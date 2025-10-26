Amazon, iPhone crolla di prezzo e sconti fino all'80%: le migliori offerte di oggi

Michael Derrer Fuchs

Giornata dalle grandi occasioni su Amazon. Anche oggi 26 ottobre puoi fare ottimi affari su smartphone, smartwatch, smart TV ed elettrodomestici. La lista dei prodotti in offerta selezionati da noi di Libero Tecnologia è molto lunga e varia e spazia da accessori tech che puoi acquistare spendendo pochi euro, fino a smartphone come l’iPhone 16. Per ogni prodotto che abbiamo scelto trovi sia il link per accedere alla pagina su Amazon sia una breve descrizione tecnica.

Come accennato, tra le migliori offerte di oggi c’è l’iPhone 16 disponibile al minimo storico e con uno sconto che ti fa risparmiare ben 200 euro. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottima anche la promo per lo Xiaomi 15T Pro: oltre al doppio sconto ottieni in regalo anche lo Xiaomi Watch S4, smartwatch dal valore di 150 euro. Se, invece, cerchi uno smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo, c’è il modello LG da 55 pollici con uno sconto del 42% e fai un super affare. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Amazon, le migliori offerte del 26 ottobre

Smartphone

iPhone 16. Offerta incredibile per l’iPhone 16 . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto del 22% che fa risparmiare 200 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico su Amazon . La promo non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sull’iPhone 16 c’è ben poco da dire. Si tratta di uno dei migliori telefoni sul mercato: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, processore A18 che supporta Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda di Cupertino, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura tutto il giorno.

. Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno che fa su quello di listino e approfitti del su . La promo non finisce qui: puoi anche dilazionare il . Sull’iPhone 16 c’è ben poco da dire. Si tratta di uno dei migliori telefoni sul mercato: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, processore A18 che supporta Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda di Cupertino, doppia fotocamera posteriore con e una batteria che dura tutto il giorno. Xiaomi 15T Pro. Offerta lampo per il nuovo telefono top di gamma di Xiaomi . Da oggi trovi lo Xiaomi 15T Pro in promo con un doppio sconto : oltre a quello fisso, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 100 euro e lo sconto totale sfiora i 220 euro . La promo non finisce qui: hai a disposizione 100 euro di extra-valutazione sul tuo vecchio telefono utilizzando il servizio Trade-in di Xiaomi, e, inoltre, acquistando oggi lo smartphone ottieni in regalo lo smartwatch Xiaomi Watch S4 dal valore commerciale di circa 150 euro. Lo Xiaomi 15T Pro ha una scheda tecnica eccezionale: schermo AMOLED CrystalRes da 6,83 pollici che si prende cura dei tuoi occhi, processore MediaTek che assicura prestazioni straordinarie, tripla fotocamera Leica professionale e una batteria da 5500 mAh che può durare fino a due giorni.

. Da oggi trovi lo in con un : oltre a quello fisso, puoi aggiungere un che ti fa e lo . La promo non finisce qui: hai a disposizione 100 euro di extra-valutazione sul tuo vecchio telefono utilizzando il servizio Trade-in di Xiaomi, e, inoltre, acquistando oggi lo smartphone ottieni in lo dal valore commerciale di circa 150 euro. Lo Xiaomi 15T Pro ha una scheda tecnica eccezionale: che si prende cura dei tuoi occhi, processore MediaTek che assicura prestazioni straordinarie, tripla fotocamera Leica professionale e una batteria da 5500 mAh che può durare fino a due giorni. Honor 400 Lite. Altra offerta lampo da non farsi assolutamente sfuggire. Solo per oggi trovi su Amazon l’ Honor 400 Lite in promo con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 100 euro . Schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni e una fotocamera principale da 108 megapixel che assicura scatti e video di ottima qualità. La batteria da 5230 mAh è la classica ciliegina sulla torta e assicura un’autonomia straordinaria.

l’ in con uno che fa e . Schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni e una fotocamera principale da 108 megapixel che assicura scatti e video di ottima qualità. La è la classica ciliegina sulla torta e assicura un’autonomia straordinaria. moto g15. Lo smartphone per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi su Amazon trovi il moto g15 in promo con uno sconto del 52% che fa scendere il prezzo a minimo storico e lo paghi meno di 110 euro. Si tratta di un ottimo telefono con schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek, e una fotocamera da 50 megapixel con sensore antisfarfallio. Batteria da 5200 mAh che può durare fino a due giorni. Un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo e perfetto per la vita di tutti i giorni.

Gadget lowcost

Caricatore Auto Lisen. Da oggi su Amazon trovi questo caricatore per auto con cavo incluso nella confezione, con un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre allo sconto fisso del 38% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 30% . Il prezzo finale è inferiore ai 6 euro. Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Comprandone duo o più unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 20%.

con cavo incluso nella confezione, con un . Oltre allo , puoi aggiungere un che fa . Il Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Comprandone duo o più unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 20%. Lampadina Beghelli. Prezzo stracciato per la lampadina smart Beghelli che grazie allo sconto del 67% paghi solamente 3,90 euro. La puoi controllare facilmente con l’app Alexa e rende più luminosa la tua abitazione. Facilissima da installare e da configurare. Acquistandone quattro unità ottieni anche uno sconto extra del 5%.

