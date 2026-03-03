Amazon, sprofonda il prezzo dello smartwatch indistruttibile di Garmin: 80% di sconto

Garmin

Giornata con offerte speciali su Amazon. Da oggi 3 marzo troviamo in promo prodotti tech molto amati dagli utenti e soprattutto molto richiesti in questo periodo dell’anno. Ad esempio, è disponibile l’iPhone 16e al minimo storico e con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Ottima anche la promo per la gamma Galaxy S26: i tre nuovi smartphone presentati da Amazon sono disponibili con uno sconto di 200 euro. Se sei alla ricerca di uno smartwatch premium, su Amazon è disponibile il Garmin fenix 7s Pro Solar in promo con uno sconto del 27% e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Scopri le occasioni del giorno e non fartele scappare.

Amazon, migliori offerte 3 marzo

Smartphone

Galaxy S26. Appena presentati e già disponibili su Amazon in promo lancio. Parliamo dei telefoni della nuova gamma Galaxy S26 , i telefoni top di gamma e premium di Samsung. Troviamo in offerta con uno sconto di ben 200 euro sia il Galaxy S26, sia il Galaxy S26+ e anche il Galaxy S26 Ultra. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: si tratta dei migliori telefono Android disponibili in questo momento sul mercato e che assicurano prestazioni uniche. Non perdere questa occasione per riceverli il giorno del lancio direttamente a casa tua.

in Parliamo dei telefoni della , i telefoni top di gamma e premium di Samsung. Troviamo in offerta con uno sia il sia il Galaxy S26+ e anche il Galaxy S26 Ultra. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: si tratta dei migliori telefono Android disponibili in questo momento sul mercato e che assicurano prestazioni uniche. Non perdere questa occasione per riceverli il giorno del lancio direttamente a casa tua. iPhone 16e. Il miglior iPhone per rapporto qualità-prezzo che puoi acquistare oggi. Parliamo dell’ iPhone 16e disponibile su Amazon con uno sconto del 25% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Disponibile anche il pagamento rateale. Telefono “lowcost” di Apple che si posiziona comunque nella fascia alta del mercato. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che supporta Apple Intelligence, fotocamera Fusion da 48 megapixel e batteria che assicura un’autonomia prolungata.

che puoi acquistare oggi. Parliamo dell’ disponibile su Amazon con uno e su quello di listino. Disponibile anche il pagamento rateale. Telefono “lowcost” di Apple che si posiziona comunque nella fascia alta del mercato. da ad alta risoluzione, processore A18 che supporta Apple Intelligence, fotocamera Fusion da 48 megapixel e batteria che assicura un’autonomia prolungata. Redmi Note 15 Pro. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per il Redmi Note 15 Pro . Lo smartphone di Xiaomi da pochissimo uscito sul mercato è disponibile con uno sconto del 34% e risparmi più di 130 euro su quello di listino. Telefono con caratteristiche molto interessanti: schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek prestazionale, fotocamera principale da ben 200 megapixel e una mega batteria da 6580 mAh che dura fino a due giorni. Per un telefono uscito sul mercato da poche settimane si tratta di un prezzo eccezionale.

elevatissimo per il . Lo smartphone di Xiaomi da pochissimo uscito sul mercato è disponibile con uno e su quello di listino. Telefono con caratteristiche molto interessanti: da con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek prestazionale, da ben e una da che dura fino a due giorni. Per un telefono uscito sul mercato da poche settimane si tratta di un prezzo eccezionale. Galaxy A17. Prezzo al minimo per il telefono lowcost di Samsung. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy A17 con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e approfitti del minimo storico. Un telefono dotato di ottime componenti, soprattutto in relazione al prezzo. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura tranquillamente per tutto il giorno. La soluzione perfetta se vuoi spendere meno di 150 euro.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost. Se non vuoi spendere cifre esagerate per un orologio smart, ecco la promo irrinunciabile. Su Amazon è disponibile questo modello con uno sconto del 73% e risparmi più di 100 euro . Schermo da 1,85 pollici, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica con più di 140 modalità di allenamento . Il compagno da avere sempre al polso in ogni momento della giornata.

e . Schermo da 1,85 pollici, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica con più di . Il compagno da avere sempre al polso in ogni momento della giornata. Cassa Bluetooth. Altra offerta eccezionale che trovi solamente per pochissimi giorni su Amazon. Parliamo della cassa Bluetooth taopodo disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo: a quello fisso del 69% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 20% e la paghi solamente poco più di 30 euro . Assicura una qualità del suono elevata, fino a 30 ore di autonomia ed è anche impermeabile. Si collega con qualsiasi smartphone ed è la compagna perfetta per le feste con i tuoi amici.

che trovi solamente per pochissimi giorni su Amazon. Parliamo della disponibile con un che fa a quello puoi un che fa il di un e la . Assicura una qualità del suono elevata, fino a 30 ore di autonomia ed è anche impermeabile. Si collega con qualsiasi smartphone ed è la compagna perfetta per le feste con i tuoi amici. Cuffie Bluetooth. Altra offerta a prezzo stracciato. Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth con uno sconto dell’82% e le paghi meno di 25 euro. Qualità audio elevata, comode da indossare anche per diverse ore, cancellazione del rumore e autonomia fino a 40 ore. Ha tutto quello che cerchi in un paio di auricolari economici e si collegano con qualsiasi smartphone.

