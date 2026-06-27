Amazon, climatizzatore Electrolux crolla di prezzo: 85% di sconto

Rex Electrolux

Il Prime Day si è concluso da poche ore, ma su Amazon sono ancora disponibili ottime offerte. Hai ancora tempo per sfruttare alcune delle promo più iconiche di questi giorni e risparmiare centinaia di euro. Con l’estate che oramai è iniziata e il caldo torrido che sta soffocando l’Italia, una delle offerte più interessanti riguarda il climatizzatore portatile Electrolux Comfort 600 disponibile con uno sconto del 35% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Restando in tema elettrodomestici, trovi in super promo anche il robot aspirapolvere roborock QV 35A: grazie allo sconto del 47% lo paghi praticamente la metà.

Non mancano gli amati smartphone: se sei alla ricerca di un telefono top c’è il Galaxy S25 Ultra con uno sconto del 41% e risparmi più di 600 euro. Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è il POCO C81 Pro con uno sconto del 41% e costa veramente poco. Infine, c’è in offerta l’ottimo PC portatile Dell 15 con uno sconto del 31% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Non perdere tempo e approfitta di queste offerte uniche.

Sono ancora disponibili anche le promo sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per due mesi spendendo solamente 4,99 euro.

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Amazon, migliori offerte 27 giugno

Smartphone

Galaxy S25 Ultra (41% di sconto e risparmi più di 600 euro)

Prezzo in picchiata per lo smartphone premium di Samsung . Solo per oggi trovi il Galaxy S25 Ultra con uno sconto del 41% e risparmi più di 600 euro su quello di listino. Un vero affare per un telefono unico nel suo genere e dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite che assicura prestazioni fulminee, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo e per finire una batteria che dura per tutto il giorno. Lo smartphone offre anche la piattaforma Galaxy AI con tanti strumenti utili per la vita di tutti i giorni.

Prezzo in picchiata per lo . Solo per oggi trovi il con uno e su quello di listino. Un vero affare per un telefono unico nel suo genere e dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, una quadrupla fotocamera posteriore con e doppio teleobiettivo e per finire una batteria che dura per tutto il giorno. Lo smartphone offre anche la piattaforma Galaxy AI con tanti strumenti utili per la vita di tutti i giorni. iPhone Air (27% di sconto e prezzo al minimo)

Affare speciale per l’ iPhone Air , il nuovo telefono super sottile di Apple. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e il prezzo scende al minimo storico, con un risparmio netto che supera i 300 euro. Puoi anche pagarlo a rate. Lo smartphone, oltre ad avere un design riconoscibilissimo, è dotato anche di una scheda tecnica da primo della classe. Display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee con qualsiasi tipologia di app, fotocamera principale Fusion da 48 megapixel e fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo perfetti.

Affare speciale per l’ , il nuovo telefono super sottile di Apple. Da oggi è disponibile su Amazon con uno e il al con un risparmio netto che supera i 300 euro. Puoi anche pagarlo a rate. Lo smartphone, oltre ad avere un design riconoscibilissimo, è dotato anche di una scheda tecnica da primo della classe. con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee con qualsiasi tipologia di app, fotocamera principale Fusion da 48 megapixel e fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo perfetti. Motorola razr 70 (offerta esclusiva Amazon)

Una delle offerte più interessanti per uno smartphone che trovi da oggi su Amazon. Il Motorola razr 70 , ultima versione dello smartphone pieghevole, è disponibile con uno sconto del 35% e risparmi più di 350 euro su quello di listino. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotato di un doppio display (interno da 6,9 pollici ed esterno da 3,62 pollici), doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera selfie da 32 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Iconico design a conchiglia.