Smartwatch

Galaxy Watch8. Offerta speciale per il Galaxy Watch8 , ultima versione dello smartwatch top di gamma di Samsung. Da oggi lo trovi con uno sconto del 29% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Si tratta di un’ottima occasione per un orologio top progettato per la vita di tutti i giorni. Schermo AMOLED luminoso e che mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno, monitoraggio avanzato della salute e misurazione professionale della composizione del proprio corpo, più di 90 modalità di allenamento e un coach virtuale che ti segue giorno dopo giorno. Uno dei migliori orologi sul mercato.

per il , ultima versione dello smartwatch top di gamma di Samsung. Da oggi lo trovi con uno e su quello di listino. Si tratta di un’ottima occasione per un orologio top progettato per la vita di tutti i giorni. Schermo AMOLED luminoso e che mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno, monitoraggio avanzato della salute e misurazione professionale della composizione del proprio corpo, e un coach virtuale che ti segue giorno dopo giorno. Uno dei migliori orologi sul mercato. Huawei Band 10. Offerta lampo con doppio sconto per la Huawei Band 10, activity tracker del colosso cinese che trovi con uno sconto totale che sfiora il 40% e la paghi solamente 30 euro. Uno smartwatch compatto, ma molto utile nella vita di tutti i giorni e che assicura funzionalità uniche. Schermo ampio e che mostra tutto quello di cui hai bisogno, a partire dai passi effettuati e dalla frequenza cardica. Analisi avanzata del sonno e più di 100 modalità d allenamento. La batteria può durare fino a quattordici giorni.

Smart TV

Smart TV LG da 55 pollici. Ecco un’occasione che non puoi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi lo smart TV LG da 55 pollici di ultima generazione in promo con uno sconto del 42% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Si tratta di una super occasione da non farsi sfuggire: lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Processore con intelligenza artificiale che assicura immagini perfette con risoluzione 4K e hai a disposizione tante modalità che si adattano alla tipologia di contenuto. Il sistema operativo webOS con AI supporta tutte le principali piattaforme di streaming e ti consiglia cosa vedere in base alle tue abitudini.

di in con uno e su quello di listino. Si tratta di una super occasione da non farsi sfuggire: lo puoi anche . Processore con intelligenza artificiale che assicura immagini perfette con risoluzione 4K e hai a disposizione tante modalità che si adattano alla tipologia di contenuto. Il sistema operativo webOS con AI supporta tutte le principali piattaforme di streaming e ti consiglia cosa vedere in base alle tue abitudini. Smart TV Hisense da 75 pollici. Offerta incredibile per lo smart TV Hisense Mini-LED da 75 pollici. Oggi è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Oltre allo sconto fisso del 25% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 175,89 euro e il risparmio totale è di ben 500 euro. Un’occasione lampo che può terminare da un momento all’altro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo con risoluzione 4K, grande qualità delle immagini e sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Cuffie Bluetooth

AirPods 4. Calo di prezzo e minimo storico per le AirPods 4. Le cuffie di Apple da poco uscite sul mercato sono disponibili su Amazon con uno sconto IVA che ti fa risparmiare decine di euro e le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotate di audio spaziale personalizzato, assicurano una qualità del suono elevatissima. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con i telefoni Apple dove è possibile utilizzare anche Siri. Resistono al sudore e all’acqua.

Elettrodomestici

Dyson V11 Advanced. Occasione irrinunciabile per l’aspirapolvere top di gamma Dyson V11 Advanced . Solo per oggi lo trovi su Amazon con un doppio sconto : oltre a quello fisso del 33% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro. Il risparmio totale supera i 200 euro e approfitti di una super occasione. Spazzola Motorbar anti-grovigli, grande potenza di aspirazione, autonomia fino a 60 minuti e si adatta a qualsiasi pavimento. Non farti sfuggire questa ottima promo.

per . Solo per oggi lo trovi su Amazon con un : oltre a quello puoi aggiungere un che fa Il risparmio totale supera i 200 euro e approfitti di una super occasione. Spazzola Motorbar anti-grovigli, grande potenza di aspirazione, autonomia fino a 60 minuti e si adatta a qualsiasi pavimento. Non farti sfuggire questa ottima promo. Friggitrice ad aria Hisense. Da oggi è disponibile in promo questa friggitrice ad aria Hisense con cestello da 5 litri a un prezzo mai visto prima . Il merito è dello sconto del 56% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno della metà. Facilissima da utilizzare, permette di cucinare veramente di tutto grazie agli otto programmi che puoi selezionare facilmente tramite la console dei comandi. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

con a un . Il merito è dello che fa il al lo paghi meno della metà. Facilissima da utilizzare, permette di cucinare veramente di tutto grazie agli otto programmi che puoi selezionare facilmente tramite la console dei comandi. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo. LEFANT M330. Prezzo crollato per questo robot aspirapolvere economico di Lefant. Da oggi è disponibile con uno sconto del 68% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare i pavimenti. I sensori presenti sulla scocca mappano tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone oppure Alexa. Aspira anche i peli degli animali domestici.

