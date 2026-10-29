Amazon, sprofonda il prezzo del Google Pixel 10 e offerte con sconti fino all'80%

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Il mese si sta per concludere e le offerte su Amazon diventano sempre più interessanti. Grazie alla promo lampo di questi giorni puoi fare ottimi affari un gran numero di dispositivi tech, a partire dagli immancabili smartphone. Tra le offerte best-seller, infatti, troviamo l’ottimo Galaxy S25 Ultra disponibile con uno sconto del 41% e risparmi più di 600 euro. Per chi vuole spendere un po’ meno, invece, è disponibile l’Honor 600 Smart con uno sconto del 33% e lo paghi pochissimo. Per gli appassionati di avventure all’aperto è disponibile l’Amazfit T-Rex 3 Pro con uno sconto del 28% e risparmi poco più di 110 euro.

Anche oggi troviamo ottime promo sugli elettrodomestici, a partire dal robot aspirapolvere Lefant M3 Ultra che trovi con uno sconto del 58% e risparmi centinaia di euro. Per la pulizia dell’abitazione trovi anche la lavapavimenti roborock F25 GT Gen2 con uno sconto del 45% e costa quasi la metà. Noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto le migliori promo del giorno e le trovi qui in basso.

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Amazon, migliori offerte 29 ottobre

Smartphone

Galaxy S25 Ultra (offerta shock e prezzo in picchiata)

Sconto eccezionale per il Galaxy S25 Ultra , smartphone premium di Samsung che da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo stracciato . Il merito è dello sconto del 41% che fa risparmiare ben 620 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. La scheda tecnica è da top del settore: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen 4 Elite , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo e per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Non manca l’iconica S Pen integrata nella scocca e che trasforma lo smartphone in un taccuino digitale.

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Anche oggi continua l’offerta disponibile per il Google Pixel 10 . Lo smartphone è disponibile su Amazon con uno sconto del 34% che fa risparmiare poco più di 300 euro su quello di listino. Se sei alla ricerca di un telefono top a un prezzo accessibile, è il modello da comprare oggi. Dotato di un display Actua da 6,3 pollici che lo rende anche molto compatto, processore Tensor G5 che assicura prestazioni elevate e supporta le funzioni AI avanzate, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e per finire una batteria con un’autonomia che supera le ventiquattro ore.

Anche oggi continua l’offerta disponibile per il . Lo smartphone è disponibile su Amazon con uno che fa su quello di listino. Se sei alla ricerca di un telefono top a un prezzo accessibile, è il modello da comprare oggi. Dotato di un che lo rende anche molto compatto, che assicura prestazioni elevate e supporta le funzioni AI avanzate, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e per finire una batteria con un’autonomia che supera le ventiquattro ore. Redmi Note 15 Pro (sconto lampo e super acquisto)

Prezzo speciale per il Redmi Note 15 Pro protagonista di una delle migliori occasioni del giorno. Grazie allo sconto del 24% il prezzo scende al minimo e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. La scheda tecnica si basa su un display AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 1,5K, processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel. La batteria da 6580 mAh è una sicurezza e può durare anche più di due giorni.

Prezzo speciale per il protagonista di una delle migliori occasioni del giorno. Grazie allo il prezzo scende al minimo e su quello di listino. La scheda tecnica si basa su un display AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 1,5K, , doppia fotocamera posteriore con e una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel. La batteria da 6580 mAh è una sicurezza e può durare anche più di due giorni. Galaxy A27 (prezzo in picchiata e sconto esagerato)

Altra super offerta che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A27 con uno sconto del 36% e il risparmio netto è di 140 euro. Per un telefono che si posiziona nella fascia medio-bassa del mercato si tratta di un’ottima occasione da non farsi sfuggire. La scheda tecnica è una garanzia: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici , processore Snapdragon che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e Samsung ha anche assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per sei generazioni.

Altra super offerta che non devi farti sfuggire. Da oggi su trovi il con uno e il Per un telefono che si posiziona nella fascia medio-bassa del mercato si tratta di un’ottima occasione da non farsi sfuggire. La scheda tecnica è una garanzia: , processore Snapdragon che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con e Samsung ha anche assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per sei generazioni. Honor 600 SMART (33% di sconto e prezzo stracciato)

L’Honor 600 SMART è il telefono ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo in grado di coniugare un prezzo basso con una maxi batteria. Infatti, da oggi è disponibile con uno sconto del 33% che te lo fa pagare meno di 190 euro, mentre la batteria è da ben 7700 mAh e può durare fino a quattro giorni con un utilizzo normale. La scheda tecnica si basa su un display immersivo da 6,87 pollici, processore Snapdragon 4 Gen 4 e una fotocamera principale da 50 megapixel. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

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Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth lowcost (80% di sconto e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth, ecco l’offerta che non devi farti scappare. Solo per oggi su Amazon trovi questo paio di auricolari wireless in offerta con uno sconto dell’80% e il prezzo scende a soli 16,99 euro . Una spesa alla portata di tutti per delle cuffie che assicurano una qualità dell’audio elevata, si connettono con qualsiasi smartphone e sono anche impermeabili.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth, ecco l’offerta che non devi farti scappare. Solo per oggi su Amazon trovi questo paio di in e il . Una spesa alla portata di tutti per delle cuffie che assicurano una qualità dell’audio elevata, si connettono con qualsiasi smartphone e sono anche impermeabili. Scaldamani elettrico (50% di sconto)

Le temperature stanno diventando sempre più rigide e allora bisogna farsi trovare pronti. Da oggi su Amazon trovi questa coppia di scaldamani elettrici con uno sconto del 50% e li paghi meno di 10 euro . Li puoi impostare su 5 livelli di calore e l’autonomia può arrivare fino a 12 ore. Le dimensioni sono minime e li puoi mettere comodamente nello zaino o nella borsa.

Le temperature stanno diventando sempre più rigide e allora bisogna farsi trovare pronti. Da oggi su Amazon trovi questa coppia di scaldamani elettrici con uno e li . Li puoi impostare su 5 livelli di calore e l’autonomia può arrivare fino a 12 ore. Le dimensioni sono minime e li puoi mettere comodamente nello zaino o nella borsa. Frullatore Bosch (60% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Il frullatore a immersione della Bosch è in offerta con il 60% di sconto e si può pagare anche in 3 rate a tasso zero. Il motore da 600 W offre 12 velocità più la modalità Turbo, per zuppe, passati, frullati e salse, mentre il piede in acciaio inox con lame a 4 ali non graffia le pentole. Il mini tritatutto incluso trita noci, cioccolato e formaggi duri, e il bicchiere graduato aiuta a fare le porzioni giuste. L’impugnatura ergonomica soft touch è comoda, e i componenti smontabili vanno in lavastoviglie.

Smartwatch

Amazfit T-Rex 3 Pro (28% di sconto e prezzo al minimo)

Un compagno affidabile che puoi sempre portare al polso e che si prende cura di te. Da oggi su Amazon trovi l’Amazfit T-Rex 3 Pro in offerta con uno sconto del 28% e il prezzo scende al minimo con un risparmio di poco superiore ai 110 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartwatch è realizzato con materiali che lo rendono super resistente, sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 180 modalità di allenamento. La batteria ha un’autonomia che può arrivare fino a 25 giorni.

Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia d... 868,90 € -42% 1.499,00 € Risparmi 630,10 € Acquista su Amazon Redmi Note 15 Pro 5G 8+256 Black (No power adapter included) 305,00 € -24% 399,90 € Risparmi 94,90 € Acquista su Amazon Cuffie Bluetooth 5.4, 45H, Auricolari Bluetooth, Cuffie In E... 16,99 € -79% 79,99 € Risparmi 63,00 € Acquista su Amazon Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 48mm, 25 Giorni di Au... 287,49 € -28% 399,90 € Risparmi 112,41 € Acquista su Amazon LG Mini RGB 65 Pollici, Serie MRGB87 2026 Smart TV 4K - 65MR... 899,00 € -59% 2.199,00 € Risparmi 1.300,00 € Acquista su Amazon Lefant M3 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappat... 379,98 € -58% 899,99 € Risparmi 520,01 € Acquista su Amazon roborock F25 GT Gen2 Set Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza... 169,00 € -45% 309,00 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon

Smart TV

Smart TV LG Mini RGB da 65 pollici (59% di sconto e risparmi 1300 euro)

Lo smart TV LG Mini RGB da 65 pollici è in offerta con uno sconto shock del 59% di sconto, e risparmi 1.300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di rateizzare la spesa in 12 mesi a tasso zero. La tecnologia Mini RGB è l’evoluzione dei Mini LED, con retroilluminazione a colori indipendenti che migliora resa e intensità delle sfumature, e la certificazione DualColor garantisce immagini realistiche. Il processore α8 Gen3 ricostruisce i dettagli in 4K, mentre il Precision Dimming controlla le zone di retroilluminazione per contrasto e nitidezza. Dolby Vision e Atmos portano il cinema a casa, AI Search con Google Gemini risponde a ogni richiesta, e l’AI Hub riconosce la voce e personalizza l’esperienza.

PC portatile

Asus Vivobook 15 (33% di sconto e il prezzo crolla)

Approfitta immediatamente dell’ottima offerta disponibile per il PC portatile Asus Vivobook 15 F150. Grazie allo sconto del 33% risparmi poco più di 200 euro su quello di listino e hai anche l’occasione di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Notebook dotato di un display da 15,6 pollici ad alta risoluzione, processore Intel Core 3, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Configurazione perfetta per l’utilizzo casalingo oppure per studiare o lavorare con i principali programmi di produttività.

Elettrodomestici

Lefant M3 Ultra (58% di sconto e risparmi poco più di 500 euro)

Il Lefant M3 Ultra è disponibile in offerta con uno sconto del 58% di sconto che fa risparmiare poco più di 500 euro sul prezzo di listino. L’aspirazione da 23.000 Pa con spazzola a V anti-groviglio raccoglie polvere, briciole e peli, mentre i due mop rotanti a 200 giri lavano e si sollevano di 9 mm sui tappeti. La navigazione laser dToF 360° mappa la casa e aggira gli ostacoli. La stazione svuota il robot nel sacco da 3,2 litri e lava i mop con acqua a 75°C , mentre la batteria garantisce fino a 210 minuti (con ripresa automatica dopo la ricarica).

Il Lefant M3 Ultra è disponibile in offerta con uno sconto del 58% di sconto che fa risparmiare poco più di 500 euro sul prezzo di listino. L’aspirazione da con raccoglie polvere, briciole e peli, mentre i lavano e si sollevano di sui tappeti. La navigazione mappa la casa e aggira gli ostacoli. La stazione e lava i mop con , mentre la garantisce fino a (con ripresa automatica dopo la ricarica). roborock F25 GT Gen2 (offerta lampo e sconto del 45%)

Il roborock F25 GT Gen2 costa quasi la metà con il 45% di sconto . L’aspirazione da 20.000 Pa con rullo a 450 giri al minuto raccoglie briciole, liquidi e peli, mentre la tecnologia JawScrapers evita i grovigli. Il design FlatReach 2.0 si piega a 180° , con altezza di soli 12,5 cm , e passa sotto letti e divani. La stazione lava il rullo con acqua a 90°C e lo asciuga con aria calda, per eliminare il 99,99% dei batteri . Con 38 minuti di autonomia in modalità Eco copre fino a 284 mq

Il . L’aspirazione da con rullo a raccoglie briciole, liquidi e peli, mentre la tecnologia evita i grovigli. Il design si piega a , con altezza di soli , e passa sotto letti e divani. La stazione lava il rullo con acqua a e lo asciuga con aria calda, per eliminare il . Con di autonomia in modalità Eco copre fino a Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua (offerta esclusiva Amazon)

Offerta esclusiva Amazon per la Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua : 24% di sconto sulla scopa che aspira e lava insieme. L’aspirazione si regola automaticamente in base al pavimento, mentre la tecnologia Flex con tubo flessibile permette di passare sotto i mobili bassi senza chinarsi. La spazzola Power LED-Vision illumina lo sporco, e il display Smart Control mostra il livello della batteria e ti avvisa quando il filtro è da pulire. L’autonomia arriva a 45 minuti , il contenitore è lavabile al 100% e la filtrazione trattiene il 99,9% delle particelle. Leggera e maneggevole, è pensata per chi vuole pulire rapidamente.

Offerta esclusiva Amazon per la : 24% di sconto sulla scopa che aspira e lava insieme. L’aspirazione si in base al pavimento, mentre la con tubo flessibile permette di passare sotto i mobili bassi senza chinarsi. La spazzola illumina lo sporco, e il mostra il livello della batteria e ti avvisa quando il filtro è da pulire. L’autonomia arriva a , il contenitore è e la delle particelle. Leggera e maneggevole, è pensata per chi vuole pulire rapidamente. Asciugatrice Candy Rapidò da 10 chilogrammi (47% di sconto e costa quasi la metà)

L’asciugatrice Candy RapidÒ da 10 kg ha il 47% di sconto, con più di 350 euro di risparmio. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La pompa di calore con motore Inverter asciuga con consumi ridotti, mentre il Kilo Detector adatta il ciclo al peso del carico. Il programma Stiro Facile limita le pieghe, e i cicli rapidi da 30 a 90 minuti sono utili quando si è di fretta. L’oblò più alto di 3,5 cm facilita carico e scarico, e Wi-Fi + Bluetooth con app hOn permettono di gestirla anche da remoto. La tanica nello sportello si svuota in un attimo.

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