Amazon, Galaxy S25 crolla di prezzo: sconti fino all'85%

Sconti elevati e offerte lampo continuano a essere protagonisti in questi ultimi giorni di febbraio. Su Amazon troviamo tante promo al minimo storico per alcuni dei prodotti tech più interessanti del momento. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi 27 febbraio e le trovi raccolte nella lista qui in basso.

Samsung è una delle aziende protagoniste. Oltre alla promo lancio disponibile per la nuova gamma Galaxy S26 con uno sconto di 200 euro sul prezzo di listino per alcune versioni, trovi anche l’ottimo Galaxy S25 FE con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro e approfitti del minimo storico. Super occasione anche per il Galaxy Watch Ultra: l’orologio indistruttibile è disponibile con uno sconto di quasi 300 euro. Non mancano le occasioni per gli elettrodomestici: il robot aspirapolvere Lefant è disponibile con un doppio sconto e risparmi il 70%.

Amazon, offerte 27 febbraio

Smartphone

Galaxy S25 FE. Tra le migliori occasioni di oggi c’è sicuramente il Galaxy S25 FE. Si tratta di una versione speciale dello smartphone di Samsung dotato di una scheda tecnica molto interessante. Schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici , ottimo processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 4900 mAh che ti accompagna per tutti il giorno. Grazie allo sconto del 36% disponibile oggi risparmi più di 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

Honor 400 Lite. Prezzo al minimo e super occasione per l' Honor 400 Lite. Lo smartphone top del colosso cinese è disponibile con uno sconto del 38% e il prezzo scende al minimo storico . Telefono versatile e che assicura ottime prestazioni grazie a componenti di ultima generazione. Schermo AMOLED da 6,7 pollici, processore che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi.

moto g86. Continua una delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon per uno smartphone. Il moto g86 è disponibile con un ottimo sconto del 49% e risparmi più di 170 euro su quello di listino. Lo paghi poco, ma l'affidabilità è elevata e le caratteristiche sono molto interessanti. Schermo pOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh con cui puoi completare due giorni con un utilizzo normale.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Prezzo mini e super occasione per questo paio di cuffie Bluetooth lowcost . Da oggi sono disponibili su Amazon con uno sconto del 70% che fa scendere il prezzo a meno di 25 euro. Nonostante un prezzo alla portata di tutti, assicurano una qualità del suono elevata, sono comode da indossare e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 40 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Booster avviamento auto. Prezzo in picchiata per l'avviatore d'emergenza portatile più acquistato su Amazon, oggi disponibile con uno sconto dell'88% e costa pochissimo. Un accessorio "salvavita" indispensabile da tenere in auto: permette di far ripartire il motore in pochi secondi in caso di batteria scarica, senza bisogno di chiedere soccorso. Grazie alla batteria integrata ad alta capacità, funge anche da potente power bank per ricaricare i tuoi dispositivi mobile e include una torcia LED d'emergenza con diverse modalità di segnalazione.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra. Offerta e prezzo al minimo storico per il Galaxy Watch Ultra. Lo smartwatch super resistente di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Orologio che non solo assicura una resistenza estrema, ma che è dotato anche di funzioni avanzate per la vita di tutti i giorni, come il monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica.

Smart TV

Smart TV Xiaomi F Pro 32 pollici. Non è un caso se questo modello è attualmente il TV più venduto su Amazon: lo Xiaomi TV F Pro da 32 pollici riesce a offrire una qualità d’immagine elevata in un formato compatto, perfetto per la camera da letto o la cucina. Oggi lo trovate con uno sconto del 31%, e raggiunge il minimo storico. Dotato del sistema operativo Fire TV, che dà accesso a tutte le tue app di streaming preferite (Netflix, Prime Video, Disney+). Per rendere l’acquisto ancora più leggero, Amazon offre il pagamento in 5 rate a tasso zero, un’opzione rara per prodotti in questa fascia di prezzo.

PC portatile

MacBook Air 13 pollici. Sconto IVA e risparmi più di 200 euro. Da oggi sul sito di e-commerce trovi il MacBook Air nella versione con processore M4 e schermo da 13 pollici in promo al prezzo più basso dell’ultimo periodo e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Un PC portatile che assicura prestazioni al top, anche grazie ai 16 gigabyte di RAM e al SSD da 256 gigabyte. Lo schermo da 13 pollici Liquid Retina è un piacere per gli occhi. Notebook con cui puoi fare veramente di tutto, dal lavorare a più file contemporaneamente fino all’editing video.

Elettrodomestici

Lefant M2. Prezzo speciale grazie a una doppia promozione: il robot aspirapolvere e lavapavimenti è in offerta con uno sconto del 57% a cui puoi aggiungere un ulteriore coupon del 15% attivabile direttamente in pagina. Un dispositivo intelligente con navigazione avanzata, ideale per chi vuole semplificare la pulizia quotidiana senza occupare troppo spazio, grazie al suo design ultra-sottile che permette di pulire sotto ogni mobile. Gestione totale tramite app e compatibilità con gli assistenti vocali. Solamente acquistandolo oggi lo paghi meno di 130 euro.

Friggitrice ad aria Cosori. La friggitrice ad aria Cosori tocca il suo minimo storico con uno sconto del 36% . Oltre al prezzo imbattibile , puoi approfittare del pagamento in 5 rate a tasso zero . Con i suoi programmi preimpostati e la tecnologia di circolazione dell'aria a 360°, permette di cucinare piatti croccanti con l'85% di grassi in meno . Facilissima da pulire grazie al cestello antiaderente lavabile in lavastoviglie, è il must-have per una cucina sana e veloce.

tocca il suo . Oltre al , puoi approfittare del pagamento in . Con i suoi programmi preimpostati e la tecnologia di circolazione dell’aria a 360°, permette di con . Facilissima da pulire grazie al cestello antiaderente lavabile in lavastoviglie, è il must-have per una cucina sana e veloce. Lavatrice Haier I-Pro Serie 7 Plus. Offerta lampo con pochissimi pezzi rimasti: questa lavatrice top di gamma Haier è scontata del 30%, con un risparmio reale di 200 euro e possibilità di pagamento in 5 rate a tasso zero. La serie I-Pro 7 Plus di Haier si caratterizza per una silenziosità estrema e i cicli a vapore che igienizzano i capi in profondità riducendo le pieghe. Un elettrodomestico ad alta efficienza energetica che garantisce risultati professionali e una cura maniacale dei tessuti. Grazie ai quattordici programmi disponibili puoi scegliere quello più adatto ai tuoi capi.