Una delle offerte più interessanti per uno smartphone che trovi da oggi su Amazon. Il , ultima versione dello smartphone pieghevole, è disponibile con uno e su quello di listino. Disponibile anche il pagamento in . Dotato di un doppio display (interno da 6,9 pollici ed esterno da 3,62 pollici), doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera selfie da 32 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Iconico design a conchiglia. POCO C81 Pro (40% di sconto e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre elevate, ecco il telefono che devi assolutamente acquistare oggi. Il POCO C81 Pro è disponibile con uno sconto di ben il 40% e lo paghi meno di 120 euro. Smartphone ideale per la vita di tutti i giorni e dotato di un display immersivo da 6,9 pollici, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore e per finire una batteria massiva da 6000 mAh che dura fino a due giorni. La soluzione ideale per chi lo utilizza semplicemente per telefonare, inviare messaggi e navigare sui social.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

Ecco una delle della e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo in con un e il Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate. Spazzolino Oral-B iO 3 (57% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Tra le offerte lampo disponibili oggi c’è anche lo spazzolino Ora-B iO 3 , uno dei più venduti su Amazon in questi ultimi mesi. Grazie alla promo di oggi approfitti dello sconto del 57% e lo paghi meno di 60 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert Sbiancante. I risultati sono visibili dopo appena una settimana di utilizzo per gengive più sane.

Tra le disponibili oggi c’è anche lo , uno dei più venduti su Amazon in questi ultimi mesi. Grazie alla promo di oggi approfitti dello e lo Puoi anche dilazionare il Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert Sbiancante. I risultati sono visibili dopo appena una settimana di utilizzo per gengive più sane. Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo al minimo)

Offerta shock su Amazon per questa cassa Bluetooth che trovi su Amazon con un doppio sconto lampo. Oltre a quello del 69% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 20% e il prezzo finale è di soli 30 euro. Cassa wireless che assicura una qualità del suono elevata e con bassi profondi. L’autonomia può arrivare fino a 25 ore ed essendo anche impermeabile è perfetta per le feste estive con gli amici in spiaggia o in piscina.

Smartwatch

Amazfit Balance 2 (33% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il Prime Day è terminato, ma alcune promo sono ancora attive. Come nel caso dell’Amazfit Balance 2 che troviamo su Amazon allo stesso prezzo dei giorni precedenti. Grazie allo sconto del 33% risparmi quasi 100 euro sul prezzo di listino e lo puoi anche dilazionare in 5 rate a tasso zero. Orologio dotato di un display AMOLED da 1,5 pollici, più di 170 modalità sportive e sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali. Progettato per monitorare il tuo benessere psico-fisico. La batteria ha un’autonomia da record: oltre 21 giorni.

Smart TV

Smart TV Hisense da 40″ QLED (37% di sconto e prezzo stracciato)

Offerta shock per lo smart TV Hisense da 40 pollici uscito sul mercato da pochi mesi. Da oggi lo trovi in promo con uno sconto del 37% e il prezzo è veramente mini. Inoltre, puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Schermo da 40 pollici con risoluzione FHD, colori realistici e un contrasto elevato. Il sistema operativo VIDAA supporta più di 1000 app, tra cui tutte quelle per lo streaming video. Non manca una modalità per gli amanti dei videogiochi e supporta l’assistente vocale Alexa.

PC&Tablet

Dell 15 (offerta lampo e minimo storico)

Se sei alla ricerca di un notebook con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, ecco l’offerta che fa per te. Solo per oggi su Amazon trovi il Dell 15 con uno sconto del 31% e risparmi ben 230 euro su quello di listino. Non finisce qui: se sei iscritto a Prime Student ottieni uno sconto aggiuntivo del 10%. Le condizioni d’acquisto sono anche impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Notebook dotato di un schermo da 15,6 pollici con refresh rate fino a 120 Hz , processore Intel Core i5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Trovi già installato Windows 11 Home.

Se sei alla ricerca di un notebook con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, ecco l’offerta che fa per te. Solo per oggi su trovi il con uno e su quello di listino. Non finisce qui: se sei iscritto a Prime Student ottieni uno sconto aggiuntivo del 10%. Le condizioni d’acquisto sono anche impreziosite dalla possibilità di il . Notebook dotato di un schermo da 15,6 pollici con , processore Intel Core i5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Trovi già installato Windows 11 Home. Galaxy Tab A11+ (prezzo stracciato e super affare)

Prezzo Prime Day per il Galaxy Tab A11+. Il tablet economico di Samsung è disponibile praticamente allo stesso prezzo del Prime Day grazie allo sconto del 32% che ti fa risparmiare poco più di 100 euro su quello di listino. Un tablet “da divano” dotato di caratteristiche tecniche piuttosto interessanti: schermo da 11 pollici con risoluzione FHD, processore che assicura prestazioni elevate con qualsiasi applicazione e 128 gigabyte di memoria interna per installare tutte le app che vuoi. A questo prezzo è un vero best-buy.

