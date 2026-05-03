Amazon, l'orologio indistruttibile di Garmin crolla di prezzo e sconti all'85%

Garmin

Il ponte del 1 maggio sta per concludersi e anche oggi su Amazon troviamo tante promo ad attenderci. Sul sito di e-commerce troviamo tante offerte molto interessanti su alcuni dei prodotti tech più ricercati, a partire dai soliti smartphone. Ed è proprio un telefono a catturare l’attenzione: troviamo il Galaxy S26 Ultra disponibile con un doppio sconto che fa risparmiare più di 550 euro e approfitti del minimo storico. Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche il Redmi Note 15 Pro con uno sconto del 36%. Per chi è alla ricerca di uno smartwatch, invece, troviamo il Garmin fenix 8 al minimo storico con lo sconto IVA e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Tra gli elettrodomestici c’è la lavapavimenti e aspirapolvere Dyson con uno sconto di 150 euro e fai super affare.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato le migliori offerte del momento e le trovi raccolte qui in basso: non perdere queste opportunità.

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Amazon, offerte 3 maggio

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (doppio sconto e risparmi più di 550 euro)

Ecco l’offerta che sta facendo più parlare di sé in queste ultime ore. Su Amazon è disponibile il Galaxy S26 Ultra in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre a quello fisso del 18% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon del valore di 251,21 euro che si attiva nella fase di check-out. Il risparmio totale supera i 550 euro e lo sconto si aggira sul 32% . Inutile dire che per questo smartphone si tratta del minimo storico. Un’occasione unica per un telefono uscito sul mercato da poche settimane e considerato uno dei migliori. Non stiamo esagerando, basta vedere la scheda tecnica. Display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, funzione Privacy per lo schermo che ti protegge da sguardi indiscreti, processore Snapdragon 8 Gen5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 5000 mAh.

Ecco l’offerta che sta facendo più parlare di sé in queste ultime ore. Su Amazon è disponibile il in con un che fa . Oltre a quello presente in pagina, puoi aggiungere un del che si attiva nella fase di check-out. Il e lo sconto si . Inutile dire che per questo smartphone si tratta del minimo storico. Un’occasione unica per un telefono uscito sul mercato da poche settimane e considerato uno dei migliori. Non stiamo esagerando, basta vedere la scheda tecnica. con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, funzione Privacy per lo schermo che ti protegge da sguardi indiscreti, processore Snapdragon 8 Gen5, quadrupla fotocamera posteriore con e una batteria da 5000 mAh. iPhone 16 (prezzo al minimo e affare per tutti)

Offerta speciale per l’iPhone 16 . Lo smartphone top di Apple è disponibile in promo con uno sconto del 22% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico e fai un super affare. Nonostante sia uscito sul mercato da poco più di un anno, il telefono resta uno dei migliori sul mercato: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

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Se sei alla ricerca di un telefono top, ma non vuoi spendere cifre esagerate, questa è la promo che fa per te. Su Amazon è disponibile lo Xiaomi 15T con uno sconto del 26% e risparmi ben 140 euro su quello di listino. Telefono con un rapporto qualità-prezzo elevato e che assicura prestazioni top. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz per una maggiore scorrevolezza, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5500 mAh a ricarica super rapida che dura per tutto il giorno.

Se sei alla ricerca di un telefono top, ma non vuoi spendere cifre esagerate, questa è la promo che fa per te. Su Amazon è disponibile lo con uno e su quello di listino. Telefono con un e che assicura prestazioni top. con per una maggiore scorrevolezza, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e con sensore principale da 50 megapixel e una a ricarica super rapida che dura per tutto il giorno. Redmi Note 15 Pro (36% di sconto e risparmi 150 euro)

Altra super occasione per uno smartphone. Da oggi su Amazon trovi il Redmi Note 15 Pro con uno sconto del 36% e risparmi poco più di 140 euro . Per un telefono uscito sul mercato da poche settimane si tratta di un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6580 mAh che può durare fino a due giorni.

Altra super occasione per uno smartphone. Da oggi su Amazon trovi il con uno e . Per un telefono uscito sul mercato da poche settimane si tratta di un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire. con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con e una che può durare fino a due giorni. Honor 400 Lite (prezzo in picchiata e prezzo mini)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, questa promo fa al caso tuo. Da oggi trovi l’Honor 400 Lite in promo con uno sconto del 39% e risparmi più di 110 euro su quello di listino. Si tratta di un telefono che vale molto più di quanto lo paghi: schermo da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, una fotocamera principale da ben 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che copre tutto il giorno. Non perdere questa opportunità e approfittane subito.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (88% di sconto e prezzo mini)

Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi trovi in offerta su Amazon questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’88% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Dotate di una qualità audio elevata, si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 48 ore. Cancellazione del rumore e sono anche molto comode da indossare. Le scorte sono limitate.

Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi trovi in offerta su questo in con un e su quello di listino. Dotate di una qualità audio elevata, si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 48 ore. Cancellazione del rumore e sono anche molto comode da indossare. Le scorte sono limitate. Belkin BoostCharge Pro (63% di sconto e affare per tutti)

Offerta imperdibile per il powerbank magnetico della Belkin con una capacità di 5000 mAh . Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 63% e lo paghi solamente 21 euro . Compatibile con la maggior parte degli smartphone, si rivela utilissimo per chi ha un iPhone (supporta tutti gli ultimi modelli). “Regala” un giorno di carica in più e ha anche un supporta integrato per posizionare il telefono sul tavolo. Imprescindibile nella vita di tutti i giorni.

Offerta imperdibile per il della con una . Da oggi è disponibile in promo con uno e lo . Compatibile con la maggior parte degli smartphone, si rivela utilissimo per chi ha un iPhone (supporta tutti gli ultimi modelli). “Regala” un giorno di carica in più e ha anche un supporta integrato per posizionare il telefono sul tavolo. Imprescindibile nella vita di tutti i giorni. Stiratrice verticale Philips Serie 3000 (50% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Sconto del 50% e prezzo mini per la stiratrice verticale Philips Series 3000, la soluzione perfetta per chi odia l’asse da stiro. Oggi su Amazon la paghi meno di 30 euro e puoi anche scegliere il pagamento in 3 rate a tasso zero. Compatta e leggera, questa stiratrice verticale è pronta in pochi secondi e permette di rinfrescare e rimuovere le pieghe da ogni tipo di tessuto direttamente sulla gruccia. È l’accessorio indispensabile da tenere in casa o da mettere in valigia per avere vestiti sempre impeccabili in pochi minuti.

Festa della Mamma

Azalea della Ricerca AIRC (sostieni la ricerca)

Si avvicina la Festa della Mamma e su Amazon arriva l’Azalea della Ricerca AIRC. Da quest’anno la puoi comprare anche sul sito di e-commerce e spedirla direttamente tramite corriere. L’Azalea è disponibile in più colori (bianca, rosa, rossa e screziata). Non è possibile selezionare il colore della pianta, che verrà scelto casualmente fra quelli presenti. Per dare ancora più forza alla ricerca di AIRC puoi scegliere l’Azalea abbinata ad un contributo aggiuntivo di 3, 8, oppure 18 euro. La donazione è fiscalmente deducibile. Se la ordini entro il 4 maggio è sicuro l’arrivo entro il 10 maggio, giorno della Festa della Mamma.

Smartwatch

Garmin fenix 8 (sconto IVA e 5 rate a tasso zero)

Offerta lampo per l’orologio indistruttibile di Garmin . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto IVA che ti fa risparmiare ben 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Smartwatch dotato di un display AMOLED super luminoso, realizzato con materiali che lo rendono resistente alle cadute, agli sbalzi di temperatura, ai graffi e agli urti. Dotato anche di una luce LED per illuminare la strada quando è buio. Supporta più di 90 app per lo sport , tra cui sci alpinismo, surf e mountain bike. I sensori sotto la cassa monitorano costantemente i principali parametri vitali e forniscono anche un report sulla qualità del tuo riposo giornaliero.

per . Da oggi è disponibile su Amazon con uno che ti fa e lo puoi anche utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Smartwatch dotato di un display AMOLED super luminoso, realizzato con materiali che lo rendono resistente alle cadute, agli sbalzi di temperatura, ai graffi e agli urti. Dotato anche di una luce LED per quando è buio. , tra cui sci alpinismo, surf e mountain bike. I sensori sotto la cassa monitorano costantemente i principali parametri vitali e forniscono anche un report sulla qualità del tuo riposo giornaliero. Xiaomi Smart Band 10 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Il wearable più venduto su Amazon. Parliamo della Xiaomi Smart Band 10 disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo al minimo storico e la paghi solamente 36 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Soluzione ideale per monitorare il proprio stato di salute in tempo reale (frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue) e supporta più di 150 modalità sportive. La batteria è una garanzia grazie a un’autonomia che può arrivare fino a 21 giorni.

