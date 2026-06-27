Amazon, climatizzatore Electrolux crolla di prezzo: 85% di sconto
Dal Galaxy S25 Ultra al condizionatore portatile Electrolux Comfort 600: scopri le migliori offerte disponibili da oggi su Amazon.
Il Prime Day si è concluso da poche ore, ma su Amazon sono ancora disponibili ottime offerte. Hai ancora tempo per sfruttare alcune delle promo più iconiche di questi giorni e risparmiare centinaia di euro. Con l’estate che oramai è iniziata e il caldo torrido che sta soffocando l’Italia, una delle offerte più interessanti riguarda il climatizzatore portatile Electrolux Comfort 600 disponibile con uno sconto del 35% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Restando in tema elettrodomestici, trovi in super promo anche il robot aspirapolvere roborock QV 35A: grazie allo sconto del 47% lo paghi praticamente la metà.
Non mancano gli amati smartphone: se sei alla ricerca di un telefono top c’è il Galaxy S25 Ultra con uno sconto del 41% e risparmi più di 600 euro. Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è il POCO C81 Pro con uno sconto del 41% e costa veramente poco. Infine, c’è in offerta l’ottimo PC portatile Dell 15 con uno sconto del 31% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Non perdere tempo e approfitta di queste offerte uniche.
Sono ancora disponibili anche le promo sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per due mesi spendendo solamente 4,99 euro.
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Amazon, migliori offerte 27 giugno
Smartphone
- Galaxy S25 Ultra (41% di sconto e risparmi più di 600 euro)
Prezzo in picchiata per lo smartphone premium di Samsung. Solo per oggi trovi il Galaxy S25 Ultra con uno sconto del 41% e risparmi più di 600 euro su quello di listino. Un vero affare per un telefono unico nel suo genere e dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite che assicura prestazioni fulminee, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo e per finire una batteria che dura per tutto il giorno. Lo smartphone offre anche la piattaforma Galaxy AI con tanti strumenti utili per la vita di tutti i giorni.
- iPhone Air (27% di sconto e prezzo al minimo)
Affare speciale per l’iPhone Air, il nuovo telefono super sottile di Apple. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e il prezzo scende al minimo storico, con un risparmio netto che supera i 300 euro. Puoi anche pagarlo a rate. Lo smartphone, oltre ad avere un design riconoscibilissimo, è dotato anche di una scheda tecnica da primo della classe. Display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee con qualsiasi tipologia di app, fotocamera principale Fusion da 48 megapixel e fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo perfetti.
- Motorola razr 70 (offerta esclusiva Amazon)
Una delle offerte più interessanti per uno smartphone che trovi da oggi su Amazon. Il Motorola razr 70, ultima versione dello smartphone pieghevole, è disponibile con uno sconto del 35% e risparmi più di 350 euro su quello di listino. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un doppio display (interno da 6,9 pollici ed esterno da 3,62 pollici), doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera selfie da 32 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Iconico design a conchiglia.
- POCO C81 Pro (40% di sconto e costa pochissimo)
Se non vuoi spendere cifre elevate, ecco il telefono che devi assolutamente acquistare oggi. Il POCO C81 Pro è disponibile con uno sconto di ben il 40% e lo paghi meno di 120 euro. Smartphone ideale per la vita di tutti i giorni e dotato di un display immersivo da 6,9 pollici, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore e per finire una batteria massiva da 6000 mAh che dura fino a due giorni. La soluzione ideale per chi lo utilizza semplicemente per telefonare, inviare messaggi e navigare sui social.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)
Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.
- Spazzolino Oral-B iO 3 (57% di sconto e 3 rate a tasso zero)
Tra le offerte lampo disponibili oggi c’è anche lo spazzolino Ora-B iO 3, uno dei più venduti su Amazon in questi ultimi mesi. Grazie alla promo di oggi approfitti dello sconto del 57% e lo paghi meno di 60 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert Sbiancante. I risultati sono visibili dopo appena una settimana di utilizzo per gengive più sane.
- Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo al minimo)
Offerta shock su Amazon per questa cassa Bluetooth che trovi su Amazon con un doppio sconto lampo. Oltre a quello del 69% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 20% e il prezzo finale è di soli 30 euro. Cassa wireless che assicura una qualità del suono elevata e con bassi profondi. L’autonomia può arrivare fino a 25 ore ed essendo anche impermeabile è perfetta per le feste estive con gli amici in spiaggia o in piscina.
