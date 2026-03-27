Amazon, sprofonda il prezzo dell'iPhone 17: sconti all'85%
Da oggi su Amazon trovi l'iPhone 17 al prezzo più basso di sempre. Ottimi sconti anche per smartwatch, smart TV ed elettrodomestici.
Questo ultimo weekend di marzo non poteva cominciare in modo migliore. Per dare il benvenuto alla primavera, da oggi trovi su Amazon tante nuove promo che ti permettono di fare dei grandissimi affari. Come ad esempio l’iPhone 17 disponibile al minimo storico, oppure il Galaxy S25 Edge in promo con uno sconto esagerato del 45% che ti fa risparmiare più di 600 euro. Sempre in casa Samsung, è da segnalare anche il Galaxy Watch8 Classic disponibile con un super sconto del 43% e risparmi più di 200 euro (pagamento in 5 rate a tasso zero). Non mancano le super occasioni tra gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere roborock disponibile con un doppio sconto.
Su Amazon trovi anche le promo per alcuni dei servizi più amati. Puoi abbonarti gratis per tre mesi ad Amazon Music Unlimited. L’abbonamento per tre mesi ad Audible, invece, costa solamente 0,99 euro. Non perdere queste opportunità e approfittane ora.
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Amazon, migliori offerte 27 marzo
Smartphone
- iPhone 17 (offerta lampo e prezzo al minimo)
L’occasione che non devi farti scappare. Da oggi torna in promo su Amazon l‘iPhone 17 con un super sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura prestazioni fulminee, doppia fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.
- Galaxy S25 Edge (45% di sconto e risparmi più di 600 euro)
Ecco una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon per uno smartphone. Il Galaxy S25 Edge è disponibile con uno sconto esagerato del 45% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 600 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando Cofidis. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite, fotocamera principale da 200 megapixel. Una delle particolarità di questo telefono è il design super sottile che lo rende anche molto leggero.
- POCO X8 Pro Max (offerta lancio e pagamento in 5 rate)
Offerta lancio per il nuovo POCO X8 Pro Max, smartphone top dotato di una scheda tecnica molto interessante. A catturare l’attenzione è la mega batteria da 8500 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine. Con la promo lancio risparmi ben 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.
- Redmi Note 15 Pro (33% di sconto e minimo storico)
Offerta da cogliere al volo per il Redmi Note 15 Pro. Lo smartphone di Xiaomi da pochissimo lanciato sul mercato è già disponibile con uno sconto del 31% e risparmi più di 120 euro su quello di listino. Telefono dotato di un display CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una mega batteria da 6580 mAh che può durare fino a due giorni.
- Redmi 15C (prezzo mini e sconto lampo)
Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono, ecco la promo che fa per te. Solo per oggi trovi il Redmi 15C in promo con uno sconto del 32% e lo paghi pochissimo, solamente 106,99 euro. Un telefono che vale molto più di quanto lo paghi: schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 6000 mAh che dura fino a due giorni. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (85% di sconto e costano solo 10 euro)
Offerta shock per questo paio di cuffie Bluetooth. Solo per oggi le trovi su Amazon con uno sconto dell’85% e le paghi poco più di 10 euro. Costano pochissimo, ma assicurano un’ottima qualità del suono e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. L’autonomia è fino a 60 ore e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Sono perfette per essere indossate per più ore e per chi ama allenarsi all’aperto.
- Smartwatch lowcost (73% di sconto e prezzo stracciato)
Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, questa è la promo che fa al caso tuo. Su Amazon trovi questo orologio smart lowcost in promo con uno sconto del 73% e lo paghi meno di 40 euro. Design elegante, dotato di uno schermo da 1,85 pollici e di sensori che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali. Grazi alle 140 modalità di allenamento puoi raccogliere dati utili per migliorare giorno dopo giorno.
- Booster avviamento auto (64% di sconto e costa pochissimo)
Un accessorio indispensabile da avere nella propria auto, oggi con uno sconto del 64% e un prezzo in picchiata. Questo avviatore d’emergenza è in grado di far ripartire la tua auto in pochi secondi, anche con la batteria completamente a terra. È compatto, leggero e funge anche da potente power bank per ricaricare i tuoi dispositivi mobile durante i viaggi, oltre a integrare una torcia LED per le emergenze notturne. Un piccolo oggetto che può salvarti da situazioni molto spiacevoli.