Smart TV

Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant M330 Pro (72% di sconto e risparmi più di 350 euro)

Offerta shock su Amazon per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M330 Pro . Grazie allo sconto del 72% , risparmi più di 350 euro e ti assicuri un elettrodomestico utilissimo per la pulizia giornaliera. Grazie ai sensori presenti sulla scocca mappa accuratamente tutta l’abitazione ed è in grado di riconoscere gli ostacoli presenti sul pavimento o in casa. Grazie al suo design sottile, pulisce facilmente sotto i mobili e i divani, mentre l’aspirazione potente elimina polvere e peli di animali senza fatica. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

per il robot aspirapolvere e lavapavimenti . Grazie allo , risparmi più di e ti assicuri un elettrodomestico utilissimo per la pulizia giornaliera. Grazie ai sensori presenti sulla scocca mappa accuratamente tutta l’abitazione ed è in grado di riconoscere gli ostacoli presenti sul pavimento o in casa. Grazie al suo design sottile, pulisce facilmente sotto i mobili e i divani, mentre l’aspirazione potente elimina polvere e peli di animali senza fatica. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. roborock QV 35A (doppio sconto e prezzo in picchiata)

Prezzo al minimo storico per il roborock QV 35A , un vero concentrato di potenza e intelligenza. Oltre allo sconto del 42% già presente su Amazon, puoi attivare un ulteriore coupon da 20 euro direttamente sulla pagina del prodotto per un risparmio totale che supera i 250 euro. Questo modello è dotato di un sistema antigroviglio brevettato, ideale per chi ha animali domestici, e di una navigazione laser ultra-precisa che mappa la casa in pochi istanti. La stazione per lo svuotamento automatico rende la manutenzione giornaliera praticamente inutile

per il , un vero concentrato di potenza e intelligenza. Oltre allo già presente su Amazon, puoi attivare un ulteriore direttamente sulla pagina del prodotto per un risparmio totale che supera i 250 euro. Questo modello è dotato di un sistema brevettato, ideale per chi ha animali domestici, e di una navigazione laser ultra-precisa che mappa la casa in pochi istanti. La stazione per lo svuotamento automatico rende la manutenzione giornaliera praticamente inutile Dyson Cyclone V10 Submarine (27% di sconto e risparmi 150 euro)

Minimo storico su Amazon per la lavapavimenti e aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Submarine . Grazie allo sconto del 27% , oggi risparmi ben 150 euro su un dispositivo che unisce la potenza ciclonica Dyson alla nuova spazzola lavapavimenti motorizzata. È in grado di rimuovere macchie e liquidi in una sola passata, utilizzando sempre acqua pulita grazie al sistema di filtrazione avanzato. Autonomia fino a 60 minuti e tecnologia anti-groviglio per raccogliere anche i peli degli animali. Adatta ai pavimenti duri.

per la lavapavimenti e aspirapolvere . Grazie allo , oggi risparmi ben su un dispositivo che unisce la potenza ciclonica Dyson alla nuova spazzola lavapavimenti motorizzata. È in grado di rimuovere macchie e liquidi in una sola passata, utilizzando sempre acqua pulita grazie al sistema di filtrazione avanzato. Autonomia fino a 60 minuti e tecnologia anti-groviglio per raccogliere anche i peli degli animali. Adatta ai pavimenti duri. Macchina per il caffè De’Longhi (38% di sconto e offerta lampo)

Continua su Amazon l’ottima promo disponibile per la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa. Grazie allo sconto del 38% approfitti del minimo storico e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di una pompa a 15 bar e di un cappuccinatore in acciaio inox, ti permette di preparare espressi intensi e schiume cremose proprio come al bar. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E.

Igiene orale

Spazzolino Oral-B iO 3 (57% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Lo spazzolino elettrico più venduto su Amazon in questi ultimi giorni. Parliamo dell’ Oral-B iO 3 disponibile con uno sconto del 57% che fa scendere il prezzo a meno di 60 euro e lo puoi pagare in 3 rate a tasso zero. Nella confezione trovi anche una testina di ricambio, una custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Pro Expert. La soluzione definitiva per la tua igiene orale con risultati immediati dopo appena due settimane di utilizzo. Una promo che non puoi farti scappare.

Lo su in questi ultimi giorni. Parliamo dell’ disponibile con uno che fa e lo puoi Nella confezione trovi anche una testina di ricambio, una custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Pro Expert. La soluzione definitiva per la tua igiene orale con risultati immediati dopo appena due settimane di utilizzo. Una promo che non puoi farti scappare. 10 testine Oral-B Cross Action (55% di sconto e costano pochissimo)

Offerta maxi-scorta per la confezione con 10 testine Oral-B Cross Action. Sul sito di e-commerce le trovi in promo con uno sconto del 55% e le paghi meno di 25 euro, praticamente solo 2,5 euro l’una. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B, sono dotate di setole angolate che si adattano a ogni dente. Rimuove fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale

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