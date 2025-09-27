Amazon svuota tutto, offerte shock con sconti fino al 90%: approfittane subito

MisterGadget.Tech

Settembre sta per finire e come sempre troviamo le promo di fine mese su Amazon che permettono di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti tech, tra cui smartphone, smartwatch ed elettrodomestici. E gli sconti sono anche molto interessanti, come ad esempio quello disponibile sullo smartphone pieghevole Motorola razr 60 Ultra che troviamo con un risparmio del 38% (-500 euro sul prezzo di listino). Un’altra offerta da cogliere al volo riguarda l’iPhone 16 disponibile al minimo storico e con uno sconto di 200 euro. Ottime promo anche per gli elettrodomestici, come la friggitrice ad aria Philips disponibile con uno sconto del 39%.

Tra le promo di oggi trovi anche alcuni dei servizi Amazon più amati: li puoi utilizzare gratis per un periodo abbastanza lungo. Quattro mesi Amazon Music Unlimited, tre mesi ad Audible e tre mesi Amazon Music Unlimited.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non perdere tempo e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 27 settembre

Smartphone

Motorola razr 60 Ultra. Super occasione per lo smartphone pieghevole di Motorola . Da oggi è disponibile con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare ben 500 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è dotato di un doppio schermo (esterno da 4 pollici e interno pOLED da 7 pollici con refresh rate fino a 165), processore Snapdragon 8 Elite , tre fotocamera da 50 megapixel che assicurano scatti professionali e una batteria da 4700 mAh che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un affare da non farsi sfuggire.

Gadget lowcost

Power bank da 10.000mAh. Ecco una delle migliori promo di oggi. Su Amazon è disponibile questo powerbank da 10.000mAh con uno sconto incredibile dell’86% e lo paghi meno di 18 euro . Permette di ricaricare almeno per un paio di volte il proprio smartphone ed è compatibile con tutti gli ultimi modelli. Ricarica rapida e ha un piccolo display LED che mostra la carica residua. Utilissimo da avere nello zaino.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Prezzo mai visto prima per lo smartwatch premium di Google. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 37% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Assicura un monitoraggio preciso dei principali parametri vitali anche grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Supporta tante modalità di allenamento e a bordo trovi le app della suite di Google, tra cui le mappe e Google Wallet per i pagamenti contactless.

Smart TV

Smart TV Hisense 43 pollici. Se sei alla ricerca di uno smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi questo modello Hisense da 43 pollici in promo con uno sconto top del 40% e la paghi solamente 220 euro. Modello uscito sul mercato quest’anno e che assicura immagini in 4K. Colori realistici grazie al supporto all’HDR e a tante tecnologie innovative. Il sistema operativo VIDAA supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Console

PlayStation 5 Digital Slim. Non perdere l’offerta lampo per la console PlayStation 5 Digital Slim, disponibile con uno sconto del 20%. Puoi anche pagarla in comode 5 rate a tasso zero. Questa versione slim e completamente digitale della console di ultima generazione di Sony è l’ideale per gli amanti dei videogiochi i e offre tempi di caricamento ultra rapidi grazie al suo SSD personalizzato. Perfetta per chi vuole accedere al catalogo di giochi digitali di PS5 a un prezzo mai visto prima.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Philips Serie 3000 con doppio cestello. Offerta esclusiva Amazon che non devi assolutamente farti scappare. Oggi sul sito di e-commerce è disponibile la friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 3000 con doppio cestello in promo con uno sconto del 39% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Permette di cucinare due pietanze differenti contemporaneamente e nella confezione hai anche il kit per preparare la colazione. Versatile, permette veramente di preparare tutto quello che vuoi e utilizzando pochissimo olio.

De’Longhi Magnifica Start. Non perdere questa offerta sulla macchina automatica per caffè in chicchi De’Longhi Magnifica Start, disponibile con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare quasi 150 euro. Puoi pagarla in comode 5 rate a tasso zero. Questa macchina ti permette di gustare un espresso perfetto o un caffè lungo, macinando i chicchi al momento. Con un pannello di controllo intuitivo e un montalatte integrato, è l’ideale per trasformare la tua cucina in una caffetteria professionale.