Elettrodomestici

Condizionatore portatile Electrolux 600 (35% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Se cerchi un elettrodomestico definitivo che non si limiti solo a rinfrescare, il condizionatore portatile Electrolux Comfort 600 è il colpaccio del giorno su Amazon: crolla con uno sconto del 35% e la comodità di 5 rate a tasso zero . Questo modello top di gamma è dotato della funzione caldo e freddo , risultando utilissimo sia per abbattere l’afa estiva sia per scaldare l’ambiente nei mesi invernali. È super silenzioso (perfetto anche per la notte grazie alla modalità Sleep) e si gestisce comodamente tramite l’app per smartphone o con i comandi vocali.

Se cerchi un elettrodomestico definitivo che non si limiti solo a rinfrescare, il condizionatore portatile è il colpaccio del giorno su Amazon: crolla con uno . Questo modello top di gamma è dotato della , risultando utilissimo sia per abbattere l’afa estiva sia per scaldare l’ambiente nei mesi invernali. È super silenzioso (perfetto anche per la notte grazie alla modalità Sleep) e si gestisce comodamente tramite l’app per smartphone o con i comandi vocali. roborock QV 35A (47% di sconto e prezzo al minimo)

Altra offerta da “Prime Day” che non devi assolutamente farti scappare. Uno dei robot aspirapolvere più venduti degli ultimi giorni è ancora disponibile in promo a un prezzo eccezionale. Parliamo del roborock QV 35A disponibile con uno sconto del 47% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento. Mappa alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. La stazione all-in-one semplifica la manutenzione quotidiana.

Altra offerta da “Prime Day” che non devi assolutamente farti scappare. Uno dei robot aspirapolvere più venduti degli ultimi giorni è ancora disponibile in promo a un prezzo eccezionale. Parliamo del disponibile con uno e su quello di listino. Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento. Mappa alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. La stazione all-in-one semplifica la manutenzione quotidiana. Lefant M2 Plus (72% di sconto e risparmi più di 400 euro)

Il robot aspirapolvere Lefant M2 Plus è il protagonista assoluto delle offerte di oggi su Amazon grazie a uno sconto del 72% che ti permette di risparmiare più di 400 euro sul prezzo di listino. Piccolo, agile e incredibilmente potente, questo robot è dotato di un design ultra-compatto che gli permette di infilarsi sotto i mobili più bassi, letti e divani senza alcuna difficoltà. Sfrutta sensori anti-collisione avanzati e una tecnologia di aspirazione anti-groviglio eccezionale, ideale se in casa ci sono peli di animali domestici o capelli.

Il robot aspirapolvere è il protagonista assoluto delle offerte di oggi su Amazon grazie a uno sul prezzo di listino. Piccolo, agile e incredibilmente potente, questo robot è dotato di un design ultra-compatto che gli permette di infilarsi sotto i mobili più bassi, letti e divani senza alcuna difficoltà. Sfrutta sensori anti-collisione avanzati e una tecnologia di aspirazione anti-groviglio eccezionale, ideale se in casa ci sono peli di animali domestici o capelli. Dyson Cyclone V10 Submarine (prezzo al minimo e super affare)

Ottima occasione su Amazon per la lavapavimenti e aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Submarine, oggi disponibile con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare ben 150 euro. Questo modello unisce la potenza di aspirazione ciclonica senza filo del motore V10 alla speciale spazzola lavapavimenti Submarine, che lava i pavimenti duri usando costantemente acqua pulita e separando lo sporco. Un unico alleato domestico per igienizzare tutta la casa in una sola passata.

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