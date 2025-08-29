Fuori tutto Amazon, smartphone ed elettrodomestici con sconti all'80%

Motorola

Come ogni fine mese, anche in questo agosto su Amazon arrivano tante offerte incredibili da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi 29 agosto troviamo promo molto interessanti, soprattutto per smartphone top di gamma. Come ad esempio la promo disponibile per il Galaxy Z Flip7 SE, ultima versione dello smartphone pieghevole di Samsung. Oltre all’offerta con doppio sconto presente in pagina, puoi ottenere gratuitamente il notebook Galaxy Book4 con processore i3 dal valore di quasi 600 euro. Non è l’unica promo disponibile oggi: trovi anche l’iPhone 16 Pro al minimo storico e il Motorola razr 50 a meno di metà prezzo e con uno sconto del 52%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per accedere alla pagina prodotto ti basta cliccare sul link e scoprire il prezzo. Per ogni prodotto c’è anche una breve descrizione tecnica. Non perdere tempo e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 29 agosto

Smartphone

Galaxy Z Fip7 SE. Offerta straordinaria per il Galaxy Z Flip7 SE , nuovo smartwatch pieghevole di Samsung. Da oggi è disponibile con un doppio sconto : oltre a quello fisso puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 370 euro , per uno sconto totale che sfiora il 40% . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . La promo non finisce qui. Per chi lo acquista oggi, c’è la possibilità di richiedere in regalo il Galaxy Book4 con processore i3 dal valore commerciale di circa 600 euro . Un’occasione unica da non farsi scappare. Il Galaxy Z Flip7 SE ha le tipiche caratteristiche di un top di gamma: doppio schermo, ottimo processore Exynos, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria che dura tutto il giorno.

, nuovo smartwatch pieghevole di Samsung. Da oggi è disponibile con un : oltre a quello fisso puoi aggiungere un che fa , per uno sconto . Lo puoi anche . La promo non finisce qui. Per chi lo acquista oggi, c’è la possibilità di richiedere in il con dal . Un’occasione unica da non farsi scappare. Il Galaxy Z Flip7 SE ha le tipiche caratteristiche di un top di gamma: doppio schermo, ottimo processore Exynos, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria che dura tutto il giorno. iPhone 16 Pro. Continua la promo sull’ iPhone 16 Pro . Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 250 euro al prezzo più basso di sempre . Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con Dynamic Island, processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence e tutti i nuovi strumenti AI dell’azienda di Cupertino, nuova fotocamera ultragrandangolare da 48 pollici e una batteria con un’autonomia senza precedenti.

. Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno al più . Puoi anche . Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con Dynamic Island, processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence e tutti i nuovi strumenti AI dell’azienda di Cupertino, nuova fotocamera ultragrandangolare da 48 pollici e una batteria con un’autonomia senza precedenti. Motorola razr 50. Altra occasione da non farsi assolutamente scappare. Da oggi trovi lo smartphone pieghevole Motorola razr 50 in promo con uno sconto del 52% e lo paghi meno della metà . Iconico design a conchiglia, schermo esterno da 3,63 pollici e schermo interno da 6,9 pollici, fotocamera principale da 50 megapixel e obiettivo per i selfie da 32 megapixel. Prestazioni assicurate dal processore MediaTek.

in con uno e lo . Iconico design a conchiglia, schermo esterno da 3,63 pollici e schermo interno da 6,9 pollici, fotocamera principale da 50 megapixel e obiettivo per i selfie da 32 megapixel. Prestazioni assicurate dal processore MediaTek. Galaxy A56. Calo di prezzo e minimo storico. Offerta shock per il Galaxy A56 che trovi su Amazon con uno sconto del 36% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos supportato da 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Batteria da 5000mAh che dura per tutto il giorno.

Gadget lowcost

Chiavetta USB SanDisk 256 GB. Un accessorio che non può mai mancare nello tuo zaino. La chiavetta multimediale SanDisk Ultra Flair da 256 gigabyte è disponibile con uno sconto del 59% e la paghi pochissimo. Permette di trasferire file velocemente da un computer all’altro e puoi impostare anche una password per la protezione. Da comprare subito.

è disponibile con uno e la paghi pochissimo. Permette di trasferire file velocemente da un computer all’altro e puoi impostare anche una password per la protezione. Da comprare subito. Cassa Bluetooth portatile. Tra le migliori offerte del giorno troviamo questa cassa Bluetooth che assicura un suono molto potente disponibile con un triplo sconto incredibile. Oltre a quello fisso del 68%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di 5 euro e un ulteriore buono sconto del 20%. Il prezzo finale è di soli 20 euro. Impermeabile, è perfetta per le feste con i tuoi amici.

Smart TV

Smart TV Samsung 43 pollici. Prezzo speciale per lo s mart TV Samsung da 43 pollici che da oggi trovi con uno sconto del 30% e risparmi 120 euro su quello di listino. Schermo LED con risoluzione 4K e processore Crystal 4K che assicura ottime prestazioni. Il sistema operativo Tizen supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Compatibile con Alexa e Google Assistant.

da che da oggi trovi con uno e su quello di listino. Schermo LED con risoluzione 4K e processore Crystal 4K che assicura ottime prestazioni. Il sistema operativo Tizen supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Compatibile con Alexa e Google Assistant. Smart TV Panasonic 32 pollici. Per la cucina o la tua camera da letto, ecco lo smart TV da acquistare oggi. Su Amazon trovi lo smart TV Panasonic da 32 pollici in promo con uno sconto del 32% e risparmi 100 euro su quello di listino. Immagini in alta definizione e a bordo trovi il sistema operativo Fire TV di Amazon che supporta tutte le principali app per lo streaming. Lo puoi controllare da remoto con Alexa.

PC portatile

MacBook Air 13″. Calo di prezzo e minimo storico per il MacBook Air con processore M4 , ultima versione lanciata sul mercato da Apple. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 24% e risparmi 3000 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. PC portatile compatto e molto leggero. Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici , prestazioni eccellenti grazie ai 16 gigabyte di RAM e al SSD da 256 gigabyte e batteria che dura tantissimo. Ottimo per lo studio e per il lavoro.

e per il , ultima versione lanciata sul mercato da Apple. Da oggi è disponibile con un e su quello di listino. Lo puoi anche PC portatile compatto e molto leggero. , prestazioni eccellenti grazie ai 16 gigabyte di RAM e al SSD da 256 gigabyte e batteria che dura tantissimo. Ottimo per lo studio e per il lavoro. Notebook ACEMAGIC. Offerta lampo incredibile per il PC portatile ACEMAGIC dotato di un ottimo processore, schermo da 15,6 pollici, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 74% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 70 euro e lo sconto totale sfiora l’80%. Risparmi più di 1100 euro e fai un super affare. Perfetto sia per il lavoro sia per l’intrattenimento.

Elettrodomestici

Tapo C21A. La telecamera Tapo C21A è disponibile con uno sconto del 50% e costa pochissimo. La telecamera di sorveglianza Wi-Fi assicura una risoluzione 2K per immagini nitide e dettagliate, con funzionalità pan/tilt per la rotazione orizzontale e verticale per coprire ogni angolo della stanza. Include visione notturna avanzata, rilevamento del movimento con notifiche push e audio bidirezionale per comunicare. Facile da installare e gestire tramite app, è la soluzione ideale per monitorare la tua casa con tranquillità.

è disponibile con uno e costa pochissimo. La telecamera di sorveglianza Wi-Fi assicura una risoluzione per immagini nitide e dettagliate, con funzionalità per la rotazione orizzontale e verticale per coprire ogni angolo della stanza. Include visione notturna avanzata, rilevamento del movimento con notifiche push e per comunicare. Facile da installare e gestire tramite app, è la soluzione ideale per monitorare la tua casa con tranquillità. roborock Qrevo Curv. Sconto esagerato del 40% per il robot aspirapolveree roborock Qrevo Curv . Questo modello top di gamma in grado sia di aspirare la polvere sia di lavare il pavimento assicura una pulizia completa dell’abitazione. Spazzola elevabile e antigroviglio che si adatta a qualsiasi pavimento. I sensori mappano accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone.

per il . Questo modello top di gamma in grado sia di aspirare la polvere sia di lavare il pavimento assicura una pulizia completa dell’abitazione. Spazzola elevabile e antigroviglio che si adatta a qualsiasi pavimento. I sensori mappano accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone. Barbecue Campingaz Xpert 200 LS. Offerta di fine stagione da non farsi assolutamente scappare. Da oggi trovi il barbecue Campingaz Xpert 200 in promo con un super sconto del 41% e al prezzo più basso di sempre . Barbecue semiprofessionale dotato di due potenti bruciatori e con una distribuzione uniforme del calore. Puoi cucinare veramente di tutto e in poco tempo. Le due rotelle consentono di spostare il barbecue facilmente in giardino.

in con un e al . Barbecue semiprofessionale dotato di due potenti bruciatori e con una distribuzione uniforme del calore. Puoi cucinare veramente di tutto e in poco tempo. Le due rotelle consentono di spostare il barbecue facilmente in giardino. Scopa elettrica Ariete. L’offerta per chi vuole spendere pochissimo. La scopa elettrica Ariete Handy Force è disponibile con uno sconto del 40% e la paghi meno di 45 euro. Maneggevole, facile da utilizzare, aspira velocemente lo sporco che si annida sul pavimento. Soluzione economica che non puoi farti scappare.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui