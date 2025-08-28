Amazon, gli smartphone di Google a prezzo stracciato e sconti esagerati: le offerte di oggi

Google

Anche su Amazon sono arrivati i nuovi Google Pixel 10, l’ultima gamma di smartphone top e premium dell’azienda di Mountain View. E per l’occasione sono disponibili con una promo lancio che li fa diventare irresistibili. Oltre a una supervalutazione di 250 euro sul tuo usato assicurata da Google, hai anche la possibilità di applicare un coupon sconto. Un’occasione da cogliere al volo per i migliori smartphone Android disponibili in questo momento sul mercato. Le offerte non finiscono di certo qui: trovi smartwatch, elettrodomestici e dispositivi per la smart home al minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi 28 agosto e le trovi suddivise per categoria di prodotto. Per ogni dispositivo è presente il link per accedere alla pagina prodotto su Amazon e anche una breve descrizione tecnica. Approfittane subito e fai dei grandi affari.

Amazon, le migliori offerte del 28 agosto

Smartphone

Google Pixel 10 Pro XL. Offerta lancio da coglier al volo per il nuovissimo Google Pixel 10 Pro XL . Lo smartphone premium di Google è disponibile con coupon sconto che ti fa risparmiare immediatamente 100 euro e con una supervalutazione del tuo usato fino a 250 euro da parte di Google . Un doppia opportunità che fa scendere il prezzo di lancio del nuovo smartphone dell’azienda di Mountain View. Le novità principali sono la tripla fotocamera posteriore rinnovata rispetto al passato, un display Super Actua da 6,8 pollici ancora più luminoso, il processore Tensor G5 e le nuove funzionalità AI assicurate da Gemini.

da coglier al volo per il nuovissimo . Lo smartphone premium di Google è disponibile con che ti fa e con una . Un doppia opportunità che fa scendere il prezzo di lancio del nuovo smartphone dell’azienda di Mountain View. Le novità principali sono la tripla fotocamera posteriore rinnovata rispetto al passato, un display Super Actua da 6,8 pollici ancora più luminoso, il processore Tensor G5 e le nuove funzionalità AI assicurate da Gemini. Google Pixel 10 Pro. Ottima promo anche per il Google Pixel 10 Pro . La versione più piccola con schermo Super Actua da 6,3 pollici è disponibile in promo in un bundle che comprende anche la cover Pixelsnap e risparmi 60 euro. A cui aggiungere la super valutazione di 250 euro assicurata da Google. La scheda tecnica è identica a quella del fratello maggiore, compresa la tripla fotocamera posteriore di livello professionale.

anche per il . La versione più piccola con schermo Super Actua da 6,3 pollici è disponibile in promo in un che e risparmi 60 euro. A cui aggiungere la super valutazione di 250 euro assicurata da Google. La scheda tecnica è identica a quella del fratello maggiore, compresa la tripla fotocamera posteriore di livello professionale. Google Pixel 10. Se vuoi spendere un po’ di meno, la scelta ideale è il Google Pixel 10 . Disponibile in bundle con la cover Pixelsnap e risparmi 60 euro . Google assicura anche una supervalutazione del tuo usato fino a 250 euro. Schermo Actua da 6,3 pollici , nuovo teleobiettivo con zoom ad alta precisione fino a 20x ed è creato appositamente per Gemini che ti mette a disposizione tanti nuovi strumenti AI. Google ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti e nuove funzionalità per ben 7 anni.

. Disponibile in bundle con la e . Google assicura anche una supervalutazione del tuo usato fino a 250 euro. , nuovo teleobiettivo con zoom ad alta precisione fino a 20x ed è creato appositamente per Gemini che ti mette a disposizione tanti nuovi strumenti AI. Google ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti e nuove funzionalità per ben 7 anni. realme 12+. Sconto esagerato per lo smartphone economico di realme. Su Amazon è disponibile ancora con un super sconto del 53% e lo paghi meno della metà. Smartphone che vale molto più di quanto lo paghi: display AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7050, 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 50 megapixel e batteria che si ricarica in un lampo.

Gadget lowcost

Adattatore da viaggio. Un’offerta incredibile per questo adattatore da viaggio universale , disponibile con un doppio sconto che lo fa costare meno la metà. Allo sconto fisso del 28% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 5,10 euro e lo paghi solamente 11 euro. Questo accessorio ti permette di collegare i tuoi dispositivi elettronici in oltre 200 paesi, grazie alla sua compatibilità con quattro prese internazionali. È compatto, leggero e include porte USB per la ricarica simultanea di smartphone e tablet, rendendolo un compagno di viaggio indispensabile.

, disponibile con un che lo fa costare meno la metà. Allo sconto fisso del puoi aggiungere un che fa scendere solamente Questo accessorio ti permette di collegare i tuoi dispositivi elettronici in oltre 200 paesi, grazie alla sua compatibilità con quattro prese internazionali. È compatto, leggero e include porte USB per la ricarica simultanea di smartphone e tablet, rendendolo un compagno di viaggio indispensabile. Ripetitore wireless. Un accessorio fondamentale da avere in casa. Da oggi trovi l’extender wireless Mercusys Tp-Link ME10 in promo con uno sconto del 35% e lo paghi solamente 10 euro. Permette di ampliare il segnale della rete Wi-Fi in tutta l’abitazione ed è compatibile con la maggior parte dei modem e dei router in commercio. A questo prezzo è da comprare subito.

Cuffie Bluetooth

Oppo Enco Buds2 Pro. Un’occasione da non perdere per le cuffie true wireless OPPO Enco Buds2 Pro , disponibili su Amazon con uno sconto del 60% che fa scendere il prezzo a meno di 20 euro . Questi auricolari offrono una buona qualità audio, una cancellazione del rumore efficace e un’ottima autonomia. Con un design compatto e leggero, sono perfette per ascoltare musica, effettuare chiamate e goderti i tuoi contenuti preferiti in totale libertà.

, disponibili su Amazon con uno sconto del che fa scendere il prezzo a . Questi auricolari offrono una buona qualità audio, una cancellazione del rumore efficace e un’ottima autonomia. Con un design compatto e leggero, sono perfette per ascoltare musica, effettuare chiamate e goderti i tuoi contenuti preferiti in totale libertà. AirPods 4. LeAirPods 4 sono disponibili con lo sconto IVA e il loro prezzo è al minimo storico. Questi auricolari true wireless di Apple offrono un’esperienza audio superiore e una connettività impeccabile con tutti i tuoi dispositivi grazie alla presenza del chip H2, lo stesso presente sui modelli top di gamma. Con un design migliorato, una qualità del suono eccezionale e una maggiore autonomia della batteria, sono le cuffie da acquistare oggi.

Computer portatile

Computer portatile bvate W7. Tra le migliori offerte disponibili oggi c’è anche il PC portatile bvate W7 che trovi su Amazon con uno sconto esagerato dell’85% che fa crollare il prezzo a meno di 200 euro. A catturare l’attenzione è soprattutto il risparmio: ben 1100 euro su quello consigliato. Schermo da 14 pollici, buone prestsazioni, SSD da 256 GB espandibile fino a 1 terabyte ed è dotato anche della tastiera in italiano. Perfetto per l’intrattenimento e lo studio.

Smart TV

Smart TV LG 75 pollici. Occasione lampo da non farsi assolutamente scappare. Solo per oggi trovi lo smart TV LG 75 pollici di ultima generazione in promo con uno sconto del 41% e risparmi ben 450 euro su quello di listino. Immagini in 4K, processore che sfrutta l’intelligenza artificiale e sistema operativo webOS che supporta tutte le principali app per lo streaming. A questo prezzo è un affare per tutti.

Smart home

Echo Pop. Un’ offerta lampo per l’ Echo Pop , ora disponibile con uno sconto del 56% . Questo altoparlante intelligente con Alexa integrato è il cuore della tua casa smart: puoi controllare la musica, ricevere notizie, impostare promemoria e gestire i tuoi dispositivi compatibili con un semplice comando vocale. Le sue dimensioni compatte e il design elegante lo rendono perfetto per ogni stanza.

per l’ , ora disponibile con uno sconto del . Questo altoparlante intelligente con integrato è il cuore della tua casa smart: puoi controllare la musica, ricevere notizie, impostare promemoria e gestire i tuoi dispositivi compatibili con un semplice comando vocale. Le sue dimensioni compatte e il design elegante lo rendono perfetto per ogni stanza. Echo Dot. L’Echo Dot è disponibile con uno sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà. Questo altoparlante intelligente con Alexa offre un audio ricco e un’esperienza d’uso ancora più versatile. Le sue dimensioni compatte e la perfetta integrazione con l’ecosistema Amazon lo rendono un hub versatile e potente.

Elettrodomestici

Tineco FLOOR ONE S5 Combo Power Kit 3-in-1. Per la pulizia della tua abitazione, oggi trovi questa ottima offerta per la lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5 Combo Power Kit 3 in 1 . Grazie gli accessori presenti nella confezione si trasforma facilmente in un aspirapolvere o in una lavapavimenti in base alle tue esigenze. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 32% e approfitti del minimo storico. La soluzione perfetta per la pulizia della tua abitazione.

. Grazie gli accessori presenti nella confezione si trasforma facilmente in un aspirapolvere o in una lavapavimenti in base alle tue esigenze. Su Amazon è disponibile con uno e approfitti del minimo storico. La soluzione perfetta per la pulizia della tua abitazione. Robot aspirapolvere Lefant M1G. 70% di sconto e prezzo crollato per il robot aspirapolvere Lefant M1G. Solo per oggi risparmi ben 320 euro e approfitti del minimo storico. Il robot assicura una grande potenza di aspirazione e mappa accuratamente la tua abitazione. Ideale per chi ha un animale domestico in casa. Lo puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui