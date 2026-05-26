Una giornata all’insegna delle offerte speciali su Amazon. Da oggi 26 maggio trovi sul sito di e-commerce una rassegna di promo uniche per alcuni prodotti tech molto richiesti dagli utenti. Un esempio è l’iPhone 17 disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare più di 100 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Non è l’unica promo speciale per un telefono: è disponibile in esclusiva su Amazon l’Honor 600 con un coupon sconto di 200 euro che si attiva automaticamente in fase di pagamento.

Oggi è anche il momento ideale per acquistare il tuo nuovo smart TV. Grazie ai Fire TV Series 4 disponibili al minimo storico con sconti che superano il 40%. Tra gli elettrodomestici, invece, fatti catturare dall’offerta disponibile per il climatizzatore portatile Pinguino De’Longhi Compact o per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X9 Pro Omni (sconto del 43%). Non perdere tempo e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 26 maggio

Smartphone

iPhone 17 (prezzo speciale e 5 rate a tasso zero)

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare l’iPhone 17 , è arrivato oggi. L’ultima versione dello smartphone top di Apple è disponibile in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare più di 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Tante le novità tecniche, a partire dallo schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Processore A19 per prestazioni fulminee e supporta anche Apple Intelligence. Nuovo il comparto fotografico con una doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel e fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. La batteria è una garanzia e arriva a fine giornata senza problemi.

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Una delle offerte più interessanti che trovi su Amazon oggi per uno smartphone. Parliamo del OnePlus 15R disponibile in bundle con il OnePlus Watch 3. Due dispositivi di fascia alta disponibili in coppia con uno sconto del 24% e risparmi centinaia di euro. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con refresh rarte fino a 120 Hz, processore che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a lunghissima durata. Il OnePlus Watch 3, invece, è progettato per la vita di tutti i giorni e assicura un monitoraggio avanzato della salute, compresa la qualità del riposo notturno.

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Altra promo esclusiva di Amazon che non puoi farti scappare. Sul sito di e-commerce è arrivato il nuovo Honor 600 ed è disponibile con un coupon sconto di ben 200 euro . Smartphone con componenti di livello altissimo: display da 6,57 pollic i con luminosità massima che tocca gli 8000 nit, processore Snapdragon di ultima generazione per prestazioni lampo, fotocamera principale da ben 200 megapixel e una batteria da 6400 mAh che dura per due giorni. Design moderno e rapporto qualità-prezzo straordinario.

Altra promo esclusiva di Amazon che non puoi farti scappare. Sul sito di e-commerce è arrivato il ed è disponibile con un di . Smartphone con componenti di livello altissimo: i con luminosità massima che tocca gli 8000 nit, processore Snapdragon di ultima generazione per prestazioni lampo, fotocamera principale da ben 200 megapixel e una da che dura per due giorni. Design moderno e rapporto qualità-prezzo straordinario. Galaxy A57 (minimo storico e cuffie in regalo)

Doppia promo da cogliere al volo per il Galaxy A57 . Il nuovo telefono medio di gamma di Samsung è protagonista di un’occasione unica: oltre allo sconto del 25% che ti fa risparmiare ben 150 euro , puoi anche richiedere in omaggio le cuffie Samsung Galaxy Buds3 FE registrando l’acquisto dello smartphone sul sito del produttore. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone è dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Doppia promo da cogliere al volo per il . Il nuovo telefono medio di gamma di Samsung è protagonista di un’occasione unica: oltre allo che ti fa , puoi anche in le registrando l’acquisto dello smartphone sul sito del produttore. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone è dotato di uno con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera con da e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Redmi 15 (prezzo mini e affare per tutti)

Come sempre non manca uno smartphone lowcost alla portata di tutti. Parliamo del Redmi 15 disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo a soli 169,49 euro. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Schermo da 6,9 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz che lo rende anche super fluido, processore Snapdragon che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale e una batteria da 7000 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth economiche (82% di sconto e prezzo stracciato)

Tra le migliori offerte del giorno troviamo questo paio di cuffie Bluetooth disponibili con uno sconto dell’82% e le paghi solamente 23,99 euro . Dotate di una buona qualità del suono e della cancellazione del rumore, sono il modello ideale se non vuoi spendere cifre esagerate. L’autonomia è fino a 40 ore e sono anche impermeabili, in modo da poterle utilizzare mentre ti alleni. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Tra le migliori offerte del giorno troviamo questo disponibili con uno e le . Dotate di una buona qualità del suono e della cancellazione del rumore, sono il modello ideale se non vuoi spendere cifre esagerate. L’autonomia è fino a 40 ore e sono anche impermeabili, in modo da poterle utilizzare mentre ti alleni. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Powerbank Belkin da 10.000mAh (prezzo al minimo storico e super sconto)

L’accessorio che non può mancare nel tuo zaino. Su Amazon trovi il powerbank Belkin da 10.000 mAh in promo con uno sconto del 47% e lo paghi solamente 15 euro. Permette di ricaricare contemporaneamente fino a due dispositivi, è compatibile con qualsiasi smartphone, anche Apple. A questo prezzo è un vero best-buy e non devi fartelo scappare.

L’accessorio che non può mancare nel tuo zaino. Su Amazon trovi il da in con uno e lo Permette di ricaricare contemporaneamente fino a due dispositivi, è compatibile con qualsiasi smartphone, anche Apple. A questo prezzo è un vero best-buy e non devi fartelo scappare. Tracker GPS (pacco da 4 e doppio sconto)

Maxi confezione e maxi sconto. Da oggi su Amazon trovi questo pacco con 4 tracker GPS che ti aiutano a ritrovare portafogli, portachiavi e anche valigie in promo con uno sconto del 70% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 10%. Il prezzo finale è inferiore ai 27 euro e approfitti del minimo storico. Compatibili sia con l’app Dov’é di iOS sia con l’app Google Find presente sugli smartphone Android. Versatili, facilissimi da utilizzare e soprattutto indispensabili.

Smartwatch

Garmin Forerunner 165 (offerta al minimo e super occasione)

Lo smartwatch progettato per gli sportivi. Da oggi su Amazon trovi il Garmin Forerunner 165 con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 90 euro . Orologio versatile che puoi indossare in ogni momento della giornata per tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo ti avvisa in tempo reale. Grazie al report mattutino scopri se hai avuto problemi di battito cardiaco, oppure se hai riposato poco e male durante la notte. Ti aiuta anche a preparare gare semi agonistiche come i 5.000 metri, 10.000 metri e la mezza maratona.

Lo smartwatch progettato per gli sportivi. Da oggi su Amazon trovi il con uno che fa il al . Orologio versatile che puoi indossare in ogni momento della giornata per tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo ti avvisa in tempo reale. Grazie al report mattutino scopri se hai avuto problemi di battito cardiaco, oppure se hai riposato poco e male durante la notte. Ti aiuta anche a preparare gare semi agonistiche come i 5.000 metri, 10.000 metri e la mezza maratona. Amazfit Active 2 (31% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Una delle migliori promo disponibili oggi su Amazon per uno smartwatch. L’Amazfit Active 2 è disponibile con uno sconto del 31% e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Orologio smart dotato di un display ampio e luminoso, più di 160 modalità di allenamento e sensori di ultima generazione che ti aiutano a monitorare i principali parametri vitali. La batteria ha una durata di 10 giorni.

Smart TV

Smart TV TCL da 55 pollici (33% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Ottimo televisore con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo . Parliamo del TCL da 55 pollici versione 2025 disponibile da oggi con uno sconto del 33% e risparmi poco più di 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Pannello da 55 pollici con risoluzione 4K, ottima qualità delle immagini e supporto alla piattaforma Google TV che ti permette di installare tutte le app di streaming che vuoi. Perfetto per la tua abitazione.

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Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

Elettrodomestici

Pinguino De’Longhi Compact ES72 Young (offerta lampo e prezzo al minimo)

Il caldo è già arrivato e bisogna correre subito ai ripari. Il climatizzatore portatile Pinguino De’Longhi Compact è in promo su Amazon con uno sconto del 27% e la comodità di poter dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . Silenzioso, compatto e facilissimo da spostare da una stanza all’altra grazie alle ruote integrate, questo modello non solo rinfresca l’aria in pochi minuti, ma funge anche da potente deumidificatore. La soluzione all-in-one per la tua abitazione.

