Amazon, macchina caffè De'Longhi crolla di prezzo e sconti fino all'85%: le offerte di oggi

Su Amazon è sempre possibile fare grandi affari, anche su prodotti appena usciti sul mercato. Ne sono la dimostrazione lo Xiaomi 15T e lo Xiaomi 15T Pro, i due nuovi telefoni top di gamma del colosso cinese che trovi con una promo lancio che ti fa risparmiare già oggi centinaia di euro. E ricevi in regalo anche uno smartwatch. Sebbene siano due tra le migliori promo disponibili sul sito di e-commerce, non sono le uniche. Oggi 28 settembre trovi tanti prodotti tech in promo e con sconti davvero speciali. Come ad esempio la macchina per il caffè De’Longhi Magnifica EVO al minimo storico e con uno sconto di quasi 200 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Non farti scappare queste occasioni: possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 28 settembre

Smartphone

Xiaomi 15T. Appena lanciato e già disponibile in offerta su Amazon . Da oggi trovi lo Xiaomi 15T con un doppio sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro . L’offerta non finisce qui: ricevi in regalo la stampante portatile Xiaomi Photo Printer Pro dal valore di quasi 120 euro e Xiaomi super valuta il tuo vecchi smartphone di ben 100 euro. Se sei iscritto a Prime Student hai diritto a uno sconto aggiuntivo di 50 euro. Schermo AMOLED da 6,83 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra, sistema di fotocamere professionali realizzate da Leica e una batteria da 5500mAh che dura fino a due giorni.

Gadget lowcost

Cassa Bluetooth. Per le feste con i tuoi amici, questa è la cassa portatile che devi assolutamente acquistare. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 66% e la paghi solamente 30 euro . Assicura una buona qualità del suono, bassi potenti e un’autonomia fino a 30 ore. Impermeabile, si collega facilmente a qualsiasi dispositivo. Una promo da non farsi assolutamente scappare.

Smart TV

LG QNED da 43 pollici. Grandi offerte sugli smart TV LG . Da oggi è disponibile il TV LG QNED evo AI da 43 pollici da poco uscito sul mercato in promo con un doppio sconto imperdibile. Oltre a quello fisso del 23% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 90,19 euro e che si applica in automatico in fase di pagamento. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Schermo da 43 pollici, processore α7 Gen8 che supporta l’intelligenza artificiale, colori realistici e sistema operativo webOS con AI che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. La soluzione ideale per la tua abitazione.

Action cam

GoPro HERO 13. Saldi di fine stagione su Amazon per l’action cam GoPro HERO 13. Da oggi è disponibile con uno sconto del 26% e approfitti del minimo storico dell’ultimo periodo. Tra le migliori che puoi trovare sul mercato, questo modello permette di registrare video con una risoluzione 5.3K a 60 frame per secondo. Puoi anche aggiungere dei mod e degli obiettivi per foto in primo piano con dettagli unici. Se ami gli sport avventurosi, è questo il modello da acquistare.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Russell Hobbs XXL. Offerta lampo di Amazon per questa ottima friggitrice ad aria Russell Hobbs con cestello da ben 8,3 litri , perfetta per una famiglia di 4-6 persone . Oggi lo trovi con uno sconto del 45% e la paghi meno di 60 euro. Puoi cucinare veramente di tutto, dalle classiche patatine fino alle verdure grigliate e alla pizza. Una delle più acquistate su Amazon, non farti scappare questa occasione.

di per questa con , perfetta per una . Oggi lo trovi con uno e la paghi meno di 60 euro. Puoi cucinare veramente di tutto, dalle classiche patatine fino alle verdure grigliate e alla pizza. Una delle più acquistate su Amazon, non farti scappare questa occasione. roborock QV 35A. Offerta con doppio sconto da non farsi sfuggire. Su Amazon è in promo il robot aspirapolvere roborock QV 35A al minimo storico e con una promo da non farsi sfuggire . Oltre allo sconto fisso del 32% , puoi aggiungere un ulteriore coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro. Grande potenza di aspirazione, permette di lavare il pavimento senza troppi sforzi e mappa accuratamente tutta l’abitazione. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone ed è in grado di evitare facilmente gli ostacoli.

