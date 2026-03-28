Fuori tutto Amazon, ecco lo smartphone da comprare oggi: 80% di sconto

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Amazon saluta questo mese di marzo nel migliore dei modi, con tante offerte speciali che permettono di fare grandissimi affari su un numero elevato di prodotti tech. E non stiamo esagerando: trovi, ad esempio, l’iPhone 16 al minimo storico con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Sempre tra gli smartphone è disponibile in promo il Redmi Note 15 Pro uscito sul mercato da pochissime settimane e che trovi con un super sconto del 33%. Offerta speciale anche per il robot aspirapolvere Mova Z50 Ultra disponibile con un super sconto di ben 700 euro, oppure per la friggitrice ad aria Princess che paghi meno di 50 euro (sconto del 60%). Non perdere altro tempo e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 28 marzo

Smartphone

iPhone 16 (prezzo al minimo e pagamento in 5 rate a tasso zero)

La promo speciale disponibile sull’ iPhone 16 continua ancora oggi. Lo smartphone di Apple è disponibile con uno sconto del 22% e risparmi poco meno di 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, la piattaforma con gli strumenti avanzati di intelligenza artificiale, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

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Offerta lampo che non si vedeva da un po’ di tempo per il Galaxy S25 Ultra . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare più di 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno.

che non si vedeva da un po’ di tempo per il . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno che ti fa e hai anche la possibilità di il a con Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno. Redmi Note 15 Pro (offerta lancio e sconto mai visto prima)

Uno dei telefoni più acquistati dell’ultimo periodo. Parliamo del Redmi Note 15 Pro disponibile su Amazon con uno sconto del 33% che fa risparmiare poco più di 130 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 6580 mAh che può durare fino a due giorni.

Uno dei telefoni più acquistati dell’ultimo periodo. disponibile su Amazon con uno del che fa poco più di su quello di listino e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 6580 mAh che può durare fino a due giorni. Motorola edge 60 neo (35% di sconto e prezzo speciale)

Una promo che non puoi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il Motorola edge 60 neo , smartphone medio di gamma, con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 150 euro s u quello di listino. Si tratta anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Telefono con una scheda tecnica molto interessante: schermo da 6,36 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek Dimensity 7400, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel, batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Una promo che non puoi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il , smartphone medio di gamma, con uno che fa il al e u quello di listino. Si tratta anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Telefono con una scheda tecnica molto interessante: schermo da 6,36 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek Dimensity 7400, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel, batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Honor 400 Lite (minimo storico e offerta speciale)

Lo smartphone da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Su Amazon è disponibile l’Honor 400 Lite in promo con uno sconto del 39% e lo paghi meno di 185 euro. Un telefono che vale molto più di quanto lo paghi: schermo da 6,7 pollici ad alta risoluzione con risoluzione FHD, processore MediaTek di ultima generazione che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera con sensore principale da 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che può durare per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte di oggi. Su Amazon trovi questo paio di cuffie lowcost con uno sconto dell’85% che fa crollare il prezzo a meno di 24 euro . Nonostante un prezzo alla portata di tutti, assicurano una qualità del suono elevata e si connettono facilmente con qualsiasi smartphone. Sono dotate della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 48 ore. Perfette per chi vuole spendere poco e per gli sportivi.

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L’accessorio che non puoi non avere sempre con te. Da oggi su Amazon trovi questo powerbank da 10.000 mAh a ricarica rapida in promo con uno sconto del 60% e lo paghi meno di 10 euro. Permette di ricaricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente e sulla scocca ha dei LED che mostrano il livello di carica. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche gli iPhone.

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Crea l’atmosfera perfetta in ogni stanza con un investimento minimo: la striscia LED intelligente di Tapo è in sconto del 40% a meno di 18 euro. Lunga 5 metri e completamente gestibile tramite app o comandi vocali (Alexa e Google Home), permette di scegliere tra milioni di colori e regolare la luminosità a tuo piacimento. È perfetta per retroilluminare il televisore, decorare la scrivania o dare un tocco di colore alla camera da letto, con la possibilità di programmare scenari luminosi che si attivano automaticamente.

Smartwatch

Galaxy Watch8 (offerta lampo e prezzo al minimo)

L’ultima versione dello smartwatch top di Samsung è disponibile con uno sconto di ben 100 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Orologio smart che puoi indossare ventiquattro ore su ventiquattro e dotato di sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Supporta più di 90 modalità sportive ed è dotato di app utilissime come Google Maps e Google Wallet per i pagamenti contactless.

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Lo smartwatch che puoi indossare ventiquattro ore su ventiquattro. Parliamo del Huawei Watch GT 5 disponibile da oggi su Amazon con un ottimo sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 100 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Dotato di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione, un monitoraggio continuo della salute a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue, un monitoraggio del sonno e hai a disposizione più di 100 modalità di allenamento, tra cui nuovi percorsi pensati ad hoc per gli amanti della corsa e del ciclismo.

Smart TV

Smart TV Haier 43 pollici (prezzo al minimo e costa pochissimo)

Offerta lampo che ti fa risparmiare 100 euro netti, con la comodità del pagamento a rate a tasso zero. per questo TV Haier con schermo da 43 pollici. Smart TV perfetto per il tuo salotto che non scende a compromessi sulla qualità: il pannello con tecnologia Quantum Dot (QLED) assicura colori vividi e una luminosità superiore rispetto ai LED tradizionali. Grazie al sistema Google TV, hai tutte le tue app di streaming preferite a portata di telecomando, con il supporto integrato a Google Assistant per gestire tutto con la voce.

