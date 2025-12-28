Amazon, offerte di fine anno con sconti all'85%: risparmi centinaia di euro

leungchopan/123RF.com

Le offerte di fine anno di Amazon sono un’occasione da non farsi assolutamente scappare: permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei dispositivi più amati dagli utenti. L’offerta di prodotti è molto ampia e si va dal classico smartphone, come ad esempio l’iPhone 17 al minimo storico o il moto g56 a prezzo stracciato, fino agli elettrodomestici per la cucina diventati sempre più intelligente (super occasione per il robot aspirapolvere Lefant disponibile con un doppio sconto).

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto trovi sia il link per accedere alla pagina su Amazon sia una breve descrizione tecnica. Non perdere queste occasioni: terminano da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 28 dicembre

Smartphone

iPhone Air. La versione più innovativa dell’iPhone è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima. Parliamo dell ‘iPhone Air che trovi su Amazon con un ottimo sconto di quasi 150 euro e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. L’iPhone Air è un modello completamente nuovo che esalta la raffinatezza stilistica Apple: super sottile e con un display da 6,5 pollici con ProMotion . A bordo trovi il chip A19 Pro, il più potente di sempre su un iPhone, e nella parte posteriore è presente la fotocamera Fusion da 48 megapixel. A questo prezzo è un super affare.

iPhone 17. Continua l'ottima offerta per l'iPhone 17. Da oggi lo smartphone top di gamma di Apple è disponibile su Amazon al minimo storico con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Le novità sono tante, a partire dal nuovo display Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion che porta il refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence e doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel per foto spettacolari in qualsiasi situazione. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

realme GT 6T. Sconto eccezionale su Amazon per il realme GT 6T. Da oggi lo smartphone medio di gamma è disponibile a un prezzo mai visto prima grazie alla promo lampo del sito di e-commerce. Risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino e approfitti di una delle migliori occasioni online. Uno smartphone che assicura ottime prestazioni grazie a un display AMOLED immersivo e con una luminosità che raggiunge i 6000 nit. Prestazioni assicurate dal processore Snapdragon 7+ Gen 3 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5500 mAh che supporta la ricarica super rapida da 120 W.

su per il . Da oggi lo smartphone medio di gamma è a un grazie alla del sito di e-commerce. Risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino e approfitti di una delle migliori occasioni online. Uno smartphone che assicura ottime prestazioni grazie a un e con una luminosità che raggiunge i 6000 nit. Prestazioni assicurate dal processore Snapdragon 7+ Gen 3 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. da e una da che supporta la ricarica super rapida da 120 W. moto g56. Lo smartphone più venduto del momento su Amazon. E non potrebbe essere altrimenti. Parliamo del moto g56 che trovi in promo con uno sconto del 46% e lo paghi meno di 150 euro. La soluzione ideale se vuoi spendere pochissimo e allo stesso tempo acquistare un telefono affidabile e con ottime prestazioni. Schermo da 6,72 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, 256 gigabyte di memoria interna, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Smartphone perfetto da regalare a Natale se non vuoi spendere cifre esagerate.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Da oggi trovi questo paio di cuffie super economiche con un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre allo sconto fisso dell’83% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 4 euro . Risparmi centinaia di euro e fai un super acquisto. Assicura un’ottima qualità del suono, cancellazione del rumore e ha un’autonomia di 48 ore utilizzando la custodia di ricarica. Impermeabili, si accoppiano facilmente con qualsiasi smartphone.

Cassa Bluetooth Motorola. Prezzo super stracciato per questa cassa Bluetooth Motorola. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo al minimo storico e la paghi pochissimo. Altoparlante wireless compatto impermeabile perfetto da essere portato sempre con sé. Buona qualità del suono, diventa l'anima delle tue feste con gli amici. Autonomia fino a 12 ore.

con uno del che fa il al e la . Altoparlante wireless compatto impermeabile perfetto da essere portato sempre con sé. Buona qualità del suono, diventa l’anima delle tue feste con gli amici. Autonomia fino a 12 ore. Drone. Se vuoi imparare a utilizzare un drone, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi questo modello super economico con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 50 euro. Drone per principianti dotato di una fotocamera con risoluzione 4K per riprese in altissima definizione. Nella confezione è presente anche un controller per gestirlo quando è in volo. Facile fa utilizzare, perfetto per chi è alle prime armi.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Occasione speciale last minute. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select con uno sconto del 41% e costa meno di 35 euro . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale.

Fire TV Stick HD. Ottima promo anche il modello più economico tra i Fire TV Stick presenti sul mercato. Parliamo del Fire TV Stick HD che da oggi trovi in offerta con uno sconto del 40% e lo paghi meno di 27 euro. Utilissima da avere in casa per trasformare il tuo vecchio televisore in un moderno smart TV e avere accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire dai vari Prime Video, Netflix e Dazn. Facile da installare e da configurare: l'accessorio di cui non potrai assolutamente fare a meno.

Smartwatch

Apple Watch Ultra 3. Primo vero calo di prezzo per l’ Apple Watch Ultra 3 , ultima versione dello smartwatch super resistente di Apple. Da oggi lo trovi in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Si tratta di un’occasione da non farsi assolutamente scappare. Schermo molto ampio, funzioni avanzate per la salute e l’attività fisica e resiste a qualsiasi ambiente e situazione. Per essere un prodotto Apple da poco uscito sul mercato si tratta di un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire.

per l’ , ultima versione dello smartwatch super resistente di Apple. Da oggi lo trovi in con uno e hai anche la possibilità di dilazionare il . Si tratta di un’occasione da non farsi assolutamente scappare. Schermo molto ampio, funzioni avanzate per la salute e l’attività fisica e resiste a qualsiasi ambiente e situazione. Per essere un prodotto Apple da poco uscito sul mercato si tratta di un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire. Redmi Watch 5. Sei alla ricerca di uno smartwatch con un rapporto qualità-prezzo eccezionale? Ecco la promo che fa per te. Solo per oggi trovi il Redmi Watch 5 in offerta con uno sconto del 36% e lo paghi meno di 70 euro. Smartwatch con grandissime potenzialità e perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo AMOLED da ben 2,07 pollici, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica con più di 100 modalità di allenamento supportate e autonomia fino a 24 giorni. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Tablet

Tablet economico. Prezzo stracciato per questo tablet economico con schermo da 10 pollici. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 71% che fa scendere il prezzo a soli 85 euro. Tablet perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo da utilizzare comodamente sul divano per vedere film e serie TV, oppure per studiare e preparare documenti per la scuola. Buone prestazioni e nella confezione trovi sia la tastiera sia il mouse per utilizzarlo come se fosse un mini-PC.

Elettrodomestici

Lefant M3 Max. Doppio sconto e prezzo in picchiata per il Lefant M3 Max , robot aspirapolvere e lavapavimenti che assicura ottime prestazioni. Su Amazon è disponibile in promo con uno sconto del 65% a cui aggiungere un coupon del 10% che fa scendere ulteriormente il prezzo e approfitti del minimo storico . Grandissima potenza di aspirazione, è dotato anche di sensori che mappano accuratamente l’abitazione per poterlo gestire facilmente tramite l’app dello smartphone. Dotato anche di una stazione per lo svuotamento automatico.

Dyson V8 Cyclone. Prezzo al minimo storico per il Dyson V8 Cyclone, aspirapolvere top di gamma perfetto per la tua abitazione. Raccoglie tutto lo sporco che si annida sul pavimento e ha un'autonomia fino a 60 minuti. Spazzola Motorbar anti groviglio, ma nella confezione trovi altri utili accessori per raccogliere anche lo sporco presente negli angoli. Diverse modalità di utilizzo e di potenza, stazione di ricarica a muro.

Termoventilatore Pro Breeze. Offerte perfetta per questo periodo dell'anno. Da oggi su Amazon trovi questo termoventilatore in ceramica con una potenza di 2000W in promo con uno sconto del 38% e lo paghi pochissimo. Consuma poca energia e puoi scegliere tra due diverse impostazioni per la temperatura. Compatto, è facile da trasportare da una stanza all'altra della tua abitazione. Utile anche per l'ufficio per riscaldare velocemente le stanze.

per questo periodo dell’anno. Da oggi su Amazon trovi questo con una potenza di 2000W in promo con uno e lo Consuma poca energia e puoi scegliere tra due diverse impostazioni per la temperatura. Compatto, è facile da trasportare da una stanza all’altra della tua abitazione. Utile anche per l’ufficio per riscaldare velocemente le stanze. Moulinex Easy Fry Silence. Offerta lampo speciale per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 36% al prezzo più basso di sempre e risparmi ben 50 euro. Come si intuisce dal nome, si tratta di una friggitrice ad aria molto silenziosa, perfetta per chi non può far troppo rumore in cucina. Cestello da 5 litri e puoi scegliere tra 10 programmi differenti che ti permettono di cucinare qualsiasi cosa. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Prodotti igiene orale

Oral-B iO 3. Prezzo stracciato per lo spazzolino elettrico Oral-B iO3 . Da oggi lo trovi con uno sconto del 57% e lo paghi meno della metà , approfittando di una super occasione di Natale. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero . Gengive più sane dopo solo una settimana di utilizzo e rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino normale. Nella confezione, oltre allo spazzolino, è presente anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Pro Expert.

Testine Oral-B. Ecco l'occasione speciale che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi trovi su Amazon la confezione con 10 testine Oral-B Cross Action in promo con uno sconto del 55% e le paghi meno di 25 euro. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B, assicurano una pulizia completa dei denti e una migliori igiene orale. Le paghi meno di 2,5 euro l'una.