Il caldo è già arrivato e bisogna correre subito ai ripari. Il climatizzatore portatile è in promo su Amazon con uno e la comodità di poter dilazionare la spesa in . Silenzioso, compatto e facilissimo da spostare da una stanza all’altra grazie alle ruote integrate, questo modello non solo rinfresca l’aria in pochi minuti, ma funge anche da potente deumidificatore. La soluzione all-in-one per la tua abitazione. Robot aspirapolvere Lefant M2 Plus (72% di sconto e prezzo mini)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2 Plus crolla di prezzo grazie allo sconto del 72% , che ti permette di risparmiare oltre 400 euro sul prezzo originale. Nonostante un prezzo finale contenuto, questo robot aspirapolvere offre una navigazione intelligente avanzata, una pulizia totalmente personalizzabile tramite app e una potenza di aspirazione elevata che cattura tutta la polvere, le briciole e i peli degli animali che incontra sul suo tragitto. Se vuoi automatizzare la pulizia dei tuoi pavimenti spendendo pochissimo, questa è l’occasione del giorno.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti crolla di prezzo grazie allo , che ti permette di sul prezzo originale. Nonostante un prezzo finale contenuto, questo robot aspirapolvere offre una navigazione intelligente avanzata, una pulizia totalmente personalizzabile tramite app e una potenza di aspirazione elevata che cattura tutta la polvere, le briciole e i peli degli animali che incontra sul suo tragitto. Se vuoi automatizzare la pulizia dei tuoi pavimenti spendendo pochissimo, Dyson V11 Advanced (38% di sconto e minimo storico)

L’aspirapolvere Dyson V11 Advanced tocca il suo minimo storico su Amazon grazie a un’offerta lampo con uno sconto del 38% . Risparmi più di 200 euro e approfitti di una delle migliori occasione del giorno per la pulizia domestica. Dotato di un motore potentissimo, di uno schermo LCD per monitorare l’autonomia in tempo reale e della spazzola motorizzata con tecnologia anti-groviglio, questo aspirapolvere senza filo è il re indiscusso dell’igiene domestica.

L’aspirapolvere tocca il suo su Amazon grazie a un’offerta lampo con uno . Risparmi più di 200 euro e approfitti di una delle migliori occasione del giorno per la pulizia domestica. Dotato di un motore potentissimo, di uno schermo LCD per monitorare l’autonomia in tempo reale e della spazzola motorizzata con tecnologia anti-groviglio, questo aspirapolvere senza filo è il re indiscusso dell’igiene domestica. Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X9 Pro Omni (43% di sconto e risparmi 300 euro)

La soluzione definitiva per la pulizia domestica. Da oggi su Amazon è disponibile il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X9 Pro Omni con uno sconto del 43% e risparmi ben 300 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare a terra, il tutto con un’unica passata. Mappa accuratamente tutta l’abitazione ed è dotato di sensori in grado di evitare tutti gli ostacoli che incontra lungo la strada. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

La soluzione definitiva per la pulizia domestica. Da oggi su Amazon è disponibile il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X9 Pro Omni con uno sconto del 43% e risparmi ben 300 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare a terra, il tutto con un’unica passata. Mappa accuratamente tutta l’abitazione ed è dotato di sensori in grado di evitare tutti gli ostacoli che incontra lungo la strada. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared (35% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared è oggi disponibile con uno sconto del 35% e l’opzione di pagamento in 5 rate a tasso zero. Questo modello innovativo sfrutta la tecnologia a infrarossi per un riscaldamento istantaneo e cotture incredibilmente croccanti fuori e succose dentro. Il comodo cestello da 7 litri permette di cucinare tutto pietanze per 4-5 persone, mentre con gli 8 programmi a disposizione puoi fare libero sfogo alla tua fantasia. Dotata di un pratico oblò di osservazione per controllare i piatti senza disperdere calore e di componenti lavabili in lavastoviglie.

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