Smartwatch

Garmin fenix 7S Pro Solar. Occasione unica per l’orologio super resistente di Garmin . Da oggi è disponibile con uno sconto del 27% , risparmi ben 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch con pochi eguali sul mercato: oltre a un display compatto e luminoso, è dotato anche di una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria (autonomia fino a 14 giorni). Monitoraggio avanzato del sonno e dei principali parametri vitali, più di 30 app dedicate allo sport.

. Da oggi è disponibile con uno , su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch con pochi eguali sul mercato: oltre a un display compatto e luminoso, è dotato anche di una particolare che i e li trasforma in energia extra per la batteria (autonomia fino a 14 giorni). Monitoraggio avanzato del sonno e dei principali parametri vitali, più di 30 app dedicate allo sport. Amazfit Active 2. Un orologio progettato per gli sportivi. Da oggi su Amazon trovi l’Amazfit Active 2 in promo su Amazon con uno sconto del 29% al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo ampio, monitoraggio della salute avanzato grazie a sensori di ultima generazione e più di 160 modalità di allenamento. Fornisce statistiche avanzate sui tuoi allenamenti e ti aiuta a migliorare giorno dopo giorno. La batteria ha una durata fino a 10 giorni.

Smart TV

Smart TV Hisense da 32 pollici. Ecco un’offerta a vendita rapida che non bisogna farsi scappare. Lo smart TV Hisense da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi decine di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 32 pollici ad alta risoluzione, dimensioni compatte che la rende perfetta per la camera o per la cucina e sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Non perdere questa opportunità: può terminare da un momento all’altro.

PC portatile

NAIKLULU N150. Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon. Il notebook NAIKLULU N150 è disponibile in promo con uno sconto del 77% che fa crollare il prezzo. Per capire la bontà di questa promo basta citare un dato: il risparmio netto supera i 1500 euro. Si tratta di un PC portatile perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo da 16 pollici con risoluzione FHD, processore ad alte prestazioni, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Trovare di meglio a questo prezzo è veramente difficile.

Elettrodomestici

Lefant M3 Max. Ecco una delle offerte shock della giornata: il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 Max è disponibile con uno sconto del 72%, che ti permette di risparmiare quasi 1000 euro sul prezzo di listino. Si tratta di una stazione di pulizia completa: non solo aspira e lava con navigazione laser ultra-precisa, ma la base si occupa dell’ autosvuotamento della polvere e dell’asciugatura dei panni , eliminando cattivi odori e manutenzione manuale.

e è disponibile con uno che ti permette di sul prezzo di listino. Si tratta di una stazione di pulizia completa: non solo aspira e lava con navigazione laser ultra-precisa, ma la base si occupa dell’ , eliminando cattivi odori e manutenzione manuale. Aspirapolvere Hoover. Per chi preferisce la classica aspirapolvere a traino, da oggi è disponibile la Hoover Breeze è in offerta lampo con uno sconto del 43% . Il prezzo è ai minimi e puoi approfittare del pagamento in 5 rate a tasso zero . Un modello senza sacco, compatto e maneggevole, dotato di tecnologia ciclonica per prestazioni costanti su tutte le superfici e un filtro HEPA lavabile ideale per catturare anche le particelle più sottili.

è in con uno . Il è ai e puoi approfittare del pagamento in . Un modello senza sacco, compatto e maneggevole, dotato di tecnologia ciclonica per prestazioni costanti su tutte le superfici e un filtro HEPA lavabile ideale per catturare anche le particelle più sottili. Lavatrice Haier. Prezzo in picchiata per questa lavatrice a carica frontale Haier, che, grazie allo sconto di oggi, ti permette di risparmiare 200 euro netti. È disponibile il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis . Nota per la sua efficienza energetica e per i programmi di lavaggio avanzati, include il trattamento antibatterico (ABT) che protegge le zone più sensibili della macchina da muffe e batteri, garantendo un bucato sempre igienizzato e profumato.

a che, grazie allo sconto di oggi, ti permette di netti. È disponibile il . Nota per la sua efficienza energetica e per i programmi di lavaggio avanzati, include il trattamento antibatterico (ABT) che protegge le zone più sensibili della macchina da muffe e batteri, garantendo un bucato sempre igienizzato e profumato. Tostapane Russell Hobbs. Occasione imperdibile per la cucina: il tostapane Russell Hobbs è scontato del 63% e costa meno della metà. Caratterizzato da un design iconico in acciaio inossidabile, dispone di fessure ampie per fette spesse, funzione di scongelamento e la tecnologia “Fast Toast” per una doratura perfetta in tempi record.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui