Amazon, prezzo crollato per lo Xiaomi 15 e sconti all'85%

Amazon

Un weekend all’insegna delle offerte speciali su Amazon. Da oggi 3 gennaio, infatti, trovi tante promo lampo che ti permettono di risparmiare anche centinaia di euro sui dispositivi tech. Ad esempio, trovi l’innovativo smartphone pieghevole di Honor in offerta con uno sconto di ben 400 euro, oppure l‘iPhone 16e con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Super occasione anche tra gli smart TV, con i televisori Fire TV Serie Omni QLED prodotti da Amazon in offerta con uno sconto di ben il 50%. Non finisce qui: trovi anche dispositivi tech economici come cuffie e casse Bluetooth con sconti fino all’88%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere questa occasione e approfitta di offerte shock.

Amazon, migliori offerte 3 gennaio

Smartphone

Honor Magic V3. Offerta lampo e minimo storico per lo smartphone pieghevole di Honor . Da oggi trovi su Amazon l’ Honor Magic V3 in offerta con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare ben 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Una promo esclusiva che trovi solo su Amazon. Lo smartphone pieghevole è dotato di un doppio display : uno esterno da 6,43 pollici e uno interno da 7,92 pollici che ti permette di sfruttare a pieno tutte le potenzialità del dispositivo. Processore Snapdragon 8 Gen 3, tripla fotocamera esterna che assicura foto con qualità professionale e fotocamera per i selfie da 20 megapixel. Una super batteria che dura per tutto il giorno. Uno dei telefoni più innovativi sul mercato che da oggi trovi a un prezzo speciale.

e per lo di . Da oggi trovi su Amazon l’ in con uno che ti fa su quello di listino. Hai anche la possibilità di . Una promo esclusiva che trovi solo su Amazon. Lo è dotato di un : uno da e uno da che ti permette di sfruttare a pieno tutte le potenzialità del dispositivo. Processore Snapdragon 8 Gen 3, tripla fotocamera esterna che assicura foto con qualità professionale e fotocamera per i selfie da 20 megapixel. Una super batteria che dura per tutto il giorno. Uno dei telefoni più innovativi sul mercato che da oggi trovi a un prezzo speciale. iPhone 16e. Offerta lampo con doppio sconto . Solo per oggi su Amazon trovi l’ iPhone 16e in promo con uno sconto del 18% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 21,85 euro . Un risparmio che supera i 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici , processore A18 che supporta Apple Intelligence, la piattaforma AI sviluppata dall’azienda di Cupertino, fotocamera Fusion e una batteria che dura per tutto il giorno. Non farti sfuggire questa ottima opportunità.

con . Solo per oggi su Amazon trovi l’ in con uno del a cui un che ti fa risparmiare altri . Un risparmio che e hai anche la possibilità di il in . Schermo da , processore A18 che supporta Apple Intelligence, la piattaforma AI sviluppata dall’azienda di Cupertino, fotocamera Fusion e una batteria che dura per tutto il giorno. Non farti sfuggire questa ottima opportunità. Xiaomi 15T. Offerta speciale e minimo storico di quest’ultimo periodo. Ecco un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi su Amazon lo Xiaomi 15T , smartphone top di gamma del colosso cinese, in promo con uno sconto di ben 150 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Promo esclusiva del sito di e-commerce. Display professionale da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel realizzata in collaborazione con Leica e una batteria da 5500 mAh che dura per tutto il giorno.

e di quest’ultimo periodo. Ecco un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi su lo , smartphone top di gamma del colosso cinese, in con uno di ben e lo puoi anche . Promo esclusiva del sito di e-commerce. Display professionale da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel realizzata in collaborazione con Leica e una che dura per tutto il giorno. DOOGEE NOTE 59 Pro+. Tra le migliori promo disponibili oggi per uno smartphone, c’è sicuramente quella disponibile per il DOOGEE Note 59 Pro+ . Telefono che trovi su Amazon con uno sconto del 43% e risparmi quasi 200 euro di quello di listino. Schermo da 6,75 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, fino a 36 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 50 megapixel e una super batteria da 6250 mAh che dura per tutto il giorno.

. Telefono che trovi su Amazon con uno e di quello di listino. con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, fino a 36 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 50 megapixel e una da che dura per tutto il giorno. OUKITEL C3. Ecco la promo che fa per te se vuoi spendere pochissimo. Solo per oggi su Amazon trovi lo smartphone lowcost OUKITEL C3 in promo con uno sconto del 29% lo paghi solamente 70 euro. Smartphone con schermo da 6,52 pollici, buone prestazioni, fotocamera da 13 megapixel e una batteria da 5000 mAh. Se lo utilizzi solamente per telefonare e inviare messaggi, difficilmente troverai di meglio.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Prezzo stracciato e offerta shock per questo paio di cuffie Bluetooth . Da oggi le trovi con uno sconto dell’88% e il prezzo scende al minimo storico. Risparmi più di 170 euro e le paghi meno di 25 euro. Un’occasione lampo che non devi assolutamente farti scappare. Assicurano un’ottima qualità del suono e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Cancellazione del rumore e autonomia fino a 50 euro. Se vuoi spendere poco, sono le cuffie da acquistare oggi.

e per questo . Da oggi le trovi con uno e il prezzo scende al minimo storico. Risparmi più di 170 euro e le paghi meno di 25 euro. Un’occasione lampo che non devi assolutamente farti scappare. Assicurano un’ottima qualità del suono e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Cancellazione del rumore e autonomia fino a 50 euro. Se vuoi spendere poco, sono le cuffie da acquistare oggi. Smartwatch. Altra offerta con uno sconto dell’88% . Il protagonista è questo smartwatch economico dotato di uno schermo da 2,01 pollici con luminosità elevata e che puoi personalizzare scegliendo diversi quadranti. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Controlla anche la qualità del sonno. Perfetto per la vita di tutti i giorni.

. Il protagonista è questo dotato di uno con e che puoi personalizzare scegliendo diversi quadranti. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Controlla anche la qualità del sonno. Perfetto per la vita di tutti i giorni. Cassa Bluetooth. Occasione speciale per questa cassa Bluetooth. Da oggi la trovi su Amazon con uno sconto del 78% che fa scendere il prezzo al minimo storico e la paghi meno di 30 euro. Assicura una buona qualità del suono grazie al doppio driver audio specifico per i bassi. Impermeabile e con un’autonomia fino a 30 ore. La soluzione perfetta per le feste con gli amici.

Smartwatch

Amazfit Balance. Se sei alla ricerca di uno smartwatch top che tenga sotto controllo i principali parametri vitali e che ti fornisca anche suggerimenti utili durante gli allenamenti, l’Amazfit Balance è il modello che fa per te. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi ben 70 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,5 pollici, più di 150 modalità di allenamento e una batteria che ha una durata fino a 14 giorni.

Smart TV

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.

Computer

Surface Laptop 4. Offerta lampo da non farsi sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile il PC Surface Laptop 4 in promo con uno sconto del 62% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 5%. Il prezzo finale è di circa 360 euro e fai un super affare. Il PC è ricondizionato , ma le condizioni sono eccellenti . Notebook con uno schermo da 13,5 pollici, processore Ryzen 5, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. A bordo è presente anche il sistema operativo Windows 11. Prestazioni più che decenti che lo rendono perfetto per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento.

da non farsi sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile il in con uno a cui aggiungere un che fa Il prezzo finale è di circa 360 euro e fai un super affare. Il , ma le sono . Notebook con uno schermo da 13,5 pollici, processore Ryzen 5, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. A bordo è presente anche il sistema operativo Windows 11. Prestazioni più che decenti che lo rendono perfetto per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento. bvate. Se sei alla ricerca di un PC portatile con un rapporto qualità-prezzo unico, ecco la promo che fa per te. Solo per oggi su Amazon trovi questo modello bvate in promo con uno sconto del 71% che fa scendere il prezzo a meno di 230 euro e ne risparmi quasi seicento. Un notebook dotato di uno schermo da 14 pollici FullHD, processore che assicura buone prestazioni e un SSD da 256 gigabyte per installare tutti i tuoi programmi preferiti. Dispositivo perfetto per lo studio e per il tempo libero.

