Amazon, sprofonda il prezzo del Galaxy S25: sconti fino all'85%

MisterGadget.Tech

Manca sempre meno alla fine del mese e su Amazon appaiono offerte sempre più interessanti. E riguardano i dispositivi tech più ricercati dagli utenti. Ad esempio, trovi il Galaxy S25 di Samsung a un prezzo stracciato e risparmi più di 300 euro su quello di listino. In alternativa trovi l’iPhone 15 al minimo storico. In offerta al prezzo più basso del 2026 ci sono anche i Fire TV Stick di Amazon: le chiavette multimediali costano pochissimo e sono utilissime nella vita di tutti i giorni.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è sia il link per accedere alla pagina su Amazon sia una breve descrizione tecnica. Non perdere questa opportunità.

Amazon, migliori offerte 29 gennaio

Smartphone

Galaxy S25. Super occasione per il Galaxy S5. Lo smartphone top di Samsung è disponibile su Amazon con una promo lampo che fa scendere il prezzo del 33% e risparmi più di 300 euro . E ricevi in omaggio anche la cover ufficiale di Milano-Cortina 2026. Sule telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori telefoni top di gamma disponibili oggi sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x, batteria che dura per tutto il giorno. Oltre al modello “base”, oggi trovi in promo anche un bundle molto interessante che comprende lo smartphone e il Galaxy Watch7 . Li trovi in promo con uno sconto del 32% e risparmi ben 350 euro s u quello di listino. Un’occasione interessante da valutare se hai bisogno anche di un orologio.

per il Lo smartphone top di Samsung è disponibile su con una che fa il del e . E ricevi in omaggio anche la cover ufficiale di Milano-Cortina 2026. Sule telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori telefoni top di gamma disponibili oggi sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x, batteria che dura per tutto il giorno. Oltre al modello “base”, oggi trovi in promo anche un bundle molto interessante che comprende lo e il . Li trovi in promo con uno e u quello di listino. Un’occasione interessante da valutare se hai bisogno anche di un orologio. iPhone 15. Un’occasione lampo che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’ iPhone 15 in promo con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Ottime caratteristiche tecniche: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A16 Bionic, doppia fotocamera con sensore principale da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. La giusta soluzione se vuoi uno smartphone Apple, ma non vuoi spendere cifre esagerate.

in con uno che ti fa e hai anche la possibilità di il in . Ottime caratteristiche tecniche: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A16 Bionic, doppia fotocamera con sensore principale da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. La giusta soluzione se vuoi uno smartphone Apple, ma non vuoi spendere cifre esagerate. Google Pixel 9A. Torna in offerta uno dei migliori modelli medio di gamma sul mercato. Parliamo del Google Pixel 9A disponibile con uno sconto del 33% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Telefono con pochi punti deboli che assicura prestazioni elevate grazie al processore sviluppato da Google e progettato appositamente per l’AI, doppia fotocamera posteriore, schermo ad alta risoluzione e super fluido. Non perdere questa opportunità: potrebbe terminare da un momento all’altro.

uno dei sul mercato. Parliamo del disponibile con uno del e su quello di listino. Telefono con pochi punti deboli che assicura prestazioni elevate grazie al processore sviluppato da Google e progettato appositamente per l’AI, doppia fotocamera posteriore, schermo ad alta risoluzione e super fluido. Non perdere questa opportunità: potrebbe terminare da un momento all’altro. vivo V50 Lite. Se vuoi spendere meno per il tuo telefono, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi sul sito di e-commerce il vivo V50 Lite con uno sconto del 29% e lo paghi meno di 200 euro. Smartphone dalle buone caratteristiche e che assicura prestazioni elevate: schermo pOLED da 6,77 pollici con risoluzione elevata e protegge gli occhi dalle fastidiose luce blu, processore MediaTek Dimensity 6300, fotocamera principale Sony da 50 megapixel che assicura scatti perfetti e una super batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni.

per il tuo ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi sul sito di e-commerce il con uno e lo Smartphone dalle buone caratteristiche e che assicura prestazioni elevate: schermo pOLED da 6,77 pollici con risoluzione elevata e protegge gli occhi dalle fastidiose luce blu, processore MediaTek Dimensity 6300, fotocamera principale Sony da 50 megapixel che assicura scatti perfetti e una da che può durare fino a due giorni. Galaxy A17. Lo smartphone entry-level da acquistare oggi. Su Amazon è disponibile il Galaxy A17 di Samsung con uno sconto del 34% e risparmi più di 70 euro su quello di listino. Telefono perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo che sia affidabile, ma anche economico. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore che assicura buone prestazioni, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. La fotocamera principale da 50 megapixel è la ciliegina sulla torta.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Ecco l’offerta del giorno che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth economiche in promo con uno sconto dell’88% e il prezzo scende a meno di 10 euro. Auricolari wireless che si connettono con qualsiasi smartphone e che assicurano un’ottima qualità del suono e un audio immersivo. La batteria ha un’autonomia fin circa 46 ore. Sono anche impermeabili e le puoi utilizzare mentre ti alleni.

trovi questo in con uno e il scende a Auricolari wireless che si connettono con qualsiasi smartphone e che assicurano un’ottima qualità del suono e un audio immersivo. La batteria ha un’autonomia fin circa 46 ore. Sono anche impermeabili e le puoi utilizzare mentre ti alleni. Cassa Bluetooth. Altra super offerta imperdibile. Solo per poco tempo trovi su Amazon questa cassa Bluetooth impermeabile che puoi utilizzare mentre ti fai la doccia in promo con uno sconto del 71% e la paghi meno di 15 euro . Un accessorio lowcost da avere assolutamente e che assicura una buona qualità nella riproduzione dei tuoi brani preferiti. Lo puoi utilizzare anche per le chiamate in viva voce. Non perdere questa ottima opportunità.

questa impermeabile che puoi utilizzare mentre ti fai la doccia in con uno e la . Un accessorio lowcost da avere assolutamente e che assicura una buona qualità nella riproduzione dei tuoi brani preferiti. Lo puoi utilizzare anche per le chiamate in viva voce. Non perdere questa ottima opportunità. Telecamera per l’esterno. Una telecamera per esterno che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi questo modello economico con uno sconto del 53% e lo paghi meno di 30 euro. Dotato anche di un pannello solare che ricarica la batteria. Assicura immagini in alta definizione e ha anche la visione notturna a colori grazie alla lampada integrata. Rileva ogni movimento e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Tra i Fire TV Stick di Amazon è il più recente e anche uno dei più economici. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select in promo a un prezzo di soli 29,99 euro con uno sconto del 45% su quello di listino. Si tratta di una promo speciale che non devi farti scappare. Modello base che supporta la risoluzione 4K e che permette di vedere tutti i tuoi contenuti preferiti, dai film alle serie TV fino ai documentari e allo sport. Facile da configurare e da utilizzare. Nella confezione anche il telecomando con Alexa.

di è il più recente e anche uno dei Da oggi trovi il in a un con uno del su quello di listino. Si tratta di una promo speciale che non devi farti scappare. Modello base che supporta la e che permette di vedere tutti i tuoi contenuti preferiti, dai film alle serie TV fino ai documentari e allo sport. Facile da configurare e da utilizzare. Nella confezione anche il telecomando con Alexa. Fire TV Stick 4K Plus. Se vuoi un po’ più di prestazioni, il Fire TV Stick 4K Plus è il modello che fa per te. Da oggi è disponibile con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 40 euro . Perfetto anche se hai già un televisore smart, permette di accedere a tante funzioni uniche e accedi a tutti i tuoi contenuti preferiti. Oltre alle piattaforme di video streaming, puoi anhe gestire i dispositivi smart presenti in casa utilizzando il telecomando con Alexa che ricevi nella confezione. Non farti scappare questa super occasione.

è il modello che fa per te. Da oggi è disponibile con uno del e lo . Perfetto anche se hai già un televisore smart, permette di accedere a tante funzioni uniche e accedi a tutti i tuoi contenuti preferiti. Oltre alle piattaforme di video streaming, puoi anhe gestire i dispositivi smart presenti in casa utilizzando il telecomando con Alexa che ricevi nella confezione. Non farti scappare questa super occasione. Echo Show 5. Vuoi rendere più smart la tua abitazione? Ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi su Amazon lo smart speaker Echo Show 5 in promo con uno sconto del 41% e approfitti di un prezzo da Prime Day. Permette di gestire facilmente i dispositivi smart presenti in casa e grazie allo schermo touch da 5 pollici puoi sia vedere video sia interagire facilmente con la casa interconnessa. Un dispositivo utilissimo e che non puoi non avere.

Smartwatch

Garmin fenix 7 Pro Solar. Continua la promo speciale per il Garmin fenix 7 Pro Solar . Lo smartwatch super resistente è disponibile in promo con uno sconto del 33% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Oltre alla resistenza di grado militare, lo smartwatch è dotato di una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria, che può avere un’autonomia fino a 22 giorni. Più di 30 app per lo sport e monitoraggio avanzato della salute. Occasione imperdibile.