Smartwatch
- Amazfit Balance 2 (33% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Il Prime Day è terminato, ma alcune promo sono ancora attive. Come nel caso dell’Amazfit Balance 2 che troviamo su Amazon allo stesso prezzo dei giorni precedenti. Grazie allo sconto del 33% risparmi quasi 100 euro sul prezzo di listino e lo puoi anche dilazionare in 5 rate a tasso zero. Orologio dotato di un display AMOLED da 1,5 pollici, più di 170 modalità sportive e sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali. Progettato per monitorare il tuo benessere psico-fisico. La batteria ha un’autonomia da record: oltre 21 giorni.
Smart TV
- Smart TV Hisense da 40″ QLED (37% di sconto e prezzo stracciato)
Offerta shock per lo smart TV Hisense da 40 pollici uscito sul mercato da pochi mesi. Da oggi lo trovi in promo con uno sconto del 37% e il prezzo è veramente mini. Inoltre, puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Schermo da 40 pollici con risoluzione FHD, colori realistici e un contrasto elevato. Il sistema operativo VIDAA supporta più di 1000 app, tra cui tutte quelle per lo streaming video. Non manca una modalità per gli amanti dei videogiochi e supporta l’assistente vocale Alexa.
PC&Tablet
- Dell 15 (offerta lampo e minimo storico)
Se sei alla ricerca di un notebook con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, ecco l’offerta che fa per te. Solo per oggi su Amazon trovi il Dell 15 con uno sconto del 31% e risparmi ben 230 euro su quello di listino. Non finisce qui: se sei iscritto a Prime Student ottieni uno sconto aggiuntivo del 10%. Le condizioni d’acquisto sono anche impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Notebook dotato di un schermo da 15,6 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Intel Core i5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Trovi già installato Windows 11 Home.
- Galaxy Tab A11+ (prezzo stracciato e super affare)
Prezzo Prime Day per il Galaxy Tab A11+. Il tablet economico di Samsung è disponibile praticamente allo stesso prezzo del Prime Day grazie allo sconto del 32% che ti fa risparmiare poco più di 100 euro su quello di listino. Un tablet “da divano” dotato di caratteristiche tecniche piuttosto interessanti: schermo da 11 pollici con risoluzione FHD, processore che assicura prestazioni elevate con qualsiasi applicazione e 128 gigabyte di memoria interna per installare tutte le app che vuoi. A questo prezzo è un vero best-buy.
Elettrodomestici
- Condizionatore portatile Electrolux 600 (35% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Se cerchi un elettrodomestico definitivo che non si limiti solo a rinfrescare, il condizionatore portatile Electrolux Comfort 600 è il colpaccio del giorno su Amazon: crolla con uno sconto del 35% e la comodità di 5 rate a tasso zero. Questo modello top di gamma è dotato della funzione caldo e freddo, risultando utilissimo sia per abbattere l’afa estiva sia per scaldare l’ambiente nei mesi invernali. È super silenzioso (perfetto anche per la notte grazie alla modalità Sleep) e si gestisce comodamente tramite l’app per smartphone o con i comandi vocali.
- roborock QV 35A (47% di sconto e prezzo al minimo)
Altra offerta da “Prime Day” che non devi assolutamente farti scappare. Uno dei robot aspirapolvere più venduti degli ultimi giorni è ancora disponibile in promo a un prezzo eccezionale. Parliamo del roborock QV 35A disponibile con uno sconto del 47% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento. Mappa alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. La stazione all-in-one semplifica la manutenzione quotidiana.
- Lefant M2 Plus (72% di sconto e risparmi più di 400 euro)
Il robot aspirapolvere Lefant M2 Plus è il protagonista assoluto delle offerte di oggi su Amazon grazie a uno sconto del 72% che ti permette di risparmiare più di 400 euro sul prezzo di listino. Piccolo, agile e incredibilmente potente, questo robot è dotato di un design ultra-compatto che gli permette di infilarsi sotto i mobili più bassi, letti e divani senza alcuna difficoltà. Sfrutta sensori anti-collisione avanzati e una tecnologia di aspirazione anti-groviglio eccezionale, ideale se in casa ci sono peli di animali domestici o capelli.
- Dyson Cyclone V10 Submarine (prezzo al minimo e super affare)
Ottima occasione su Amazon per la lavapavimenti e aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Submarine, oggi disponibile con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare ben 150 euro. Questo modello unisce la potenza di aspirazione ciclonica senza filo del motore V10 alla speciale spazzola lavapavimenti Submarine, che lava i pavimenti duri usando costantemente acqua pulita e separando lo sporco. Un unico alleato domestico per igienizzare tutta la casa in una sola passata.
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