Elettrodomestici

roborock QV 35A. Offerta con doppio sconto da non farsi sfuggire. Su Amazon è in promo il robot aspirapolvere roborock QV 35A al minimo storico e con una promo da non farsi sfuggire . Grazie allo sconto del 33% approfitti del minimo storico e risparmi 200 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione, permette di lavare il pavimento senza troppi sforzi e mappa accuratamente tutta l’abitazione. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone ed è in grado di evitare facilmente gli ostacoli.

al e con una . Grazie allo approfitti del minimo storico e risparmi 200 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione, permette di lavare il pavimento senza troppi sforzi e mappa accuratamente tutta l’abitazione. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone ed è in grado di evitare facilmente gli ostacoli. Aspirapolvere senza fili. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo aspirapolvere, ecco l’offerta che non devi farti scappare. Da oggi trovi questo modello in promo con uno sconto del 70% a cui aggiungere un ulteriore coupon del 10% e la paghi meno di 90 euro . Ottima potenza di aspirazione, autonomia fino a 40 minuti e arriva in qualsiasi stanza grazie al peso leggerissimo e agli accessori presenti nella confezione. Si adatta anche ai tappeti e aspira i peli degli animali.

in con uno a cui un e la . Ottima potenza di aspirazione, autonomia fino a 40 minuti e arriva in qualsiasi stanza grazie al peso leggerissimo e agli accessori presenti nella confezione. Si adatta anche ai tappeti e aspira i peli degli animali. Lavatrice Candy Smart Pro Inverter CSO. Se stai cercando di rinnovare la tua lavanderia, la lavatrice Candy Smart Pro Inverter è un vero affare grazie allo sconto del 26% . La comodità è doppia: puoi pagarla anche in 5 rate a tasso zero . Questa lavatrice si distingue per il suo motore Inverter che garantisce silenziosità e durata nel tempo, oltre a una serie di cicli rapidi progettati per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a un pulito perfetto. È inoltre dotata di connettività smart per gestirla direttamente dallo smartphone. Il cestello è da chilogrammi e grazie alla classe energetica A risparmi anche sulla bolletta della corrente.

è un vero affare grazie allo . La comodità è doppia: puoi pagarla anche in . Questa lavatrice si distingue per il suo che garantisce silenziosità e durata nel tempo, oltre a una serie di cicli rapidi progettati per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a un pulito perfetto. È inoltre dotata di connettività smart per gestirla direttamente dallo smartphone. Il cestello è da chilogrammi e grazie alla classe energetica A risparmi anche sulla bolletta della corrente. Tostapane retrò Russell Hobbs. Per una colazione con stile, il tostapane Russell Hobbs è disponibile con uno sconto esagerato del 64% e costa pochissimo. Caratterizzato da un affascinante design vintage in acciaio inossidabile, non è solo bello da vedere, ma dispone anche di funzioni per lo scongelamento, il riscaldamento e l’annullamento della cottura, oltre a un pratico indicatore per controllare lo stato della tostatura senza interrompere il ciclo.

Igiene orale

Spazzolino elettrico Oral-B iO 2. Entra nel mondo degli spazzolini elettrici grazie alla promo unica di Amazon. Da oggi lo spazzolino Oral-B iO2 è protagonista di un’offerta lampo con il 50% di sconto. Puoi anche scegliere di pagarlo in 3 rate a tasso zero. Questo modello offre la tecnologia micro-vibrante di Oral-B per una sensazione di pulito professionale e una testina tonda che avvolge ogni singolo dente, garantendo un’igiene profonda ma delicata sulle gengive.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui