Amazon, dal Galaxy S25 Ultra all'aspirapolvere Rowenta: prezzi in picchiata
Scopri le migliori offerte della settimana disponibili su Amazon: tanti prodotti tech al minimo storico e risparmi centinaia di euro.
Come capita spesso nell’ultima settimana di ogni mese, Amazon lancia nuove promo che ti permettono di fare grandissimi affari. E accade anche in questi giorni di fine marzo e di inizio aprile: sul sito di e-commerce troviamo tanti prodotti al minimo storico e riesci a risparmiare anche centinaia di euro. Ad esempio, se sei alla ricerca di uno smartphone, trovi l’ottimo iPhone 16 con uno sconto di quasi 200 euro e la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Per chi vuole spendere un po’ di meno, c’è il Galaxy A56 al minimo storico con lo sconto del 32%.
Le offerte riguardano tutte le principali categorie tech, tra cui gli smart TV con i Fire TV prodotti da Amazon in offerta con sconti che arrivano fino al 40%. Per la pulizia della tua abitazione, invece, c’è il robot aspirapolvere Lefant M3 disponibile con uno sconto del 71% e risparmi ben 800 euro. Non perdere queste opportunità e scopri tutte le migliori offerte di questa settimana.
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Amazon, migliori offerte della settimana
Smartphone
- iPhone 16 (sconto di 200 euro e minimo storico)
Una delle offerte top della settimana per quanto riguarda gli smartphone. L’iPhone 16 è disponibile su Amazon con un ottimo sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Si tratta di uno dei telefoni più venduti sul sito di e-commerce delle ultime settimane. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence e le funzioni avanzate AI, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.
- Galaxy S25 Ultra (300 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)
Dopo tanto tempo torna in offerta anche il Galaxy S25 Ultra. Da oggi lo trovi sul sito di e-commerce con uno sconto di 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Prezzo speciale e occasione da non farsi sfuggire. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori telefoni Android sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo e per concludere una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.
- Redmi Note 15 Pro+ (37% di sconto e minimo storico)
Uscito sul mercato da pochissime settimane e da oggi disponibile al minimo storico con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Parliamo del Redmi Note 15 Pro Plus, telefono top di gamma dotato di un display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7s Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6500 mAh che dura fino a due giorni. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.
- Galaxy A56 (prezzo in picchiata e sconto del 32%)
Offerta lampo e sconto speciale del 32% per il Galaxy A56, smartphone di Samsung che si posiziona tra i medio e i top di gamma. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 32% e risparmi ben 160 euro su quello di listino. Telefono che assicura ottime prestazioni grazie al processore Exynos di ultima generazione, lo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. A questo prezzo fai un ottimo affare.
- Redmi 15C (prezzo mini e affare per tutti)
Amazon ci sorprende anche una promo adatta a tutti. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono, trovi il Redmi 15C in promo con uno sconto del 30% e lo paghi meno di 120 euro. Ottimo affare per un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Helio G81-Ultra, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una mega batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni. Un telefono durevole e che svolge perfettamente il suo lavoro.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)
L’offerta è da cogliere al volo. Solo per pochissimi giorni trovi questo paio di cuffie Bluetooth economiche in promo con uno sconto dell’85% che fa scendere il prezzo a meno di 24 euro. Si tratta di un paio di auricolari wireless che assicurano una qualità del suono elevata e sono dotati anche della cancellazione del rumore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone e l’autonomia arriva fino a 48 ore. Se non vuoi spendere troppo per le tue nuove cuffie Bluetooth, sono il modello da acquistare oggi.
- Caricatore Baseus da auto (prezzo mini e super sconto)
Non restare mai senza la batteria dello smartphone mentre guidi: il caricatore rapido di Baseus da inserire nell’accendisigari è in sconto del 34% a un prezzo piccolissimo. Nonostante le dimensioni ultra-compatte che lo rendono quasi invisibile una volta inserito nell’accendisigari, offre una potenza elevata per ricaricare velocemente smartphone e tablet. È dotato di sistemi di protezione contro il surriscaldamento e i sovraccarichi, garantendo una ricarica sicura per i tuoi dispositivi più preziosi. Puoi ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente ed è dotato anche di due cavi integrati. Non può mancare nella tua automobile.
- Caraffa filtrante Laica (34% di sconto e costa meno di 20 euro)
L’accessorio indispensabile per dire addio alle bottiglie di plastica. Queta settimana su Amazon è disponibile la caraffa purifica acqua della LAICA con uno sconto del 34% a meno di 20 euro. La confezione include già 1 filtro Bi-Flux, capace di rimuovere cloro, metalli pesanti e microplastiche preservando i minerali utili. Con la sua capacità totale di 3 litri e il timer digitale integrato, avrai acqua dal gusto eccellente per bere, riducendo l’impatto sull’ambiente e producendo molto meno plastiche.
Smartwatch
- Xiaomi Smart Band 9 Active (offerta lampo e prezzo mini)
L’offerta che non devi farti scappare se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo orologio smart. Su Amazon è disponibile lo Xiaomi Smart Band 9 Active in promo con uno sconto top del 30% e lo paghi meno di 19 euro. Modello economico, ma con tante funzioni utili, a partire da un monitoraggio continuo della salute (frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e sonno). Supporta più di 50 modalità sportive e la batteria ha una durata fino a 18 giorni.
- Garmin Forerunner 165 (minimo storico e 5 rate a tasso zero)
Per gli amanti dello sport c’è un’offerta pensata appositamente per loro da non farsi scappare. Da oggi trovi lo smartwatch Garmin Forerunner 165 in promo con uno sconto del 29% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Smartwatch compatto e molto leggero che ti aiuta a progredire giorno dopo giorno grazie alle tante modalità di allenamento. Puoi utilizzare anche alcune funzioni avanzate dedicate ai runner con piani di allenamento ad hoc per preparare al meglio i 5000 metri, i 10000 metri e la mezza maratona.
Smart TV
- Fire TV Serie 4 (3 modelli in offerta e sconti fino al 43%).
Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.
PC&Tablet
- Galaxy Book4 Edge (sconto di 650 euro e 5 rate a tasso zero)
Offerta lampo incredibile per il PC portatile top di gamma di Samsung. Da oggi, infatti, trovi il Galaxy Book4 Edge in promo con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare ben 650 euro su quello di listino. Per alleggerire la spesa lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo da 14 pollici ad altissima risoluzione, processore Snapdragon Elite X, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Ottimo PC sia per il lavoro sia per l’intrattenimento.
- Galaxy Tab S10 Lite (37% di sconto e risparmi 150 euro)
Se sei alla ricerca di un tablet da utilizzare in casa sia per il lavoro sia per l’intrattenimento, il Galaxy Tab S10 Lite che troviamo in offerta su Amazon fa al caso tuo. Questa settimana è disponibile con un ottimo sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 10,9 pollici ad alta risoluzione, processore prestazionale, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Dotato anche di una S Pen che trasforma il tablet in un taccuino digitale. Lo puoi utilizzare anche per lavorare a documenti di lavoro collegando una tastiera wireless.
Elettrodomestici
- Lefant M3 (71% di sconto e risparmi 800 euro)
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma Lefant M3 crolla con uno sconto del 71%, permettendoti di risparmiare ben 800 euro. Non è un semplice robot, ma un sistema di pulizia totale: la sua stazione “all-in-one” gestisce in autonomia lo svuotamento della polvere, il lavaggio dei moci e l’asciugatura ad aria calda per eliminare ogni traccia di umidità e cattivi odori. Con una potenza di aspirazione elevata e una navigazione laser millimetrica, è la scelta definitiva per chi vuole una casa sempre impeccabile senza muovere un dito.
- roborock Q10 S5+ (doppio sconto e risparmi 200 euro)
Il roborock Q10 S5+ torna in promozione con un doppio sconto che ti fa risparmiare 200 euro sul prezzo di listino e lo paghi praticamente la metà. Questo modello si distingue per la sua spazzola anti-groviglio di nuova generazione e il mocio sollevabile, ideale per chi ha tappeti in casa: il robot riconosce la superficie e alza il panno umido per non bagnarli. Grazie al sistema di evitamento ostacoli basato su intelligenza artificiale, si muove con disinvoltura anche tra giocattoli o cavi dimenticati sul pavimento.
- Rowenta X-Pert 6.60 Allergy (offerta lampo e prezzo mini)
La soluzione perfetta per chi cerca una scopa elettrica senza filo a un prezzo alla portata di tutti. Da oggi trovi la Rowenta X-Pert 6.60 Allergy in sconto del 31%, con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Progettata specificamente per chi soffre di allergie, è dotata di un sistema di filtraggio ad alta efficienza che cattura il 99% delle polveri sottili. La spazzola motorizzata con luci LED integrate permette di scovare lo sporco anche negli angoli più bui o sotto i mobili, rendendo la pulizia quotidiana rapida e senza fatica.
- Friggitrice ad aria Princess Slim (60% di sconto e 3 rate a tasso zero)
È l’affare “best buy” della giornata per la tua cucina: questa friggitrice ad aria della Princess con cestello da 5,5 litri è in sconto del 60% e costa meno di 50 euro (pagabile in 3 rate a tasso zero). Con un volume ideale per famiglie di 4-5 persone, permette di preparare porzioni abbondanti di patatine, carne o verdure con pochissimo olio. Il pannello digitale touch include programmi preimpostati che rendono la cottura automatica e semplicissima, garantendo croccantezza esterna e morbidezza interna in metà tempo rispetto al forno tradizionale
- De’Longhi Dedica Duo (offerta lampo e prezzo crollato)
L’offerta ideale per gli amanti dell’espresso: la macchina manuale De’Longhi Dedica Duo scende al minimo storico grazie allo sconto del 38% e hai anche la comodità delle 5 rate a tasso zero. Questa macchina manuale è larga solo 15 cm, ma nasconde una pompa a 15 bar per caffè cremosi. Grazie al doppio sistema di riscaldamento Thermoblock, puoi passare dal caffè al vapore per il cappuccino in pochissimi secondi. Compatibile sia con le cialde sia con il caffè in polvere.
Fai da te
- Astuccio Bosch 38 pezzi con avvitatore (54% di sconto e costa meno di 15 euro)
Il set completo per il fai da te della Bosch è in offerta con uno sconto del 54% e costa meno di 15 euro. Include un pratico avvitatore manuale a cricchetto e una vasta selezione di punte e bussole per ogni tipo di vite. Tutto è racchiuso in un astuccio robusto e compatto, ideale da tenere in casa o nel cassetto dell’auto per le piccole riparazioni quotidiane. A questo prezzo, è un “must-have” assoluto per qualità e utilità.
- Trolley porta attrezzi con 699 pezzi (doppio sconto e prezzo in picchiata)
Per chi vuole un’officina completa sempre a portata di mano, questo trolley è in sconto del 40% a cui si aggiunge un ulteriore coupon del 5%. Contiene ben 699 strumenti organizzati in quattro scomparti: chiavi inglesi, cacciaviti, pinze, set di bussole e tutto il necessario per lavori professionali o hobby avanzati. La valigia con ruote e manico telescopico lo rende facilissimo da trasportare ovunque. Facilita il lavoro quotidiano e non può mancare nella tua collezione.
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