Computer portatile&Tablet

Computer portatile CHIFUYOU (doppio sconto e risparmi più di 1000 euro)

Il PC portatile che devi assolutamente comprare oggi. Su Amazon trovi questo modello della CHIFUYOU in promo con uno sconto del 63% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 30 euro . Il risultato finale è un risparmio che supera i 1000 euro. Schermo da 16 pollici ad alta risoluzione, processore ad altissime prestazioni supportato da 16 gigabyte di RAM e da un SSD da 1 terabyte. Perfetto per il lavoro, la produttività e anche l’intrattenimento.

Il PC portatile che devi assolutamente comprare oggi. Su Amazon trovi questo della in con uno del a cui un che ti fa . Il risultato finale è un che Schermo da 16 pollici ad alta risoluzione, processore ad altissime prestazioni supportato da 16 gigabyte di RAM e da un SSD da 1 terabyte. Perfetto per il lavoro, la produttività e anche l’intrattenimento. Galaxy Tab S10 Lite (32% di sconto e pagamento in 5 rate a tasso zero)

Prezzo in calo e minimo storico per il Galaxy Tab S10 Lite. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 32% che ti fa risparmiare circa 130 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 10,9 pollici ad altissima risoluzione, ottime prestazioni e a bordo trovi anche la S Pen per utilizzarlo come se fosse un taccuino digitale. Tablet “da divano”, ma che puoi utilizzare anche per attività più complesso e per lavorare sui documenti di lavoro.

Cuffie

AirPods 4. Prezzo speciale per le AirPods 4 di ultima generazione. Su Amazon le trovi al minimo storico con uno sconto del 27%. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Qualità del suono elevatissima con audio spaziale personalizzato, resistono al sudore e all’acqua e sono dotate del chip H2, lo stesso presente sui modelli più costosi di Apple. Al momento sono tra le più vendute su Amazon e ti consigliamo di approfittarne subito.

Elettrodomestici

Lefant M210P (70% di sconto e costa meno di 90 euro)

Continua l’ottima promo disponibile per il robot Lefant M210P . Da oggi è disponibile con uno sconto del 70% a meno di 90 euro . È il re del “sotto-mobile” grazie al suo design ultra-sottile e alla tecnologia FreeMove 2.0 che gli permette di muoversi agilmente evitando di incastrarsi tra sedie e tappeti. Senza spazzole centrali, è il terrore di peli e capelli, che vengono aspirati direttamente senza creare grovigli. Un alleato instancabile per la pulizia quotidiana a un prezzo alla portata di molti.

Continua disponibile per il . Da oggi è disponibile con uno . È il re del “sotto-mobile” grazie al suo design ultra-sottile e alla che gli permette di muoversi agilmente evitando di incastrarsi tra sedie e tappeti. Senza spazzole centrali, è il terrore di peli e capelli, che vengono aspirati direttamente senza creare grovigli. Un alleato instancabile per la pulizia quotidiana a un prezzo alla portata di molti. Robot aspirapolvere Mova Z50 (58% di sconto e risparmi 700 euro)

Se punti all’eccellenza tecnologica, il Mova Z50 Ultra è in sconto del 58% con un risparmio di 700 euro e pagamento in 5 rate a tasso zero . Aspirazione ultra-potente e sistema di lavaggio con mop rotanti che esercitano pressione sul pavimento. La stazione base all-in-one fa tutto da sola: svuota la polvere, lava i moci con acqua pulita e li asciuga con aria calda per eliminare cattivi odori.

Se punti all’eccellenza tecnologica, il è in . Aspirazione ultra-potente e sistema di lavaggio con mop rotanti che esercitano pressione sul pavimento. La stazione base all-in-one fa tutto da sola: svuota la polvere, lava i moci con acqua pulita e li asciuga con aria calda per eliminare cattivi odori. Friggitrice ad aria Princess Slim (60% di sconto e 3 rate a tasso zero)

È l’affare “best buy” della giornata per la tua cucina: questa friggitrice ad aria della Princess con cestello da 5,5 litri è in sconto del 60% e costa meno di 50 euro (pagabile in 3 rate a tasso zero) . Con un volume ideale per famiglie di 4-5 persone, permette di preparare porzioni abbondanti di patatine, carne o verdure con pochissimo olio. Il pannello digitale touch include programmi preimpostati che rendono la cottura automatica e semplicissima, garantendo croccantezza esterna e morbidezza interna in metà tempo rispetto al forno tradizionale

È l’affare “best buy” della giornata per la tua cucina: questa friggitrice ad aria della Princess con cestello da 5,5 litri è in . Con un volume ideale per famiglie di 4-5 persone, permette di preparare porzioni abbondanti di patatine, carne o verdure con pochissimo olio. Il pannello digitale touch include programmi preimpostati che rendono la cottura automatica e semplicissima, garantendo croccantezza esterna e morbidezza interna in metà tempo rispetto al forno tradizionale Telecamera Tapo C411 KIT (offerta shock e prezzo mini)

Se vuoi mettere in sicurezza la tua casa senza l’incubo dei cavi, questo telecamera di sicurezza della Tapo è in sconto del 44% con possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. La Tapo C411 è una telecamera di sicurezza da esterno completamente wireless, dotata di una batteria a lunghissima durata. Offre una risoluzione nitida, visione notturna a colori e un sistema di intelligenza artificiale capace di distinguere persone e veicoli, inviandoti notifiche istantanee solo quando serve davvero. Essendo resistente alle intemperie (IP65), è la sentinella perfetta per il tuo giardino o ingresso.

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