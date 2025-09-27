Amazon svuota tutto, offerte shock con sconti fino al 90%: approfittane subito
Dal Motorola razr 60 Ultra fino alla PS5 Digital Slim: scopri tutte le migliori offerte disponibili oggi su Amazon.
Settembre sta per finire e come sempre troviamo le promo di fine mese su Amazon che permettono di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti tech, tra cui smartphone, smartwatch ed elettrodomestici. E gli sconti sono anche molto interessanti, come ad esempio quello disponibile sullo smartphone pieghevole Motorola razr 60 Ultra che troviamo con un risparmio del 38% (-500 euro sul prezzo di listino). Un’altra offerta da cogliere al volo riguarda l’iPhone 16 disponibile al minimo storico e con uno sconto di 200 euro. Ottime promo anche per gli elettrodomestici, come la friggitrice ad aria Philips disponibile con uno sconto del 39%.
Tra le promo di oggi trovi anche alcuni dei servizi Amazon più amati: li puoi utilizzare gratis per un periodo abbastanza lungo. Quattro mesi Amazon Music Unlimited, tre mesi ad Audible e tre mesi Amazon Music Unlimited.
Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non perdere tempo e approfittane subito.
Amazon, le migliori offerte del 27 settembre
Smartphone
- Motorola razr 60 Ultra. Super occasione per lo smartphone pieghevole di Motorola. Da oggi è disponibile con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare ben 500 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è dotato di un doppio schermo (esterno da 4 pollici e interno pOLED da 7 pollici con refresh rate fino a 165), processore Snapdragon 8 Elite, tre fotocamera da 50 megapixel che assicurano scatti professionali e una batteria da 4700 mAh che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un affare da non farsi sfuggire.
- iPhone 16. Cala ancora il prezzo dell’iPhone 16. Lo smartphone di Apple è disponibile al minimo storico e per la prima volta sotto la soglia dei 700 euro. Il merito è dello sconto di quasi 200 euro presente in pagina e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero best-buy e ti consigliamo di approfittarne subito.
- moto g86. Il re dei medio di gamma. Da oggi su Amazon è disponibile il moto g86 a un prezzo di 224 euro con uno sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 125 euro su quello di listino. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per un telefono dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione SuperHD, superiore anche al FullHD. Processore MediaTek che assicura prestazioni ottime, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e per chiudere una batteria da 5200mAh che può durare fino a due giorni.
- Redmi 15C. Offerta esclusiva di Amazon per lo smartphone economico Redmi 15C. Da poco uscito sul mercato, da oggi è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e lo paghi meno di 130 euro. Schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek e fotocamera principale da 50 megapixel. La batteria da 6000mAh è una garanzia di durata. Se vuoi spendere poco, è lo smartphone da comprare oggi.
Gadget lowcost
- Power bank da 10.000mAh. Ecco una delle migliori promo di oggi. Su Amazon è disponibile questo powerbank da 10.000mAh con uno sconto incredibile dell’86% e lo paghi meno di 18 euro. Permette di ricaricare almeno per un paio di volte il proprio smartphone ed è compatibile con tutti gli ultimi modelli. Ricarica rapida e ha un piccolo display LED che mostra la carica residua. Utilissimo da avere nello zaino.
- Cuffie lowcost. Prezzo stracciato per questo paio di cuffie lowcost progettate per gli amanti dello sport. Solo per oggi le trovi su Amazon con uno sconto dell’80% e le paghi solamente 30 euro. Assicurano un’ottima qualità del suono con bassi profondi e permettono anche di fare le chiamate di lavoro. Impermeabili, si collegano con qualsiasi smartphone. Autonomia fino a 50 ore.
- Scheda microSD SanDisk da 128 GB. La scheda microSD SanDisk Extreme Pro è disponibile con uno sconto del 40% e costa pochissimo. Questa scheda di memoria ad alta velocità è essenziale per la tua action cam, il tuo drone o il tuo smartphone. Con una velocità di lettura e scrittura elevata, ti permette di registrare video in 4K UHD e trasferire file rapidamente. È l’ideale per chi cerca prestazioni massime e affidabilità per salvare ogni momento.
Smartwatch
- Google Pixel Watch 3. Prezzo mai visto prima per lo smartwatch premium di Google. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 37% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Assicura un monitoraggio preciso dei principali parametri vitali anche grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Supporta tante modalità di allenamento e a bordo trovi le app della suite di Google, tra cui le mappe e Google Wallet per i pagamenti contactless.
- Redmi Watch 5. Offerta popolare di Amazon da non farsi scappare. Solo per oggi trovi lo smartwatch economico Redmi Watch 5 in promo al minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Orologio smart dotato di caratteristiche uniche: schermo AMOLED da 2 pollici, tra i più grandi sul mercato, autonomia fino a 24 giorni, monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, più di 100 modalità di allenamenti e chip GPS integrato. Un’occasione che non devi farti scappare.
Smart TV
- Smart TV Hisense 43 pollici. Se sei alla ricerca di uno smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi questo modello Hisense da 43 pollici in promo con uno sconto top del 40% e la paghi solamente 220 euro. Modello uscito sul mercato quest’anno e che assicura immagini in 4K. Colori realistici grazie al supporto all’HDR e a tante tecnologie innovative. Il sistema operativo VIDAA supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.
Console
- PlayStation 5 Digital Slim. Non perdere l’offerta lampo per la console PlayStation 5 Digital Slim, disponibile con uno sconto del 20%. Puoi anche pagarla in comode 5 rate a tasso zero. Questa versione slim e completamente digitale della console di ultima generazione di Sony è l’ideale per gli amanti dei videogiochi i e offre tempi di caricamento ultra rapidi grazie al suo SSD personalizzato. Perfetta per chi vuole accedere al catalogo di giochi digitali di PS5 a un prezzo mai visto prima.
Elettrodomestici
- Friggitrice ad aria Philips Serie 3000 con doppio cestello. Offerta esclusiva Amazon che non devi assolutamente farti scappare. Oggi sul sito di e-commerce è disponibile la friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 3000 con doppio cestello in promo con uno sconto del 39% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Permette di cucinare due pietanze differenti contemporaneamente e nella confezione hai anche il kit per preparare la colazione. Versatile, permette veramente di preparare tutto quello che vuoi e utilizzando pochissimo olio.
- roborock Q7 L5+. Ecco uno dei migliori robot aspirapolvere che puoi comprare oggi. Il roborock Q7 L5+ è disponibile in promo con uno sconto di ben il 45% al prezzo più basso di sempre. Lo paghi praticamente la metà e fai un super affare. Grande potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. Riconosce i tappeti e aumenta la potenza. Non perdere questa occasione e fai questo super affare.
- De’Longhi Magnifica Start. Non perdere questa offerta sulla macchina automatica per caffè in chicchi De’Longhi Magnifica Start, disponibile con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare quasi 150 euro. Puoi pagarla in comode 5 rate a tasso zero. Questa macchina ti permette di gustare un espresso perfetto o un caffè lungo, macinando i chicchi al momento. Con un pannello di controllo intuitivo e un montalatte integrato, è l’ideale per trasformare la tua cucina in una caffetteria professionale.