Smartwatch
- Galaxy Watch8 Classic (43% di sconto e risparmi più di 200 euro)
L’orologio smart da acquistare oggi. Su Amazon trovi il Galaxy Watch8 Classic, modello top di gamma di Samsung, in promo con uno sconto eccezionale del 43% e risparmi poco più di 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Lo smartwatch si caratterizza per un design che ricorda gli orologi analogici, ma sotto la scocca si nasconde un’anima tech. I sensori di ultima generazione mappano alla perfezione il tuo stato di salute, compreso la composizione corporea. Supporta anche più di 90 modalità di allenamento ed è il compagno ideale nella vita di tutti i giorni.
Smart TV
- Fire TV Serie 4 (3 modelli in offerta e sconti fino al 43%).
Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.
Elettrodomestici
- roborock QV 35A (doppio sconto e risparmi più di 250 euro)
Torna in offerta il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock QV 35A con un doppio sconto che ti fa risparmiare più di 200 euro. Questo modello unisce la precisione della navigazione laser LiDAR di roborock a una potenza di aspirazione che non lascia scampo a polvere e detriti. Grazie alla mappatura multi-livello e alla possibilità di impostare zone “no-go” direttamente dallo smartphone, avrai il controllo totale sulla pulizia di ogni stanza con una semplicità disarmante. A questo prezzo è un affare che non puoi lasciarti scappare.
- Lefant M2 Plus (73% di sconto e risparmi più di 500 euro)
Il robot aspirapolvere Lefant M2 Plus è protagonista di un’offerta lampo con uno sconto del 73%, che ti permette di risparmiare più di 500 euro. Un vero concentrato di potenza in un corpo ultra-compatto, progettato con la tecnologia FreeMove 3.0 per navigare senza incertezze anche negli spazi più angusti. Con una potenza di aspirazione elevata e la gestione completa tramite app, è l’occasione definitiva per chi vuole un’automazione domestica di alto livello spendendo pochissimo.
- Bissel CrossWave HydroSteam PET (47% di sconto e pagamento in 5 rate a tasso zero)
Per chi combatte ogni giorno con i peli degli animali domestici, questa è la soluzione definitiva: la lavapavimenti Bissell è in sconto del 47% (praticamente a metà prezzo) con pagamento in 5 rate a tasso zero. Non solo aspira e lava, ma utilizza la forza del vapore HydroSteam per sciogliere lo sporco più ostinato e igienizzare le superfici. La spazzola rotante anti-groviglio e la formula detergente specifica inclusa la rendono un “must-have” per ogni proprietario di cani o gatti.
- Friggitrice ad aria Princess (offerta lampo e prezzo mini)
Ideale per famiglie di 2-3 persone, questa friggitrice Princess con cestello da 4 litri è in sconto del 39% a un prezzo piccolissimo, con opzione di pagamento in 3 rate a tasso zero. Grazie alla tecnologia ad aria, permette di cucinare piatti croccanti con l’80% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. È dotata di pannello digitale con programmi preimpostati, rendendo la preparazione di patatine, pollo o verdure rapida e senza odori in cucina.
- Spremiagrumi Moulinex (65% di sconto e costa meno di 18 euro)
La colazione diventa low-cost: lo spremiagrumi Vitapress di Moulinex è in sconto del 65% e costa meno di 18 euro. Dotato di un doppio filtro per scegliere la consistenza del succo (con o senza polpa) e della funzione di avvio/arresto automatico a pressione, è semplicissimo da usare e da lavare (le parti sono lavabili in lavastoviglie). Non può mancare tra gli accessori della tua cucina.
Igiene orale
- Oral-B iO 2 (62% di sconto e costa meno di 50 euro).
L’offerta da non farti assolutamente scappare per la tua igiene orale. Da oggi su Amazon è disponibile lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 in promo con un ottimo sconto del 62% che fa scendere il prezzo a meno di 50 euro. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche la custodia da viaggio, una testina di ricambio e il dentifricio Oral-B Pro Expert. Puoi scegliere tra 3 modalità di spazzolamento e hai gengive più sane dopo solo due settimane di utilizzo.
- 12 testine Oral-B Pro Cross Action (offerta lampo e costa meno della metà).
Offerta maxi scorta con maxi sconto. Solo per pochissimo tempo trovi la confezione con 12 testine Oral-B Pro Cross Action in promo con uno sconto del 53% e le paghi poco più di due euro l’una. Rimuovono fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale. Dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere per gli altri prodotti, a garanzia di un’efficacia di igiene ottimale.
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