per il . Lo smartwatch super resistente è disponibile in con uno del e su quello di listino. Oltre alla resistenza di grado militare, lo smartwatch è dotato di una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria, che può avere un’autonomia fino a 22 giorni. Più di e monitoraggio avanzato della salute. Occasione imperdibile. Amazfit Active 2. Lo smartwatch per gli appassionati di sport. Da oggi su Amazon è disponibile l’Amazfit Active 2 in offerta con uno sconto del 25% e risparmi 25 euro su quello di listino. Schermo ampio e con luminosità elevata, più di 160 modalità sportive con suggerimenti AI su cosa migliorare durante gli allenamenti, Resistente all’acqua e monitora in tempo reale i principali parametri vitali. La batteria ha una durata di circa 10 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED da 48 pollici. Un’offerta speciale che devi cogliere al volo. Solo per oggi trovi su Amazon lo smart TV Samsung OLED da 48 pollici con uno sconto del 37% e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Qualità elevatissima delle immagini, neri assoluti e processore NQ4 AI Gen3 che sfrutta algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei contenuti. A questo prezzo è un vero affare.

Tablet

iPad Air 11 pollici. Torna in offerta con lo sconto IVA l’iPad Air con schermo Liquid Retina da 11 pollici. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore M3 che ti permette di utilizzare il tablet come se fosse un PC. Puoi collegare anche una tastiera Bluetooth e l’Apple Pencil. Dotato anche di fotocamere evolute con cui scattare ottime foto e all’occorrenza fare delle videochiamate. Supporta anche Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale che ti semplifica le azioni quotidiane ripetitive.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot X2 OMNI. Ecco un ottimo robot aspirapolvere e lavapavimenti protagonista di un’ offerta lampo con uno sconto del 43% . Grazie a questo ribasso, puoi risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino. L’ Ecovacs Deebot X2 Omni si distingue per la sua forma squadrata, progettata specificamente per pulire negli angoli dove i robot circolari falliscono. La stazione Omni tutto-in-uno lava i moci con acqua calda, li asciuga e svuota la polvere in autonomia. Con una potenza di aspirazione ai vertici della categoria, è la scelta definitiva per chi non vuole più toccare scopa o straccio.

. Grazie a questo ribasso, puoi sul prezzo di listino. L’ si distingue per la sua forma squadrata, progettata specificamente per pulire negli angoli dove i robot circolari falliscono. La stazione Omni tutto-in-uno lava i moci con acqua calda, li asciuga e svuota la polvere in autonomia. Con una potenza di aspirazione ai vertici della categoria, è la scelta definitiva per chi non vuole più toccare scopa o straccio. Lavasciuga Candy Smart. La soluzione salvaspazio definitiva per gestire il bucato durante l’inverno: la lavasciuga Candy Smart è scontata del 38% , permettendoti di risparmiare più di 200 euro . Hai anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero . Questo modello unisce la capacità di carico di una lavatrice alla comodità dell’asciugatrice in un unico elettrodomestico. Grazie alla connettività smart, puoi gestire i cicli di lavaggio direttamente dal tuo smartphone, ottimizzando tempi e consumi energetici. Cestello da 8 chilogrammi mentre sei in lavaggio e da 5 chilogrammi in fase di asciugatura.

è scontata del , permettendoti di . Hai anche la possibilità di . Questo modello unisce la capacità di carico di una lavatrice alla comodità dell’asciugatrice in un unico elettrodomestico. Grazie alla connettività smart, puoi gestire i cicli di lavaggio direttamente dal tuo smartphone, ottimizzando tempi e consumi energetici. mentre sei in lavaggio e da 5 chilogrammi in fase di asciugatura. Aspirapolvere roborock F25. Per chi preferisce la versatilità di un’ aspirapolvere senza fili di ultima generazione, la roborock F25 è disponibile al suo prezzo minimo storico con uno sconto del 30% . Leggera, maneggevole e dotata di una spazzola intelligente che si adatta a diverse superfici, la scopa elettrica senza fili garantisce un’autonomia eccellente e una potenza aspirante costante. È il complemento ideale per le pulizie veloci di ogni giorno o per raggiungere i punti più difficili della casa.

di ultima generazione, la è disponibile al suo . Leggera, maneggevole e dotata di una spazzola intelligente che si adatta a diverse superfici, la scopa elettrica senza fili garantisce un’autonomia eccellente e una potenza aspirante costante. È il complemento ideale per le pulizie veloci di ogni giorno o per raggiungere i punti più difficili della casa. Lavastoviglie Electrolux Serie 700. Occasione d’oro che non devi assolutamente farti sfuggire: sono rimaste le ultime scorte disponibili della lavastoviglie Elextrolux Serie 700 disponibile con uno sconto del 46%. Il risparmio è netto: quasi 400 euro in meno rispetto al prezzo originale, con la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. Dotata della tecnologia SatelliteClean, assicura una pulizia tre volte superiore grazie al mulinello a doppia rotazione che raggiunge ogni angolo della vasca. È incredibilmente silenziosa e integra la tecnologia AirDry per un’asciugatura perfetta e naturale.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui