sul meglio che può offrire la tecnologia. Da oggi sul sito di e-commerce trovi l’iPhone 17 a un prezzo che lo fa diventare un vero best-buy, mentre per chi è alla ricerca di un telefono con maxi batteria c’è il Redmi Note 17 Pro Max con uno sconto shock del 33% e risparmi ben 200 euro. Ottima anche la promo per il Google Pixel Watch 4 che trovi al minimo storico con uno sconto del 36%.
Se sei alla ricerca di un nuovo televisore, c’è lo smart TV LG OLED da 65 pollici con uno sconto superiore ai 1000 euro e fai un vero affare. Per la pulizia dell’abitazione trovi il robot aspirapolvere roborock con uno sconto del 42%, oppure la scopa elettrica Lefant con un maxi sconto del 68%. Non perdere altro tempo e approfitta delle migliori promo del giorno.
SCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE
Amazon, migliori offerte 30 ottobre
Smartphone
- iPhone 17 (sconto di 180 euro e 5 rate a tasso zero)
Torna in offerta uno dei telefoni più desiderati dagli utenti. Da oggi su Amazon è disponibile l’iPhone 17 con uno sconto eccezionale che ti fa risparmiare ben 180 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Smartphone che conosciamo molto bene: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologie ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensori Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. Non perdere questa occasione.
- Honor Magic V6 (risparmi 800 euro e prezzo in picchiata)
Più di 800 euro di risparmio sul pieghevole più sottile e con la batteria più grande della categoria: HONOR Magic V6 è disponibile su Amazon con il 36% di sconto. Dotato di una batteria al silicio-carbonio da 6.660 mAh che assicura un’autonomia che supera le 24 ore. I due display AMOLED LTPO (6,52" esterno e 7,95" interno) arrivano a 120 Hz per una maggiore fluidità. Il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con 16 GB di RAM e 512 gigabyte di memoria interna assicura prestazioni fulminee, mentre la tripla fotocamera da 50 megapixel con teleobiettivo periscopico 3x da 64 MP e ultra-grandangolare da 50 MP copre ogni scena.
- Redmi Note 17 Pro Max (33% di sconto e risparmi 200 euro)
Tra gli smartphone best-seller di oggi. Parliamo del Redmi Note 17 Pro Max che troviamo su Amazon con uno sconto del 33% che fa risparmiare 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone si caratterizza per una maxi batteria da 9210 mAh che porta l’autonomia a più di quattro giorni di utilizzo. La scheda tecnica si completa con uno schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione da 1,5K, processore Snapdragon di ultima generazione e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel.
- moto g67 (prezzo al minimo e super affare)
Se sei alla ricerca di un telefono affidabile senza spendere cifre elevate, da oggi trovi in offerta il moto g67 con uno sconto del 24% e il risparmio netto è di 80 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e lo paghi poco più di un caffè al giorno. Telefono che si adatta alla perfezione all’utilizzo quotidiano: schermo Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria con cui arrivi a fine giornata senza troppi patemi.
- Galaxy A18 (offerta lancio e prezzo speciale)
Per chi non vuole spendere cifre esagerate, c’è in offerta il Galaxy A18 con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 60 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smartphone con design sottile e dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore Exynos che assicura buone prestazioni ed è ottimizzato appositamente per questo telefono. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e la batteria da 5000 mAh dura per tutto il giorno.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (73% di sconto e affare immediato)
Non perdere questa opportunità. Da oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie lowcost in promo con uno sconto del 73% e il prezzo sprofonda. Le paghi meno di 24 euro e assicurano un’ottima qualità del suono, anche grazie alla presenza di quattro microfoni anti-rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo e approfittane ora: le scorte sono limitate.
- McAfee Total Protecion (82% di sconto + 30% di sconto)
McAfee Total Protection per 5 dispositivi costa meno di 15 euro, grazie a un doppio sconto: oltre allo sconto fisso dell’82% puoi aggiungere un ulteriore coupon 30%. L’antivirus, potenziato dall’intelligenza artificiale McAfee, protegge dalle nuove minacce ed è in continua evoluzione, mentre la VPN sicura si attiva in automatico sui Wi-Fi pubblici per proteggere dati, operazioni bancarie e acquisti. La protezione dalle truffe in tempo reale riconosce virus, SMS fraudolenti e codici QR rischiosi, e la navigazione sicura avvisa dei siti pericolosi e dei tentativi di phishing. Il monitoraggio dell’identità controlla email, documenti e numeri di telefono per individuare segni di violazione, e il gestore delle password genera e memorizza codici complessi. A questo prezzo è un best-buy.
- Booster avviamento auto (75% di sconto e costa meno di 40 euro)
Offerta del giorno e prodotto bestseller: il booster JDMCAR costa meno di 40 euro con il 75% di sconto. Con 11.000 A di corrente di picco avvia in pochi secondi batterie da 12 V di tantissimi veicoli. Il display LCD HD mostra batteria, tensione, potenza residua e temperatura, anche di notte, mentre 10 sistemi di protezione (cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento, inversione di polarità) con luce rossa e avviso acustico garantiscono sicurezza da -20°C a 50°C. Fa anche da power bank per smartphone e dispositivi USB, e la torcia LED ha luce fissa e SOS. Immancabile nella tua auto.
Smartwatch
- Google Pixel Watch 4 (36% di sconto e minimo storico)
Il Google Pixel Watch 4 da 45 mm (il più grande tra le versioni disponibili) tocca il minimo storico con il 36% di sconto, e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Il display Actua 360 con vetro curvo AMOLED da 1,4" ha una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Gemini integrato risponde alle richieste vocali e suggerisce risposte rapide, mentre il GPS dual-frequency traccia i percorsi con precisione. Assicura un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. La batteria dura per tutto il giorno e hai sempre a disposizione le app più importanti di Google.
Smart TV
- Smart TV Hisense MiniLED da 144 Hz (42% di sconto e risparmi più di 500 euro)
Poco più di 500 euro di sconto lo smart TV Hisense Mini LED da 65 pollici diventa un vero affare. Il merito è dello sconto del 42% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La retroilluminazione Mini LED con filtro Hi-QLED migliora contrasto e colori, mentre il refresh rate nativo a 144 Hz con Game Mode è pensati per console e PC. Dolby Vision IQ e HDR10+ adattano l’immagine alla luce, e l’audio Dolby Atmos 2.1 by Devialet con subwoofer integrato dà più corpo a film e partite. La piattaforma VIDAA offre tutte le app di streaming. Uno schermo grande per film, sport e giochi.
- Smart TV LG OLED AI da 65 pollici (risparmi più di 1000 euro e 45% di sconto)
Altra mega offerta da non fari scappare. Per pochissimo trovi lo smart TV LG OLED AI da 65 pollici con il 45% di sconto e risparmi poco più di 1000 euro. A rendere tutto più appetibile la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Il nero perfetto certificato garantisce un contrasto eccezionale e colori vividi, mentre il processore α8 Gen3 ricostruisce i dettagli in 4K.. AI Search con Google Gemini risponde a ogni richiesta, l’AI Hub riconosce la voce e consiglia i contenuti, e l’AI Magic Remote si usa con un gesto del polso. Con webOS Re:New e LG Shield hai 5 anni di aggiornamenti e più protezione dei dati.
Elettrodomestici
- roborock Qrevo Edge 2 (42% di sconto e prezzo in picchiata)
Il roborock Qrevo Edge 2 è in offerta con il 42% di sconto e risparmi quasi 400 euro. L’aspirazione HyperForce da 25.000 Pa con il doppio sistema anti-groviglio DuoDivide raccoglie polvere e peli senza grovigli, mentre il corpo ha uno spesso di appena 7,98 cm con LiDAR retrattile e passa sotto i mobili bassi. La spazzola FlexiArm Arc si estende fino a 2,5 cm oltre il corpo per raggiungere angoli e battiscopa, e i due mop rotanti si sollevano sui tappeti. La stazione lava i mop con acqua calda a 80°C, li asciuga a 55°C, svuota il robot (fino a 65 giorni) e ricarica l’acqua. Reactive AI riconosce oltre 280 oggetti, e la batteria arriva a 188 minuti.
- Lefant V1 (68% di sconto e prezzo mini)
Offerta shock per la scopa elettrica Lefant V1: 68% di sconto e meno di 110 euro. L’aspirazione da 40.000 Pa raccoglie polvere, briciole e peli su pavimenti e tappeti, mentre il sistema anti-groviglio tiene la spazzola libera da capelli e fibre. La filtrazione a 5 stadi con HEPA trattiene il 99,9% delle particelle da 0,3 micron, e la batteria rimovibile assicura un’autonomia fino a 42 minuti. Il display LED touch mostra lo stato in tempo reale, e il design autoportante la fa stare in piedi da sola.
- Battimaterasso antiacaro (70% di sconto e costa pochissimo)
Il battimaterasso antiacaro 4 in 1 costa meno di 60 euro con il 70% di sconto: pulizia profonda di materassi, divani e tessuti, per un ambiente più sano. Con un solo tasto si attivano insieme la battitura da 4.000 vibrazioni al minuto, l’aspirazione da 15 kPa, il riscaldamento a 60°C e la sterilizzazione UV-C. La lampada UV si accende solo quando l’apparecchio è premuto sulla superficie e si spegne subito al sollevamento, per la sicurezza di bambini e animali. Il doppio contenitore da 1 litro si lava e si riutilizza, e il cavo da 5 metri lo rende subito pronto all’uso, senza attese di ricarica. Utile per materassi, cuscini, divani, tappeti e coperte, soprattutto per chi soffre di allergie.
- Macchina per il caffè americano De’Longhi (offerta lampo)
La macchina per caffè americano De’Longhi costa pochissimo ed è disponibile con uno sconto del 28% che ti permette di pagarla in 3 rate a tasso zero. Prepara fino a 5 tazze e ha un filtro permanente in nylon, mentre la funzione Aroma rallenta l’erogazione per un caffè più corposo. La piastra scalda-caraffa mantiene il caffè caldo e il sistema antigoccia evita sgocciolamenti. Il filtro addolcitore migliora il gusto, e caraffa e portafiltro sono lavabili in lavastoviglie.
Igiene orale
- Spazzolino Oral-B iO 3 (57% di sconto e costa meno di 60 euro)
L’Oral-B iO 3 costa meno di 60 euro con il 57% di sconto, anche in 3 rate a tasso zero, e nella confezione trovi la custodia di ricarica e un tubetto di dentifricio Gengive & Smalto Pro-Repair. La testina rotonda con micro-vibrazioni rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a un manuale, per gengive più sane in una settimana. Il sensore di pressione con anello luminoso segnala se spazzoli troppo forte o troppo piano, mentre le 3 modalità e il timer da 2 minuti guidano la routine. La batteria dura fino a 2 settimane
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.